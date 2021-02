NDBC BIDA BALITA (Feb. 18, 2021)

HEADLINES:

1. Magsaysay, Davao del Sur, niyanig na naman ng lindol kagabi.

2. SANGGOL na 11 araw pa lang mula isilang sa Pikit, North Cotabato, nasawi dahil sa Covid

3. Psychosocial intervention sa nailigtas na miembro ng kulto daw sa Arakan, North Cotabato, prioridad ng LGU.

4. Ex-town councilor ng Maguindanao, patay sa pamamaril.

5. Koronadal City health officer, nababahala sa posibilidad na magkaroon ng Covid ang mga Badjao sa lungsod.

6. Taga North Cotabato, nagpa-rehistro bilang botante sa Davao del Sur

7. South Cotabato tresurer’s office may diskwento at condonation sa real property tax ngayong taon

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

NIYANIG NG MAGNITUDE 4.4 na lindol ang Magsaysay, Davao del Sur kagabi.

Ang pagyanig ay naitala alas 9:03 ng gabi. Ayon sa Phivolcs, ang epicenter ay natukoy may walong kilometero mula sa sentro ng bayan.

Ito ay naramdaman sa lakas na Intensity III sa Koronadal City, Tampakan South Cotabato at Alabel, Sarangani.

Alas 9:35, nagkaroon din ng magnitude 2.9 sa Columbio, Sultan Kudarat.

Maalalang noong Feb. 7, linggo, niyanig din ng dalawang magkasunod na lindol ang Magaysay, pinakamalakas ang naitala pasado alas dose ng tanghali na magnitude 6.3.

-0-

Local………………..

PITO PANG MGA KASAPI ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa military sa Maguindanao sa tulong ng ilang local officials.

Ang mga ito ay sumuko sa 2nd Mechanized Infantry Battalion sa pamumuno ni Lt. Colonel Omar Orozco sa headquarters nito sa Barangay Midtimbang, Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao.

Sinabi ni Orozco na ang pagsuko ng mga BIFF ay palatandaan na kumbinsido sila sa peace program ng pamahalaan.

Ang mga ito ay iniharap ni Orozco kay 6th ID assistant division commander Brig. General Jose Narciso, 1st Mechanized Brigade commander Colonel Pedro Balisi of 1 Mechanized Brigade at Mayor Midpantao Midtimbang Jr ng Guindulungan.

Sinabi ng isa sa mga miembro ng BIFF na hirap na sila sa pagtatago sa tropa ng pamahalaan at nais nilang magbagong buhay na. Kabilang sa kanilang isinuko ang isang 60 mm mortar launcher, isang cal. 50 barret sniper rifle, isang M-16 rifle, isang Garand at isang converted M14 rifle.

Pinuri naman ni 6th ID chief Major General Juvymax R. U yang tulong ng mga local official upang makumbinsi ang BIFF na sumuko.

Abot na sa 78 BIFF members ang sumuko dala ang kanilang armas mula nang maupo si Gen. Uy bilang division commander noong Sept. 7, 2020.

-0-

LOCAL…

Nakubkub ng military ang pinaniniwalaang kampo ng BIFF sa Datu Hofer at Guindulungan, pawang nasa Maguindanao.

Naka-recover din ang mga kasapi ng 57, 37 at 38th Infantry Battalions ng mga gamit sa paggawa ng improvised bombs, ayon kay 603rd Infantry Brigade chief Colonel Eduardo Gubat.

Ang encampment ay merong mga bunker at foxholes na maaring pagtaguan ng humigit kumulang sa 35 katao.

Ito ay natagpuan sa Sitio Pinotpot, Barangay Ahan, Guindulungan.

Na-recover din ng Army ang mga baril at high explosives sa Sitio Manub, Barangay Macalag, Datu Hoffer, Maguindanao, ayon kay Gubat.

-0-

LOCAL…

Makikinabang sa extendend COVID-19 testing ang mga mamamayan na mayroong exsposure sa nasabing virus, lalo na ang mga nakasalumuha ng mga COVID-19 positive, at naka mandatory quarantine sa mga pasilidad ng local government units.

Ipinahayag ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. kasunod ng pagdating ng mahigit 4.9 million pesos na halaga ng laboratory equipment na binili ng provincial government para sa testing center sa Koronadal City.

Kabilang sa mga ito ang 2,770 cartridges at 27,700 test kits para sa GenXpert machines sa COVID-19 testing laboratory sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center o DAPPMC.

Sinabi ni Tamayo na dahil sa pagdating ng nasabing mga test kits, mapapalawak din ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang COVID-19 testing sa mga komunidad na nakapagtala ng bagong mga kaso ng COVID-19.

Ito ay sa pamamagitan ng Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction o RT-PCR method.

Sa pamamagitan nito ayon kay Tamayo ay agad na malamaman ang bagong COVID-19 cases at makapagpatupad ng kaukulang mga hakbang ang mga health worker.

Sinabi ni Tamayo na mapapabilis din ng provincial government ang mga interbensyon at mapababa ang COVID-19 cases habang naghihintay pa ng bakuna para dito.

Dinagdag din ni Tamayo na nakahanda ang provincial government na bumili ng dagdag na mga test kits at cartridges para matiyak ang pagpapaptuloy ng expanded COVID-19 testing sa South Cotabato.



-0-

LOCAL…

Resulta ng pinaigting na pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang pagkakatanggal sa mahigit 25 thousand na mga pamilyang benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo pinakamarami sa mahigit 14 thousand na kanilang natanggal ay natuklasan na walang mga anak na nasa zero hanggang 18 years old na isa sa mga kondisyon sa nasabing anti-poverty program.

Habang ang 6,322 naman ayon kay Espejo ay inalis sa listahan dahil hindi na matagpuan matapos lumipat ng mga bayan o lungsod na hindi nagpaalam sa kanilang mga barangay officials.

Dinagdag din ni Espejo na 1,031 sa inalis sa 4Ps ay sangkot sa anomalya, 396 naman ang mga nadoble ang pangalan at dalawa naman ang kumpirmadong hindi kabilang sa mga mahihirap na sektor.

Ayon kay Espejo mas pinagtibay din ng DSWD 12 ang pagsunod sa kanilang mga guideline para matiyak na tanging mga kwalipikado lamang ang malakip sa mga 4ps beneficiary.

Dinagdag din nito na dahil dito magkakaroon ng pagkakataon ang mga kwalipikadong pamilya na malakip sa programa.

Sa ngayon ang region 12 ay may 244,427 4Ps beneficiary na makikinabang sa 5.9 billion pesos na pondong inilaan ng ahensya sa nasabing programa ngayong taon.



-0-

LOCAL…

Aminado si Koronadal Acting City Health Officer Dr.Edito Vego na paulit ulit lamang ang problema ng pagala at pamamalimos ng mga mamamayang Badjao sa lungsod.

Ito ang ipinahayag ni Vego matapos magpahayag ng pangamba ang ilang mga taga Koronadal na ang hindi pagsusuot ng face mask ng mga gumagalang mga Badjao sa Koronadal ay magiging sanhi ng pagkalat ng COVID-19.

Sinabi ni Vego na inirereklamo din ng mga negosyante sa lungsod ang mga iniwang kalat ng mga Badjao sa tapat ng kanilang mga establisemento kung saan sila nananatili tuwing gabi.

Kaugnay nito ipinahayag ni Vego na para maresolba ang nasabing problema kailangan ang multi-sectoral approach.

Ibig sabihin nito ayon kay Vego makikipag usap ang mga opisyal ng Koronadal sa mga local government unit na pinanggalingan ng mga Badjao.

Bukod dito ayon kay Vego kailangan din nila ang pakikipag tulungan ng mga ahensya ng gobyerno na sumusulong sa kapakanan ng mga indigenous people o IP.

Ayon kay Vego kultura na kasi ng mga Badjao ang paglipat-lipat ng lugar kaya mahirap na itong baguhin.

Payo naman ni Vego sa publiko para hindi mamihasa huwag konsentihin ang panghihingi ng mga mamamayang Badjao.

Dinagdag din nito na maaring mayroon ding sinasamantala ang pandemya ngayon para makapanloko o gumawa ng krimen.

-0-

LOCAL…

Bumalangkas ng mga ordinansa na paparusa sa mga retailer ng mga produktong pang agrikultura na lalabag sa suggested retail price o SRP.

Ito ang panawagan ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen sa mga local government units sa rehiyon.

Sinabi ito ni Mangelen nang kanyang pangunahan ang iba pang attached agency ng DA sa pagiikot sa Koronadal City public market kahapon.

Ito ay upang alamin kung nasusunod ang price ceiling sa mga karne at chicken products.

Kaugnay nito ipinahayag ng nasabing DA 12 official na magpapalabas ito ng Suggested Retail Price o SRP sa lahat ng mga agricultural commodities.

Kalakip dito ayon kay Mangelen ang 192 per kilogram na ceiling price sa pork liempo at 146 pesos sa buong manok.

Tiniyak din ni Mangelen ang regular na pagiikot ng mga taga agriculture Department sa mga public market ng SOCCKSARGEN.

Sinabi din ito na gagawin ng ahensya ang lahat para masiguro ang suplay ng pagkain at mapigilan ang pagtaas sa presyo ng mga ito.

Kasama ni Mangelen na nagikot sa merkado publiko ng Koronadal ang mga kinatawan mula sa Fertilizers and Pesticides Authority, National Meat Inspection Services, National Food Authority at Philippine Coconut Authority



-0-

LOCAL…

Magbibigay ng ten percent discount sa mga mamamayan ng na makapagbayad ng kanilang real property tax o RPT ngayong 2021 hanggang sa March 31 ang provincial treasurer’s office ng South Cotabato.

Ipinahayag ito ni Provincial Treasurer Alvin Batol.

Bukod dito ay kay batol kung babayaran ng mga tax payer ang kanilang RPT sa 2022 bago mag December 2021 mabibigyan naman ang mga ito ng 20 percent discount.

Layon nito na hikayatin ang mga mamamayan sa lalawigan na bayaran on-time ang kanilang RPT.

Gayunpaman nilinaw ni Batol na nagbibigay din ng condonation ang provincial treasurer’s office sa mga may arrear sa tax.

Ibig sabihin nito ayon kay Batol ang mga delinquent tax payer na magbabayad ng kanilang RPT hanggang sa June 30 ay makikinabang sa condonation na kanilang ibibigay.

Dinagdag din ni Batol na buhat nang simulan nila ang information education campaign sa RPT condonation nakakolekta sila ng mahigit anim na milyong piso.

Mula ito sa mahigit 250 na mga tax payer na nag-settle ng kanilang arrears sa RPT sa provincial treasurer’s office.



-0-

LOCAL…

Makatataggap ng tig 20 million pesos para sa kanilang development projects ang animnaput dalawang mga barangay sa region 12.

Ipinahayag ito ni Department of Budget and Management o DBM 12 Assistant Regional Director Atty. Libertine Cagang-Guanzon sa kanyang presentation sa pagpupulong ng mga myembro ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o JRTF-ELCAC.

Sinabi ni Guanzon na ang nasabing pondo ay bahagi ng mahigit 64 million pesos Local Government Support Fund-Support Barangay Development Program o LGSF-SBDP ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.

Ayon kay Guanzon ang pondo ay maaring gamitin sa pagpapagawa ang farm-to-market roads, school building, water and sanitation system, health stations, rural electrification, reconstruction, rehabilitation, repair, at iba pang mga proyekto na makatutulong para maibsan ang epekto ng human at natural calamities.

Ang mga benpisyaryong mga barangay ay natukoy bilang cleared barangay sa ilalim ng Community Support Program o CSP ng na pinamumunuan ng militar.

Ipatutupad sa napiling mga barangay ang Retooled Community Support Program o RCSP ng NTF-ELCAC.

Kabilang sa makikinabang sa nasabing pondo ang 36 na mga barangay sa North Cotabato, 13 sa Sarangani,12 sa Sultan Kudarat Province at isa sa South Cotabato.

Ayon kay Cagang ang pondo ay irere-release sa mga lokal na pamahalaan na kinabibilangan ng mga benepisyaryong mga barangay.



-0-

LOCAL…

Maagang pamumulitika ang isa sa mga tinutukoy na dahilan ngayon kung bakit may ilang residente ng North Cotabato at nagparehistro na rin sa Magsaysay Davao Del Sur batay na rin sa obserbasyon ng mga concern citizen sa lugar.

Inihayag nito na galing pa sa mga Barangay ng Magbok, Paraiso, Katipunan, Bangkal at Sinapulan sa Sultan Kudarat na kalapit na lugar ng probinsya ang ipinarehistro sa Davao Del Sur.

Nag-aalala din ang taga Barangay na mawalan sila ng botante matapos na ilipat sa kalapit na lugar ang ilan sa mga rehistradong botante.

Dahil dito, nais ngayon ng mga opsiyal na malaman kung sino ang responsable sa paghahakot ng mga botante na mula sa kanilang lugar.

Sa pahayag naman ni Jenniefer Ancla na siyang provincial election supervisor ng Davao Del Sur, nilinaw nito na wala silang pinipili sa pagtanggap ng mga nais magparehistro sa kanilang tanggapan dahil aplikante pa lamang naman ang tawag dito at hindi pa matatawag na registered voter dahil dadaan pa sa Election Registration Board.

Dagdag pa ni Ancla, maaring ding magsampa ng kaso ang sinumang registered voters sa isang lugar kung alam nitong hindi residente o walang bahay ang nalistang botante sa kanilang lugar.



-0-

LOCAL…

Patuloy ang isinasagawang paghahanda ng City Government of Kidapawan para sa vaccination roll out plan kontra COVID-19.

Ito ay kinabibilangan na rin ng refrigerated vans na paglalagyan ng mga bakuna na pangontra sa pagkalat ng virus.

Mahalaga ang pagkakaroon ng angkop na storage facility dahil gagamitin ito sa pagbabyahe ng mga bakuna mula sa DOH patungong Kidapawan City.

Tinatayang nasa -20 hanggang -25 degrees Celsius ang lamig sa loob ng refrigerated van upang mapanatili ang bisa at maging epektibo ang bakuna para sa matuturukan nito.

Nakalagay na ang mga refrigerated van sa isang tago at secured na lugar sa lungsod sa kasalukuyan at nakahanda na sakaling dumating na ang mga bakuna mula sa Department of Health at pharmaceutical company na magsusupply ng mga ito.

Nabatid na nanguna si Mayor Joseph Evangelista at Governor Nancy Catamco sa isinagawang simulation activity kaugnay sa pagpapatupad ng mass vaccination na dapat umunod sa:



-0-

LOCAL…

Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng President Roxas, maging ang PNP at iba pang force multipliers na malaki ang maitutulong ng bawat kabataan sa paglaban sa kampanya kontra iligal na droga at terorismo sa lugar.

Kamakailan lamang, isinagawa sa bayan ang peace rally kaugnay sa usapin na nilahukan ng PNP, BFP, LGU at maging ng Sangguniang Kabataan members ng bawat Barangay sa nasabing bayan.

Malaki ang papel ng mga kabataan dahil isa ito sa mga vulnerable sector na mas madaling mahikayat sa iligal na droga at sa terorismo kung kaya’t isa ito sa tinututukan ng pamahalaan sa kabila pa rin ng health crisis.

Sa pahayag ni PNP Chief Police Major Judgie Barotas, idiniin nitong walang magandang maidudulot ang paggamit ng iligal na droga. Anya dalawa lang ang mapupuntahan nito sa kulungan o sa sementeryo.

Sinabi din ni Mayor Jonthan Mahimpit, “a drug-free community is the safest place to be”, kung kayat mahalaga din ang papel ng bawat leader ng Sangguniang Kabataan para sa lahat ng kanilang mga nasasakupan.

Batay din sa pinakahuling datus na ipinalabas ng PNP noong nakaraang taon at sa unang dalawang buwan ng taong 2021 ang kabataan ang may malaking percentage na sangkot sa iligal na droga.



-0-

LOCAL…

Sinimulan na kahapon ang pagsasailalim sa tatlong araw na psycho-social intervention sa tatlumpu’t-isang mga miyembro ng hinihinalang kulto na ngayo’y nasa ika-apat na araw nang nananatili sa isang pasilidad matapos na kinalinga ng Arakan LGU.

Ayon kay Arakan LGU Information Officer Leonardo Reovoca, unti-unti na ring nakakalakad ang ilan sa mga ito na may iniindang karamdaman dulot ng matinding lamig sa lugar.

Una na ring nagsagawa ng interbensiyon ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga ito pero kumuha ang LGU ang isang psychologist na siyang tututok sa emosyunal at mental na aspeto ng mga ito.

Malaki naman ang paniniwala ng LGU na posibleng kulto ang inanibang grupo ng mga nabanggit matapos makarating sa kanilang tanggapan ang mga ritwal at gawain ng mga ito habang nananatili sa bundok.

Isa na rito ang paniniwalang doon lamang sa kanilang sagradong lugar sila maaaring mamatay sa paniniwalang ito lang ang tanging paraan upang sila’y mailigtas.

Samantala, pinag-aaralan na rin ng LGU ang iba pang hakbang na gagawin sa muling pagbabalik ng mga ito sa komunidad.

Siniguro rin ng IP leader ng Brgy Libertad na hindi na babalik sa malayong bundok ang mga nabanggit upang maiwasan na ang pagkalagas ng buhay dahil hindi man lamang naagapan nang magkasakit ang ilan sa mga ito.

Si Arakan LGU Information Officer Leonardo Reovoca.



-0-

LOCAL…

Sa ospital na binawian ng buhay ang isang pipi matapos na pagbabarilin ng di pa kilalang suspect sa TJC Homes, Barangay Sudapin Kidapawan City alas 6:30 kagabi.

Sa report ng PNP, nakilala ang suspek na si Romel “Yongyong”, nasa hustong gulang Cañete na nakatira sa nasabing lugar.

Ayon sa mga saksi, narinig na lamang nila sa lugar ang limang putok ng baril at nakitang nakahandusay ang biktima.

Mabilis namang naisugod ng Call 911 si Cañete pero kalauna’y binawaian din ng buhay dahil sa tama ng bala nito s aibat-ibang bahagai ng katawan at ulo.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na pinagbabaril ang biktima habang nakaupo lamang sa naturang lugar at mabilis ding tumakas ang mga motorcycle riding in tandem suspects.

Sa ngayon, hindi pa tiyak ng PNP ang motibo ng mga ito sa pamamaril at pagpatay sa biktima.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa nasabing insidente.



-0-

LOCAL…

Ito ang pinakabatang pasyente na nasawi so far sa SOCCSKSARGEN region. Lampas walong buwan pa lang ang bata sa sinapupunan nang ito ay isilang, labing isang araw na ang lumipas.

Dahil diyan pumalo na sa 188 ang COVID-19 related deaths sa rehiyon.

Samantala, sa loob ng magkakasunod na tatlong araw, mas marami ang bilang ng mga pasyenteng gumaling na mula sa deadly coronavirus.

Kagabi, iniulat ng Department of Health 12 ang karagdagang 25 pasyente ang gumaling. Kaya meron na ngayong total of 4,580 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling.

Sampu sa mga gumaling ay taga South Cotabato, siyam General Santos City, at anim Kidapawan City.

Nagpositibo naman ang nasa labing walong pasyente kahapon kung kayat lumobo pa ng hanggang 5,232 ang bilang ng coronavirus infection sa rehiyon.

9 sa mga bagong kaso ay taga General Santos City, 4 North Cotabato, 3 Sultan Kudarat at 2 South Cotabato.

Meron pang 463 ang aktibong kaso.



-0-

LOCAL…

Naganap ang pamamaril dakong alas 6 kagabi.

Kinilala ng PNP ang biktima na si Kagui Said Larim, 64 years old at taga Barangay Upper Capiton.

Sa imbestigasyon ng Datu Odin Sinsuat PNP sa pangunguna ni Major Romel Dela Vega, nagkakape si Larim sa labas ng kanilang sari sari store nang dumating ang dalawang lalaking sakay ng motor.

Na-recover ng PNP sa crime scene ang mga empty shell ng cal. 45 pistol.

Nagpapatuloy pa sa ngayon ang ginagawang imbestigasyon ng Datu Odin Sinsuat PNP.

Ayon sa pamilya, walang kaaway ang napaslang na dating konsehal.



-0-