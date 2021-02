NDBC BIDA BALITA (Feb. 20, 2021)

HEADLINES:

1…… Mahigit 140 na mga doctor sa Soccsksasrgen Region at 12 mga ospital, may kwestyunableng claim sa PhilHealth-12; investigation on going.

2. North Cotabato PDRRMO, nakatututok sa posibleng landslides kapag umabot si Bagyong Auring sa lalawigan.

3. COTABATO City mayor, nagpaliwanag bakit nagpapatuloy ang No Movement Sunday

4. 77 mga Covid-19 patients sa Region 12, gumaling kahapon.

5. DALAWANG motorsiklo nagsalpukan sa Koronadal City, dalawa patay

6. Motorcycle driver at angkas, patay sa pamamaril kagabi sa Maguindanao highway

7. Bagyong Auring, nasa loob na ng Pilipinas at nag-land fall na.

Local…

PATAY on the spot ang isang angkas ng motor habang sa pagmutan na binawian ng buhay ang driver matapos na sila ay pagbabarilin sa national highway ng bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao kagabi.

Kinilala ng Sultan Kudarat municipal police office ang mga biktima na sina Fhejie Reballos Jumalon at ang kasamang driver na si Ronnel Saco, parehong taga Barangay Sarmiento, Parang, Maguindanao.

Si Saco ay isinugod sa Sanitarium hospital sa barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao. Binawian din siya ng buhay makalipas ang ilang oras.

Lumalabas sa imbestigasyon na ang dalawa ay patungong Cotabato City mula Barangay Sarmiento, Parang, Maguindanao sakay ng isang Honda XRM nang paputukan ng mga suspect na naka-motor alas 6:50 kagabi sa National Highway Barangay.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa motibo at identity ng mga suspect.

Isa ito sa maraming kaso ng pamamaril na nagaganap sa Sultan Kudart highway kung saan ang suspect ay naka-sakay ng motorsiklo.

Local…

BILANG BAHAGI ng normalization track ng comprehensive agreement, bibigyan ng amnestiya ni P. Duterte ang may 1 libong miembro ng MILF na nagkagawa ng krimen dahil sa kanilang paniniwalang pultikal.

Ayon kay Interior Minister ng BARMM Atty. Naguib Sinarimbo, mabisang paraan aniya ito para mahimok ang mga rebelde na magbalik-loob sa pamahalaan.

Inaalis ng amnestiya ang criminal liability at binabalik ang political rights ng isang indibidwal.

Ayon pa kay Minister Sinarimbo, makikinabang din sa proklamasyon ang mga miyembro ng central committee at senior members ng MILF.

Pati na ang ilan pang mga opisyal ng Bangsamoro Transition Authority (BTA), na tumatayong interim government sa rehiyon.

Umaasa naman si Sinarimbo na mabilis makukumpleto ang proseso ng amnesty proclamation dahil matagal na itong naantala.

Local…

HULI ang isa habang nakatakas ang dalawang iba pang kasamahan nang salakayin ng PNP ang isang pininiwalaang sabungan sa Poblacion 7, Midsayap, North Cotabato kahapon.

Kinilala ni Midsayap PNP chief Lt. Col John Miridel Calinga ang nahuli na si Henry Elizalde, 49 anyos, na taga Barangay Ulamian, Libungan, North Cotabato.

Tila nabigla si Elizalde at di nakatakbo habang mabilis pa sa alas kwatrong tumakas ang kanyang mga kasamahan na sina Isidro Latombo, 31 taong gulang na taga Barangay Tomado, Aleosan at Marcelo Ventura, 39 anyos, na taga Poblacion 6, Midsayap.

Naaktuhan ang mga suspek ng mga otoridad na nagsasagawa ng iligal na sabong sa nasabing lugar.

Nakumpiska rin ang P300.00 na bet money, dalawang manok na pansabong, at dalawang tari.

Malungkot ngayon sa Midsayap lock-up cell si Elizalde dahil basta na lang siyang iniwan ng mga kasamahan niya sa tari-tari.

Local…

Local…

Magasawa arestado sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis sa Koronadal.

Nakipaghabulan man sa mga pulis naaresto pa rin ng mga ito ang magasawang umanoy drug courier sa Koronadal city.

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang mga suspek na sina Sandali Saligidan Mamasainged alyas “Pato” at partner nitong si Esma Sandra Utto Esmael alyas “Sandra” pawang mga nakatira sa Cotabato city.

Ang nasabing mga drug suspect ay nakorner ng mga kasapi ng City Drug Enforcement Unit ng Koronadal PNP sa Barangay Zone 1 sa lungsod.

Nakuha sa mga ito ng mga pulis ang apat na malalaki na sachet ng suspected shabu at Toyota vios na ginagamit umano sa kanilang illegal drug transaction.

Inihahanda na ng Koronadal PNP ang kasong paglabag sa comprehensive dangerous drugs act.

Local…

MULI NANAMANG nakapagtala ng highest single-day record ng mga pasyenteng gumaling mula sa coronavirus disease ang Department of Health sa SOCCSKSARGEN region.

Ito ay matapos makapagtala ang DOH-12 ng karagdagang 77 recoveries.

Dahil diyan, pumalo na 4,708 kabuoang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa deadly virus sa region 12.

Ayon pa sa DOH-12, ito na ang ikalimang araw na mas mataas ang naitalang bilang ng mga gumaling kaysa mga bagong kaso.

Pinakamarami sa mga gumaling na pasyente ay taga Sarangani na umabot sa 31, North Cotabato 29, General Santos City 8, Sultan Kudarat 5 at South Cotabato 4.



Iniulat naman ng DOH-12 ang karagdagang 42 panibagong kaso kayat meron na ngayong 5,314 ang bilang ng coronavirus infection sa rehiyon.

21 sa mga bagong kaso ay taga South Cotabato, 10 General Santos City, 6 North Cotabato, 4 Sultan Kudarat at 1 Sarangani.

Walang nasawi kahapon kung kayat nananatili sa 188 ang death toll ng COVID-19 sa rehiyon.

Nasa 417 naman ang aktibong kaso.



Local…

Natuldukan na ang paghahanap sa tatlong suspek na nasa top 10 most wanted persons ng Upi, Maguindanao na kinabibilangan ng dalawang menor de edad matapos na boluntaryo silang sumuko sa PNP.

Kinilala ng Maguindanao Police Provincial Office ang tatlong suspek na sina ELMAR ALEJANDRO, 23yrs old, taga Barangay Blensong, Upi, Maguindanao.

Kasama niyang sumukoang dalawa pang mga suspect na may warrant of arrest pero hindi kinilala dahil mga minors na nagkakaedad ng 17 at 16 na taong gulang.

Malaki ang naitulong ng ilang LGU officials ng south Upi sa Police tracker team sa pakikipag negosyasyon sa mga suspek upang mapasuko.

Kasabay ng pasasalamat ay inabi din ni BARMM police regional director Brig. Gen. Samuel Rodriguez, na ang matagumpay na operation ay bunga ng pagsisikap ng kapulisan at sa pakikipagtulungan ng mga residente sa lugar.



Local…

Local…

Local…

Local…

Inilagay na ng Philhealth sa red flag list ang labindawalang mga ospital at healthcare facilities at apatnaput anim na mga doktor sa region 12.

Paliwanag ni Philhealth 12 Legal Officer Atty. Zainaldin Limpao ito ay dahil sa maanomalya umanong PhilHealth claims.

Sinabi ni Limpao na kung hindi kasi mataas ang claim ng nasabing mga doktor at ospital, may mga sakit din silang ideneklara na pangkaraniwan sa region 12 pero hindi nararanasan sa ibang lugar.

Pangkaraniwan dito ayon kay Limpao ang respiratory illness na hindi common pero maraming kaso sa region 12 base sa deklarasyon ng mga iniimbestigahang mga doktor at ospital.

Ayon kay Limpao,natuklasan ito sa ipinatutupad ngayong Machine Learning Identification, Detection and Analysis System o MIDAS ng Philhealth.

Ito ayon kay Limpao ang sistema na nakakapag-detect ng kahina-hinalang pattern sa claims.

Ipinahayag ni Limpao na katuwang ng Philhealth sa pagsagawa ng imbestigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI.

Sa katunayan ayon kay Limpao, sinimulan na rin ng NBI ang pag file ng kaso sa mga ospital at healthcare professional sa region 12 na may anomalya sa PhilHealth claims.

Ang mga ito ayon kay Limpao ay mariin ding minomonitor ngayon ng anti-fraud monitoring team ng PhilHealth.

Ayon ay Limpao ang mga ospital at health care professionals na sangkot sa anomalya ay mahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo.



Local…

Nakikipagtulungan ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI 12 sa Shoppee Philippines para matulungan sa pag-market ng kanilang mga produkto ang mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa rehiyon.

Ito ay sa pamamamagitan ng online trade fair na Shopee x Treasures of Region 12:Tatak Pinoy!Virtual Trade Fair na magtataggal hanggang bukas February 21.

Ayon kay DTI 12 Regional Director Jude Constantine Jaugan, ang online trade fair ay nilahukan ng mahigit walumpung mga MSMEs na nagbebenta ng may 350 na food at non-food items.

Kabilang sa mga ito ang pinakamabentang kape, tuna, chicharon, at fruit-based products.

Nabatid na simula kahapon makikita sa front page ng Shoppee ang “Tatak Pinoy” campaign banner na may logo ng DTI kasama ang mga nakilahok na MSMEs.

Kapag ito ay napindot ituturo naman ang user sa Treasures of Region 12 microsite na nagpapakita ng mga produkto ng rehiyon.

Mabibili din ng mga consumer sa online trade fair ang mga produktong gawa sa ipinagmamalaking Tnalak cloth ng South Cotabato.

Ayon pa kay Jaugan layon ng online trade fair na matulungan na makabawi ang mga maliliit na negosyante sa rehiyon naq apektado ng COVID-19 pandemic.



Local…

Dead on arrival sa ospital ang isang magsasaka matapos saksakin umano ng kainuman nitong pinsan sa Banga, South Cotabato.

Kinilala ni Police Major Joseph Forro III ang nasawing biktima na si Joel Quinton, 60 years old, at nakatira sa Barangay Rizal sa nasabing bayan.

Ayon kay Forro suspek naman sa pagpatay sa biktima ang pinsan nitong magsasaka rin na si Arnel Pasadilla alias “Bobong Ma-oy” 54 years old.

Kwento sa pulis ng kasama nilang si Bibiano Cabrera, habang nagiinuman sila sa kanyang bahay nagtalo ang magpinsan.

Ito ay humantong naman sa pananaksak umano ni Pasadilla kay Quinton.

Ang biktimang si Quinton ay unang dinala sa isang pribadong ospital sa Banga.

Pero dahil sa malubhang sugat nito, agad siyang inilipat sa Norala District Hospital kung saan siya idineklarang dead on arrival.

Ang salarin na si Pasadilla na tumakas matapos ang krimen ay naaresto sa hot pursuit operation ng mga pulis.

Ang matagal nang alitan sa pagitan ng magpinsan ang motibo na tinukoy ng ni Forro sa krimen.

Inihahanda na ng Banga PNP ang kaukulang kaso laban sa suspek.



Local…

Local…

Kinilala ni Police Staff Sergeant Semervidor Namoca Jr. ang mga nasawing biktima na sina Noly De Jesus, 61 years old, at Alvino Lumogdang nakatira sa barangay Rotonda.

Ayon kay Namoca habang niro-road test ni Lumogdang ang kanyang motorsiklo, naka-head on collision nito ang kasalubong na motorsiklo na minamaneho ni De Jesus pagsapit sa Provicial Road sa Purok Osmeña sa Rotonda.

Dahil sa lakas ng salpukan ng dalawang mga motorsiklo ang biktimang si De Jesus na pauwi na sa kanilang lugar sa Barangay Topland ay nagtamo ng matinding mga sugat.

Siya ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital.

Habang ang driver ng motorsiklo na nag-counter flow sa daan na nakabangga sa kanyang si Lumogdang ayon kay Namoca ay binawian ng buhay habang ginagamot sa nasabing ospital.

Ang motorsiklo na sinakyang ng mga nasawing biktima ay ikinustodya ng traffic section ng Koronadal City PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.



Local…

Dead on the spot ang isang magsasaka matapos mabiktima ng pamamaril sa Purok Magsaysay Barangay Rotonda Koronadal City pasado alas dos kahapon.

Kinilala ng kapatid nitong si Roger Lavipiez ang nasawing biktima na si si Renato Lavapiez, 35 years old magsasaka at nakatira sa nasabing barangay

Ayon sa ilang mga mamamayan malapit sa pinangyarihan ng krimen ang biktimang si Renato ay binaril ng riding tandem na mga salarin sa tabi ng irrigation canal.

Siya ay may tama ng bala ng baril sa ulo na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Ayon pa kay si Roger nawawala umano ang bag ng kapatid nito na may lamang na maaring tinangay ng mga salarin.

Gayunpaman ito ay kinukumpirma pa ng Koronadal PNP.

Nabatid na ang biktimang si Lavapiez ay dating may kasong murder at nakalabas ng kulungan noong 1997.

Ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril at pagpatay na kinsangkutan umano ng riding-tandem criminals sa Koronadal City.



Local…

May malaking pinsala sa sector ng agrikultura ang naranasang mga pag-ulan at malakas na hangin sa North Cotabato lalo na ang mga nasa low lying areas.

Sinabi ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Action and Warning Officer Engineer Arnulfo Villaruz, ito ay dulot ng naranasang low pressure area na naging bagyo at tinawag na bagyong Auring.

Pero wala pang eksaktong datus ngayon ang tanggapan sa kung magkano ang kabuuang halaga dahil sa hindi pa nakapagsumite ng report ang iba pang mga bayan sa probinsya.

Ang Office of the Provincial Agriculturist na rin ang magco-consolidate ng nasabing mga datus.

Batay sa kanilang isinagawang assessment, mayroong bahay sa Barangay Kalaisan at President Roxas ang nasira dahil sa natumbang puno ng kahoy.

Samantala, bamagat lumihis na ang bagyo patungo sa Surigao nanatiling nakaalerto ang PDDRM at nakahanda sa posibleng magiging pinsala ng bagyo sa probinsya.

Nagpulong na rin ang mga concern agency ng bawat local government unit ng probinsya hinggil sa mga magiging hakbang laban sa kalamidad lalo na sa mga landslide prone areas.



Local…

Balak isagawa sa North Cotabato sa huling quarter ng taon ang pang-limang Enhanced Justice on Wheels (EJOW) Program o paglilitis ng mga kaso sa loob ng mobile bus ng Supreme Court galing sa kalakhang Maynila.

Sa isinagawang pagpupulong, napagkasunduan ng mga Regional and Municipal Court Judges sa pangunguna nina RTC Branch 17 Executive Judge Arvin Sadiri Balagot at RTC Branch 24 Executive Judge Lily Lydia Laquindanum na ituloy ang planong implementasyon ng programa ngayong taon upang matulungan na mapabilis ang paglilitis ng kaso lalo na ng mga minor cases at mabawasan ang populasyon ng mga bilangguan sa probinsya.

Nakatakdang magsumite ng request for approval sa Supreme Court ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato upang hilingin ang pahintulot ng Korte Suprema patungkol sa implementasyon ng nasabing programa at ang health protocol standards na kailangang sundin sakaling maaprubahan ito.

Ang EJOW ay isang programa ng Korte Suprema na isinasagawa iba't-ibang lalawigan sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga pamahalaang lokal.



Maliban sa mobile court hearing, kabilang din sa aktibidad ng EJOW ang pagbibigay ng free legal counseling, information dissemination patungkol sa mga karapatang pantao, at iba pa.

Umaasa naman ang Pamahalaang Panlalawigan na aaprubahan ng Korte Suprema ang pagsawa ng nasabing aktibidad sa probinsya sapagkat malaki ang maitutulong nito na mabawasaan ang populasyon sa mga bilangguan lalo na ngayong panahon ng pandemya at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus.

Isa sa mga adhikain ng kasalukuyang administrayon na matugunan ang pangangailangan ng bawat sektor kabilang na ang mga detainees o bilanggo sa probinsya upang mapabilis ang pag-usad ng kanilang kaso lalo na sa mga walang kapasidad na magbayad ng pribadong abogado



Local…

Hindi na nakapalag pa ang municipal target listed drug personality sa patuloy na anti-illegal drug operation ng PNP sa Barangay Conception, Makilala North Cotabato alas 2:30 ng madaling araw kahapon.

Sa report, nakilala ang suspek na si Gerry Bacsarpa Bulaco alyas Goygoy, 33 anyos na residente ng nasabing lugar.

Siya a naaresto matapos makuhanan ng 25 sachets ng iligal na droga sa mismong bahay nito isinagawang search warrant operation ng PNP at PDEA-12.

Bukod sa droga, nakumpiska rin ang mga drug paraphernalia na ginagamit ng suspect.

Samantala sa President Roxas, dalawang drug suspect ang nahuli sa operasyon ng PNP sa Barangay New Cebu kahapon.

Nakilala ang suspek na sina Allan Edullantes Bacus, 45 anyos ng Purok 1 at si Elisar Penales Sebumit alyas Ethan ng Purok 4, Barangay New Cebu.

Ito ay sa pamamagitan ng search warrant operations kung saan nakuha sa bahay ng mga suspect ang mga pakete ng shabu at mga drug paraphernalia.

Nasa custodial facility na ng PNP ang mga suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Local…

Halos dalawang libong hektaryang palayan sa Tulunan, North Cotabato ang pinapada ng malalakas na hangin at lubog sa tubig baha dahil sa pag-ulan dulot ng low pressure area na ngayo’y naging ganap ng bagyo.

Sa taya ng Municipal Agriculture Office o MAO Tulunan, nasa 159, 526, 850-pesos ang kasiraang dulot ng kalamidad.

Nasa higit 1, 300 mga magsasaka naman sa bayan ang apektado mula sa 15 mga barangay ng bayan.

Ito ang resulta sa Crop Damage Report as of February 18 ng nasabing tanggapan matapos ang tatlong araw na actual field monitoring and validation ng mga Agricultural Technologist ng MAO.

Sa ngayon ayon sa nasabing tanggapan, nagpapatuloy pa kanilang monitoring, masterlisting at validation katuwang ang BLGUs at Farmers Association sa bawat apektadong barangay.

Nananawagan naman ang MAO sa mga magsasaka na na nasira ang palayan na makipag-coordinate lamang sa kanilang mga barangay o kaya’t assigned technician upang mailista at mavalidate ang kanilang area.

Samantala, maliban sa rice-field, patuloy rin ang assessment ng nasabing tanggapan sa mga naitalang danyo sa iba pang high value crops tulad ng saging.

Local…

Halos 30 na mga COVID-19 positive mula sa Cotabato Province, gumaling na sa sakit habang anim lang ang panibagong kaso.

Goodnews para sa mga taga North Cotabato dahil mas marami pa rin ang recoveries sa deadly virus kumpara sa mga bagong kaso ng sakit batay sa latest report ng DOH-12.

Kagabie lamang, nasa dalawangput siyam ang tuluyan ng gumaling sa sakit kahapon.

Sa naturang bilang, tig pito ang mula sa Alamada, Midsayap, anim sa Kabacan, lima sa Makilala, tatlo sa Kidapawan City at isa ang mula sa Tulunan.

Dahil diyan bumaba na sa 104 ang active cases ng sakit sa buong probinsya habang nanatili naman sa 39 ang COVID-19 related deaths.

Samantala sa mga bagong kaso, anim lang ang bagong kaso na naiatala kagabi.

Apat ang taga Kidapawan City at tig-iisa ang galing sa Midsayap at Kabacan.



Local…

Local…

