NDBC BIDA BALITA (Feb. 21, 2023)

LIMANG miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF mula Maguindanao del Sur ang sumuko sa PNP sa Sultan Kudarat

KINILALA NI Region 12 police regional director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang mga sumukong kasaspi ng BIFF na sina Montasir Bamigan, 23, Alimuden Ali, 51, Jerry Kamid, 25, Bimbo Utto, 22 and Benladin Balayman, 22, lahat taga Maguindanao at kasapio ng Kagi Karialan faction.

Isinuko nila ang kanilang mga armas at pampasabog.

Anila, nagpasiya silang magbalik loob sa pamahalaan dahil sa alok ng gobyerno na sila ay mabigyan ng pagkakataong magbagong buhay.

Ang kanilang pagsuko ay naganap isang araw matapos na mapatay ng pinagsanib na pwersa ng Army at PNP si Abdulkarim Lumabatan Hasim alias Commander Boy Jacket sa police-Army operation sa Barangay New Isabela, Tacurong City.

Si “Commander Boy Jacket,” ay mastermind ng pagpatay kay Ampatuan town police chief Lt. Reynaldo Samson noong August ng nakalipas na taon.

Sinabi ni Macaraeg na siyay nagagalak at nagpasiya ang BIFF na sumuko.

Nanawagan din siya sa iba pang kasapi ng BIFF na samantalahin ang alok ng gobyerno.

Patay ang isang notorious communist terrorist group o CTG leader matapos manlaban sa mga sundalo sa Tboli, South Cotabato.

Kinilala ni Army 5th Special Force Batallion Civil Military Operations Officer Capt. Perry John Gonzaga ang nasawing rebelde na si Martin Mino Fay taga Barangay Lam-apos sa karatig bayan ng Banga at Vice Commander ng Front Operational Command ng Guerilla Front Musa, Far South Mindanao Region ng CTG.

Ayon Gonzaga naka-engkwentro ng army si Fay at anim pang mga kasama sa Sitio Alaw, barangay Laconon, Tboli.

Narekober ng mga sundalo sa encounter site ang 45 pistol na loaded ng mga bala at personal na mga gamit ng mga rebelde.

Ayon kay Gonzaga si Fay ay utak ng mga karahasan noon sa South Cotabato kabilang ang pambobomba at pagsunog sa mga bus at heavy equipment.

Sa ngayon ayon pa sa nasabing army official si Fay ay tagahatid ng pagkain at gamot sa mga kasama na nagtatago sa mga bundok ng South Cotabato.

Ayon kay Gonzaga sa kabila kasi ng mga programa ng gobyerno para matulungan na magbago ang mga CTG pinili pa rin ni Fay na manatili sa nasabing grupo.

Dagdag pa ng nasabing army official natunton nila ang kuta ng mga rebelde sa tulong na rin ng mga sibilyan.

MAY ILANG persons of interest na ang PNP sa nangyaring pananambang sa convoy ni Lanao del Sur Gov. Mamintal Alonto Adiong Jr. noong Biyernes.

Ayon kay PNP Spokesperson Col. Jean Fajardo, may mga tinututukan nang persons of interest ang Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasabay ng pangangalap ng ebidensiya at testimonya ng ilang saksi.

Lumilitaw na wala naman umanong natatanggap na pagbabanta si Adiong bago mangyari ang ambush.

Biyernes ng hapon nitong Pebrero 17 nang pagbabarilin sa Maguing, Lanao del Sur ang convoy ni Adiong kung saan nasugatan ito maging ang kanyang staff na si Ali Macapado Tabao habang patay naman ang police escorts na sina Police Staff Sergeant Mohammad Jurai Mipanga Adiong, 40; Police Corporal Johanie Lawi Sumandar, 39; Police Corporal Jalil Ampuan Cosain, 40, at driver na nakilala lamang sa pangalang Kobi.

Ayon kay PNP BARMM Regional Director, Police BGen. John Guyguyon, tukoy na nila ang responsable sa nasabing krimen at hindi na muna sa ngayon ilalabas ang mga pagkakakilanlan ng grupo.

Nagpulong ang mga kasapi ng South Cotabato Economic and Investment Promotion Center o SCEIPC at United Nations Food and Agriculture Organization o UNFAO ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Pinagusapan ng mga ito ang posibleng collaboration sa T’nalak Festival at Foundation Anniversary ng South Cotabato sa Hulyo.

Ayon kay Local Economic and Investment Promotion Officer Tyron Jann Villanueva ,ito ang pinakauna at pagsisimula ng partnership ng SCEIPC at UNFAO-BARMM.

Dagdag pa ni Villanueva bentaha ito para sa South Cotabato dahil kasunod ng trade exhibit ay magiging venue ang lalawigan sa lahat ng capability building activities, trainings at seminars.

Dumalo din sa pagpupulong si South Cotabato Vice Governor Arthur Pinggoy Jr. at Board Member Mike Matinong, bilang pagpapakita ng suporta ng Sangguniang panlalawigan sa nasabing partnership.

75 health facility KonSulta providers sa rehiyon nakapagpatala na sa Konsultasyong Sulit at Tama o KonSulta program.

Ayon kay PhilHealth 12 Information Officer Hannah Naanep, ito ay 119 percent na mas mataas sa target nilang 63 health facilities kada taon.

Dagdag pa ni Naanep sa South Cotabato, KonSulta providers na rin ang halos lahat na Rural Health Units o RHU.

Ipinahayag din nito na abot na rin sa 870,000 na mga PhilHealth members sa SOCCKSARGEN ang registered sa KonSulta program.

Layon ng KonoSulta program na mapalawak pa ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga outpatients.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa Universal Health Care Law.

Legislative tracking System na magpapabilis ng trabaho ng konseho gagamitin ng SP South Cotabato

Umaasa si South Cotabato Vice Governor Arthur Pinggoy Jr. na matatapos na nila ang Legislative Tracking System sa Marso.

Ito ay upang mapakinabangan na ng Sangguniang Panlalawigan at mga local government unit sa lalawigan.

Paliwanag ni Pinggoy siya ring presidinbg officer ng SP ang Legislative Tracking System ay magsisilbing link sa mga legislation na nai-refer na sa Sangguniang Panlalawigan.

Ayon kay Pingoy sa pamamagitan ng nasabing tracking system ay malalaman din ang status ng mga ordinansa na inakyat ng mga LGU sa SP.

Dagdag pa ng bise gobernador, kapag natapos na ang Legislative Tracking System ay agad na ibibigay ng SP sa mga LGU ng South Cotabato.

Layon nito na matulungan ang kanilang mga counterpart sa pagpapabilis ng pagbalangkas sa kanilang mga ordinansa.

Notice of termination peneke ng mga nag-resign na trabahante sa South Cotabato para makakuha ng SSS benefits, ayon sa DOLE 12.

Kinumpirma ni DOLE 12 Information Officer Charles Kevin Bataga na gumamit ng pekeng notice of termination ang may 20 mga kawani ng isang malaking kompanya sa South Cotabato.

Paliwanag ni Bataga bago mabigyan ng certificate of involuntary separation ng DOLE kailangan ng mga trabahante sa private sector na magpakita ng notice of termination.

Pero sa kaso ng nasabing mga kawani nag-resign ang mga ito at hindi natanggal sa trabaho at peneke ang notice of termination para makakuha ng benepisyo sa Social Security System o SSS.

Babala naman ni Bataga sa mga trabahante na hindi magsoli ng claim sa SSS, ibabawas ang mga ito sa kanilang future benefits.

Ang mga ito ayon kay Bataga ay maari ring makasuhan ng falsification of documents at maaring makulong ng mula isa hanggang anim na taon o pagmultahin ng anim na milyong piso.

Makakasuhan din ang mga ito ng paglabag sa Social Security Act na may kaparusahan ng pagkakakulong ng mula anim hanggang 12 taon o penalty na mula P5,000 hanggang P20,000.

Matapos maaresto ang ilan sa mga supplier ng illegal na droga na galing sa labas ng North Cotabato, on-going na rin ang monitoring ng mga pulis laban sa kanilang sinusuplyan sa bayan ng Magpet.

Sinabi ni PNP Chief Police Major Rolando Dillera, ang mga driver na taga Davao City ay drivers din ang kanilang binibigyan sa bayan at maging sa Kidapawan City na subject for surveillance na.

Sa Magpet, sinabi rin ni Dillera na may presensya pa rin ng shabu at marijuana depende sa market ng suppliers.

Samantala, kanya ring kinumpirma na may kumukuha pa rin ng supply sa isang Barangay sa Matalam base na rin sa kanta ng mga nahuling suspect.

“Naaapakan na rin ang karapatan ng mga kabataan”.

Yan ang ikinabahala ng dalawang peace advocate sa North Cotabato matapos maitala ang magkahiwalay na shooting incident kung saan mga kabataan na ang sangkot.

Ayon kay Atty. Jojo Alave ng People’s Peace Network, matagal na anyang panahon na naging area of concern sa peace and order ang bayan.

Maging sila ay nanawagan na bigyan ng agarang solusyon ang problema.

Samantala sinabi Samira Gutoc na siyang Chairperson ng Ako Bakwit, ang karahasan ay dapat hindi maipinta sa murag edad ng kabataan.

Magkatuwang na ang PNP, AFP, SAF, PNP BARMM at Barangay Officials sa pagbabantay ng katiwasayan ng Pikit, North Cotabato.

Ito’y matapos mabahala ang maraming mga mamamayan sa serye ng shooting incident sa bayan kung saan nasasangkot na ang mga menor de edad.

Sa panayam kay PNP Provincial Director Police Col. Harold Ramos,sinabi nitong bukod sa dagdag na augmentation forces ay aasahan na may parating pa.

Sila ay magbabantay lalo na sa mga lugar na kung saan nakapagtala na rin ng ibat-ibang krimen at sa mga matataong lugar.

Ginagawan na rin anya ng paraan na madagdagan ang mobile patrol cars ng local PNP ng Pikit dahil sa ginagamit na rin ang iba para sa paghahatid at pagsundo ng magulang at estudyante, kung kailangan na e-realign ang resources ay gagawin ng mga pulis.

P42-milyon housing project, itatayo para sa mga bakwit na ilang taon nang naninirahan sa mga temporary shelter sa Maguindanao del Sur

KASUNOD ito ng isinagawang groundbreaking ceremony kahapon para sa itatayong 84 na mga housing units para sa mga bakwit ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Ang 42-million pesos na pondo ay magmumula sa General Appropriation Acts of the Bangsamoro (GAAB) 2021, kung saan ang proyekto ay naglalayong mabigyan ng tahanan ang mga pamilyang biktima ng sakuna at kaguluhan.

Sinabi naman ni Ministry of Social Services and Development o MSSD Minister Atty. Raisa Jajurie na ang nasabing hakbang ay bahagi ng ginagawang solusyon ng BARMM government upang i-angat ang estado ng pamunuhay ng mga bakwit.

Tiniyak ni Jajurie na ang pagtatayuan ng tirahan ng mga bakwit ay ligtas at malayo sa anumang peligro.

Isa sa mga benipisyaro ng proyekto ay apat na taon nang nanininirahan sa barong-barong dahil tinaman ng mortar ang kanyang bahay noong 2019.

Pinasalamatan naman ni Datu Saudi Ampatuan town mayor Esmael Sindatok ang BARMM government dahil natulungan ang kanyang nasasakupan na matagal ng nagtitiis sa hindi kaaya-ayang mga tirahan.

Dagdag na police personnel dumating na sa PRO-BAR para tumulong sa peace and order ng rehiyon

ANG NASA 100 dagdag na mga Police Personnel ay personal na sinalubong ni PRO-BAR Director , B/Gen. John Guyguyon sa Camp BGen Salipada K Pendatun, Parang, Maguindanao.del Norte kahapon.

Karamihan sa mga pulis ay nagmula pa sa Luzon at Visayas na pinadala ni PNP Chief Azurin. Karamihan sa kanila ay itatalaga sa Pikit na tutulong na mapanatili ang peace and order kasunod ng mga nangyayaring patayan sa bayan.

Hinamon din ni Guyguyon ang lahat ng kanyang mga tauhan na maging alerto sa lahat ng panahon kasunod narin ng nangyaring ambush sa Lanao del Sur kung saan tatlong pulis ang patay.

Binigyang diin niya na bilang mga pulis, kailangang handa sa anumang mga mangyayari para maproteksyunan hindi lang ang sarili kundi ang komunidad.

BINISITA ng Ministry of Social Services and Development o MSSD-BARMM personnel ang pinakamatandang tao sa BARMM na nasa Special Geographic Area o SGA at binigyan ng ayuda.

Ang 122-year-old na si Pindo Gulem ay tumanggap ng Hadiya care package o regalo mula sa MSSD.

Gnawa ito ng MSSD kasabay ng paglulunsad ng programang Hadiya: Care Packages for Elderly Bangsamoro.

Si Gulem na ipinanganak noong December 03, 1901 ay isa lamang sa 60 senior citizens sa SGA na tumanggap ng Hadiya mula sa MSSD.

Bukod sa basic needs ng mga senior citizen, ang hadiya care package ay may kasamang digital blood pressure monitor, finger pulse oximeter, temperature scanner, hygiene kit at food pack.

Sa ilalim ng Centenarians Act of 2016, si Gulem ay tumanggap din ng P100,000 cash mula sa DSWD national.

Nanggagalaiti at napahagulhol na lang ang mga magulang sa pribadong pagpupulong ng isang paaralan sa Tulunan, Cotabato kasama ang Barangay LGU habang isinisiwalat ng mga anak nila ang ginawang pangmomolestya ng kanilang guro.

Para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga biktima, hindi na namin tutukuyin ang eskwelahan ang mga sangkot sa insidente.

Paulit-ulit daw kasing pinagsamanatalahan ni Alias Jun, 31 years old na elementary teacher sa nasabing bayan ang 14 na estudyanteng babaeng edad 8 anyos hanggang 10.

Ayon sa Chairman ng Barangay, nabulgar lang ang kahalayan ng teacher matapos maglakas loob na magsumbong ang isa sa mga biktima nang may ininda na itong sakit sa pribadong bahagi ng katawan.

Sa salaysay ng mga biktima, sa paaralan nangyayari ang pagsasamantala habang sila ay nagbabasa o sa CR ng paaralan.

Kamakailan lang nang nalaman ng mga magulang ang pinagdaanan ng kanilang mga anak dahil tinakot umano sila ng suspek na ipapakulong ang mga magulang nito kapag nagsumbong sila.

Bago paman makapag sampa ng reklamo ang mga biktima at kaanak nito ay nahuli sa ikinasang drug buy-bust operation ang teacher na kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP.

Hindi naman makapaniwala ang mga magulang na nakausap ng News team dahil mailalarawan nila ang guro na mabait, gayunpaman ay kung mapapatunayan man sa salang ginawa nito ay dapat anilang harapin niya ang pananagutang kriminal nito.

Nanawagan naman ang opisyal ng barangay na lumantad na ang iba pang biktima ni alias Jun na 7 taon nagtuturo sa nasabing paaralan.

Mahigit 4,000 na mga estudyante sumayaw ng sabay-sabay sa porma ng Philippine flag sa M'lang, Cotabato

Napa-wow at namangha ang mga manonood sa world class performance ng nasa 4,433 na mga estudyante ng M'lang National High School sa kanilang 53rd founding anniversary nakaraang araw.

Sa drone shots na makikita ang sabay-sabay na sayaw ng mga estudyante sa tugtug na "galaw Pilipinas" habang naka porma ng watawat ng Pilipinas.

Ayon kay Jasmin Jay Madis, siyang Head Teacher ng paaralan, "Patriotisim" ang konsepto ng performance na hindi lang aniya basta field demonstration kundi isang makabuluhang show.

Naging magiliw naman aniya ang mga bata sa naturang aktibidad matapos ang mahigit dalawang taong hindi ito na-experience ng mga bata dahil sa panahong nasa tugatok pa ng pandemya ang bansa.

Pero hindi aniya maipagkakaila ang mga hamon dito tulad ng maulan at minsan mainit na panahon at disiplina at pagkontrol sa mga estudyante.

Worth it naman aniya ang sakripisyo lalo pa't pinusuan ito ng mga manunuod at netizens.

Ani Madis, they are up for the challenge para i-qualify sa Guiness World Record ang mga posibleng susunod nilang pagtatanghal.