NDBC BIDA BALITA (FEB 3, 2021)

1. ISULAN VICE MAYOR, 4 na town councilor na may kasong graft, inaresto daw, sabi nila hindi, sila ang pumunta sa PNP.

2. RETIRED police officer, patay sa pamamaril sa Koronadal, saksi sa krimen nagkwento, sabi ng PNP work related daw.

3. YBL Management, may advise sa mga nasa likod ng Tulunan bombing incident

4. SWELDO ng Kidapawan City Council employees, di pa na-release, mayor at vice mayor nagpaliwanag

5. SA Kidapawan City mega market, no CCTS, no entry.

6. ISA PATAY, LABING ISA sugatan sa salpukan ng Toyota Hi-Lux pick-up at motorsiklo.

7. BILANG ng gumaling dahil sa COVID-19 sa Region 12 lampas 4,000 na; DOH-12 nakapagtala ng 30 kataong gumaling at 30 new cases.

8. LTO-12 regional director, nagpaliwanag sa ipatutupad na Child Safety and Motor Vehicles Act.

HINDI INARESTO kundi kusang nagtungo sa Isulan police station upang linawin ang usapin ng sinasabing warrant of arrest laban sa vice mayor ng Isulan at apat na town councilor.

Sinabi ni Vice Mayor Lord Dean Castillo na umugong ang balitang meron silang warrant of arrest dahil sa kasong graft.

Kaya si Vice Mayor Castillo at sina Councilors Councilors Rene Aristoza, Blit Cartojano, Gina Belmes Dael, Rayan Dumaran, Sangguniang Kabataan at ex-officiio council member Clariz Lagdamen.

Sila ay merong warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Allan Edwin Boncavil ng RTC-19.

Iginiit ng mga akusado hindi sila hinuli kundi sila mismo ang nagtungo sa police station para humingi ng kopya ng warrant at upang makapagpaliwanag.

Sila ay nakapag-bayad na ng tig 90,000 bail bond.

ISA ANG NASAWI HABANG 11 ANG SUGATAN SA salpukan ng bagong Toyota Hi-Lux at isang motorsiklo sa Guindulungan, Magauindanao.

Naganap ang aksidente sa national highway ng bayan.

Magkakamag-anak ang mga nasugatan, kabilang ang mga kababaihan, kasama ang isang 2-year-old na bata at 76 year old na lola na pawang mga residente ng Barangay Bugawas, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sa pahayag ng isang kaanak, sinikap ng driver ng pick-up na iwasan ang kasalubong na motorsiklo na nag-counter-flow pero nahagip pa din ito hanggang sa bumangga ang pick-up sa pader.

Nasawi ang driver ng motor matapos na ito ay mapunta sa ilalim ng Hi-Lux. SA 11 mga nasugatan, isa ang malubha at dinala na sa Davao City.

Nagkasugat sugat naman ang mga pasahero ng Highlux matapos mangahulog ang mga ito at magtuloy tuloy hanggang sa bumangga sa isang gusali sa gilid ng kalsada.

Patuloy na nilalapatan ng lunas ang 11 biktima sa isang ospital dito sa lungsod habang ang isa sa kanila na pinaka malubha ay agad na isinugod sa isang pagamutan sa Davao City.

Naki-usap ang pamilya ng mga nasangkot na di na sila kilalanin at in-progress na ang amicable settlement.

Nakapagtala ng karagdagang 30 panibagong coronavirus infections ang Department of Health sa region 12 habang 30 rin ang naitalang gumaling.

Dahil dito, umaabot na sa 4,020 ang total recoveries habang 4,711 naman ang total COVID-19 infections sa Rehiyon.

Sa bilang ng mga gumaling na pasyente, 14 ang taga General Santos City, 10 South Cotabato, 5 Sultan Kudarat at 1 North Cotabato.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay taga North Cotabato na umabot sa 12, Sarangani 10, South Cotabato 5, General Santos City 2 at Sultan Kudarat 1.

Walang naitalang nasawi kahapon kung kayat nanatili sa 171 ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19.

Nanatili rin sa 519 ang aktibong kaso.

SAMANTALA, MAY 24 NA BAGONG kaso ng Covid-19 ang naitala sa Bangsamoro Region.

Kahapon, naitala din ng Ministry of Health sa BARMM ang 32 mga pasyente na gumaling mula sa sakit.

Sa mga bagong kaso, pito ang mula Maguindanao at pito din sa Sulu habang tig-lima sa Cotabato City at Lanao del Sur and Marawi City.

May 152 ang active cases habang 148 na ang mga nasawi samantalang merong total Covid -19 cases sa BARMM na 3,395.

Bot naman sa 3,635 ang mga gumaling sa sakit.

Wag nang palalain pa ang lugmok na ekonomiya bagkus ay magtulungan upang malagpasan ang krisis na kinakaharap dulot ng pandemya.

Ito ay sinabi sa Radyo Bida ni Yellow Bus Line Inc o YBL Operations Manager Boy Par, matapos ang isinagawang committee hearing ng Committee on Public Safety ng Sangguniang Bayan ng Tulunan kahapon.

Muling iginiit ni Par na bagama’t hindi sila nakatanggap ng demand letter o extortion message bago ang pagsabog sa Tulunan, gaya sa nangyaring Kidapawan bomb threat, sa ngayon ay patuloy silang nakikipagtulungan sa mga otoridad upang malutas ang naturang kaso.

Sinabi ni Par na lahat ng nadamay sa nasabing pagsabog kabilang ang YBL ay biktima lamang ng insidente.

Aasahang bukas, dadalo naman ang PNP sa isasagawang legislative inquiry ng sanggunian upang ilahad ang resulta ng kanilang imbestigasyon matapos ihayag na Al Khobar group ang nasa likod ng nasabing pagsabog.



Ipinapaalam ng lokal na pamahalaan sa publiko na simula sa lunes Feburary 08, 2021 kailangan na ang pagdala ng Contact Tracing System ID o QR code sa lahat ng mga papasok sa palengke sa Kidapawan City.

Ito’y dahil sa dumarami pa rin ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 infection sa lungsod.

Layon nitong mas mapadali pa ang pagpapatupad ng contact tracig activity kung sakaling may maitalang magpositibo sa virus lalo na sa Mega Market na siyang pinapuntahan ng maraming mga mamamayan.

May taong nakatalaga na siyang magsasagawa ng scanning sa mga entry points. Dapat din ang may-ari mismo ang hahawak ng kanyang QR code at hindi ang taga scan.

Maliban sa QR code, mahigpit din ang pagpapatupad ng No Facemask, No face shield Entry.

Magpapatuloy din ang temperature scanning at disinfection sa lahat ng mga papasok.

Bawal pa ring pumasok ang 15 years pababa at 65 years old pataas.

Hiling ng LGU ang kooperasyon ng mga mamamayan hindi lamang ng mga taga Kidapawan kundi lahat ng mga pumapasok na taga ibang bayan hinggil sa nasabing polisiya.



Sa loob ng dalawang araw, ang North Cotabato pa rin ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong region 12.

Sa buong North Cotabato, ang Kidapawan City naman ang may pinakamaraming naitalang kaso na mayroong walo, silang lahat ay may exposure sa COVID-19 patients at pagdalo pa rin sa mga social gathering sa lungsod.

Tatlo naman ang nadagdadag na bagong kaso sa Mlang habang isang 25 anyos na babae sa bayan ng President Roxas.

Mayroon namang isa na nakarekober na mula naman sa Midsayap.

Sa kabuuan, nasa 658 na ang kaso sa Cotabato Province, mayroong 177 ang active cases at 31 na ang COVID-19 related death.



Hindi na naisugod pa sa pagamutan ang driver ng mixer matapos na pagbababirilin ng di pa kilalang suspect sa Barangay Binoligan, Kidapawan City pasado alas 4:00 ng hapon kahapon.

Sa report ng PNP, nakilala ang biktima na si Melanio Cumot, binata at driver ng Llaban Construction Company.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis, pinagbabaril ng malapitan ang biktima habang nakaupo at nangangape lamang sa isang tindahan sa naturang lugar.

Mabilis ding tumakas ang mga suspek na sakay ng motorsiklo habang nagtamo naman ng ibat-ibang sugat sa katawan si Cumot.

Patuloy pa ang imbestigasyon kung ano ang motibo ng mga suspect sa pamamaril at pagpatay sa biktima.

