NDBC BIDA BALITA (Feb. 19, 2021)

1 Pagsira sa mga rebulto ng tatlong kapilya sa Lamitan City, kinundina ng BARMM at Basilan governor

2. Sundalo na nagpapaputok ng baril, kapatid niya tinamaan, tumakas pero naaresto ng Koronadal City PNP

3. Balance Inquiry o withdrawal sa ATM, may dagdag bayan na simula April 7, ayon sa Kidapawan bankers president

4. ROAD clearing operations, ipinagpatuloy ng Cotabato City LGU.

5. SA HARAP NG PAGPASOK NG Bagyong Auring sa Mindanao, OCD-12 may paalala sa lahat.

6. Sen. Hontiveros, nababahala at natatakot sa pagdami ng teenage pregnancy sa bansa.

7. Mas marami gumaling sa Covid kahapon kaysa mga bagong kaso sa Region 12.

KINUNDINA NG PAMUNUAN ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang ginawang pagsira ngrebulto ng tatlong mga kapilya ng Simbahang Katoliko sa Lamitan City.

Sinabi ni BARMM Interior and local govnerment Minister Atty. Naguib Sinarimbo na nalulungkot ang pamunuan ng BARMM sa bagay na ito.

Ito aniya ay malinaw na paglapastangan at gawain ng mga taong wala sa matinong pag-iisip.

Pinugutan at sinira ng hindi pamatukoy na mga suspect ang rebulto sa San Isidro Chapels ng Barangay Santa Clara, Purok Little Cebu sa Barangay Maganda at Barangay Lukaybato, lahat sa Lamitan City.

Ipinag-utos na rin ng BARMM leadership sa PNP na imbestigahan, kilalanin ang mga may gawa nito at sila ay arestuhin.

Mahigpit din na kinundina ni Basilan Gov. Hadjiman Hataman-Salliman ang pangyayari at tiniyak sa mananampalatayang Katoliko na may mananagot sa bagay na ito.

Hiniling ni Salliman sa mga mamamayan ng Lamitan at Basilan na manatiling kalmado, iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media at hayaan ang mga otoridad na resolbahin ang kaso.

NAKAPAGTALA ng dalawang panibagong kaso ng coronavirus infections ang Ministry of Health sa Bangsamoro Region.

Dahil diyan, pumalo na sa 4,043 ang kabuoang bilang ng mga nahawaan ng coronavirus disease sa BARMM. Isa sa mga bagong kaso ay taga maguindanao, at isa rin Lanao del Sur at Marawi City.

Gumaling naman ang dalawa pang pasyente kung kayat meron na ngayung 3,772 total recovered patients sa rehiyon.

Nanatili naman sa 155 ang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19.

Habang nasa 114 pa ang aktibong kaso.

ROAD CLEARING OPERATIONS ALINSUNOD sa kautusan ng DILG national, pinagpatuloy ng Cotabato City LGU.

Sinabi ni Cotabato City Public Safety Officer Rolen Balquin na malaking kaginhawaan sa mga motorista ang mga kalsadang walang obstruction o sagabal.

Inamin ni Balquin na medyo hirap ang mga law enforcer at nagpapatupad ng road clearing dahil may mga taong matigas ang ulo at ayaw sumunod o sadyang ayaw umi-intindi sa ipinatutupad na kutusan.

Si Balquin ay nagsalita sa social media post ng Cotabato City LGU.

TUTULONG ANG BANGKO Sentral ng Pilipinas para i-promote ang BARMM Islamic banking and finance.

Ito ang sinabi ni BARMM Regional Board of Investments chair Atty. Ishak Mastura matapos na makatanggap ng liham mula sa Central Bank.

Nauna rito, ipinarating ng RBOI sa Central Bank ang planong pagbibigay ng fiscal at non-fiscal incentives for investments operations sa Islamic banking.

Pinuri ng Bangko Sentral ang plano ng RBOI at sinabing makakatulong ito upang mapakasin ang Islamic banking sa BARMM.

Nangako ang BSP na isasama nila ang BARMM incentive programs for Islamic banks sa kanilang pakikipag-usap sa mga potential investors.

NABABAHALA ang isang lady senator sa biglang paglobo ng teenage pregnancy o pagbubuntis ng mga kabataang babae habang umiiral ang pandemya sa bansa.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Sen. Riza Hontiveros, chairperson Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, na sadyang nakakatakot.

Aniya tila isa nang epidemic na din ang teen pregnancy dahil sa dami ng bilang nito lalo na ngayong may Covid pandemic.



NAUWI sa engkwentro ang pagsisilbi sana ng warrant of arrest ng mga otoridad laban sa isang top 1 most wanted person sa Lanao Del Sur kahapon.

Kinilala ang namatay na suspek na si Sarao Mangandang taga Barangay Barurao, Balabagan at may kinakaharap na kasong murder.

Isinagawa ang operasyon ng Joint Operating Units of RID, PRO BAR Lead Unit, CIDG RFU-BAR, RSOG PRO BAR, PNP SAF, Balabagan MPS, at MBLT5.

Sa imbestigasyon ng PNP, magsisilbi sana sila ng warrant of arrest laban kay Mangandang ngunit nagresulta ito ng palitan ng putok.

Pagkatapos ng ilang minutong engkwentro ay binawian ng buhay si Mangandang ngunit naaresto ang isang nagngangalang Akrudin Mangandang at talong unidentified suspects.

Nakuha sa mga suspek ang isang cal. 5.56mm (M16) na may isang magazine at mga bala at isang cal. 7.62mm (M14).

Hawak na ngayon ng CIDG-RFU BAR ang apat na mga nahuling suapek at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.

Sinabi naman ni PRO - BAR Regional Director PBGEN Samuel Rodriguez, na nagpapatuloy ang kanilang ginagawang manhunt operation laban sa mga wanted persons na sangkot sa illegal na mga gawain.

Simula nagyong April 07, 2021, epektibo na ang dagdag singil o bank fees sa mga Automated Teller Machine sa bawat transaksyon sa lahat ng mga interbank sa buong bansa.

Ayon kay Kidapawan City banker’s association president Nora Magtajas, tuloy ang implementasyon nito at hindi naman daw basta-bastang mag-aangat ng transaction fees kung hindi aprubado ng Bangko Sentral ng Pilipinas na huling ipinatupad noong taong 2013.

Sa ngayon nasa 10 to 15 pesos ang ipinapataw na withdrawal fee ng mga ATM sa mga card holder ng ibang bangko habang nananatili namang walang bayad o libre ang withdrawal services at balance inquiry kung sa mismong financial intuition mag-transact ang cardholders.

Sa bagong acquirer-based ATM fee charging, may kapangyarihan ang mga financial institution na magtakda ng singil sa mga ATM sa kanilang non-costumers.

Simula sa April 07, maglalaro na sa 11 pesos hanggang sa 18 pesos ang singil sa mga ATM ng mga interbank.

Samantala, ipinaliwanag namani ni Magtajas ang dahilan kung bakit kailangang ipatupad ang ATM Fee increase.

Ang tinig ni Kidapawan City banker’s association president Nora Magtajas.

Nagpahayag naman ng pagtutol hinggil dito ang ilan sa mga mangagawa ng government maging sa Non-government agencies.



Patuloy ngayon ang mas malalimang imbestigasyon ng mga pulis sa pamamaril at pagpatay sa isang lesbian habang nasa loob ng bahay ng kanyang kalive-in partner sa Barangay Poblacion, Antipas, North Cotabato.

Kinilala ng PNP na pinamumunuan ni Police Major Minidel Calinga, nakilala ang biktima na si Jomarie Ibao, 33 anyos na residente ng Magpet, Cotabato.

Batay sa imbestigasyon ng mga pulis, pinagbabaril ng di pa kilalang salarin ang biktima ng nakamotorcycle riding in tandem suspect.

Ayon kay Calinga, dalawa ngayon ang tintututukan nito sa posibleng pamamaril at pagpatay sa nasabing biktima.

Pero hindi pa maaring maihayag ayon sa opisyal para hindi makompromiso ang isinasagawa nitong imbestigasyon.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente.



Dahil sa pinalalakas na programa sa ilalim ng Whole of the Nation Approach upang tuluyang matuldukan ang usaping insurhensiya, nasa higit kumulang apat napung Barangay sa North Cotabato ang ideneklara ng cleared at conflict- resilient ng military.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni 39th Army’s Infantry Battalion Commander Lt. Col Joeffrey Carandang dahil na rin sa ipinatupad na End Local Communist Armed Conflict na isa sa mga mandato ng Philippine Army.

Inihayag din ni Carandang na humihina na ang pwersa ng teroristang grupo pero patuloy na lumalaban dahil sa nakapagtatag na ng underground mass movement sa lahat ng mga apektadong komunidad.

Kung kaya’t mas pina-iigting pa ng militar ang paghahanap sa mga miyembro ng grupo at tutulungang makabalik na sa gobyerno.



Ang bayan ng Kabacan ang may pinakamaraming naitalang bago kasong kaso ng COVID- infections sa North Cotabato kagabi batay sa latest report ng DOH-12.

Pero bayan din naman ang nakapagtala ng mas maraming recoveries kagapon.

Mayroong labingsiyam na pasyente ang gumaling na sa sakit at nakauwi na sa kanilang bahay.

Samantala, labingdalawa naman ang naiulat na bagong kaso ng sakit na naitala sa loob ng 24 oras kahapon.

Anim ang mula sa Kabacan, apat sa Arakan habang dalawa naman sa Kidapawan City.

729 na ngayon ang kabuuang kaso ng sakit sa probinsya pero bumaba na ngayon sa 127 ang active cases sa ngayon.



Ito ang paalala sa mga mamamayan ni Office of the Civil Defense o OCD 12 Information Officer Joriemae Balmediano.

Ayon kay Balmediano bagama’t hindi tatamaan ng bagyong Auring ang rehiyon makakaranas pa rin ito ng mga pagkulog at kidlat na magdudulot ng malalakas na buhos ng ulan lalo na tuwing hapon.

Sa katunayan ayon kay Balmediano pinaghandaan din ng mga lokal na pamahalaan sa Soccksargen ang posibleng mga pagulan na dala ng bagyo.

Sa katunayan ayon kay Balmediano ang lalawigan ng North Cotabato ay nakapagsagawa na ng kanilang Pre-Disaster Risk Assessment.

Paliwanag ni Balmediano mas malapit kasi ang nasabing lalawigan sa Davao at Caraga region na tatamaan ng bagyo kaya malaki ang posibilidad na bahain ang mababang bahagi ng lalawigan.

Dinagdag din ni Balmediano na madalas ding bahain ang ilang mga lugar sa South Cotabato, Sarangani at General Santos City.

Payo naman ni Balmediano sa mga mamamayan gumawa ng preparedness alertness plan at makinig lamang sa tamang mga ahensya ng gobyerno o tao.



Inihahanda na ng PNP ang kaukulang kaso laban sa isang sundalo na kanilang naaresto sa Koronadal city matapos magpaputok ng armas sa KTV bar na ikinasugat ng dalawa katao.

Kinilala ni Koronadal PNP Chief Investigator Police Lt. Reynaldo Sotelo ang suspek na si Major Sanjie Sangatanan, 42 years old taga Silang, Cavite pero nakatalaga sa region 11.

Ayon kay Sotelo ang suspek ay nag-warning shot habang nasa loob ng isang KTV bar sa Arellano Street Barangay Zone

Sinabi Sotelo na ito ay matapos magalit habang nakikipagtalo sa kapwa mga customer sa kabilang mesa.

Pero sa kasamaang palad ang tinamaan ng bala sa leeg ay ang nakababatang kapatid na kasama ng suspect na si Sherwin Sangatanan.

Ayon kay Sotelo, ikinagalit pa umano ito ng sundalo at binaril ng personal na pagaari 9MM pistol ang kanyang kalaban.

Sa pagkakataong ito ang bala ay tumama naman sa tiyan ng helper ng KTV bar na si Raffy Demedia.

Ang dalawang mga sugatan ay nasa ligtas nang kalagayan sa ngayon at nagpapagaling pa sa ospital.

Habang ang sundalong suspect ay naaresto matapos magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis.

Ayon kay Sotelo, inihahanda na ng Koronadal PNP ang kaukulang kaso laban sa arestadong sundalo.

Nagpadala na ng health workers sa liblib na Sitio ng Anduway sa Barangay Upper Suyan sa Malapatan, Sarangani Province ang lokal na pamahalaan.

Ayon kay Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr., layon nito na agad na makontrol ang umanoy diarrhea outbreak na naitala sa Sitio nitong mga nakalipas na araw.

Sinabi ni Sumbo na nasawi kasi ang isang Purok Chairman sa nasabing lugar matapos palalain ng mga sintomas ng diarrhea ang kanyang karamdaman.

Dinagdag din ni Sumbo na walong mga mamamayan din sa Sitio ang dinala ng mga health workers ng LGU sa ospital, marami sa mga ito mga bata matapos makaranas ng sintomas ng diarrhea.

Ayon kay Sumbo nasa lugar na ang team ng mga midwife at barangay health workers para alamin ang sanhi ng muli na namang pagdami ng diarrhea at makapagbigay ng kaukulang tulong sa mga mamamayan doon.

Dinagdag din ng alkalde na nakapagpadala na rin sila ng supply ng mga gamut sa lugar.

Sinabi pa ng alkalde na magpapadala din ang LGU ng isa pang team saa Sitio para magsagawa ng inventory ng water system na ang tubig ay mula din sa mga bukal na maaring nakontamina sanhi ng walang patid na buhos ng malakas na ulan.

Ayon kay Sulan may mga bahagi ng Barangay Upper Suyan na nakakaranas ng diarrhea outbreak ng tatlong beses sa isang taon dahil sa tagulan.

Umaasa naman si Sulan na matatapos na ang pagsasaayos ng daan para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga mamamayan ng Upper Suyan.



Magpatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA.

Ito ang panawagan sa mga magsasaka at mangingisda ng lungsod ni Koronadal Agriculturist Emelita Miguel.

Paliwanag ni Miguel kapag naka-register sa RSBSA mas madaling makinabang sa mga tulong ng pamahalaan ang mga magsasaka at mangingisda.

Kabilang sa mga ito ayon kay Miguel ang mga agricultural supplies, palay marketing assistance, training, at maraming iba pa.

Pinaglaanan ang mga ito ng pamahalaan ng mahigit 8.9 million pesos ngayong taon.

Payo ni Miguel sa mga magsasaka ng Koronadal na magpapatala sa RSBSA, makipagugnayan sa kanilang Agricultural Technicians.

Ayon kay Miguel, pwede ring sumangguni ang mga ito sa city agriculture office.



Pinangangambahan pa rin ng city vetinary office na makapasok sa Koronadal ang African Swine Fever o ASF kahat nanatiling ASF-free ang lungsod.

Ayon kay City Veterinarian Dr. Charliemagne Calo, apektado kasi ng ASF ang buong kalapit na rehiyon ng Davao pati na ang kanilang commercial hog farms.

Sa pagpupulong ng mga kasapi ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, hiniling ni Calo ang tulong ng mga otoridad.

Ito ay para mas mabantayan ang posilbeng pagpuslit sa Koronadal ng mga karne at pork-based products mula sa mga lugar na apektado ng ASF.

Kalakip sa mga ito ayon kay Calo ang siomai, chicharon, tocino, chorizo, longanisa at iba pa.

Binigyan diin ni Calo na dapat mapigilan ang pagasok sa Koronadal ng ASF na mahirap puksain tulad ng nangyari sa mga lalawigan ng Bataan sa at Bulacan sa Luzon

Aminado naman si Calo na dahil sa umiiral na batas, mahirap imonitor ang mga pribadong sasakyan na may lulang mga karneng baboy.

Kaya ayon kay Calo hanggang ngayon todo bantay pa rin ang mga kawani ng city health office sa mga border ng Koronadal at online sellers na nagbebenta ng mga pork based products.

Nanatili ding ligtas sa ASF ang buong South Cotabato at General Santos City.



Magsisilbing primary monitoring center para sa mga pasyente na may moderate hanggang malalang sintomas ang COVID-19 temporary treatment facility sa barangay Bales bayan ng Maasim, Sarangani Province.

Ang proyekto na gingagawa na ngayon ay pinondohan ng ten million pesos ng Bayanihan to Recover as one Act.

Ito ay ayon kay Department of Health 12 Regional Director Dr. Aristides Tan.

Sinabi ni Tan na ang pasilidad ay mayroong 20-bed capacity.

Paliwanag ni Tan, ipinatayo nila ang COVID-19 facility sa Maasim, para na rin makatanggap ng mga pasyente mula sa karatig bayan ng Kiamba at Maitum.

Ayon kay Tan na nanguna sa groundbreamking ceremony nito, inaasahan nila na matatapos ang pasilidad sa Hunyo.

Ayon naman kay Maasim Mayor Zandrex Pacquio malaking tulong sa pagtugon nila sa COVID-19 ang nasabing pasilidad.

Matatandaan na ang Maasim ay isa sa mga bayan sa Sarangani na nakapagtala ng maraming kaso ng COVID-19 noong nakaraang taon, pero ito ayon sa lokal na pamahalaan ay manageable na sa ngayon.

Ayon naman kay Sarangani Provincial Health Office Office Sanitary Engineer Ruben Pelones, gumagaw na sila ngayon ng development plan.

Layon nito na matiyak na magagamit pa rin ang COVID-19 temporary treatment facility kapag nawala na ang pandemya.

Ang LGU ay binibigyan ng DOH ng option na gawing health stations ang ipinatayo nilang temporary COVID-19 monitoring and treatment center.

Matatandaa na sa ngayon ay ipinatatayo na rin ang kahalintulad na pasilidad sa General Santos City at Koronadal City.



Kagabi, iniulat ng Department of Health 12 na may 51 na mga pasyente ang gumaling kayat pumalo na sa 4,631 ang nailigtas mula sa nakamamatay na sakit.

Pinakamarami sa mga gumaling na pasyente ay taga North Cotabato na umabot sa 19, South Cotabato 13, Sultan Kudarat 12 at General Santos City 7.



Iniulat naman ng DOH-12 ang karagdagang 40 panibagong kaso kung kayat pumalo na sa 5,272 ang bilang ng coronavirus infection sa rehiyon.

Tig-labing dalawang kaso ang naitala sa General Santos City, North Cotabato at South Cotabato habang may tatlong bagong kaso naman sa Sarangani at isa sa Sultan Kudarat.

Walang nasawi kahapon kung kayat nananatili sa 188 ang COVID-19 related deaths sa rehiyon.

Nasa 452 naman ang aktibong kaso.



