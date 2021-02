NDBC BIDA BALITA (Feb. 22, 2021)

HEADLINES:

1. SOUTH COTABATO Gov. Tamayo, positibo sa Covid-19.

2. SA LOOB NG ISANG LINGGO, marami ang gumaling sa COVID kumpsara sa bagon gkaso sa Region 12.

3. MAHIGIT P4 million ni-refund ng PhilHealth sa mga COVID-19 patients sa region 12

4. SABONG, pinapayagan na uli sa Kidapawan City, pero pagsunod sa health protocol, mahigpit na ipinatutupad ng compliance team.

5. SAPAT ANG BIGAS SA NORTH COTABATO, ayon sa pahayag ng National Food Authority.

6. NPA patay sa labanan kontra Army sa Lanao del Sur.

7 . Police, nakaligtas sa pagsabog ng Granada sa harap nito sa Gen. Santos City.

8. Iringan at pasaringan nina Vice Pres. Robredo at dating Sen. Bongbong Marcos sa usapin ng eleksyon, di pa tapos kahit Game Over na.

SA LOOB NG ISANG LINGGO, mas marami parin ang bilang ng mga pasyenteng gumaling na mula sa deadly virus sa SOCCSKSARGEN region ayon sa Depertment of Health.

Kahapon, iniulat ng DOH-12 ang karagdagang 34 na gumaling mula sa nakamamatay na sakit.

Labing dalawa sa mga gumaling ay taga General Santos City, siyam North Cotabato, tig-lima sa South Cotabato at Sultan Kudarat habang tatlo naman sa Sarangani Dahil diyan, umaabot na sa 4,776 ang total recoveries.

Pumalo naman sa 5,375 total coronavirus infection sa rehiyon. Ito ay matapos makapagtala ang DOH-12 ng karagdagang 33 panibagong kaso ng sakit.

12 sa mga bagong kaso ay taga Sultan Kudarat, 11 South Cotabato, 7 General Santos City, 2 North Cotabato at 1 Sarangani.

Nasawi naman kahapon ang dalawa pang covid-19 patients, kabilang sa mga nasawi ang isang 50 taong gulang na lalaki na taga Lutayan at isang 65 taong gulang na babae na taga Banga.

Dahil dito sumampa na sa 191 ang total death cases sa region 12.

Nasa 407 naman ang aktibong kaso.

DALAWANG BAGONG kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Ministry of Health sa Bangsamoro region.

Isa sa mga bagong kaso ay taga Cotabato City at isa Maguindanao.

Dahil diyan sumampa na sa 4,057 ang total coronavirus cases sa BARMM.

Gumaling naman ang lima pang pasyente kung kayat pumalo na sa 3,818 ang recoveries sa rehiyon.

Walang nasawi kahapon kung kayat nanatili sa 155 ang death cases sa rehiyon.

Habang bumaba naman ng hanggang 84 ang aktibong kaso.

ABOT SA P1.2 million na halaga ng mga ari-arian ang natupok ng apoy sa sunog na naganap sa Balabagam, Lanao del Sur.

Sinabi ni Balabagan fire marshal SFO3 Joselito Oclarino n pitong mga bahay ang natupok ng sunog na ngsimula sa second floor ng isa sa mga nasunog na tahanan.

Brownout sa Balabagan nang mgsimula ang apoy alas 830 ng gabi noong sabado.

Kandila ang pinaniniwalaang dahilan ng sunog, ayon kay Oclarino. Tuloy pa ang imbestigasyon ng BFP.

NAGKASAGUPA sa kabundukan ng Lanao del Sur, malapit sa boundary ng Kalilangan, Bukidnon ang tropa ng pamahalaan at rebeldeng NPA.

Resulta, isang rebelde patay.

Naganap ang labanan sa bayan ng Maguing, Lanao del Sur.

Sinabi ni 5th Infantry Battalion commander Lt.Col. Romulus Rabara na pabalik na sila sa kanialng headquarters nang paptukan ng mga armadong kalalakihang mga kasapi ng NPA.

Tumagal ng halos isang oras ang bakbakan.

Nang tumahimik na ang mga rebelde, nagsagawa ng clearing operations ang Army at nakita ang bangkay ng isang NPA.

Apat na mga long firearms ang nakuha ng Army sa encounter site, kabilang ang dalawang M-16 rifles, at dalawang M-79 grenade launcher, at mga bala.

INARESTO ng mga police ang apat kataong armado na nakipagbarilan sa mga otoridad sa Barira, Maguindanao upang bigyan ng pagkakataon ang mga kasamahan nilang wanted na makatakas.

At nakatakas nga ang mga wanted na sina Porok Ragundo and Jacky Abdul Una.

Nahuli naman ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group-Bangsamoro Autonomous Region sina Ibrahim Ayunan, Salik Macugar, Norhamin Macugar at Tatah Macugar. Nakuha sa kanila ang dalawang cal. 45 pistols.

Sinabi ni PRO-BARMM Police regional director Brig. Gen. Samuel Rodriguez na isisilbi sana ng mga tauhan ng CIDG-BARMM ang arrest warrant laban sa dalawa pero papasok pa lang sa Barangay Lion gang mga pulis ay nagpaputok na ang dalawa sa apat kayat nagkaroon ng maikling shootout.

Sinamantala naman ito ng dalawang wanted para tumakas.

Tuloy naman ang manhunt ng CIDG sa dalawang wanted person at umaasang maabutan din sila ng batas pagdating ng panahon.



ANG MISTER AT MISIS nito ay sakay ng kanilang motor na sumusunod sa isang dump truck na may kargang mga bato na kasing laki ng kamao o bola ng baseball.

Nasa bahagi sila ng Barangay Cadiz, Kalamansig, Sultan Kudarat nang mapansin ni mister na nabuksan ang likurang bahagi ng dumptruck at nagsitalsikan ang mga bato.

Sa bilis ng pangyayari, nabigla ang mister na siyang nagmamaneho ng motor pero nagawa pang iwasan ang ilang mga bato at hindi tumama sa kanilang mukha at katawan.

Pero si isa sa mga bato ang lumipad patungo sa tuhod ni misis.

Ang resulta, may malaking sugat si misis sa kanang tuhod, sa ibaba ng kanyang tuway-tuway at ngayon ay ginagamot sa Cotabato Regional and Medical Center.

Sumuko ang driver ng truck habang ang dala niyang sasakyan ay nasa custody ng Kalamansig PNP.



Mas magiging maghinhawa pa ang pagbisita ng mga turista sa Lake Sebu, South Cotabato.

Kasunod ito ng pag-turn over ng Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority o TIEZA ng bagong tayong Tourist Assistance Center o TAC sa lokal na pamahalaan.

Ang proyekto na matatagpuan sa municipal plaza ng Lake Sebu ay pinondohan ng TIEZA ng 4.7 million pesos.

Ayon kay Lake Sebu Muncipal Tourism Officer Jennifer Tupas, inaasahan nila na mabubuksan na ang nasabing TAC sa Marso.

Sinabi ni Tupas na ang TAC ay may mga pasilidad na makapagdudulot ng kaginhawaan sa mga turista.

Ang mga ito ay ang comfort room, shower room, WiFi Stations, charging stations, tourist information desks, at rest areas.

Ang paglalagay ng TIEZA ng TAC sa Lake Sebu ay bilang kabahagi ng kanilang destination, restoration, eco sustainability, agrotourism, medical assistance, security and accessibility o DREAMS project.

Napanatili ng Lake Sebu ang pagiging number 1 tourist destination nito noong 2020.

Base sa datus ng Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Unit ng lalawigan karamihan sa mahigit apatnaraang libong mga turista na bumisita sa South Cotabato noong nakaraang taon ay tumungo sa Lake Sebu.

Ayon pa sa ACTM nasa Lake Sebu din ang top five tourist destination sa South Cotabato.

Ang mga ito ay ang Seven-Falls Eco-Tourism Park, Divine Mercy Shrine, Punta Isla Lake Resort, Dreamweavers’ Hill,at Sunrise Garden Resort.



Bukas na sa Koronadal City ang regional office ng pinakabagong Departamento ng national government.

Ito ay ang Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD 12.

Matatagpuan ang nasabing tanggapan sa JYSL Building, Arellano, Corner Balmores Street Barangay General Paulino Santos sa lungsod.

Itinatag ang DHSUD para mapagisa ang mga programa at at layunin ng mga housing agency upang magkaroon ng iisang direksyon sa pagbibigay ng mga tahanan at pagtatag ng mga komunidad sa mga mamamayang Pilipino.

Ito ang ipinaliwanag ni DHSUD 12 Regional Director Jennifer Bretaña.

Ayon kay Bretaña saklaw ng pamamahala DHSUD ang housing at urban development.

Tinututukan din ng nasabing ahensya ayon kay Bretaña ang human settlement na titiyak na ang mga housing facilities ay mayroong access sa pangunahing mga serbisyo at may sapat na espayo para sa mas maginhawang pamumuhay.

Ang pagtatag ng DHSUD ay bilang pagtalima na rin sa Repbulic Act Number 11201 o ang An Act Creating the Department of Human Settlements and Urban Development.

Naisabatas ito noong February 14,2019.



Umabot na sa mahigit apat na milyong piso ang na-release na claim ng PhilHealth 12 para sa mga COVID-19 patients sa rehiyon buhat noong nakaraang taon.

Ito ay para sa 906 claims na naproseso ng ahensya mula sa 5,789 na naisumite sa kanila ng mga publiko at pribadong healthcare facilities.

Kinumpirma ito ni PhilHealth 12 Healthcare Delivery and Management Division Acting Head Dr. Lizamar Banatao.

Sinabi ni Banatao na nakinabang sa claim ang mga pasyente na dinala sa mga ospital, community isolation units, at mga mamamayan na sumailalim sa swab test.

Ayon kay Banatao karamihan sa mga binayarang claims ng PhilHealth 12 ay para sa Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction testing o swab test na umabot sa mahigit 2.5 million pesos.

Ang Philhealth 12 ay mayrong mula 400 thousand hanggang 700 thousand pesos na reimbursement lalo na sa mga naging kritikal na COVID-19 patients.

Aminado si Banatao na dahil sa kakulangan ng mga documentary requirement ilan sa mga claim ay ibinalik ng Philhealth sa nag-request na healthcare facility para ayusin.

Binigyan diin ni Banatao na bagamat minamadali ng ahensya ang processing ng reimbursement ng COVID-19 claims, masusi pa rin itong sinusuri ng PhilHealth 12.

Ito ay sa pamamagitan ng medical pre-payment review system sa lahat ng mga claim na may kaugnayan sa PhilHealth para maiwasan ang anomalya.



Prayoridad ng Department of Health o DOH 12 na mabigyan ng COVID-19 vaccine ang mahigit 55 thousand na mga health worker sa rehiyon.

Kabilang sa mga ito ang mga frontline health worker sa mga pampubliko at pribadong mga ospital at iba pa pang healthcare providers.

Layon nito ayon kay DOH 12 Immunization Manager Dr. Edvir Jane Montañer na matiyak na mananatiling functional ang local health syStems sa rehiyon.

Ito ay sa kabila pa rin ng banta ng COVID-19.

Sinabi ni Monatañer na mahalaga na mapanatili ang maayos na pagbibigay ng serbisyo sa mga COVID-19 patient para maiwasan ang pangamba ng publiko at magkaroon ng tiwala sa vaccination program.

Ipinahayag ni Montañer na maliban sa mga health workers prayoridad din na mabakunahan ng COVID-19 vaccine ang mga senior citizen, mahihirap na mamamayan, militar, police personnel at iba pang mga allied units.

Habang ang mga nalalabi pang sektor ayon kay Montañer ay saklaw sa ikalawa at ikatlong bugso ng pagbabakuna sa susunod na dalawang taon o hanggang sa 2023.

Sa ngayon ayon kay Montañer ay ginagawa na ang pagtukoy sa mga unang mababakunahan sa tulong ng mga local government units sa region 12.

Dinagdag din nito na inoobliga din ng ahensya ang mga LGU na maghanap ng mga vaccine hub, storage facility at vaccination sites.

Para mapabagal kung di man tuluyang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 kailangan na maabot ang herd immunity o mabakunahan ang 60 hanggang 70 percent na populasyon ng rehiyon.

Ibig sabihin nito ayon kay Montañer dapat ay mabakunahan ang anim hanggang pito sa bawat sampung MGA mamamayan sa Soccksargen.

Binigyan diin ni Montañer na ginagawa ng DOH ang lahat para matiyak na ligtas ang mga ipamimigay ng COVID-19 vaccines.

Ligtas na matapos gamutin ng medical services unit ng pulisiya si Corporal Samson Cael ng City Police Station 6 ng General Santos City PNP na matatagpuan sa barangay Bula.

Ang naka-duty na desk officer na si Cael ay nagtamo ng minor injury matapos sumabog ang granada sa loob mismo ng nasabing police station.

Ayon sa Hepe ng nasabing himpilan na si Captain Abdulsalam Mamalinta, natanggal at sumabog ang blasting cap ng granada matapos itong mai-turn over ng isang volunteer watchman sa kanilang tanggapan.

Gayunpaman ayon kay Mamalinta, walang naidulot na matinding pinsala ang pagsabog ng granada.

Sinabi ni Mamalinta na unang nakakita sa granada ang mga concerned na citizen sa bula na nag-turn over naman nito sa isang barangay Tanod noong Byernes.

Sumabog ito matapos ilagay sa mesa ng main desk ng police station na nasa kanilang lobby.

Ayon kay Mamalinta, inaalam pa ng PNP ang sanhi ng aksidente umanong pagsabog ng nasabing granada.



Tuloy pa rin ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa mga mamamayan ng South Cotabato.

Ito ay matapos sabihin ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, na ipinagkakatiwala muna nito ang pamamahala sa lalawigan kay Vice Governor Vicente de Jesus.

Ipinahayag ito ni Tamayo matapos kumpirmahin ang pagpositibo nito sa COVID-19.

Ayon sa gobernador dahil sa hindi nito personal na mapapamahalaan ang lalawigan pansamantala muna itong pamumunuan ni De Jesus hanggang sa siya ay gumaling.

Ipinahayag ni Tamayo na nagkaroon siya ng last contact sa COVID-19 positive noong Martes February 16 ngunit siya ay tested na negatibo sa virus noong Myerkules February 17.

Pero ayon kay Tamayo lumabas sa resulta kanyang RT-PCR Testing noong Byernes na siya ay COVID-19 positive.

Dinagdag din Tamayo na siya ay naka-quarantine na sa ngayon at walang close contact.

Nilinaw din nito na nag-negatibo din sa COVID-19 test ang kanyang pamilya noong Sabado.

Ayon kay Tamayo hangad pa rin nito ang kaligtasan ng mga mamamayan ng South Cotabato sa kabila pa rin na patuloy na banta ng COVID-19.



Marami pa rin ang naiisyuhan ng citation ticket ng Compliance Monitoring Team sa Kidapawan City matapos makitaan ng mga paglabag sa health protocols kontra COVID-19.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Kidapawan Compliance Monitoring Team Head Janice Garcia.

Sa pinakahuling report, abot na sa higit 500,000 pesos ang nakapagbayad sa City Treasurer’s Office ang mga lumabag sa City ordinance.

Mahigpit na tinutukan nila sa ngayon ang mga cockpit arena o sabungan at mga establisyimento upang matiyak na nasusunod ang physical distancing, pagsusuot ng mask at faceshield.

Sa mga sabungan, nagdeputize ang management na siyang dagdag sa compliance team.

Kahit gabi ay nag-ooperate pa rin ang team dahil sa may namomonitor pa ring mga nag-iinuman sa labas kahait pamang ipinatutupad pa ang liquor ban.



Walang dapat ikabahala dahil sapat ang bigas sa North Cotabato.

Ito ang sinabi ni NFA- North Cotabato Provincial Manager Angelica Pellien sa Radyo Bida.

Sinabi ni Pellien, nasa 244, 346 ang buffer stock o total rice inventory sa NFA na kayang magsupply sa mga nangangailangan at dahil sa hanggang ngayon ay patuloy pang namimili ang tanggapan mula sa local farmers sa ibat-ibang buying stations

Sa mga susunod na buwan, aasahan din anyang mas marami pa ang supply nito sa pagsisimula ng harvest season.

Hindi na rin sila ngayon nagsusupply ng NFA- rice sa mga accredited retailers upang matiyak na hindi kukulang at prayoridad ang emergency situation at disaster relief ng pamahalaan lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Ito ay base na rin sa mandato sa ilalim ng Rice Tariffication Law.

Nilinaw din nito na mayroon pa ring sinusunod na proseso ang NFA bago sila bumibili sa presyong 19 pesos galing sa mga magsasaka ng probinsya.



Sa ilang magkasunod na araw, mas marami pa rin ang mga naitalang nakarekober sa deadly virus sa North Cotabato.

Nitong weekend nalang nasa dalawangpu ang gumaling sa sakit. Dalawangpu nitong sabado habang siyam naman kagabi.

Sa naturang bilang mula sa Kidapawan City ang mayroong pinakamaraming gumaling na sa sakit na may labingsiyam.

Dahil dito, bumaba na sa walongput tatlo ang active cases ng COVID-19 sa buong probinsya.

Samantala, walo lamang ang mga bagong nagpositibo sa virus.

Ito ay dahil na rin sa pakikipagtulungan ng bawat mamamayan sa pag-iwas sa virus.

Muling ipinaalala at hiniling ng health authorities ang pakikipagtulungan upang hindi na madadagan pa ang COVID infections sa buong North Cotabato.



Kulang ang mechanical harvester at pahirapan sa paghahanap ng mga mang-aani ng palay ngayong harvest season.

Ito ang problema ng ilang mga magsasaka ng palay sa Tulunan, Cotabato matapos halos dalawang libong hektarya ng palayan ang pinadapa ng kalamidad.

Nabatid kasi na nakatakda nang anihin ang mga palay sa bayan pero dahil sa tumamang kalamidad, hindi kakayanin ng harvester ang mga natumbang mga palay bagama’t mapapakinabangan pa ang mga ito.

Dahil dito, kinakailangan pang maghanap ng mga magsasaka ng mang-aani mula sa mga karatig lugar gaya sa Madidis, Maguindanao dahil kulang na ang mga labor sa bayan.

Ayon sa Municipal Agriculture Office o MAO ng bayan, halos karamihan kasi sa mga labor ng palay noon ay nagtatrabaho sa mga sagingan ngayon dahil na rin sa presensya ng mga mechanical harvesters.

Pero dahil malawak ang pinsala ng malalakas na pag-ulan, kinakailangan na manu-mano ang pag-ani sa mga naapektuhan ng nasabing kalamidad.

Maliban dito, dahil sabay-sabay ang ani ngayon sa nasa apat na libong hektaryang palayan sa bayan, nag-aagawan na rin ang mga magsasaka sa mga harvester operators.

Nasa tatlumpu lang kasi ang mga mechanical harvesters sa bayan, pero ayon sa MAO, inuuna ng mga operators ang mga palayan na kinakailangan masalba at maani kaagad upang mapakinabangan pa ito ng mga magsasaka.

Nabatid na una nang iniulat ng MAO na abot sa 160-million pesos ang pinsala sa mga palayan sa bayan.



Natagpuang wala ng buhay ang 60-years old nga babae na pinaniniwalaang hinahasa muna bago pinatay sa Sitio Bunawan Barangay Minapan Tulunan North Cotabato.

Nakilala ang biktima si alyas Dadang, sinasabing may problema sa pag-iisip at nakatira sa nasabing lugar.

Siya ay positibong kinilala ng kanyang nakababatang kapatid na si Emily De Juan-Cumla, 52 anyos.

Ayon sa nakakabatang kapatid ng biktima mahigit 20 taon ng naninirahan mag-isa ang nasabing biktima sa kanyang maliit na kubo sa Sitio Bunawan.

Ayon sa unang nakakita na batang "namaslay" nakita niyang wala ng buhay ang biktima at nakababa ang suot pang-ibaba nito.

Agad naman niyang pinalam sa lokal na kinauukulan ang nasabing pangyayari. Agad naman rumesponde si Kapitan Jonathan Alacapa ng Barangay Minapan sa pinangyarihan ng krimen sabay pinaalam ang pangyayari sa PNP.

Ayon sa inisyal na imbestigasyon, nakita pang paikot-ikot ang biktima sa naturang sitio mula Miyerkules ng umaga hanggang kahapon ng ay hindi na makita ang biktima.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Tulunan PNP, nasa "advance state of decomposition" na ang nasabing biktima dahil napag-alamang nasa dalawa o tatlong araw na itong patay.

Wala pang hinihinalang suspek sa pangyayari.

