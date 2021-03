NDBC BIDA BALITA (Feb. 26, 2021)

HEADLINES:

1 BILANG NG COVID-19 cases sa Region 12, tumataas na naman

2. Gov. Catamco, tiniyak na handa ang mga opistal para sa mass vaccination

3. NANLABAN, drug suspect napatay ng mga police sa Polomolok, South Cotabato

4. SMUGGLED CIGARETTES pa ra sana sa Cotabato City, naharang ng Marines sa Sulu/

5. Pinsalang dulot ng rat infestation sa Pikit, North Cotabato, tumaas pa

6. PAGGAMIT ng rice straw, isinusulong ng Jaycee International-Cotabato City chapter.

Cotabato City ang sana destinasyon ng P17 million na halaga ng smuggled cigarettes pero naharang ito ng mga tropa ng pamahalaan sa Sulu.

Gamit ang Multi-Purpose Attact Craft, naharang ng Naval Forces Western Mindanao at Philippine Marines ang isang fishing boat na may kargang 360 na kahon ng sigarilyo habang ito ay nasa Karangdato Point, Karingalan, Caluang, Sulu.

Ayon kay Naval Forces Western Mindanao Public Affairs Officer Lt. Chester Ross Cabaltera, mula Indonesia ang smuggle cigarettes at nakatakda sanang dalhin sa Cotabato City.

Walo katao ang inaresto habang ang kanilang wooden vessel ay kinumpiska ng mga otoridad.

Ang mga naturang kontrabando ay nagmula pa sa bansang Indonesia at nakatakda sanang ihatid sa Cotabato City.

SA LAYUNING maitama ang mga maling aral na nakalathala sa mga librong isinulat ng mga non-Moro historians patungkol sa mga muslim, nagsulat ng aklat si Bangsamoro Transition Authority Speaker Pangalian Balindong.

Ang pamagat ng kanyang aklat na inilunsad kahapon ay 'The Revolutionary Democrat'.

May mga mahahalagang aral aniya na naka sulat sa libro na makapagbibigay ideya sa mga kabataan sa susunod na henerasyon para sa maayos na pamamahala sa Bangsamoro Government.

Mahalaga din, ayon kay speaker Balindong, na malaman ng mga susunod na henerasyon ang kasaysayan ng mga Moro mula sa aklat na isinulat din ng isang Moro.

Pabiro din na tinawag ni Balindong na “Pandemic book” ang kanyang libro dahil natapos ito sa kasagsagan ng pandemya.

PORMAL nang itinalaga bilang bagong battalion commander ng 6th Civil Military Operations battalion si Lt. Col. John Paul Baldomar kapalit ni Lt. Col. Anhouvic Atilano na itinalaga naan bilang bagong commander ng 38th IB. Agn 6th CMO ay nakabase sa Cotabato City habang ang 38th IB ay sa Sarangani province.

Ang turn over ceremonies sa PC Hill, Cotabato City ay pinangasiwaan ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Juvymax Uy.

Si Colonel Baldomero ay magsisilbi ring hepe ng Division Public Affairs Office at tagapagsalita ng 6th ID. Pinasalamatan ni Baldomar ang pamunuan ng 6th ID sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya.

Si Baldomar ay dating commander ng 37th IB.

NAGDIWANG KAHAPON NG KANILANG 46TH FOUNDING anniversary ang Camp Siongco Station Hospital.

Ang ospital na nasa loob ng 6th Infantry “Kampilan” Division headquarters sa Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao ay nagsisilbi sa lahat ng mga sundalo sa ilalim ng operational control ng 6th ID. Pinuri ni 6th ID chief Maj. Gen. Juvymax Uy ang mga health frontliners dahil sa kanilang walang pag-aalinlangang pagsilbihan ang mga sundalong may sakit o nasasaktan sa panahon ng digmaan.

Tema ng selebrasyon ay “CSSH @ 46: Committed to Service in Safeguarding the Health of Kampilan Troopers Amidst the Challenges of the Pandemic.”

Nasa huling bugso na ng pagpapatupad ng expanded National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTS-PR ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Sa katunayan ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, nagsasagawa na lamang ngayon ng validation ang kanilang mga staff sa mga datus ng mga target households.

Layon nito ayon kay Espejo na matiyak na kapani-paniwala ang kanilang mga listahan ng mga benpisyaryo.

Target ng DSWD 12 na malakip sa kanilang “Listahan” ang mahigit 815 thousand na mga pamilya sa rehiyon.

Mahigit 257 thousand sa mga ito ay nasa North Cotabato, may 223 thousand sa South Cotabato, 145 thousand sa Sultan Kudarat Province, may 97 thousand sa Sarangani Province at 81 thousand sa Cotabato City.

Ang NHTS-PR o listahan ay ina-update ng DSWD 12 kada apat na taon.

Sinimulan ng anehensya ang survey Enero noong nakaraang taon ngunit ito ay naantala dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon naman kay Espejo ang validation ay magbibigay ng pagkakataon sa mga komunidad at local government units na suriin ang listahan ng mga mahihirap na pamilya sa kanilang lugar.

Layon kasi nito ayon kay Espejo na maitama ang mga maling entry at malakip ang mga pamilya na wala sa data collection and analysis phase.

Dinagdag din ni Espejo may mga ipinaskil silang Listahan sa mga strategic na lugar sa mga bayan, lungsod at barangay para masuri ng publiko.



Kinilala ni Polomolok Deputy of Chief of Police Captain Rommel Hitalia ang nasawing drug suspect na si Omie Mark Villanueva nasa hustong gulang, may asawa at nakatira sa barangay Koronadal Proper, Polomolok, South Cotabato.

Ayon kay Hitalia pinaputukan ng armas ng drug suspect na si Villanueva ang mga pulis na magsisilbi sana ng search warrant sa bahay nito kahapon ng madaling araw.

Si Villanueva na ginantihan naman ng PNP raiding team ay nagtamo ng malubhang tama ng bala ng baril.

Ang nasabing drug suspect ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital.

Sinabi ni Hitalia na narekober ng mga pulis sa umanoy pinangyarihan ng shotout ang 38 revolver ng suspect at ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu.

Voice …Si Polomolok Deputy Chief of Police Captain Rommel Hitalia.



Nakakuha ng ng accreditation sa PhilHealth ang 123 na mga community isolation units o CIU sa region 12.

Kinumpirma ito ni PhilHealth 12 Healthcare Delivery and Management Division OIC Dr. Lizamar Banatao

Ayon kay Banatao, ang Philhealth ay mayroon mahigit 22 thousand pesos na package benefits para sa mga mamamayang nagpositibo sa COVID-19 na ilalagay sa CIU.

Ang mga COVID-19 patient sa CIU ay makikinabang din sa libreng check-up, gamut at pagkain.

Voice Clip… si PhilHealth 12 Healthcare Delivery and Management Division OIC Dr. Lizamar Banatao

Nilinaw naman ni Banatao na maari lamang ipasok sa mga CIU ang mga COVID-19 patients na hindi nangangailangan ng admission sa ospital dahil hindi naman malala ang kalagayan.

Ayon naman kay PHilHealth 12 Legal Officer Atty. Zainaldin Limpao ang pagtukoy sa mga COVID-19 positive na kailangan lamang dalhin sa mga CIU ay nakaatang na sa mga local government unit.

Paliwanag ni Limpao ang mga LGU kasi ang nagsasagawa ng contact tracing sa mga COVID-19 positive na mga mamamayan.

Nauna nang ipinahayag ni Banatao na umabot na sa mahigit apat na milyong piso ang naibayad nila sa may limang libong COVID-19 claims sa rehiyon.



Tinitiyak ngayon ng provincial environment and management office o PEMO South Cotabato na hindi madedehado sa pagpapagamit ng mga natural resources nito ang lalawigan.

Ito ay sa pamamagitan ng “payment for ecosystem services “ o PES.

Ang PES ay magoobliga sa mga user o recipient ng mga benepisyo na makukuha sa environmental resources ng lalawigan tulad ng mga bundok, kagubatan at cropland areas na magbayad sa provincial government.

Sinabi ito ni PEMO Head Seigfred Flaviano,

Tinukoy ni Flaviano ang mga kompanya at iba pang mga stakeholder na nakikinabang sa mga pinagkakakitaang ecosystem services tulad ng supply ng malinis na tubig at proteksyon mula sa natural hazards.

Ipinahayag ni Flaviano na sa ilalim ng PES ang mga water concessioners halimbawa sa mga lowland areas ay pagbabayarin ng ilang sentimo per cubic meter sa pagamit ng natural water resources ng lalawigan.

Dinagdag din ni Flaviano na tinatrabaho din nila ang pagbayad ng mga kompanya na gumagamit ng ecosystem resources sa kanilang areas of operation sa South Cotabato.

Ipinaliwanag ni Flaviano na ang kita na makukuha dito ay gagamitin sa pagpapaigting ng environmental programs tulad ng reforestation.

Sinabi ni Flaviano na ang ganitong sistema ay bolontaryo pa lamang kasing ipinatutupad ngayon.

Pero nais itong gawing mandatory ng PEMO sa pamamagitan ng ordinansa.

Sa ngayon ayon kay Flaviano labinisang mga kompanya sa tatlong mga munisipyo sa South Cotabato ang nagbabayad para masuportahan ang reforestation program ng lalawigan.

Ang makokolekta nila mula dito ayon kay Flaviano ay ginagamit din para makapagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan sa upland areas na nagtatanim ng mga punong kahoy.

Layon nito ayon kay Flaviano na hikayatin ang nasabing mga mamamayan na iwasan ang iligal at mapanirang “kaingin” farming.

Ang pag-institutionalized sa PES ayon kay Flaviano ay isa sa mga prayoridad sa executive-legislative agenda ng provincial government.



Umaasa si South Cotabato Provincial Treasurer Alvin Batol na maabot nila ang kanilang 103 million pesos target collection sa real property tax o RPT ngayong taon.

Ayon kay Batol, ito ay sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19 pandemic.

Sa katunayan ayon kay Batol nakakolekta na sila ng mahigit 17 million pesos na RPT noong Enero.

Ito ayon kay Batol ay mas mataas ng two million pesos kumpara sa 15.8 million na nakolekta nila sa kaparehong panahon noon nakaraang taon.

Paliwanag ni Batol, tumaas ang kanilang collection kasunod ng pagpapatupad ng anim na buwang a condonation ng penalty at interes sa mga hindi nabayarang buwis.

Dinagdag ni Batol na sa kabila kasi ng pandemya tuloy pa rin sa pagbayad ng buwis ang mga real property owners sa South Cotabato.

Sinabi ni Batol na pwedeng magbayad ng buwis ang mga real property owners sa provincial treasurer’s office o sa kanilang mga municipal o city treasurer.

Dinagdag din ni Batol na kinomisyon nila ang mga deputized tax collectors ng mga local treasury office at barangay para tumulong sa information education campaign ng kanilang condonation program.



Nadagdagan pa ang bilang ng mga sumusukong mga miyembro ng rebeldeng grupo sa North Cotabato.

Isa na dito si alyas Ligaya na isang rebe returnee at taga Barangay Banayal, Tulunan North Cotabato.

Pinili niyang magbalik look sa pamahalaan dahil na rin sa hirap na naranasan habang nasa kaliwang grupo.

Sumanib si Ligaya sa NPA noong 1980. Madali umano siyang nalinlang dahil sa katagang, 'Ang mga NPA ay sundalo ng mga maralita.'

Halos apat na dekada si Ligaya na sumama sa mga terorista at naging pinuno pa.

Dumaan ng maraming bakbakan, hanggang sa naramdaman na niya ang 'krisis' at pait sa paghihimagsik ngunit walang nangyayari.

Kailan lamang ay nilisan niya ang makakaliwang grupo at maligayang kapiling na niya ngayon ang kanyang pamilya, at pinag-aaral niya ang kanyang mga anak.

Huli na niyang nalaman na may order of battle na inihain laban sa kanya ng militar, ngunit 'binura' na ito 'nung bumalik na siya sa Gobyerno na labis niyang pinapasalamatan.

Nagpapasalamat naman si Ligaya sa programa ng ELCAC at pagkakaroon ng NAC-LSC na hatid ng pamahalaang panlalawigan.



Tumaas pa sa higit tatlong milyong piso ang pinsalang iniwan ng rat infestation sa Pikit, North Cotabato batay sa pinakahuling damage assessment report ng Municipal Agriculture Office o MAO.

Kung sa palayan ay abot sa mahigit dalawang milyong piso ang pinsala, abot naman sa mahigit isang milyon ang pinsala sa maisan habang patuloy pang kinukuha ang datus sa iba pang mga high value crops.

Ang mga corn field sa barangay ng Dalengaoen, Takepan at Kalacakan ang apektado ng pananasala ng mga pesteng daga habang mga barangay naman ng Dalengaoen at Panicupan ang apektado ng rice field.

Nasa higit apatnapung mga magsasaka naman sa bayan ang apektado ng nasabing kalamidad kung saan namigay na rin ng rodenticide ang nabanggit na tanggapan sa mga apektadong mga magsasaka.



Mas marami pa rin naman ang gumagaling kumpara sa bagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato batay sa tala sa loob ng 24 oras kahapon.

Kagabi lamang sampu ang recovered patients habang walo lamang ang panibagong naitalang kaso.

Sa mga gumaling, lima galing sa Kabacan, tatlo sa Kidapawan City habang tig-iisa sa Carmen at Mlang.

Sa mga bagong kaso naman pinakarami ang taga Kabacan na cluster of cases matapos mahawaan ng isang magsasaka na biker rin ang kanyang mga kaanak kabilang na ang kanyang senior citizen na ina at lolo.

Kung kaya't nasa sampu ngayon ang aktibong kaso sa bayan.

Dalawa naman ang nadagdag sa Pigcawayan at isa galing sa Kidapawan City.

