NDBC BIDA BALITA (fEB. 14, 2023)

HEADLINES

1 VALENTINE’s Day na, presyo ng bulaklak sa Cotabato City, tumaas pa.

2 HOTELS, Inns at bars sa Kidapawan, bawal sa mga minors; LGU mahigpit ang gagawing monitoring ngayong Valentine’s Day

3 MISCELLANEOUS fee sa Marriage License application libre ng Koronadal civil registrar dahil araw ng mga puso

4 CONSOLIDATED farming, ituturo ng South Cotabato provincial agriculture office para tumaas ang kita

5 MGA MOTORISTANG dumadaan sa bike lanes, pinagmulta ng Koronadal PNP

6 ELECTION officer ng Sultan sa Barongis, Maguindanao Sur, patay sa ambush

7 97 pamilya inilikas dahil sa baha sa Norala, South Cotabato

Sa detalye….

TUMAAS PANG LALO ang presyo ng bulaklak ngayong araw ng mga puso ngayong Valentines Day.

Mula P800 hanggang P1,500 pesos noong nakaraang linggo, tumaas pa hanggang P2,000 ang bawat dosena ng mga rosas na ibinebenta sa Cotabato City kasabay ng Valentines day.

Tumaas na rin ng hanggang P150 bawat piraso nito na may kasama na freebie card. Bukod sa mahal ang kanilang kuha sa mga suppliers, ang mataas na demand din ang idinahilan ng mga flower vendors sa price hike na maaring magtatagal pa umano hanggang sa susunod na linggo.

Bukod sa pabentang bulaklak, kanya-kanyang pakulo din ang alok ng mga kainan sa lungsod kagaya ng pamimigay ng balloons at iba pa.

-0-

Katulad ng inaasahan, mas lalo pang tumaas ang presyo ng mga ibenebentang bulaklak sa Kidapawan City ngayong Valentine’ Day.

Sabi ng mga tindera, ang rosas na mabenta tuwing ganitong season ay nagmahal ng 300 percent dahil hindi mismo sa suppliers nakakakuha ng stocks.

Parang ulam na ang isang rose dahil abot na ito sa 100 pesos with cellophone may mga bouquet na rin na mabibili mula sa 250 pesos hanggang sa 1, 500 pesos depende sa dami ng bulaklak at bongga ng pagkabalot o ginamit na wrapper.

Ang supply ay galing pa sa Buda, South Cotabato at imported flowers galing sa ibang bansa.

Umaasa naman ang mga vendor na madadagdagan pa ang kanilang kita ngayong araw.

Yan ang sabi ng Tindera sa Kidapawan City.

Samantala, para naman sa mga mamamayan, ipagdidiriwang ng simple ang selebrasyon pero makabuluhan.

Ngayong panahon mas okay na maging practical pero nakaluwag-luwag mas mabuti ng magbigay bilang pagpapakita ng iyong pagmahahal.

-0-

Naibigay na ang paunang tulong para sa pamilya Carlos ng Maybula, Tulunan North Cotabato na masangkot sa disgrasya nitong weekend.

Bukod dito, muli namang nananawagan ang himpilan ng dagdag na tulong para sa pamilya ng nasawing mag-ina.

May mga nagpa-abot na ng tulong sa kanila lalo na sa 3month-old baby na kabilang sa mga nasugatan sa aksidente at pambili ng gatas dahil kabilang sa mga namatay ang ina ito an 20 years old na nakilalang si Julie Mae Carlos.

Sila ay napagitnaan ng SUV at Pick Up sa disgrasya sa Barangay.

Sa ngayon, nasa ospital pa ang anak at kapatid nito na driver habang umaapela pa ng dagdag na tulong ang pamilya.

Ang perang malilikom ay ilalaan para sa ospital at pagpapabiling sa mag-ina.

Dahil dito, ang NDBC ay kumakatok pa ng tulong para sa pamilya Carlos mangyaring personal na ipabot lamang sa himpilan ng DXND-Radyo BIDA.

Ang himpilan ay walang ipinapalabas na tao para humingi ng tulong kanino man.

-0-

Tricycle driver, pinakabagong biktima ng shooting incident sa Pikit, North Cotabato; motibo maaring rido

Huminto at ipinapasakay lang sana ang kanyang pasahero nang pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspect sa Barangay Inug-ug Pikit, North Cotabato.

Ang biktima ay si Jose Neri Gonzales, 33 anyos, isang tricycle driver ng Barangay Calawag, Pikit.

Sinabi ni Pikit PNP Chief Police Lt. Col John Miredel Calinga, personal grudge ang lumalabas sa imbestigasyon ng ng mga pulis sa pagpatay sa biktima.

Ito ay dahil na rin anya sa matagal ng bangayan ng biktima at natukoy na persons of interest.

-0-

Hotels, Inns at bars, ipagbabawal sa mga menor de edad; LGU mahigpit ang gagawing monitoring ngayong Valentine’s Day

Yan ang paalala ni Kidapawan City Information Officer Psalmer Bernalte kasabay ng Valentine’s Day celebration ngayong araw.

Anya pagpasok sa hotels, inn at maging sa bar o iba pang private places ay adult activity at hindi para sa mga menor de edad.

Bago anya nabigyan ng business permit ay ipinaalala sa bawat operator na bawal ang pagpapapasok sa mga menor de edad, Valentine’s Day man hindi.

Marami kasi ang mga nakakapansin na ang iba ay nakasuot pa ng school uniform sa pagpasok sa mga pribadong lugar kung saan sila ipinagbabawal ng batas.

Sinabi ni Bernalte, mahalaga ang gabay ng magulang sa mga anak upang hindi masangkot sa illegal na mga gawain katulad nito.

Si Kidapawan City Information Officer Psalmer Bernalte.

Samantala sa mga operators an hindi susunod sa kautusan, maaring magbayad ng multa, suspension of operation o di kaya ay magbawi ng permit.

-0-

Kulong ang isang driver na naaresto sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga personnel ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU 12 sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ni RPDEU 12 Chief Major Paulino Asirit Jr., ang suspek na si alyas “Ayong” 34 anyos, Company Driver nakatira din sa nasabing bayan.

Si alyas Ayong ay nakorner ng mga pulis sa Barangay Klinan, Polomolok.

Ito ay matapos umanong magbenta ng isang sachet ng suspected shabu sa nagkunwaring buyer.

Nakuha din sa kanya ng mga pulis ang dalawang malalaking pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng P68,000 at P500 marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation.

Si Alyas Ayong ay kinasuhan na ng mga pulis ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

Isinusulong ngayon ng provincial agriculture office ang consolidated farming sa South Cotabato.

Ayon kay provincial agriculturist Raul Teves, layon nito na mapataas ang produksyon ng mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa lalawigan.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang produkto sa mga sakahan ng mga magsasaka na bubuo ng kooperatiba.

Ayon kay Teves ang mga magsasaka na magpapatupad ng consolidated farming ay makikinabang sa free tractor services ng lalawigan, at tig P4,500 fertilizer voucher.

Magbibigay din ng dekalidad na binhi sa mga ito ang Department of Agriculture.

Dagdag pa ni Teves makakahingi din ng dagdag na mga farm machinery sa goyberno ang mga farmer cooperatives.

Binigyan diin din nito na mabisa ring paraan sa pagpuksa ng mga peste sa sakahan ang consolidated farming at mas magamit din sa tama ang supply ng tubig sa kanilang mga sakahan.

Ayon kay Teves sinimulan na nila ang pagpapatupad ng consolidated farming sa Barangay Dajay Surallah, kung saan suportado ito ng 42 mga magsasaka sa nasabing lugar.

-0-

Binabantayan ngayon ng Koronadal PNP hindi lamang ang mga pangunahing daan kungdi maging ang mga bike lanes sa lungsod.

Ito ay ayon kay Police Staff Sergeant Fely Bascon ng traffic section ng city PNP.

Ayon kay Bascon ang mga driver ng mga sasakyan na bawal sa bike lane tulad ng mga tricycle at four-wheeled vehicle ay agad na binibigyan ng tiket ng kanilang mga enforcer.

Maliban sa sa ginagawang short cut, ginagawa ring parking area ng ilang mga motorista ang bike lane sa Koronadal.

Ito ay matagal nang inirereklamo naman ng mga mamamayan sa lungsod.

Matatandaan na patay sang isang two years old na bata at sugatan naman ang dalawang mga kapatid nito ng mabundol ng isang four-wheeled vehicle na dumaan sa bike lane sa Barangay Zone 3 noong unang lingo ng nitong Pebrero.

-0-

Miscellaneous fee sa Marriage License application ililibre ng city civil registrar ng Koronadal ngayong Valentine’s Day

Walang babayarang miscellaneous fee para sa Marriage License Application ang mga mamamayan sa Koronadal City ngayong araw, Valentine’s Day.

Ito ay ayon kay City Civil Registrar Perla Quidilla.

Ayon kay Quidilla, hindi rin sila maniningil ng miscellaneous fee sa iba pa nilang mga serbisyo tulad ng late registration, certified machine copy, legitimation, supplemental report at iba.

Nilinaw ni Quidilla na makikinabang lamang sa libreng miscellaneous fee ang mga mamamayan ng Koronadal.

Ito ayon kay Quidilla ay bilang pagidiriwang din ng Civil Registration Month ngayong Pebrero.

-0-

Tulong ng South Cotabato LGU para sa mas mabilis releasing ng claims hiniling ng Philhealth 12

Umaasa si PhilHealth 12 Vice President Dr. Zenon Leonardo Malate na mapapabilis pa ang processing ng claims ng kanilang mga benepisyaryo sa South Cotabato.

Ito ay sa kabila ng reglementary period na ipinatutupad ng kanilang Claims and Processing Section.

Ipinahayag ito ni Malate matapos makipagpulong ang mga opisyal ng PhilHealth sa pangunguna ni Acting President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Pinagusapan ng mga ito ang pagpapalakas ng Information Technology o IT System.Ito ay suportado naman ni Tamayo.

Ayon kay Tamayo sa pamamagitan ng pag-improve ng electronic system devices ay mababawasan ang mga abala at gastusin sa mga transactions.

Bilang suporta, ibinigay naman ni Malate kay Tamayo ang listahan ng mga indigent PhilHealth members kalakip ang kanilang mga PHilHealth IDs.

Ayon naman kay Tamayo, unang ipatutupad ng lalawigan ang digitalization sa Konsulta Program ng PhilHealth.

-0-

Nagsisilbing evacuation site ngayon ng 97 binahang pamilya sa barangay San Miguel, Norala, South Cotabato ang kanilang mga Barangay Gym.

Ayon kay South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office OIC Rolly Aquino,inilikas ang mga ito dahil sa mga pagbaha sa kanilang lugar kagabi.

Sa bayan ng Banga, ayon kay Aquino tinangay din ng rumagasang tubig ang isang bahay sa Barangay Rang-ay.

Nilubog din ng baha ang malawak na palayan at palaisdaan sa Barangay Reyes matapos umapaw ang tubig sa Banga River.

Ayon kay Aquino magsasagawa pa ng assessment sa danyos ng pinsalang baha dahil sa malakas na ulan ang PDRRMO ngayong araw.

Pero nilinaw nito na walang naming nasaktan o nasawi sa naganap na flooding incident

Nananawagan din si Aquino sa publiko lalo na ang mga nakatira sa mga landslide at flood prone areas na maging mapagmatyag at agad na lumikas sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan.

-0-

Siklista, nasagasaan ng ambulansya, pero himbes na tulungan, sinibatan sa Kidapawan

Patuloy na tinutukoy at inaalam ng otoridad ang driver ng ambulansiyang nakasagasa ng siklista sa Barangay Mua-an, Kidapawan City hapon, kamakalawa.

Kinilala ang biktimang si Cloyd John Daligdig, 18 anyos at grade 12 student na residente ng Poblacion, Kidapawan.

Ayon kay Cloyd sa panayam ng Radyo Bida, pabalik na sila ng kaniyang mga kaibigang siklista mula Barangay Ilomavis habang may layong 5 metro sunod sa isang dumptruck nang bigla itong nag full brake na siyang rason para mawalan ng kontrol si Cloyd.

Tumilapon ito sa kabilang bahagi ng kalsada at tsempong paparating ambulansya at nasagasaan ang mga paa nito.

Bumaba naman daw ang driver ng ambulansiya at humiling ng tulong si Cloyd para dalhin siya sa ospital pero tinanggihan at iniwan aniya siya nito dahil may rerespondihan pa umano siyang stabbing incident sa kalapit na barangay.

Dagdag pa nito Cloyd, mag-isa lang naman ang driver at walang mga medical team nang bumiyahe at hindi naka sirena.

Duda nila nagpalusot lang ang driver para takasan ang kaniyang responsibilidad.

Nakakuha naman ang kaanak ng binata ng CCTV footage sa isang pribadong establisyemento pero hindi nahagip ang plate number nito.

Patuloy na nagpapagaling sa ngayon sa isang pribadong ospital ang siklista.

Panawagan nito sa mga driver ng sasakyang may dashcam na bumiyahe ng mga panahong iyon sa nasabing lugar na magbigay alam sa kanila upang makatulong sa imbestigasyon.

Samantala, may tatlong iba pang aksidente ang nangyari sa araw na iyon; 2 patay at 3 sugatan sa Bual, Tulunan, habang parehong isinugod sa hospital ang dalawang motorista dahil sa magkahiwalay na vehicular crash sa Barangay Balindog at Barangay Alimodian, sa Matalam.

--0-

Municipal Election officer ng Maguindanao del Sur, patay sa ambush sa Sultan Kudarat.

KINILALA ni Lambayong town police chief Capt. Jetro Doligas ang biktima nas si Sultan sa Barongis election officer Haviv Macabangen Maindan, nasa hustong gulang na taga Buluan, Maguindanao del Sur.

Nangyari ang pananambang sa National Highway, Purok Libas, Barangay Pinguiaman, Lambayong, Sultan Kudarat pasado alas 3:00 ng hapon kahapon.

Ayon sa ulat, pauwi na sana ang biktima mula Sultan sa Barongis sakay ng kanyang Toyota Fortuner pero pagdating sa Barangay Pinguiaman tinambangan ito ng mga di pa tukoy na mga salarin.

Dagdag pa ni Doligas, kasama ni Maindan sa Fortuner si si Rolly Dilangalen na taga Buluan din subalit himalang hindi tinamaan.

Inaalam pa ang motibo ng ambush.

Kaugnay nito, ikinalungkot naman ni Sultan sa Barongis Mayor Allandatu Angas ang biglaang pagkasawi ng kanilang election officer.

Maging si COMELEC BARMM Regional Director Ray Sumalipao ay nagpaabot ng pakikiramay sa pagkasawi ni Maindan.

-0-

Imbestigasyon sa ambush sa isang pamilya sa Datu Odin Sinsuat na ikinasawi ng mister at ikinasugat ng misis at anak, nagpapatuloy pa.

ITO ANG SINABI SA DXMS Radyo Bida ni Datu Odin Sinsuat PNP Commander Major Regie Albellera.

Noong linggo ng gabi, tambangan ang isang pamilya na sakay ng private vehicle sa Sitio Linamunan Tampat, Barangay Taviran, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Patay on the spot ang padre de pamilya na si Haron Maulana habang patuloy na nagpapagamot ang misis nitong si Joy at 17 anyos nilang anak.

Ang mga biktima, ayon kay Datu Odin municipal police station chief Major Albellera ay sakay ng Tamaraw FX patungong Cotabato City mula sa Barangay Poblacion Dalican nang maganap ang ambush.

Sa ngayon sinisikap ng Datu Odin Sinsuat PNP na makausap ang pamilya upang matukoy ang motibo at ang posibleng mga suspek sa pananambang.

Unang lumabas sa report na rido ang isa sa mga sinusundang anggulo pero ito ay patuloy pang kinukumpirma, ayon kay Major Albellera.

-0-

PAGTUGON SA MALNUTRITION SA BARMM, pinag-usapan ng MOH at international organizations.

YAN AY MATAPOS bumisita sa MOH-BARMM ang mga taga United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF at Asian Development Bank o ABD kasama si DOH Undersecretary Dr. Abdullah Dumama.

Pakay ng UNICEF na mapag-usapan kasama si MOH-Minister Dr. Rizaldy Piang ang mga kinaharap na health issues partikular na ang mga pamamaraan sa paglaban ng BARMM sa acute malnutrition sa pamamagitan ng Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition Program na unang binalangkas at ipinatupad ng DOH noon pang 2015.

Sa lebel naman ng Asian Development Bank, nagpahayag ito ng suporta para sa pagpapatayo ng City Health Office sa Marawi City ar Rural Health Unit sa Lanao Del Sur na binubuo ng birthing, TB Dots, animal bite at the check-up facility.

Umaasa ang UNICEF at ADB na magtutuloy pa ang MOH-BARMM kasama ang mga development parteners nito sa pagtugon sa mga health issues at pagbibigay serbisyo sa rehiyon.