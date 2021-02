NDBC BIDA BALITA (FEB 10, 2021)

HEADLINES:

1. Driver patay, pito sugatan sa salpukan ng Toyota Hilux at Armak passenger jeep sa Maguindanao

2. Negosyante, patay sa pamamaril sa Koronadal City, Cotelco, technician, kinidnap sa North Cotabato

3. 21 detainee sa Koronadal PNP lock up cell positibo sa COVID-19, tatlo daw ang posibleng dahilan.

4. Covid-19 cases sa Region 12, lampas 5,000 na. Sa BARMM, 16 ang bagong kasong naitala.

5. Ilang meat vendors ng Koronadal, nangangamba kasunod ng pag-supply ng South Cotabato hog raisers ng hayop sa Maynila.

6. Mga magsasaka na kinasuhan kaugnay ng Kidapawan City rally noong 2016, pinawalang sala.

7. Lindol noong linggo sa Davao del Sur, nakaapekto sa Makilala-Malungon fault system, ayon sa Phivolcs.

Patay ang driver ng Armak passenger jeep matapos nitong makasalpukan ang isang Toyota Hilux Pick up national highway, Barangay Ladia sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao.

Naganap ang aksidente pasado alas dose ng tanghali kahapon.

Sangkot sa vehicular crash ang Armak jeep na may license plate MAK-2181 na minamaneho ni Mohammad Nor Kadil at Hilux na may license plate na DAD-2204 at minamaneho ni Benjamin Malang.

Sa report na nakalap ng DXMS Radyo Bida, ang jeepney ay mula Cotabato City karga ang ilang sako ng arina at mga pasaherong sina Diokno Kadil, 56 yers old at Eyad Buisan na taga Datu Piang, Maguindanao at isang Gerardo Segundera ng Pigcawayan, North Cotabato.

Ayon sa Sultan Kudarat traffic unit, sakay naman ng pick-up ang mga biktimang sina Nelson Adil, 26 at Norhaina Mamadra, 33, pawang taga Barangay Salimbao ng Sultan Kudarat.

Ang driver ng jeep na si Kadil ay nasawi din makalipas ang ilang oras.

NAGHAHANDA NA ANG COTABATO CITY government para sa inaasahang mass vaccination ng anti-covid vaccines para sa mga mamamayan ng lungsod.

Kahapon, nagpulong ang Cotabato City Covid-19 Vaccination Technical Working Group para sa preparation and planning kguanay ng mass vaccination.

Ang grupo ay binubuo ng mga LGU officials, medical professionals mula sa ibat ibang pagamutan at medical facilities.

Tinalakay sa pulong ang mga mekanismo at safety measures na kaialangang sundin ng lahat para matiyak na ligtas mula sa nakakahawang sakit.

Sa Bangsamoro region, nakapagtala ng karagdagang 16 na panibagong kaso ng coronavirus infection ang Ministry of Health.

Dahil diyan pumalo na sa 4,007 ang total cases sa BARMM.

Labing dalawa sa mga bagong kaso ay taga Lanao del Sur at Marawi City at apat ang mula sa Cotabato City.

Pumalo naman sa 3,706 ang kabuoang bilang ng mga gumaling na mula sa sakit.

Ito ay matapos makapagtala ng 16 new recovered patient kahapon.

Nasawi naman ang isa pang pasyente na taga Maguindanao kung kayat abot na sa 149 ang COVID-19 related deaths sa rehiyon.

Nasa 153 naman aktibogn kaso.

NAMIGAY KAHAPON NG libreng wheelchairs ang Ministry of Health sa Bangsamoro Region para sa mga persons with disabilities mula sa mga bayan ng South Upi, Pagalungan, Parang, and Datu Odin, lahat sa Maguindanao.

Ginawa ang turn over ceremonies sa Cotabato City sa pangunguna ni BARMM Health Minister Dr. Amirel Usman.

Sa isang pahayag, sinabi ni Dr. Usman na ang mga may kapansanan at mga senior citizen ay mga vulnerable sector ng lipunan na kailangan ng kalinga at tulong ng pamahalaan.

Kahit sila ay kapansanan, di sila maaring basta na lang pabayaan, sabi ni Dr. Usman.

Naniniwala si Usman na sa kabila ng kanilang physical disabilities maituturing pa din na silay produktibong mamamayan ng bayan.

Hindi kasi hadlang sa kanila ang kapansanan para makagawa ng mga bagay na pakikinabangan ng marami.

SA buong rehiyon, magbibigay pa ng halos 1,500 wheelchairs, crutches at walking canes ang MOH-BARMM.

Hindi ang Tangbulan fault ng Davao Del Sur kundi ang Makilala-Malungon Faultline ang gumalaw nitong linggo na ramdam sa ibat-ibang bahagi ng Central Mindanao.

Ito ang ginawang paglilinaw ni Philippine Volcanology o Phivolcs Director Renato Solidum sa Radyo BIDA kung saan taliwas sa unang ulat na ang Tangbulan fault na nasa Davao Del Sur ang gumalaw.

Ang Makilala- Malungon Faultline ay kabilang sa Cotabato Faultline sytem na siyang pinakamahaba na aabot sa 65kilometers at kayang mag generate ng hanggang sa Magnitude 7.2.

Sinabi ni Solidum, aasahan pa anyang may mas malakas na pagyanig dahil hindi pa sapat ang nairelease nito sa posibleng naipon na enerhiya pero sa tanong kung kailan ay hindi pa masasagot.

Noong taong 2019 na pagyanig, sunod-sunod ang mga naramdamang pag uga dahil sa magkalapit lamang ang active Faultline sa probinsya at na-transfer ang stress sa iba pang Faultline dahilan para gumalaw din ang iba o tinatawang na domino effect.

Si Phivolcs Director Renato Solidum.

Base sa kanilang guidance kung makaramdam ng mga malilit na pagyanig sa lugar dalawa anya ang mga posibilidad maarinng maliliit lang na paglindol o posibleng may paparataing na mas malakas pang paglindol.



Na acquit ang kasong isinampa laban sa mga magsasaka sa Kidapawan City na kabilang sa mga nagrarally sa lungsod noong taong 2016.

Sa eklusibong panayam ng Radyo BIDA kay Atty Jojo Alave na siyang abodago ng mga akusado, nasa dalawang put isang kaso mula sa labing-apat na indibidwal na kanilang hinawakan ang napawalang bisa sa korte.

Anya, sinampahan ng direct assault against the person of authority ang nasabing mga akusado at na-acquit dahil sa hindi sang ebidensiya sa prosekusyon at hindi napatunayan na sila ang namato sa mga complainant.

Samantala, nasa pitungpu lahat ang kasong isinampa laban sa kanila pero nasa higit dalawangpu lamang ang kanilang hinawakan.

Ang tinig ni Atty Jojo Alave.

Nabatid na maglilimang taon na rin ang nangyaring dispersal ngayong April 1, 2021 kung saan nanawagan pa rin ng katarungan ang ilang sector.

Nangyari ang insidente noong ika-1 ng Abril taong 2016 nang paputukan ng pulis ang mahigit 6,000 magsasaka na nagbarikada sa kalsada upang humingi ng bigas matapos tamaan ng El Niño.



Pinaniniwalaang nasa kamay na nga mga hindi pa tukoy na mga armadong grupo ang isa sa mga empleyado ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO na nakabase sa Arakan, North Cotabato.

Sa panayam kay Cotelco General Manager Engineer Godofredo Homez, lunes pa ng hapon hindi nakauwi si Kier Selibio na taga Kabacan, North Cotabato at hanggang sa ngayon ay wala pang impormasyon kung saan siya dinala at anong grupo ang kumuha sa kanya.

Sinabi ni Homez, nakapagtext pa ito sa kanilang Direct Supervisor ng ganito “Tabang sir kay gikuha ko, walo ko kabalo asa ko dalaon”.

Si Selibio at isang Photo Voltaic Mainstreaming technician na nakabase sa naturang bayan.

Sa ngayon, patuloy pang sinusuyod ng Arakan PNP particular sa Barangay Kabalantian kung saan ito huling nakita.

Mas dumoble pa ang bilang ng mga turistang bumisita sa Tulunan, Cotabato nitong 2020 kumpara noong 2019.

Ayon kay Tulunan Tourism Officer Emily Lantoria, umakya sa 4, 331 na mga turista mula sa iba’t-ibang lugar sa labas ng bayan ang bumisita sa bayan nitong nakalipas na taon.

Higit na doble ito sa naitalang halos 1,500 lamang noong 2019.

Sinabi ni Lantoria na ito ay dahil nadagdagan pa ang bilang ng mga tourist destination sa bayan sa na nagbukas kasagsagan ng pandemya.

Bago kasi tumama ang pandemic, tanging B'latik/Bituan Falls saBrgy. Bituan at Divine Mercy Shrine sa Brgy. Lampagang, Tulunan lamang ang tanging dinarayo ng mga turista.

Nitong huling taon, nadagdag sa mga tourist attraction sa bayan ang Batang Mountain Rich View sa Brgy Batang at Salban Falls sa Sitio Alimodian, Banayal.

Nabatid na nitong 2020 rin, daan-daang mga turista naman mula sa ibang bansa ang dumayo sa bayan.

Samantala, tiniyak naman ng tourism office ng Tulunan na nasusunod ang minimum health protocols sa mga turistang bumibisita sa bayan.



Negosyante patay sa pamamaril sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Col. Joefel Siason ang nasawing biktima na si Peter Carreon, 34 years old at nakatira sa Barangay Topland sa lungsod.

Ang biktimang si Carreon na Secretary din ng Koronadal City VAN Drivers and Operators Association ay dead on the spot dahil sa mga tama ng bala ng baril.

Lumabas sa insiyal na pagsisiyasat ng Koronadal PNP na kagagaling lang ng biktima sang isang kainan at papunta na sa highway nang pagbabariliin ng dalawanmg suspect na nakasakay sa kulay pulang XRM Honda motorcycle.

Naganap ang krimen sa PUrok, Diaz Barangay Santa Cruz, Koronadal kahapon ng tanghali.

Nakaiwas pa umanho ang biktimang si Carreon at patakas na tumakbo ngunit hinabol pa rin ito ng mga salarin at muling pinagbabaril.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang ang isang 45 pistol na loaded ng pitong mga bala at apat na mga basyo ng nasabing armas.

Hindi pa batid ng Kornadal PNP kung sino ang mga naka-bonnet at face mask na mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa krimen.

Humiling na rin sa Koronadal LGU ng kopya ng CCTV footage malapit sa crime ang PNP para makatulong sa kanilang imbestigasyon.

Umasa ang mga meat vendor sa Koronadal public market na sana ay mayroon pa ring maiiwang supply ng karneng baboy sa local market.

Ayon sa meat vendor na si Edna Villaflor, walang magiging problema kung magsu-supply man ng baboy sa Kalakhang Maynila ang South Cotabato.

Pero ang hiling nila ayon kay Villaflor sana ay hindi masakripisyo ang kanilang kabuhayan at mapigilan ang pagtaas pa ng presyo ng karneng baboy.

Voice Clip…Ang meat vendor an si Edna Villafor

Sinabi naman ni Alias “Ana” na okey lang din sa kanila ang pagpapadala ng mga baboy ng lalawigan sa Metro Manila.

Pero ayon sa kanya sana ay makontrol din ang presyohan ng karneng baboy sa South Cotabato para hindi matulad sa ibang lugar.

Sinabi nito na ang buhay na baboy ngayon sa South Cotabato ay naibebenta ng mula 160 hanggang 180 persos per kilo.

Habang karneng baboy naman ay nabibili ng mga consumer sa halagang 280 hanggang 300 pesos sa merkado publiko.

Mas mataas naman ito sa 265 pesos per kilo na presyohan ng karneng baboy sa mga mall.

Ito ang ipinahayag ng nasabing mga vendor kasunod ng pagpayag ng South Cotabato Swine Producers Association sa hiling ni DA Secretary William Dar na pagsu-supply ng 10,000 na buhay ng baboy kada linggo sa kalakhang Maynila.

Nauna nang tiniyak ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen ang sapat na supply ng karneng baboy at maging iba pang pangunahing produkto sa rehiyon



Posibleng nahawa ng COVID-19 virus ang 21 nga preso sa Koronadal PNP lock up cell mula sa infected na dalaw, bagong preso o gwardiya ng mga ito.

Pero ayon kay Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego, ito ay kanila pang kinukumpirma sa ngayon.

Sinabi ni Vego na ang mga preso na nagpositibo sa COVID-19 ay isinailalim sa swab test noong nakaraang linggo matapos makitaan ng mga sintomas ng virus.

Nilinaw naman ni Vego na dahil nagpakita lamang ng mild symptoms, nananatili sa lock up cell ang mga COVID-19 positive na preso.

Pero ang mga kasama nila mas nakatatanda at may comorbidities ay inihiwalay ng selda at mahigpit na minomonitor ng city health office.

Kinumpirma din ni Vego na naghihintay pa sila ng resulta ng swab test sa tatlumpu pang mga jail guards apat na mga inmate.

Voice Clip…si Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego.

Kaugnay nito ipinahayag naman ni Koronadal PNP Womens and Children Protection Desk Chief Lt. Annaliza Domingo na bawal muna ngayon ang bisita sa lock up cell ng koronadal PNP.

Kulong ang isang magasawa matapos maaresto sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga kasapi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Sulta Kudarat Province at PNP sa General Santos City.

Kinilala ni PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang magasawang drug suspect na sina Mark Tesaluna, 47 years old at misis nitong si Analyn 38 years old.

Ang mga drug suspect ay nakorner ng mga otoridad sa corner Sampaguita-Laurel Street, Barangay Dadiangas East, Gensan.

Nakuha sa mga ito ang 0.3 grams ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng mahigit dalawang libong piso.

Ang inarestong magasawa ay pawang mga Job Order laboratory aide ng General Santos City Agriculture Office.

Nahaharap ang mga ito ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.



Matatagpuan sa bayan ng Lake Sebu ang top five tourist destination sa lalawigan ng South Cotabato noong 2020.

Nanguna sa mGa ito ang 7-Falls na binisita ng mahigit 53 thousand na mga turista, pangalawa ang Divine Mercy Shrine na may mahigit 38 thousand, pangatlo ang Punta Isla Lake Resort na may 25 thousand, sumunod ang Dreamweavers Hill na may 24 thousand at Sunrise Garden Resort na may mahigit 19 thousand tourist arrival.

Hindi rin nagpahuli ang Fortune Field Resort sa bayan ng Banga na kilala sa kanilang Hito delicacy matapos makapagtala ng mahigit 11 thousand tourist arrival.

Napabilang din sa mga pangunahing tourist destination sa South Cotabato ang ilang mga lugar sa bayan ng Tupi.

Ang mga ito ay ang MagsagyaY Peak, Eden Flower Garden, Shell Rock Resort, Tuburan Mountain View, Yolanda Garden Farm Resort , John Owen Resort t at Water Garden Resort.

Ito ang lumabas sa datus ng Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM unit ng lalaqwigan.

Ang Lake Holon sa bayan ng Tboli na malimit ding akyatin nuon ng mga turista ay hindi nakapagsumite ng datus sa ATCM simula nang magkalock-down dahil sa pandemya.

Ayon kay ATCM Tourism Operations Officer ARgie Asara na sa kabila ng lockdown dahil sa COVID-19 ang lalawigan ng South Cotabato ay nakapagtala pa rin ng mahigit apatnaraang mga tourist arrival noong nakaraang taon.



Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 31 panibagong kaso ng deadly virus sa SOCCSKSARGEN region.

Nangunguna ang North Cotabato sa may pinakamaraming naitalang bagong kaso na umaabot sa sampu, South Cotabato at Sultan Kudarat anim, General Santos City at Sarangani apat.

Gumaling naman ang 26 pang mga pasyente kayat meron na ngayung 4,282 total recovered patients sa rehiyon.

15 sa mga gumaling na pasyente ay taga General Santos City, 5 South Cotabato, 3 Sultan Kudarat, 2 Sarangani at 1 North Cotabato.

Nasawi naman ang isang 82 taong gulang na babae na taga Kidapawan City.

Dahil diyan pumalo na sa 180 ang kabuo-ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19 sa rehiyon.

Tumaas pa ng hanggang 547 ang aktibong kaso.



KAHIT MARAMING TAO at busy ang kalye, pinagbabaril ng di pa nakilalang mga armadong lalaki si Barangay Poblacion 5 Kagawad Dick Amino Abbas habang ito ay nasa harap ng isang tindahan sa Jose Lim Sr. Street, Cotabato City.

Bumibili si Abbas ng softdrinks sa isang tindahan nang lapitan ng di pa nakilalang gunman at agad na pinaputukan sa ulo gamit ang cal. 45 pisto mga alas onse ng tanghali kahapon.

Ang suspect na nakasuot ng facemask ay agad na sumakay sa motorsiklong minamaneho ng kanyanga kasama at agad na tumakas.

Si Abbas na nakatira sa Rajah Tabunaway boulevard ay idineklarang dead on arrival sa ospital.

SA panayam ang DXMS Radyo Bida kay Poblaion 5 Barangay Chairman Rustom Canda, sinabi nito na wala namang kaaway o kagalit sa kanilang barnagay si Kagawad Abbas.

Mabait daw itong tao at masipag ito sa trabaho.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya.

-0-