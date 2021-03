NDBC BIDA BALITA (Feb. 27, 2021)

HEADLINES:

1. 79 YEARS OLD na babae na taga Kidapawan, sumakabilang buhay dahil sa Covid 19.

2. STEPFATHER sa Maguindanao, huli matapos talian ang kamay at paa ng stepson, kinunan ng larawan na naging viral sa social media

3. BILANG ng positive case sa South Cotabato provincial jail, nadagdagan.

4. APAT NA DRUG PUSHER, huli ng PNP na nagpapatupad ng curfew sa Maguindanao.

5. GOVERNMENT forces na nagpapatrolya sa Lake Sebu, South Cotabato, pinaputukan ng mga suspected NPAs.

6. BARMM govt, namimigay na ngayon ng tulong sa mga biktima ng bagyong Auring sa Tandag City, Surigao del Sur.

7 NEGOSYANTE, patay sa pamamaril sa Tacurong City, drug suspect, nanlaban sa police patay sa Polomolok.

20 BAGONG KASO ang naitala ng Dept of Health sa Region 12 hanggang kagabi habang may 11 naman ang gumaling mula sa Covid-19.

Isang 79 years old na babae na taga Kidapawan City ang nasawi dahil sa complication sa Covid.

SA kabu-uan, ang region 12 ay merong 5,505 confirmed Covid-19 positive hanggang kagabi habang may 418 na lang ang active o yaong nasa pagamutan at isolation facility.

Abot naman sa 4,891 ang gumaling na habang 194 ang kumpiramdong nasawi.

APAT NA SUSPECTED DRUG pusher ang inaresto ng mga police ng Datu Montawal, Maguindanao.

Sinabi ni Datu Montawal PNP chief Capt. Razul Pandulo na nagpapatupad ng curfew ang kanyang mga tauhan nang dumaan ng dalawang motorsiklo na lulan ang dalawa katao.

Kinilala ni Pandulo ang mga suspect na sina Datuan Macalnas Panayaman, Sadam Kadalem Abdullah, Mando Abubakar Kabagani at Mendo Delambasen Sanggania, lahat taga Barangay Pagagawan, Datu Montawal, Maguindanao Nakuha mula sa kanila ang ilang sachet ng shabu at lighters.

Ayon kay town anti-drug council focal person Zack Kusim ang apat ay nasa listahan ng persons involved in illegal drugs.

Sinabi ni Pandulo na isa sa mga suspect ay pinsan ng isang drug courier na nadakip ng PDEA-BARMM habang ang isa naman ay pinsan ng isang drug courier mula Mamasapano, Maguindanao at napatay ng mga police sa Tacurong City-Isulan boundary noong nakaraang taon.

Nababahala na ngayon ang maraming mga mamamayan ng North Cotabato dahil sa sunod- sunod na naitatalang pamamaril at pagpatay sa probinsya.

Kanilang inihayag ang kahalagahan ng buhay ng isang tao kahit ano paman nagawa o kasalanan nito ay dapat pa ring dumaan sa due process at huwag basta-basta na lamang pinapatay.

Idiniin ndin nila ang Diyos lamang ang may karapatan nito.

Kalakip na dito ang malaking papel ng pamahalaan sa pagpapantiling matiwasay lalo na ang PNP, AFP at iba pang force multipliers sa kani-kanilang Area of Responsibility at mabawasan ang insidente ng pamamaril.

Nabatid na ilang buhay na rin ang nawala sa ibat-ibang lugar sa North Cotabato sa pagsisimula pa lamang ng taon, pero sinabi naman ng PNP, wala dapat na ikabahala ang publiko dahil ito’y isolates cases lamang.



Sa kabila ng banta ng pandemya, patuloy ang pagpapaigting pamunuan ng Department of Education upang masigurong tuloy ang edukasyon at maipamahagi ang tapat at de-kalidad na edukasyon para sa mga kabataan ng distritong kaniyang nasasakupan.

Bilang patunay nito, pinasinayaan ang Turn-over Ceremony ng bagong itinayong Covered Court with stage na may pondong 4.1 million pesos.

Ang aktibidad ay dinaluhan ng maraming mga personalidad na may malalim na hangaring mapaunlad ang pagpapaabot ng makabuluhang edukasyon sa mga mag-aaral na hindi magsasawang magpatupad ng mga proyektong tiyak na makakatulong sa mga mag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay.

Ito ay pagtugon sa mga pangangailangan ng mga paaralan upang makatulong sa paghatid ng makabuluhang serbisyo sa mga kabataan.

Tiniyak naman ng mga nakatanggap ng proyekto na kanilang aalagaan at gagamitin ng maayos ang pasilidad na ibinahagi sa paaralan at mas lalo pa itong pagagandahin sa pamamagitan ng pagdagdag ng iba pang mga pasilidad gaya ng pailaw at bentilasyon.

Pagkatapos ng aktibidad, pinasinayaan din ang turn-over ceremony ng “concrete road” project na patungo sa liblib na lugar sa Kabacan, North Cotabato bilang tugon sa pagpapaangat ng kalidad ng accessibility sa nabanggit na paaralan bilang paghahanda kung sakaling magkaroon na ng “face-to-face instruction” sa mga susunod na mga panahon.



Makalipas ang dalawampu’t dalawang taon, itatayo na rin ang kauna-unahang ospital sa Banisilan, North Cotabato, matapos ang isinagawang signing ng deed of donation sa Brgy Wadya ng bayan kahapon.

Pinangunahan ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang signing sa pagitan ng provincial government at ng land owner kasama rin si Banisilan Mayor Jesus Alisasis at iba pang mga local officials.

Hindi naman ikinakaila ng alkalde na dahil sa kawalan ng ospital sa bayan ay maraming buhay ang nasayang o hindi man lamang naisalba.

Kinakailangan pa kasing bumiyahe ng mga ito sa mga kalapit lugar ng Wao sa Lanano del Sur at Kalinganan sa Bukidnon province.

Ang tinig ni Banisilan Mayor Jesus Alisasis.

Nabatid na nagkakahalaga ng P30-million pesos ang pagpapatayo ng nasabing district hospital.

Sinabi naman ni Cotabato Governor Nancy Catamco na magiging fully-operational na ang Banisilan District Hospital bago matapos ang taon.



Sabay na nagsabing “I DO” ang apatnaput walong mga pares kahapon sa isinagawang “kasalan ng bayan” sa Mlang, North Cotabato.

Ang aktibidad ay pinangunahan mismo ni Mlang Mayor Russel Abonado na isinagawa sa Municipal Gymnasium ng bayan.

Sinabi ni Mlang Vice Mayor Joselito Piñol, ito’y isasagawa sana sa mismong araw ng mga puso noong February 14 pero dahil sa may tinapos pang proseso at marami pa noon ang naitalang COVID-19 cases sa lugar ay na- postpone ito at itinuloy na nga kahapon.

Ang magpares ay nag-apply sa pamamagitan ng civil registrar ng bayan at na-validate.

Ito’y dahil sa nais nilang maging legal na ang kanilang pagsasama sa loob ng mahabang panahon.

Ito ay tinawag din na mask wedding dahil sa nakasuot pa rin ng mask ang mga magsing-irog bilang pagsunod sa health protocols dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.

Samantala, naglaan rin ng pondo ang LGU Mlang para sa pagpapatahi ng mga damit na isinuot ng mga ikinasal.

Bukod pa rito inilibre na rin ang cake at iba pang pagkain sa kanilang mismong wedding day.



Pababa na ng pababa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato matapos madagdagan ang bilang recovered patients sa North Cotabato.

Tatlong mga pasyente ang tuluyan ng gumaling sa sakit batay sa latest report ng DOH- Soccsksargen. Dalawa ang galing sa Tulunan habang mayroong isa sa Antipas.

Goodnews naman dahil isa iisa lamang ang nagpositibo sa virus kagabi na galing sa bayan ng Arakan.

Sa ngayon, nasa 76 na lamang ang aktibong kaso ng sakit at aasahang bababa pa ito kung patuloy na makikipagtulungan sa pamahalaan ang bawat mamamayan.



Mula sa tatlumput tatlo unang naitala umabot na sa limamput walo ang mga detainee sa Koronadal City PNP lock-up cell ang nagpositibo sa COVID-19.

Nilinaw naman ni Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego na patapos na rin ang mga ito sa kanilang 14-day quarantine.

Pero kinumpirma ni Vego na mula sa dalawa tatlo na ngayon ang mga personnel ng Koronadal PNP ang COVID-19 positive.

Ito ay matapos mahawaan ang isa nilang personnel na nakahawa din ng COVID-19 sa kanyang misis at anak.

Ang mga ito ayon kay Vego ay naka-isolate na sa ngayon.

Ito ang dahilan kung bakit kay Vego umaabot na sa pinakarami na 121 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Koronadal hanggang kahapon.

Nananawagan din si Vego sa mga mamamayan na huwag balewalain ang health protocol dahil sa banta pa rin ng COVID-19.



Makakasuhan ng Child Abuse at Violence Against Women and Children o VAWC ang isang amain sa Buluan Maguindanao.

Ito ay matapos gawing kakutsaba ang kanyang 10 years old na stepson para mapauwi ang misis nitong nasa Maynila.

Inilarawan ni Buluan Chief of Police Lt. Cemafranco Cemacio ang suspek na amain na 28 years old at nakatira din sa nasabing bayan

Sinabi ni Cemacio na para mapilitang umuwi ang kanyang misis, tinalian ng amain sa kamay at paa ang kanyang stepson at naglagay pa ng itak sa tabi nito.

Ayon kay Cemacio kinuhanan ito ng litrato ng suspek sa pagbabasakaling makita ito ng misis para umuwi.

Sinabi ni Cemacio na ang misis kasi ng suspek ay nasa Maynila ngayon para mag-apply na mangibang bansa.

Ipinahayag ni Cemacio na selos ang naging dahilan ng suspek para gawin ito.

Ayon kay Cemacio suspek na sumuko sa sa rescue operation ng mga pulis ay ikinustodya ng Buluan PNP, habang ang stepson naman nito ay nasa pangangalaga ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Buluan.



Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lietenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing drug suspect na si Anthony Verdida alias “Nonoy Verdida” 51 years old, at nakatira sa Purok 7, Barangay Glamang, Polomolok, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na matapos matunugan na nagkuwnaring pulis ang ka-transaksyon nito sa iligal na droga, nagpaputok ng kanyang armas si Verdida.

Si Verdida ay nagtamo ng matinding tama ng bala ng baril nang gantihan ng raiding team.

Siya ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital.

Narekober ng mga kasapi ng Scene of the Crime Operatives ng PNP na pinamumunuan ni Police Major Maikail Tan sa pinangyarihan umano ng shootout ang dalawang basyo ng 9mm na baril, paltik na 45 pistol, sling bag ni Verdida na naglalaman ng five hundred pesos marked money at limang sachet ng pinaghihinalaang shabu.

Samantala, sa bayan naman ng Norala nakarekober ng dalawang sachet ng suspected shabu , isang sachet na may bakas ng nasabing iligal na droga at aluminum foil sa ibabaw ng isang nitso sa Public cemetery ang team ni Police Staff Master Sergeant Ronald Garcia.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Norala PNP na ang iligal na droga ay iniwan sa lugar ng mga nagpo-pot session na sina Abujaer Palada alias “ABU” at isa pang kasama.

Nang mapansin ang paparating na mga pulis si Palada at hindi pa nitong kilalang kasama ay tumakas sakay ng motorsiklong walang license plate.

Tinungo ng mga pulis ang Norala Public Cemetery matapos isumbong ng isang concerned citizen ang pagpa-pot session ng mga ito sa nasabing lugar.

Inihahanda na ng Norala PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa nasabing mga drug suspect.



Wala namang nasugatan sa tropa ng pamahalaan nang paputukan ang mga ito ng mga armadong grupo habang nagpapatrolya sa Sitio Kisayan,Barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Ito ang lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Lake sebu PNP na pinamumunuan ni Police Major Johnny Rick Medel.

Kinilala naman ng Lake Sebu PNP ang mga suspek na mga tauhan ng isang Barrientos Biaw.

Si Biaw umano ang Battalion Commander ng 13th Biwang Brigade Foreign Affairs ng grupong Moro Islamic Liberation Front-Bangsamoro Islamic Armed Forces o MILF-BIAF.

Ayon sa Lake Sebu PNP maaring nagalit ang nasabing grupo kaya nila pinaputukan ng tatlong beses ang tropa ng militar.

Tinaggagl kasi ng tropa ng pamahalaan ang nadaanan nilang tarpuline ng MILF-BIAF habang nagpapatrolya sa nasabing Sitio.

Nagpapatuloy pa ang clearing operation ng militar sa lugar.



Patungo na sana sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat ang biktima sakay ng kanyang Ford Raptor nang tambangan ng mga salarin sa national highway, Barangay EJC Montilla sa Tacurong City ang biktima kahapon ng umaga.

Kinilala ni Tacurong Chief of Police, Lt.Colonel Joan Maganto ang nasawing biktima na si Glenn David Tranquellero , 40 years old, may asawa at nakatira sa Barangay Kalandagan, sa nasabing lungsod.

Ayon kay Maganto, nag-overtake pa ang mga nakasunod kay Tranquellero na na mga suspek na sakay ng dalawang motorsiklo bago siya binaril.

Sinabi ni Maganto na sa kabila ng mga tinamo nitong sugat nagawa pang magmaneho ni Tranquellero patungo sa pinakamalapit na military detachment at makahingi ng tulong.

Pero siya ay binawian din ng buhay sa ospital sanhi ng tinamong matinding mga tama ng bala ng baril sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang ang mga basyo ng di pa matukoy na baril na ginamit ng mga salarin.

Ayon kay Maganto personal grudge o may kaugnayan sa negosyo ang motibo na sinusundan ngayong ng imbestigasyon ng Tacurong PNP sa krimen.

Umaasa naman si Maganto na makatutulong sa pagresolba nila sa krimen ang mga kuha ng CCTV malapit sa crime scene.

Voice Clip…si Tacurong Chief of Police, Lt. Colonel Joan Maganto.

