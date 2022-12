NDBC BIDA BALITA (Dec. 8, 2022)

HEADLINES

1 PAGTAAS ng HIV AIDS cases sa Mlang, North Cotabato, tinututukan ng RHU

2 SA KIDAPAWAN, mas dumarami na ang mga nagpapa-test sa HIV ngayong taon kumpara noong 2021

3 RADYO BIDA nagdiriwang ng ika walong taong anibersaryo ngayong araw, mamimigay ng load sa mga maswerte nitong tagapakinig

4 BASURA patroller, itinalaga ng environment office para magmonitor sa mga hot spot areas ng basura sa Koronadal

5 Christmas Village ng Koronadal paiilawan na mamamayang gabi

6 PNP REGION 12, bukas sa investigation ng NBI, CHR sa usapin ng Lambayong police operation.

7 SUNOG, naganap sa Datu Odin Sinsuat, isa nasaktan; Bureau of Fire Perotection, may palala sa publiko

INANYAYAHAN NI Cotabato City Immaculate Conception Cathedral rector Fr. Ben Torreto, DCC ang lahat ng mga mananamapalatayang Katoliko na magsimba ngayong kapisatahan ni Mama Mary.

SA panayam ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Fr. Torreto na ang Dec. 8 ay Holy Day of Obligation sa bansa.

Mangunguna si Cotabato Archdiocese Angelito Lampon, OMI, DD sa banal na misa na itinakda ngayong umaga.

NAKAPAGTALA ANG DEPT OF HEALTH 12 ng 24 na bagong kaso ng COVID-19 infections kahapon.

Sa bagong kaso, lima ang mula Kidapawan at tatlo sa Mlang.

May 16 kataong pasyente ang gumaling at walang namatay dahil sa complications.

SA BARMM, may anim na bagong kaso ng COVID ang naitala kung saan apat sa Maguindanao at dalawa sa Cotabato City.

May apat na pasyente ang gumaling at 24 ang nanatiling nasa isolation facility.

HANDA ANG POLICE REGIONAL Office 12 na makipagtulungan sa anumang investigating body, pati na sa Commission on Human Rights, NBI o iba, para maging malinaw ang lahat sa isyu ng Lambayong police operation na ikinasawi ng 3 mga binatilyo.

Sinabi ni PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg na bukas ang Soccsksargen PNP na magpa-imbestiga.

Iginiit ni Macaraeg na hindi ito papayagang magkaroon ng iregularidad sa pagpapatupad ng tungkulin ng lahat ng kasapi ng PNP.

Kung may iregularidad at mapatunayan na nagkasala ang mga police, sila ay ipaghaharap ng kaukulang kaso ng PRO-12.

Naniniwala si Macaraeg na walang matinong police officer na gagawa ng police brutality dahil alam niyang nakataya ang kanyang pangalan ang rangko na kanyang pinaghirapan sa ganitong gawain..

Samantala, hiniling ni Samira Ali Gutoc na pinuno ng Ako Bakwit Inc. ang pagsusulong ng PNP-civilian relations mechanism upang maiwasan ang mga di pagkakaunawaan.

Reaksyon ito ni Gutoc sa nangyaring karahasan sa Lambayong. Aniya ang PNP-civilian relations mechanism ay paraan para matapos na ang problema sa droga at iba pang kremin sa Central Mindanao.

APAT NA KASAPI ng Bagnsamoro Islamic Freedom Fightes ang sumuko sa pamahalaan sa military.

Dahil ito sa walang tigil na military operation laban sa mga bandidong grupo.

Ang apat na mga dating BIFF combatants - Karialan Faction.

Sinabi ni 601st brigade commander Brigadier General Pedro Balisi Jr, na ang sobrang pagod, gutom at walang patunguhang ipinaglalaban ang dahilan ng kanilang pagtalikod sa ekstremistang pangkat.

Isinuko nila ang isang US 1911 60mm Mortar; isang Colt M16 Rifle; isang 9mm Tongram at isang Cal .50 Barrett rifle.

Mayroong basura patroller na umiikot sa mga barangay ang City Environment and Natural Resources office ng Koronadal.

Ayon kay Environment Officer Agustus Bretaña, trabaho ng basura patroller na kunan ng litrato ang mga basura sa mga hot spot areas na araw-araw nitong pinupuntahan.

Paliwanag ni Bretaña ang mga litrato na ito ay kanilang isasama sa sulat na ipapadala sa mga barangay officials para paalalahanan na hakutin ang mga basura.

Nilinaw ni Bretaña na ginagawa din ng mga opisyal ng barangay ang lahat para maresolba ang problema ng basura sa kanilang lugar.

Gayunpaman ayon kay Bretaña problema pa rin kasi sa lungsod ang kawalan ng disiplina ng maraming mga mamamayan.

Isumbong sa mga otoridad ang mga illegal vendors ng mga paputok.

Ito ang panawagan sa publiko ni South Cotabato PNP Information Officer Pol. Captain Renjun Bagaman.

Ayon kay Bagaman ang mga iligal vendors ng mga firecrackers ay kadasan pumupwesto sa mga undesignated areas.

Kaya babala pa ng nasabing police official sa mga illegal vendors ng mga paputok mahihirapan ang mga ito.

Sinabi ni Bagaman na maliban sa mga local police may mga personnel din ang South Cotabato PNP na nagmomonitor sa sa bentahan ng mga paputok sa lalawigan.

Dagdag pa nito, pinalalakas din ng PNP ang kanilang illegal firecrackers monitoring sa mga barangay.

Ito ayon kay Bagaman ay sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa mga kasapi ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATs.

Handog ng Radyo bida 963 sa Koronadal City sa mga tagapakinig nito ngayong araw ang libreng load.

Ito ay bilang pasasalamat na rin sa mga listener ng nasabing himpilan na nagdirwang ngayong ng ika walo na anibersaryo.

Para manalo ng two hundred pesos load sa aming “Tanong Ko Sagot, Mo Promo.”sagutin lamang ang mga on air question ng mga radyo Bida announcer.

Ibabase naman ang mga katanungan sa mga pinagusapan sa mga programa kaya mahalagang makinig.

Sa mga interesadong sumali, i-type lamang sa inyong mga cellphone ang Bida 8 Papremyo, space, sagot, space, pangalan at address ng texter at i-send sa 0925-852-7999 sa smart at 0917-848-6746 sa globe subscribers.

Ang texter na unang makakasagot ng tama ang siyang mananalo ng two hundred pesos worth ng load.

Unang sumahimpapawid ang Radyo Bida 963 Koronadal noong December 8, 2014.

Ito ang isa anim na mga himpilan ng Radyo ng Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC ng Oblates of Mary Immaculate o OMI sa South Central Mindanao.

Makalipas ang dalawang taon na wala ito dahil sa COVID-19 pandemic matutunghayan muli ngayon ng mga mamamayan ang Christmas Village sa city hall grounds ng Koronadal.

Bukod sa giant Christmas tree tampok din sa Christmas Village na piilawan mamamayang gabi ang Giant Parol.

Ito ay ayon kay General Services Office Head Gemma Amor Panza.

Ayon kay Panza dagdag atraksyon din ngayong taon sa lugar ang 3D mapping sa city hall building.

Sinabi din ni Panza na maliban sa mga rides mayroon ding food stalls na nakapaligd sa city hall grounds.

Binigyan diin ni Panza na bilang pagiingat sa COVID-19 mahigpit na ipatutupad sa Christmas Village ang “One entrance, one exit policy.”

Ipinahayag din nito na para makontrol ang pagdagsa ng mga mamamayan sa city hall grounds may mga kawani ang LGU na mamamahala sa crowd control.

Ipinunto ni Panza na ginamit ng LGU sa pagpapatayo ng Christmas Village ay mga recyclable materials.

Kulong ang isang businessman matapos maaresto sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa General Santos City.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang suspek na si Mastura Anggao Kuwag, kwarentay uno anyos at nakatira sa Barangay Poblacion, North Upi, Maguindanao.

Si Kuwag ay inaresto sa national Highway sa Barangay Apopong, matapos magbenta ng limang malaking sachet ng suspected shabu sa pulis na nagkunwaring buyer.

Nakumpiska din ng mga pulis sa nasabing drug suspect ang P170,000 na ginamit na marked money sa kanilang drug buy-bust operation.

Si Kuwag ay kakasuhan naman ng mga pulis ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Ayon kay Macaraeg ang pagaresto kay Kuwag ay resulta ng pinakalas na kampanya kontra iligal na droga ng PNP.

Pangalawa ang Mlang sa mga lugar sa North Cotabato na may pinakamaraming naitalang Human Immunodeficiency Virus o HIV cases.

Sinabi ni Mlang Municipal Health Officer Dr. Jun Sotea, tiniyak nitong mas palalakasin pa ang mga programa laban sa HIV sa bayan matapos na maudlot noong mas binigyan ng pagtutok ang usaping COVID-19 pandemic.

Anya, ang payo nito sa lahat ng mga may duda at kung makakaranas ng sintomas ng HIV ay huwag matakot at makipagtulungan sa Rural Health Office para sa agarang gamutan.

Sa Kidapawan City, mas dumarami na ang mga nagpapatest ng HIV kumpara nakaraang taon

Umabot na sa higit isang daan ang tumungo at nagpatest sa tanggapan ng HIV coordinator ng City Health Office sa Kidapawan.

Ayon kay Sol Limpot na siyang HIV coordinator, kung ikukumpara noong nakaraang taon mas dumami na ngayon ang naglakas loob na nagpapatest.

Sa City Health at iba pang mga opsina base sa batas, ang pagtitiyak na magiging confidential ang lahat ng impormasyon ng mga pasyente at walk in clients.

Sa Kidapawan City, hindi lamang taga lungsod ang kliyente dahil bukas din sa ila mula sa iba pang lugar ng lalawigan.

Sa pagsisikap ng pamahalaan na makumpleto ang kinakailangang bilang ng mga nabakunahan kontra covid-19 sa probinsya, nagsagawa ng ikatlong round ng intensive mobile vaccination kung saan bibisitahin ng mga medical frontliners ang mga komunidad para sa malakawakang bakunahan sa mga komunidad.

Abot sa 3,437 ang nakatanggap ng libreng bakuna sa unang dalawang araw ng 3rd round mobile vaccination drive para sa kanilang 1st, 2nd, 1st booster at 2nd booster sa bayan ng Aleosan, Pigcawayan, Libungan, M'lang, Antipas at President Roxas nitong December 5-6, 2022.

Ito ay bahagi ng mas pinalakas na programa ng pangkalusugan ni Cotabato Governor Emmylou "Lala" J. Taliño-Mendoza na mabigyan ang mga Cotabateño ng dagdag na proteksyon sa panganib na dulot ng COVID-19.

Tutungo naman ang vaccination team ngayong Miyerkules, December 7, 2022 sa bayan ng Makilala, Magpet, at Kidapawan City para sa kaparehong aktibidad para sa mga residente nito.

Nagsalpukan ang dalawang mga motorsiklo sa National Highway ng Barangay Kayaga, Kabacan Cotabato kahapon.

Batay sa imbestigasyon ng Kabacan PNP, lumalabas na minaneho ng 23 anyos ang honda click motorcycle na si Abdulrahji Musa mula Poblacion, Kabacan patungong Pikit.

Pero nang pagdating sa lugar ay bigla umanong tumawid ang menor de edad na drayber ng Kawasaki angkas ang 50-anyos na kanyang ina nito na kinilalang si Fatima Boliongan.

Dito na nagsalpukan ang dalawang mga motorsiklo, sa lakas ng impact tumilapon ang mga driver at sakay sa daan dahilan ng pagkasugat sa ibat-ibang bahagi ng katawan.

Ang paalala ng mga pulis sa mga magulang, bukod sa pagdo-doble ingat sa pagmamaneho huwag ding hayaang magmaneho ng motorsiklo o anumang sasakyan ang mga menor de edad.

Bukas na uli sa publiko ngayong araw, December 08, 2022 ang asik-asik falls sa Alamada, North Cotabato matapos magsara ng ilang buwan dahil nakitaan ng landslide.

Ito ay ipinasara nitong Oktubre para sa kaligtasan ng mga dadalaw sa lugar at isasailalim sa rehabilitasyon.

Matatandaang, sa nasabing temporary closure apektado ang mga negosyante sa nasabing lugar at tinatayang nasa higit kumulang kalahating Milyon ang posibleng mawawala sa kita sa loob lamang ng isang buwan.

Ang dahilan ng pagpapasara ay dulot ng namataang minor landslide o pagguho ng lupa.

Matapos ang halos dalawang buwan, bubuksan na ang asik-asik falls simula ngayong araw base sa Resolution No.2 series of 2022 ng Alamada Municipal Tourism Council and Municipal Disaster Risk Reduction and Management.

Pabahay nangungunang hiling parin ng mga Teduray kasabay ng ginawang konsultasyon ng MIPA BARMM sa mga residente ng nagdaang bagyo

ITO AY resulta ng ginawang community wide consultation na pinangunahan ng MIPA BARMM sa Barangay Kusiong, Datu Odin, Maguindanao del Norte.

Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang 58 mga tribal leaders at Sitio Rerpresentative ng barangay Badak, Kusiong at Tapian sa Datu Odin.

Layunin din ng aktibidad na ipaalam ang mga nagawa at gagawin pa sa ilalim ng recovery program ng Ministry.

Kabilang dito ang One stop Shop o ang pamamahagi ng certificate of tribal membership, psychological support sa mga kabataan, Information education campaign on disaster resiliency at ang tree planting activity sa tatlong mga barangay.

15 mga college student din ang nakatanggap ng ng financial assistance.

Bukod sa hiling na pabahay ay naging daan din ang konsultasyon para maiparating pa nila ang iba pa nilang hinaing at nangako naman ang MIPA na ipaabot ito sa mga concerned ministries at offices ng BARMM.

Samantala, sa Upi, nagtayo naman ng temporaryong mga shelter facility ang LGU para sa mga biktima ng bagyong Paeng katuwang ang RED CROSS.

Sinabi ni Upi Mayor Ma. Rona Cristina Piang-Flores na sa lugar na tinawag nilang tent city pansamantalang titira ang mga IDPs habang naghahanap pa ang LGU ng lugar.

KASONG estafa ang isinampa ng biktimang si Abdulcader Macadadaya na taga Rosary Heights 7, Cotabato City laban sa Small Town Lottery o STL operator na si Diana Minted na residente rin ng nasabing lugar.

Ito'y matapos na hindi ibigay ni Minted ang perang napanalonan ni Macadadaya matapos itong manalo sa Philippines Charity Sweepstakes Office o PCSO swertres 3-digit lotto nitong December 5, 2022.

Ayon kay Cotabato City Police Station 2 commander Major Amil Andungan, abot sana sa P57,000 ang perang kokobrahin ni Macadadaya pero hindi ito ibinigay ni Minted sa hindi malamang kadahilan kahit paman may resibong ipinakita ang biktima.

Kahapon, pormal na sinampahan ng biktima ang suspek sa Cotabato City prosecutors office.

Sa ngayun, walang balak magkaroon ng amicable settlement ang biktima sa suspek upang hindi na maulit at pamarisan ang ginawa nito.

NAGTAMO ng 2nd degree burn ang isang miembro ng pamilya matapos masunog ang dalawang mga bahay sa Sitio Fatima, Barangay Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Naganap ang sunog pasado alas nuebe ng umaga kahapon.

Tulong tulong ang Datu Odin Sinsuat, Cotabato City BFP at

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Datu Odin Sinsuat Bureau of Fire Protection sub-station commander SFO4 Yasser Ebrahim na nagsimula ang sunog sa nakasaradong kwarto.

Lumalabas sa kanilang imbestigasyon na dahil sa napabayaang electric fan kaya agad na kumalat ang apoy.

Agad namang nagpaabot ng tulong ang tanggapan ni Cotabato City with Maguindanao 1st district congresswoman Bai Dimple Mastura.

May paalala sa publiko ang Datu Odin Sinsuat BFP lalo na ngayong panahon ng pasko.