NDBC BIDA BALITA (Feb. 13, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. Presyo ng bulaklak sa Kidapawan, tumaas isang araw bago ang Valentine’s Day.

2. UPANG MATIGIL ANG FISH KILL, hydroponics farming isinusulong ng South Cotabato provincial environment office sa Lake Sebu.

3. South Cotabato Tourism officer, may babala sa mga resort owners na sumunod sa health protocols

4. Maliit na kuta ng BIFF, nadiskubre ng Army sa South Upi, Maguindanao.

5. 64 katao, nagpositibo sa Covid-19 sa Region 12; walo sa BARMM

6. Mga mangingisda na nagligtas ng marine turtles sa Lebak, Sultan Kudarat, binigyan ng ayuda

7. Eastern Mindanao command chief Lt. Gen. Jose Faustino Jr, itinalaga bilang bagong Philippine Army commanding general

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

MATAPOS ANG AIR AT GROUND assaults ng military sa isng liblib na lugar ng South Upi, Maguindanao, nadiskubre ng Army 57th Infantry Battalion ang inabandonang kampo ng BIFF sa Barangay Pilar.

Sinabi ni 57th IB commander Lt. Colonel Jonathan Pondanera, sa kanyang report kay 6th ID chief Maj. Gen. Juvymnax Uy na nagsipulasan na ng takas ang mga bandido matapos silang bombahin ng helicopter gunships at paulanan ng artillery mula noong Feb. 9.

Hindi matiyak ng military kung merong mga nasawi sa panig ng BIFF dahil wala silang nadiskubreng mga bangkay.

Walang nasaktan sa panig ng pamahalaan.

-0-

LOCAL…

SAMTANALA, HINILING NG TROPA NG PAMAHALAAN SA mga mamamayan ng South Upi, Maguindanao na makipagtulungan sa mga otoridad upang hindi magtagumpay ang mga masasamang element na maghasik ng kaguluhan.

Masyadong complicated ang usapin sa South Upi na nagresulta na sa maraming karahasan, panununog ng mga bahay, pamamaril, ambush at pambobomba na lahat nag-ugat sa awayan sa lupa.

Problema pa ng pamahalaan dahil maraming sumasakay sa isyu at nakikigulo.

Ang nanggugulo ay mga kasapi ng BIFF, ang teroristang grupo na nakabase sa Maguindanao.

Nagtalaga na ng sapat na tropa si 6th ID chief Maj. Gen. Juvymax Uy sa South at North Upi upang ipagtanggol ang karapatan ng lahat, katutubo man, Moro o settlers.

Mahalaga ang kapayapaan dahil lahat ay makikinabang.

-0-

LOCAL…

Sa bangsamoro region, may 15 mga pasyente ang gumaling mula sa sakit.

SA report ng Bangsamoro Inter-Agency Task Force on Covid 19, pito sa mga gumaling ay mula sa Sulu, apat sa Lanao del Sur at Marawi City at tatlo sa Maguindanao at isa sa Cotabato City.

Naitala naman ng IATF ang walong bagong kaso at isa ang nasawi kayat meron na 150 Covid related deaths sa Bagnsamoro region.

-0-

Local…

NAGBIGAY NG INCENTIVES ang Local government of Lebak sa lima katao na nagligtas sa marine turtle sa Barangay Tibpuan at ibinigay sa municipal environment office.

Mismong si Lebak Mayor Frederic Celestial ang namigay ng assistance kina Windy Tibod, Solidad Dubduban, Irene Mae Padasas, at Anther Iwag mga nakatira sa Barnagay Tibpuan.

Nakita nila ang siyam na baby turtles at ibinigay sa DENR para maibalik sa kanilang natural habitat.

Samtantala, sa Kalamansig, Sultan Kudarat namigay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 10 makina ng pumpbot sa mahihirap na mangingisda bilang bahagi ng kanilang pangkabuhayan.

Ayon sa BFAR, ang mga mangingisda dating gumagamit ng illegal na paraan ng pangingisda.

Matapos silang makumbinsi na itigil ang illegal fishing, nagbigay ang BFAR ng makina para sa kanila.

Matud sa BFAR-12, sila ang mga kanhi ilegal nga nangisda sa kadagatang bahin sa Kalamansig, Sultan Kudarat.

-0-

local...

MASAYA ANG MGA MAGSASAKA at residente ng mga Barangay ng Gapok at Bugso sa Sen. Ninoy Aquino, Sultan Kudart province.

Ito ay matapos na magkaroon sila ng farm to market road kaloob ng Dept of Agrarian Reform sa pamamagitan ng Mindanao Sustainable Agrarian and Agriculture Development o MinSAAD.

Ang 7.8 kilometer road ay nag-uugnay sa Barnagay Gapok at Bugso na dati ay tila di maaring daanan ng mga sasakyan.

Kahit motorsiklo ay hirap dahil sa sira-sira at maputik na daan tuwing umuulan.

Ngayong sementado na, masaya ang halos 5 libong mga naninirahan sa dalawang mga barangays, karamihan ay mga kasapi ng agrarian reform beneficiaries association, ayon kay DAR-Sultan Kudarat provincial officer Rodolfo Alburo.

-0-

TIMRA

KONTROLADO NA ANG LOCAL TRANSMISSION NG Covid 19 sa isang construction site sa Cagayan de Oro City.

Lahat ng 142 construction workers na nagpositibo sa Covid 19 ay nananatili sa isolation facility pero “in good condition.”

Sinabi ni Cagayan de Oro City epidemiologist Dr. Joselito Retuya sa maagap na pagtugon ay nahadlangan ang pagkalat ng virus sa labas ng constructions ite.

Sa 142 Covid positive, 92 ang mula Cagay de Oro samantalang ang iba ay mula sa mga bayan ng Misamis Oriental

-0-

SA BUTUAN CITY … nakumpiska ng mga tauhan Surigao del Sur Police Provincial Office ang may 10 libong crablets o talangka na nakatakdang dalhin sa ibang lugar mula sa Butuan.

Nakumpiska ang crablets sa bayan ng Bayabas matapos na magreport ang ilang mga taga barangay.

Ang bayan ng Bayabas sa Surigao del Sur ay may local ordinance na nagbabawal sa pagkolekta at pagtransport ng crablets palabas ng lalawigan.

-0-

SA PAGADIAN CITY, NAIS ni City Mayor Samuel Co na tanggalin na ang curfew hours total dahan dahan nang bumabalik ang normalcy sa lungsod.

Ginawa ni Mayor Co ang pahayag kasabay ng pagdiriwang ng Chinese New Year kahapon.

-0-

SA ZAMBOANGA DEL NORTE, nailigtas ang provincial anti-child trafficking unit ang pitong mga minors na ginagamit sa isang on-line exploitation ng mga bata.

Ang mga nailigtas ay nagkakaedad ng mula pito hanggang 15 taong gulang.

Huli ang isang babaeng may pakana ng video showing ng mga nakahubad na mga bata sa kanyang mga parokyanong dayuhan.

-0-

SA DIMATALING, ZAMBOANGA DEL SUR, isang malaking Sunfish o mas kilala sa tawag na mola-mola fish ang natagpuan sa baybayin ng London Poblacion, Dimataling, Zamboanga del Sur.

Sinabi ni Udtog Taog sa kanyang social media post na patay na ang isda nang ito ay kanilang datnan sa baybayin.

Ito ay tinatayang abot sa 200 kilos ang bigat.

-0-

local..

Presyo ng halos lahat na mga ibinebentang bulaklak sa Kidapawan City, tumaas ng doble isang araw bago ang Valentine’s Day

Bumaba ang kita ng ilang flower vendors sa Kidapawan City ngayong Valentine’s Day kung ikukumpara noong nakaarang taon dahil na rin sa krisis na dulot ng COVID-19 sa lungsod.

Ayon sa vendor na si Lucy, kung dati ay umaabot ng nasa 100,000 ang kanilang kinita bago paman ang araw ng mga puso dahil sa dami ng mga nagpa book sa kanila.

Ang rose na mabibili lang ng mula sa 15 to 35 pesos ngayon ay abot na sa 50 hanggang 70pesos kada isa. Kung bouquet naman na may half dozen ng rosas noon nasa 300 pesos lang ngayon nasa 400 hanggang sa 600 pesos na depende sa desinyo nito.

Sa mga nagnanais namang magbigay ng isang dosenang rosas para sa mga kanilang mga iniibig. Narito ang presyo kung dati naglalaro lamang sa 500 to 700 ngayon abot na sa higit 1,000 pesos na katumbas na ng kalating sako ng bigas.

Kaya ang iba ay pinili na lamang ang maging praktikal para sa kanilang mga minamahal. Para sa mga medyo kulang ang budget, mayroon namang Malaysian mumps na nasa 35 to 40 pesos ang isang stem kung sa bouquet nasa 500 pesos lang.

Normal naman anyang tumataas ang presyon ng bulaklak tuwing love month ayon sa kanila. Karamihan sa mga ibinibentang bulaklak sa Kidapawan City ay galing pa sa Kapatagan, davao Del Sur.

-0-

Kidapawan City Government, pinayagan na ng SP na pumasok sa confidentiality aggrement para sa pinaplanong pagbili ng anti-COVID-19 vaccine

Unanimous ang naging approval ng mga kasapi ng SP sa kahilingan ni City Mayor Joseph Evangelista sa pamamagitan ng special session sa confidentiality agreement sa isang pharmaceutical company bago masimulan ang proseso ng negosasyon at pinaplanong pagbili ng bakuna kontra COVID-19.

Mahalaga ang kasunduang papasukin ng LGU at dito malalaman ng LGU ang ‘bisa at kaligtasan’ ng paggamit ng pinaplanong bibilhing bakuna. Sa pamamagitan ng kasunduan, magkakaroon ng pagkakataon ang City Government na mapag-aralan ang bisa ng nasabing bakuna.

Kapag nagkasundo naman ang City Government at pharmaceutical company, dito na magsisimula ang opisyal na negosasyon sa pamamagitan ng approval ng SP para sa pagbili ng bakuna at ang pagpasok sa isang Tripartite Agreement sa pagitan ng City LGU, National Government at ng kompanya ng COVID-19 vaccine. Napag-alaman na ganito rin ang ginagawa ng iba pang Local Government Units ng bansa na nagnanais bumili ng bakuna sa mga kumpanya ng gamot.

Maliban pa sa pagpasok sa confidentiality agreement ng City Government, inaprubahan din ng Sanggunian ang MOA ng City Government sa Energy Development Corporation para sa pinaplanong pagtatayo ng Molecular Laboratory para sa pagsasagawa ng Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR test sa mga suspected Covid19 patients, at isa pang Memorandum of Agreement sa Cotabato Regional Medical Center para sa PCR Testing ng mga pasyente ng Covid na taga Kidapawan City.

-0-

NDBC BIDA BALITA Tutok Kainan Program ilulunsad na rin ng National Nutrition Council sa North Cotabato

Upang maiwasan ang pagkabansot at malnutrisyon sa mga batang may edad 0-23 months old, ilulunsad ngayong buwan ng National Nutrition Council sa pakikipagtulungan ng Provincial Nutrition Council at Local Government Units ang “Tutok Kainan Program.”

Ang “Tutok Kainan Program” ay isang programa na tututok hindi lamang sa mga batang edad 0-23 taon kundi pati na rin sa mga inang nagdadalang tao. Sa pakikipagpulong ni Regional Nutrition Coordinator Arceli Latonio sa pamahalaang panlalawigan iprenisenta nito ang papel na gagampanan sa implementasyon ng programa.

Batay sa datus, abot sa 907 na mga batang edad 6-23 months old mula sa lalawigan ng Cotabato ang magiging benepisyaryo ng nabanggit na programa kung saan sa loob ng 180 na araw o anim na buwan ay makakatanggap sila ng masusustansiyang rasyon ng pagkain mula sa PNC.

Agaran namang nagbigay ng direktiba si Governor Catamco sa Integrated Provincial Health Office (IPHO), Office of the Provincial Agriculturist (OPAg) at Office of Provincial Veterinarian (OPVet) na tingnan kung papaano makapagbibigay ng direktang interbensyon ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang taong suplay ng gatas ng kambing sa mga batang kulang sa timbang at malnourished.

Idinagdag rin nito na sa pagsasagawa ng supplemental feeding, kailangang kalakip nito ang pagpapaintindi sa mga magulang ng0⁰ kahalagahan ng pagtatanim ng gulay sa bakuran lalo na ngayong may pandemiya.

-0-

Bahay ng pastor tinupok ng apoy sa Tulunan, Cotabato; barangay officials umapela ng tulong

Razed to the ground ang bahay ng isang pastor matapos sinunog ng hindi pa kilalang indibidwal sa Brgy Nabundasan, Tulunan, North Cotabato bandang alas syete ng gabi.

Ayon kay Brgy Nabundasan Chairman Ramonito Noble, nagkataon na wala sa kanyang bahay si Pastor Danilo Fajurano nang mangyari ang sunong kaya’t wala itong naisalba kabilang na ang kanyang ginagamit na bibliya. Sa ulat, wala anilang nakapansin kung may pumasok sa bahay ng biktima dahil malayo ang mga katabing bahay nito.

Ipinaliwanag naman ni Noble na hindi intensiyon ng mga barangay officials na pabayaan ang biktima nang nagpasaklolo ito sa kanila batay sa kumalat na ulat sa social media. Nagkataon kasi na may sakit ang nilapitan nitong barangay kagawad nang humingi ito ng tulong habang kinaumagahan na rin nang makarating kay chairman ang sinapit ng biktima.

Dagdag pa ni Noble na may iba pa namang bahay ang biktima sa upper portion ng naturang barangay kaya’t may mauuwian pa rin ito sa ngayon. Kaugnay nito, magbibigay naman ng tulong ang kanilang konseho habang umapela ito ng tulong sa mga nais magpaabot nito sa biktimang si Fajuarano.

-0-

Pababa na ng pababa ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Cotabato Province batay sa pinakahuling ulat ng DOH-12.

Kagabi, anim na lang ang confirm positive case at limang recoveries sa buong North Cotabato. Tatlo ang mula sa Aleosan, dalawa sa Kabacan at isa sa Kidapawan City. Sa recoveries apat sa Kabacan at isa mula sa Kidapawan.

Sa kabuuan, nasa 748 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 patients sa North Cotabato, 136 na lamang ang active cases habang nanatili naman sa 36 ang COVI-19 related death. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Hydroponics farming na makakaresolba sa fish kill at maglilinis sa Lake Sebu, isinusulong ng Provincial Environment and Management Office ng South Cotabato.

Makatutulong sa pagresolba ng madalas na fish kill sa Lake Sebu ang hydroponics na pamamaraan ng pagsasaka. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Environment and Management Office o PEMO OIC Chief Seigfred Flaviano.

Ayon kay Flaviano ang hydroponics kasi ay nagpapataas ng lebel ng dissolved oxygen at nililinis din ang tubig sa lawa. Ang kakulangan ng oxygen tuwing nagbabago ang panahon ang nagiging sanhi ng fish kill sa Lake Sebu. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Flaviano, tinututukan ngayon ng PEMO ang pagpapalawak ng hydroponic project sa Lake Sebu.

Gagawin nila ito ayon kay Flaviano sa pamamagitan ng pagbibigay ng training at farm input sa mga mamamayan sa nasabing lugar. Dinagdag din ni Flaviano na sa ngayon ang produkto ng dalawamput limang mga pamilya na unang sinanay sa hydroponics farming ng PEMO tulad ng mga gulay ay nabibili na ng mga hotel at resort sa Lake Sebu.

Ayon kay Flaviano ang hydroponics ay isang pamamaraan ng pagsaka na hindi na kailangan pa ng lupa at sa halip ay pinapalutang na lamang sa tubig ang mga tanim. V

-0-

Tiyakin na nasusunod pa rin ang COVD-19 health protocols para hindi maipasara ang kanilang mga negosyo.

Ito ang panawagan sa mga mayari ng resort at iba pang tourism facilities ni South Cotabato Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Unit Senior Tourism Operations Officer Argie Asaria.

Kinumpirma ni Asaria na may mga swimming resorts at tourism facilities sa lalawigan na hindi na nasusunod ang COVID-19 Health Protocols lalo na ang physical distancing. Sinabi ni Asaria na ito ang kanilang natuklasan nang magsagawa ng on site visitation sa mga tourism facilities sa lalawigan. Dinagdag din nito na ang mga natuklasang mga paglabag ay agad na inirerefer ng ACTM sa mga concerned na local government units.

-0-

COVID-19 temporary monitoring facility ipatatayo rin ng DOH 12 sa Gensan

Magkakaroon na rin ng pasilidad na para lamang sa mga COVID-19 patients ang General Santos City. Ang temporary monitoring facility ay ipatatayo sa Dr. Jorge P. Royeca City Hospital o DJPRCH.

Nanguna sa ground breaking ng nasabing proyekto si DOH 12 Regional Director Dr. Aristedes Concepcion Tan.

Ayon kay Tan kailangan na madaliin ang pagpapatayo ng isolation facility dahil magagamit ito ng mga COVID-19 patient . Dinagdag din ni Tan na kapag nasawata na ang COVID-19 ang isolation facility ay maari ring gamitin ng mga mamamayang may nakakahawang karamdaman tulad ng Tuberculosis o TB.

Ang Gensan ay isa sa anim na mga recipient ng COVID-19 temporary monitoring facility sa rehiyon. Pinondohan naman ito ng DOH ng sampung milyong piso bilang pagtalima sa Bayanihan to Recover as One Act.

Matatandaan na sinimulan na rin ang pagpapatayo ng kahalintulad na pasilidad sa Barangay Concepcion sa Koronadal City.

-0-

Inilunsad ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang crackdown kasunod ng pagdami ng mga modified na motorsiklo sa mga kalye ng region 12.

Bukod dito ayon kay HPG 12 Deputy Chief Major Roel Villarin dumadami na rin ang mga shop na nagaalok ng libreng serbisyo at nagbebenta ng mga bawal na devices at parte ng motorsiklo. Tinututukan ng HPG 12 ang maling pagamit ng motorcycle parts, accessories, devices at equipment lalo na ang mga ginagamit bilang booster para sa road racing.

Sinabi ni Villarin na sa General Santos City at karatig lugar abot na sa dalawampung mga motorsiklo na may illegal attachment ang na-impound ng HPG. Iba sa mga ito ayon kay Villarin ay naaktuhan pang kinakabitan ng open pipe na tambutso.

Ayon kay Villarin ang mga motorsiklong nilagyan ng open pipe mufflers ay kadalasang ginagamit sa bawal ding drag racing. Ipinahayag din nito na makikipag ugnayan ang HPG sa mga concerned na ahensya ng gobyerno para sa monitoring ng mga establisemento na nagbebenta ng mga hindi otorisadong motorcycle parts at devices.

Nananawagan din si Villarin sa publiko na tanggalin ang mga iligal na ikinabit at modification sa kanilang mga motorsiklo para hindi ma-impound at pagmultahin ng hindi bababa sa limang libong piso.

Iginiit ni Villarin na ginagawa nila ang crackdown sa mga modified motorcycles para sa road safety. Sinabi din nito na hindi dapat baguhin ang standard set up at bahagi ng motorsiklo na denisenyo para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mas maayos na pagmamaneho.

-0-

Mahigit 100 pawikan hatchlings, pinakawalan sa Sarangani Bay

Unang nakakita sa mahigit isang daang pawikan hatchlings na gumagapang sa tabing dagat sa Barangay Glan Padido, Glan,Sarangani Province ang dating Bantay Dagat na si Ismael Dante.

Ito ay ayon kay Glan Community Environment and Natural Resources Office o CENRO Head Forester Abdul Cariaga. Agad naman itong inireport ni Dante sa Municipal Environment and Natural Resurces o MENRO Office na nagpadala ng team sa lugar.

Sinabi ni Cariaga na matapos maidikomento ang mga baby turtle ay agad na pinakawalan ng mga kasapi ng Environment office at Glan Padidu Barangay Officials sa Sarangani Bay.

Kasabay din nito ang kanilang pagpapaalala sa komunidad sa kahalagahan ng pawikan sa ecosystem. Ang nasabing barangay ay isa sa natukoy ng mga environment officials na nesting sites ng mga endangered specie na sea turtles.