NDBC BIDA BALITA (FEB 24, 2021)

HEADLINES:

1 ANIM NA STAFF ni Soouth Cotabato Gov. Tamayo, nahawa, nagpositibo na din sa Covid-19; LTO employee, may Covid din.

2. SUBSTATION ng Magelco, nasunog kagabi, brownout naranasan sa 5 na bayan, power cooperative, nangakong bigyang solusyon agad ang problema

3. COAST GUARD, may itinatayong radar station sa baybayin ng Maguindanao at Sultan Kudarat para i-monitor ang illegal activities sa Moro Gulf.

4. CONSUMERS sa Kidapawan City market, nagreklamo, biniling mga karne tinimbang ngunit kulang; DTI nagsabing may karapatan ang mamimili.

5. MGA BATANG sangkot sa pambabato ng mga sasakyan, pinaaresto ni Koronadal Mayor Ogena sa PNP at DSWD.

6. EMPLOYER na hindi nagre-remit ng premium contribution ng kanilang mga emplyado, mahaharap sa kasong estafa, sabi ng PhilHealth 12

-0-

Local…

NAKAPAGTALA NG karagdagang 21 panibagong kaso ng coronavirus disease ang Department of Health sa SOCCSKSARGEN region.

Dahil diyan sumampa na sa 5,408 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay taga North Cotabato na umabot sa labing lima, tig-dalawa sa General Santos City at Sultan Kudarat habang tig-iisa naman sa Sarangani at South Cotabato.

Ayon pa sa DOH-12, sa loob ng siyam na magkakasunod na araw mas marami parin mga pasyenteng gumaling mula sa COVID-19.

Kagabi, may 37 pasyenteng ligtas na mula sa nakamamatay na sakit.

16 sa mga ito ay taga South Cotabato, 10 North Cotabato, 8 General Santos City at 3 Sultan Kudarat.

Dahil dito pumalo na sa 4,844 ang total recoveries.

Walang nasawi kahapon kung kayat nanatili sa 192 ang COVID-19 related deaths sa rehiyon. Nasa 370 naman ang mga pasyenteng nagpapagaling pa.

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, labing tatlong panibagong kaso ng coronavirus infection ang naitala ng Ministry of Health. Anim sa mga bagong kaso ay taga Cotabato City, apat Sulu at tatlo sa Lanao del Sur at Marawi City.

Dahil diyan pumalo na sa 4,070 ang kabuoang bilang ng mga nahawa sa deadly virus sa BARMM.

Gumaling namn ang tatlo pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 3,821 ang total recoveries sa rehiyon.

Nasa 94 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local………………..

APAT NA RADAR stations ng Philippines Coast Guard-Cotabato station ang ipinapatayo sa baybayin ng Maguindanao at Sultan Kudarat.

Sinabi ni Coast Guard auxiliary director ng Coast Guard Auxiliary for Southwestern Mindanao Guialoson Amil na ang mga radar station ay on-going ang construction sa Timako, Cotabato City, Bongo Island sa Parang, Maguidanao at sa Kalamansig and Palimbang, sa Sultan Kudarat.

Si Amil ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida.

-0-

Local………………..

Ito ay ilan sa mga napag-usapan kahapon sa isinagawang stakeholder’s meeting for COVID-19 vaccine program sa Barangay Binoligan, Kidapawan City.

Naipresenta ni Health Education and Promotions Officer Josephine Fontanilla ang mga paghahanda at proseso na dapat sundin ng bawat LGU sa pagpapatupad ng programa na aasahang dadating sa unang quarter ng taon.

Tulad na lamang ng masterlisting, pagtatalaga ng vaccination sites at maraming iba pa.

Inihayag din nitong nasa 70 percent mula sa total population ng rehiyon ang target na mabigyan ng bakuna na siyang magbibigay proteksyon sa natitirang 30 percent na populasyon laban sa virus.

Pagkatapos din anyang mabigyan ng bakuna ay natural lamang na may adverse reaction tulad ng pamumula, makaramdam ng sakit at pamamaga.

12Months o isang taon din ang gagawing monitoring ng health authorities sa mga magiging recipient ng bakuna.

Dalawang beses din anyang mabigyan ng bakuna ang isang indibidwal depende sa magiging rekomendasyon ng doctor.

Kaugnay nito, hinihikayat naman ng DOH ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng unconfirm infomrtion at pekeng balita hinggil sa bakuna na nakakapagbigay ng pagkalito sa mga tao at nagdadalawang isip na magpaturok.



-0-

Local………………..

Ayon kay Market Administrator DenDen Real, sa mga isinagawang surpise inspection marami pa rin anyang mga napatawan ng penalidad na mga negosyante katuwang ang City Treasure’s Office kada buwan.

Isa sa mga inireklamo ng consuemrs ang ibenebentang karne ng baboy hindi lamang sa lungsod kundi sa bayan rin ng Makilala.

Kung kaya’y payo ni Real sa publiko, ipadouble check sa timbangan ng bayan.

VC- REAL

Si Kidapawan City Market Administrator DenDen Real.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Department of Trade and Industry o DTI Provincial Director Ferdinand Cabiles ang mga karapatan ng isang mamimili.

Tiniyak din nito na isinagawa ng tanggapan ang tamang aksyon na kabilang sa kanilang hurisdiksyon.

Dagdag pa niya na sa ngayon kasi ang weights and measure ay na-devolve na sa pamamagitan ng treasurer’s office ng bawat lungsod at bayan.



-0-

Local………………..

Upang matiyak ang kahandaan sa isasagawang COVID-19 vaccination, nagsagawa ng simulation exercise ang lokal na pamahalaan ng President, Roxas sa North Cotabato kahapon.

Ito ay pinangunahan mismo ni Mayor Jonathan Mahimpit kasama si Governor Nancy Catamco at iba pa.

Mahigpit din ang pagsunod sa proseso base sa itinakda ng National IATF at ng DOH-12.

Station 1 (Waiting Area)

Station 2 (Registration)

Station 3 (Counseling and Final Consent)

Station 4 (Screening Area)

Station 5 (Vaccination Area)

Station 6 (Post Vaccination/Monitoring Area)

Nakahanda rin ang treatment area na may mga gamit tulad ng oxygen, stretchers, at mga gamot para magbigay ng paunang lunas sakaling may maramdaman ang pasyente pagkatapos mabakunahan.

Nakaabang rin ang mga ambulansya. Sinuguro din ng pamahalaan ang pakikipagtulungan sa mga pribadong ospital para mas mapadali ang pagresponde para sa mga mababakunahan.

Ito na ang simula ng pagsasagawa ng mga Simulation Exercises ng bawat bayan sa probinsya.

Layon ng aktibidad na malaman kung ano pa ang mga dapat pang kakailanganin o dagdag na tulong sa actual vaccination.



-0-

Local………………..

Nasa Php 2, 115, 018 pesos na danyos ang naitala ng Municipal Agriculture Office o MAO sa Pikit, North Cotabato matapos sinalakay ng mga pesteng daga ang ilang mga palayan sa bayan batay sa pinakahuling damage assessment report ng nasabing tanggapan.

Sa ngayon, ang mga barangay ng Dalingaoen at Panicupan ang matinding naapektuhan mula sa halos apat napung ekaryang mga palayan sa bayan.

Batay rin sa ulat ng nasabing tanggapan, nasa 23 mga magsasaka lamang ang apektado ng nasabing kalamidad.

Sa ngayon ay nagpapatuloy ang isinasagawang monitoring at validation ng MAO sa iba pang mga barangay sa bayan.

Samantala, wala namang naitalang danyos sa mga palayan matapos ang pagtama ng malalakas na ulan sa lalawigan.



-0-

Local………………..

Maraming COVID-19 patients ang naitala sa North Cotabato kahapon batay sa report ng Department of Health matapos ang ilang araw na mas marami ang recoveries.

Kagabi lamang, labinglima ang bagong kaso ng sakit kung saan pinakamarami ang galing sa Midsayap na mayroong lima pangalawa ang Kidapawan City na may apat, tig dalawa sa Alamada at Makilala habang tig iisa sa Magpet at Makilala.

Kagbi din naiulat ang recoveries ng sakit mula sa ibat-ibang lugar sa probinsya.

Samantala, iniulat naman ng Public Atty’s Office sa Kidapawan City District na temporaryong sarado ang tanggapan hanggang sa March 03.

Ito’y makaraang nagpositibo sa rapid testing ang isa sa mga empleyado nito.

Maari naman makipag-ugnayan ang mga kliyente sa ibat-ibang platforms tulad ng email at facebook pages.



-0-

Local………………..

Hulihin ang mga menor de edad na gumagala sa mga kalye ng Koronadal sa dis oras ng gabi.

Ito ang iniutos sa pulisiya ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Kasunod ito ng mga insidente ng pambubugbug sa ilang mga mamamayan at pambabato sa mga dumaraang sasakyan ng grupo ng mga kabataan na mas kilala sa tawag na SUKARAP.

Pero aminado ang alkalde na dahil sa mga menor de edad ang mga sukarap hindi sila basta maaring ikulong ng mga pulis.

Kaya payo ni Ogena sa PNP kailangan din nilang makipagugnayan sa City Social Welfare and Development Office.

Ayon kay Ogena mahalaga na mabigyan ng counseling ang mga myembro ng sukarap dahil ang mga ito ay hindi rin kayang kontrolin ng kanilang mga magulang.

Ipinahayag din ni Ogena na dapat ay ipatupad muli ng City PNP ang home visitation sa mga myembro ng Sukarap.

Ayon kay Ogena napatunayan kasi ito noon na epektibo sa pagsugpo sa nasabing grupo.

Dinagdag din ng alkalde na hihilingin din nito sa mga Barangay official na paigitingin din ang visibility ng kanilang Baranay Peace Keeping Action team para makatulong sa pagpapanatili ng katiwasayan sa lungsod.



-0-

Local………………..

Pinaigiting pa ng local health offices ng PhilHealth sa Koronadal, Cotabato City, Kidapawan City sa North Cotabato, General Santos City at Isulan sa Sultan Kudarat ang monitoring sa mga employer na hindi nagre-remit ng premium ng kanilang mga empleyado.

Sinabi ito ni PhilHealth 12 Legal Officer, Atty. Zainaldin Limpao.

Sinabi ni Limpao na kapag patuloy na binabalewala ng mga employer na walang remittance sa contribution ang demand letter ng PhilHealth makakasuhan ang mga ito ng paglabag sa PhilHealth Law na may kaakibat na multa.

Pero ayon kay Limpao mas mabigat na kaso at parusa ang maaring kahaharapin ng mga employer na walang remittance pagkatapos ipatupad ang Universal Health Care o UHC Law.

Paliwanag kasi ni Limpao na sa UHC Law maaring makulong ang mga may ari, manager o sinumang taong ikinaltas sa sahod ng mga empleyado ang kanilang contribution na hindi naman ni-remitt sa PhilHealth.

Ayon kay Limpao ang pagkaltas ng contribution na hindi ni-remitt ng mga employer ay maaring makonsiderang estafa.

Sa katunayan ayon kay Limpao may mga employer na rin silang kinasuhan sa region 12 dahil sa kabiguan sa pag-remitt ng PhilHealth contribution ng kanilang mga mangagawa.



-0-

Local………………..

Nananatili na ngayon sa isolation facility ang anim na mga staff ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr at isa pang indibidwal.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. nagpositibo kasi ang mga ito sa COVID-19.

Payo naman ni Aturdido sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan mariing sundin and administrative order ng gobernador hinggil sa COVID-19 prevention sa mga tanggapan ng provincial government

Nilinaw din ni Aturdido na nasa maayos na kalagayan ang nasabing mga COVID-19 positive.

Ang mga ito ayon kay Aturdido ay nakakaramdam lamang ng mild symptoms, tulad ng pananakit ng ulo, ubo at sipon.

Sinimulan na rin ng provincial health office ang contact tracing sa posibleng nakasalamuha ng mga kawani ng lalawigan na COVID-19 positive.

Umapela din si Aturdido sa mga mamamayan na huwag maging kampante at ipagpapatuloy lamang ang pagiingat sa harap pa rin ng banta ng COVID-19.



-0-

Local………………..

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang nasawing biktima na si Jinver Hibionada, 26 years old, binata at nakatira sa Barangay Matapol, Norala, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Koronadal PNP traffic section na habang binabaybay ni Hibionada ang kabahaan ng Gensan-Koronadal highway sa barangay Saravia nahagip ng pick-up truck ang motorsiklo na minamaneho nito.

Ito ay matapos pumuhit pakanan ng highway ang truck na sinusundan ng biktima.

Dahil sa lakas ng pagkakahagip sa motorsiklo nito, ang biktimang si Hibionada ay tumilapon sa highway.

Siya ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Ang pick-up truck na nakabangga sa kanya pati na ang driver nitong si Jonas Manilhig, 58 years old ng Barangay Saravia, ay ikinustodya ng PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.



-0-

Local………………..

Mayroon nang limang persons of interest ang PNP sa mga bumugbog patay sa isang graduating student sa Koronadal City.

Kinumpirma ito ni Koronadal Chief Investigator Police Lieutenant Reynaldo Sotelo.

Pero ayon kay Sotelo hindi pa muna maaring isapubliko ang pagkakakilanlan ng mga ito para hindi mapurnada ang kanilang imbestigasyon.

Ito ang tugon ng Koronadal PNP matapos manawagan ng hustisya para sa nasawi nitong anak ang ama ng biktimang si Lister Aventura, 22 years old ng Banga South Cotabato na magtatapos na sana sa kursong Information Technology.

Sinabi naman sa Radyo Bida ng nakaligtas na kasama ni Aventura na hindi mga batang Sukarap nambugbog sa kanila.

Kwento pa ni alyas “Buboy” na nagpapagaling pa sa mga natamong sugat,hindi bababa sa sampung mga kalalakihan na pawang mga nakamotrsiklo ang umatake sa kanila.

Ito ay habang naglalakad sa madilim na bahagi ng Balmores Street sa Barangay General Paulino Santos pasado hatinggabi noong February 17.

Ayon kay Alyas “Buboy” hindi lamang siya napuruhan matapos mahulog sa kanal habang pinagtulungang bugbugin ng mga suspek.

Ayon naman kay Sotelo para hindi maulit ang pangyayari pinaigting na rin ng PNP ang kanilang police visibility sa Koronadal.

-0-