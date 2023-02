NDBC BIDA BALITA (Feb. 22, 2023)

HEADLINES

1 PATAYAN sa Pikit, dahil daw sa rido, ayon sa MILF, nakalulungkot lang damay ang walang kinalaman

2 SCHOOL attendance sa Pikit, bumaba dahil sa patayan; ilang guro at estudyante sa liblib na lugar, hatid-sundo ng PNP

3 BPAT member at kasama, naaresto sa anti-drug operation sa Polomolok, South Cotabato

4 PAGSISIHAN ANG kasalanan, magdasal para sa kapayapaan, hiling ng simbahan sa pagsisimula ng Kwaresma ngayon

5 NATIONAL CERTIFICATE na ini-isyu ng TESDA, pinipeke daw, ayon kay Director Abrogar

6 COOPERATIVE Development and management office, itatayo sa South Cotabato

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

DUMATING NA kahapon sa Cotabato City ang mga labi ng isa sa dalawang OFW mula sa Bangsamoro Region na nasawi sa Saudi.

Personal na sinamahan nina Ministry of Labor and Employment Director General-Designate Datu Surab Abutazil, Jr at Overseas Workers Welfare Bureau Director Annuarudin Tayuan ang pamilya ni Marcel Collado Rebusora sa pagsalubong sa kanyang mga labi sa Awang Airport.

Si Rebusora ay binawian ng buhay sa Al Bahah Hospital sa Saudi noon pang December 11, 2022 dahil umano sa sakit na enlargement of the heart.

Ang kanyang mga labi ay dinala sa Parang, Maguindanao del Norte para sa dalawang araw burol at ibabalik sa Cotabato City kung saan ito ililibing.

Nauna ng nagpaabot ng pakikiramay at financial assistance ang MOLE-BARMM sa pamilya niya.

Samantala, nag-aantay ng update ang MOLE at pamilya ng isa pang OFW kung kailan maiuuwi ang bangkay si Juvilyn Masandil, na isa ring domestic worker sa Riyadh, Saudi Arabia.

Sinabi ng kanyang kapatid na Vilmar Masandil, tatlong taon na umano silang walang kontak sa kanyang kapatid hanggang sa mabalitaang pinatay umano ito ng kanyang employer.

Inaayos na ngayon ng MOLE-BARMM ang dagdag na benepisyo para sa pamilya ng dalawang nasawing OFW.

-0-

ATTENDANCE ng mga estudyante sa Pikit, bumaba dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril

Nasa higit 20% lang ang turnout ng attendance ng mga estudyante sa Pikit National High School at iba pang paaralan nang bumalik na sa klase ang mga estudyante nitong Lunes matapos suspendihin ng LGU dahil sa isyu ng seguridad.

Ayon kay Abdulkadir Buda, siyang Principal ng nasabing Paaralan, nasa higit 800 na mga estudyante lang ang pumasok sa higit 4,000 na mga enrolees nila.

Ito'y bunsod na rin aniya ng takot ng mga estudyante sa insidente ng pamamaril kung saan isa sa mga estudyante nila ang napatay.

Sa kasalukyan naka half mast ang bandila nila bilang pakikiramay at pagkondina sa pamamaril.

Maging ang ilang guro nila ay hindi rin pumasok dahil sa isyu ng seguridad.

Aniya, hindi dapat panghinaan ng loob sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bayan.

Kaya hinikayat nito ang mga estudyante na pumasok na dahil ligtas naman aniya sa loob ng paaralan lalo pa't may mga itinalaga namang mga PNP personnel para magbantay sa perimeter ng mga paaralan.

Sa isinagawa nilang planning at re-assessment ay napagkasunduan nilang sundin ang compressed and flexible time kung saan magsisimula ang klase nila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na walang noon break para maagang makauwi ang mga guro at estudyante.

-0-

COLLECTIVE approach o pagtutulungan ng bawat isa, nakikitang solusyon ng MILF upang malutas ang kaso ng patayan sa Pikit

ITO ANG SINABI ni MILF-AdHoc Joint Action Group o AHJAG Chairman Anwar Alamada sa panayam ng Alerto Bangsamoro program, sa DXMS Radyo Bida.

Ayon kay Chairman Alamada, sa pagsisikap ng PNP, Army at lokal na pamahalaan, hindi imposibleng maabot ang kapayapaan sa Pikit.

Idinagdag ni Alamada na rido ang isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit hindi matapos tapos ang gulo sa nasabing bayan.

At may mga nadadamay na mga inosente.

Sa ngayon ay pinapairal nila ang ceasefire agreement kaya pabor sila sa gun ban na utos mismo ng Philippine National Police.

Tiniyak ni Alamada na tuloy ang commitment ng MILF na makatulong na maresolba ang problema ng peace and order sa Pikit.

-0-

MGA GURO at paaralan guwardiyado ng mga pulis sa Pikit, Cotabato dahil sa isyu sa seguridad

Napasok ng news team ng Radyo BIDA ang mga barangay papasok sa West District partikular sa Barangay Silik kung saan naabutan ng team ang hatid sundong mga guro mula sa nasabing distrito.

Araw-araw ganito ang siste ng mga guro bunsod na rin ng banta sa seguridad lalo na sa mga papasok na mga barangay.

Naka escort sa kanila ang grupo ng PNP personnel habang bumabiyahe.

Ayon sa Principal ng isa sa mga paaralan sa nasabing distrito na tumangging magpakilala, halos isang taon na ang nasabing security scheme na malaking tulong aniya sa pagsiguro sa kanilang seguridad.

Dagdag pa nito, malaking katiwasayan aniya sa kanila kapag nakakakita sila ng PNP at AFP personnel sa area at kapag nakarating na sila sa bahagi ng Poblacion.

Aniya, pasyon ang nagtutulak sa kanila na patuloy na magserbisyo at makapagturo sa mga bata sa kabila ng pagkontra ng kanilang mga kaanak na pumasok pa ito dahil sa sunod-sunod na patayang nangyayari sa bayan.

Mararami na rin aniyang mga guro ang nagnanais na magpalipat ng destino dahil sa takot sa lugar.

Samantala, naka deploy na rin sa bawat paaralan ang mga PNP personnel na itinalaga ng Pikit PNP at LGU para magbantay sa seguridad ng mga guro at estudyante.

-0-

TULONG ng publiko para labanan ang fake news hiniling ng Tacurong PNP (Roel)

Hintayin ang pahayag ng pulisiya at iba pang mga kinauukulan para huwag kumalat ang fake news.

Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni Tacurong Chief of Police Lt.Col Bryan Bernardino.

Ayon kay Bernardino, ang pagpapakalat ng maling imporasyon ay maaring magdulot ng pangamba hindi lamang sa Tacurong kungdi maging sa karatig lugar.

Paalala pa ng nasabing police official sa publiko huwag silang pangunahan sakali mang may magaganap na law enforcement operation sa Tacurong.

Sinabi ito ni Bernardino matapos mapatay sa joint operation ng PNP at Army sa Tacurong ang BIFF Karialan faction group commander na si Abdulkarem Lumbatan Hasim, alyas “Kumander Boy Jacket” noong Sabado.

Umaasa din si Bernardino na ang insidente ay maaring magpapaigting pa ng ugnayan ng mga mamamayan at PNP.

-0-

PAGSISISI sa kasalanan at pagdarasal para sa kapayapaan panawagan ng simbahang katoliko kasabay ng Ash Wednesday ngayong araw

YAN ANG binigyang halaga ni Father Benjamin Toreto DCC, ang rector ng Immaculate Conception Cathedral sa Cotabato City kasabay ng ash wednesday ngayong araw.

Sinabi ni Father Toreto na mahalaga ang pagsimba at pagtanggap ng abo ngayong araw bilang simbolo ng pagsisi sa mga kasalanan at pagbabago ng sarili.

Ito ay nagpapaalala rin sa bawat mananamplataya na tayo ay mula sa abo at babalik sa abo.

Maging daan din aniya ang diwa ng kwaresma bilang isang opurtunidad na ipagdasal ang kapayapaan lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Pikit, Cotabato.

Tatlo ang misa ngayong Ash Wednesday sa cathedral na sinimulan kaninag 5:30 na pinangunahan ni Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD.

Ang pangalawa ay mamayang alas 12:15 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon.

-0-

"Pray, fasting at abstinence"

Ito ang tunay na kahulugan ng Ash Wednesday na ipinagdidiriwang ng mga mananampalatayang katoliko bilang hudyat ng pagsisimula ng panahon ng kuwaresma.

Pag-aayuno o ang pagkain ng one meal sa buong araw at Abstinence o pag-iwas ng pagkain ng karne.

Ang 40-day preparation sa pagdiriwang ng isa sa pinakaimportanteng kaganapan para sa mga katoliko.

Ito ay nagpapaalala na Kita gikan sa Abo at mubalik sa Abo.

Sa selebrasyon, taus pusong inaayayahan ni Father Fred Palomar na siyang na siyang rector ng Our Lady Mediatrix Of all Graces Cathedral na makibahagi sa nasabing pagdiriwang.

Ngayong makabagong panahon, ang mensahe ng Lenten season o tunay na kahulugan nito ay nanatili at nakatatak na sa bawat katoliko.

-0-

TESDA 12, naghigpit sa pagbabantay sa mga kumakalat na fake national certificates sa Soccsksargen region

Umaasa si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II na napigilan nila ang pagkalat ng mga pekeng national certificate o NC sa rehiyon.

Ito kasi ayon kay Abrogar ay kanila nang inaksyunan.

Nilinaw ni Abrogar na ang mga pekeng certificate ay galing pa ng ibang rehiyon at ibinebenta ng mga scammer sa region 12.

Sinabi ni Abrogar na may mga taga region 12 ding nabiktima ng mga scammer na mahigpit pa ring minomonitor ng TESDA.

Ipinunto ni Abrogar na sa halip na gumamit ng pekeng certificate mag-enroll na lang sa kanilang mga scholarship program o direktang magpa-assess sa TESDA ang mga mamamayan.

-0-

CLAN WAR o rido ng mga kilalang pamilya sa tatlong mga bayan sa Maguindanao del Norte, tinuldukan na sa pamamagitan ng BARMM rido settlement

PINANGUNAHAN ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS ng BARMM government katuwang ang mga local government units, law enforcement agencies, local mediators’ groups, religious at traditional leaders, at iba pang community partners sa mga bayan ng Barira, Buldon, at Matanog ang rido settlement.

Apat sa mga kilalang pamilya na sangkot sa family feud o rido ang matagumpay na napagkasundo ng pamahalaan.

Ang dalawang rido cases ng Barira at Buldon ay opisyal nang natuldukan sa Brgy. Aratuc Buldon, Maguindanao del Norte.

Sa isinagawang seremonya, ang dalawang panig ay lumagda sa amicable agreement upang tapusin na ang gulo sa pagitan nila.

Dalawang kilalang angkan naman sa Matanog, Maguindanao del Norte ang matagumpay ring nagkasundo.

Isinagawa naman ang seremonya sa Malabang Lanao del Sur kung saan ang dalawang angkan ay nanumpa sa Holy Quran bilang pagpapakita ng sensiridad at pangakong hindi na muling masasangkot sa anumang karahasan at mamuhay na ng mapayapa.

Ang rido settlement ay isa sa mga programa ng MPOS upang masiguro ang mapayapang Bangsamoro.

-0-

BPAT member at kasama, huli sa anti-drug operation ng PNP sa Polomolok.

Kulong ang dalawa katao na naaresto sa drug buy-bust operation ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Major Jospeh Forro III ang mga suspek na sina Jerrel Cagampang, 29 anyos BPAT member at Ronald Sumilhig, 37 anyos.

Sina Cagampang at Sumilhig ay naaresto ng joint team ng South Cotabato Police Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Pol. Lt. Sherwin Cervera at Polomolok PNP sa kanila mismong lugar sa barangay Poblacion.

Ito ay matapos magbenta ng isang sachet ng suspected shabu sa nagkunwaring buyer.

Nakuha din ng mga pulis sa dalawang mga suspek ang dalawa pang sachet ng suspected shabu na nagkakahalga ng mahigit P7,000; P500 marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation at drug paraphernalia.

Ang arestadong mga drug suspect ay kakasuhan ng Polomolok PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs.

-0-

DEVELOPMENT and management office para mapalakas ang tulong sa mga kooperatiba itatatag sa South Cotabato

Aprubado na ng Sangguniang Panlalawigan ang ordinansa na magtatag provincial cooperative development and management office sa South Cotabato.

Ito ayon kay Vice Governor at SP presiding Officer Arthur Pinggoy Jr.

Ang nasabing taggapan ang hahawak sa mga isyu at usapin ng lahat na mga kooperatiba sa buong lalawigan lalo na marami sa mga ito ay benepisyaryo ng mga proyekto ng pamahalaan.

Ayon kay Pingoy, nanguna sa pagpasa ng nasabing ordinansa si Board Member Nilda Almencion.

Principal author naman nito si Board Member Cecil Diel.

Ayon kay Pinggoy, layon ng nasabing ordinansa na matiyak ang pagbibigay ng teknikal at pinansyal na tulong at iba pang mga serbisyo sa mga kooperatiba.

Ito ay upang mapalawak ang kanilang operasyon bilang isa sa mga sector na malaki ang naiambag sa pagunald ng lalawigan.

Ang nasabing opisina ay isasailalim naman sa office of the governor at pamamahalaan ng isang provincial cooperative development officer at sampung mga staff.

Hahatiin din nito sa administrative services, cooperative development, cooperative investments, at cooperative enterprise development section.

-0-

MAGKAKAROON na ng mas moderno at maayos na sports facilities ang Cotabato State University o CSU sa Cotabato City.

Ito ay matapos na lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA kahapon ang pamunuan ng CSU at ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE para sa rehabilitasyon ng sports facilities nito.

Sinabi ni CSU President Dr. Dilna Sema na makikipagtulungan sila sa Bureau of Physical Education and Sports Development ng MBHTE para sa proyekto.

Ang CSU Sports facilities kasi ang nakikitang pagdarausan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association o BARMMAA Meet, mga sports training ng mga guro at mag aaral ng BARMM at iba pang mga sports-related activities.

-0-

Kung trending man sa ngayon ang pagkondina sa gurong nangmolestiya sa bayan ng Tulunan.

Hinangaan naman ang mga guro sa Makilala National High School matapos mag-ambag-ambag ang mga ito para makalikom ng perang pangbili ng mountain bike na magagamit nito sa pagpasok sa paaralan.

Si Jonie Cabesa ay isang Grade 12 student na taga Barangay Luayon, Makilala na araw-araw na nilalakad ang halos 15 kilometro makapasok lang sa eskwelahan.

Dahil sa salat sa pamasahe, hindi pa man sumusikat ang araw ay nasa kalsada na ito ng Barangay at maagang tinatahak ang daan patungo sa paaralan.

Ayon sa kanyang adviser na si Gng. Melodina Elentorio, dahil sa ipinakitang dedikasyon at pagsusumikap, naantig ang kanilang mga puso maging ang pamunuan ng paaralan kaya naisipan nilang handogan si Jonie ng regalong makakatulong din sa kaniya

Maituturing na inspirasyon ang kwento ng ulirang estudyanteng si Jonie na pursigidong magtapos sa kabila ng kawalan.

-0-

BJMP facility sa Koronadal problema din ang siksikan ng kanilang mga inmate

Nasa pangangalaga ngayon ng pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Koronadal ang 91 mga persons deprived of libery o PDL.

Ayon kay Koronadal City District Jail Warden Danilo Castillon ito ay 379 percent na higit sa dami ng mga inmate na kayang i-accommodate ng kanilang pasilidad.

Sa kabila nito ayon kay Castillon, walang naganap na kaguluhan at presong nakatakas sa BJMP facility sa Koronadal.

Gayunpaman ayon kay Castillon inaasahan nila na makakalipat na sila sa bagong BJMP facility sa Barangay Sta. Cruz.

Ito ay para maibsan ang siksikan ng mga PDL.

Hangad din ni Castillon na mabibigyan pa ng mas magandang oportunidad ang mga PDL sa pamamagitan ng Advancement Innovation and Long Term Developpment Plan ng BJMP para sa taong 2040.

-0-

May mga programa na bilang interbensyon ang LGU para sa mga labing-apat na mag-aaral na biktima ng sexual molestation sa isang Barangay sa Tulunan, North Cotabato.

Sinabi ni Municipal Administrator Che Limbungan, ang labing-apat na mag-aaral ay grade 2 at 3 ay na-trauma sa ginawang pagmolestiya ng guro na unang naaresto dahil sa illegal drugs.

Kanya ring tiniyak na mayroon ng hakbang ang Department of Education at Municipal Social Welfare and Development Office para sa mga apektadong estudyante.

Bilang babae at ina na may anak na babae, siya ay nalulungkot sa sinapit ng mga kabataang mag-aaral dahil sa murang edad naranasan na ang hindi dapat at malinaw na paglabag ito sa batas maging ang karapatan ng bawat kabataan sa pamayanan.

Samantala, hindi naman sinagot ni Limbungan kung nakitaan ba o wala ng laceration ang mga mag-aaral sumailalim sa medical test.