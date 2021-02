NDBC BIDA BALITA (FEB 4, 2021 )

EADLINES:

1. Pitong mga suspek sa Tulunan bombing, nakatakdang kasuhan, ayon sa PNP; Isa sa mga saksi nagsabing nakita niay ang nagtanim ng IED.

2. Isulan Vice mayor Catillo, nagsabing hindi daw sila inaresto, kundi kusang nagtungo sa korte at PNP.

3. DepEd Kidapawan, hindi pabor planong “no fail policy” sa lahat ng mga mag-aaral dahil sa COVID-19 pandemic

4. Maraming bagong kaso ng Covid sa Region 12, walang iniulat na nasawi kahapon. SA BARMM, isang pasyante ang nasawi.

5. LIMANG NPA patay sa sagupaan kontra Army sa Lanao del Sur.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, isa pang pasyente na taga Lanao del Sur at Marawi City ang naitalang nasawi ng Ministry of Health kahapon.

Dahil dito, pumalo na sa 148 ang total covid-19 related deaths sa BARMM.

Ayon pa sa MOH, 11 pang panibagong kaso ng coronavirus disease ang naitala kung kayat umaabot na sa 3,946 ang total cases sa rehiyon.

Limang COVID patients naman ang naitalang gumaling kung kayat umakyat na sa 3,640 ang kabouang bilang ng mga gumaling sa rehiyon.

Nasa 158 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local……………………

NAGKASAGUPA ANG TROPA ng military at New Peoples Army sa Tagoloan 2, Lanao del Sur kahapon na nagresulta ng pagkasawi ng limang NPA.

Sa report ni Philippine Army Spokesperson Col. Demy Zagala, sinabi nito na ang Army Special Forces Battalion ay nagsagsawa ng clearing operation nang makasagupa ang may 30 armadong NPA na kabilang sa North Central Mindanao Regional Committee.

Umabot ng halos isang oras ang labanan.

Tumakas ang ibang mga NPA at naiwan ang kanilang matataas na kalibre ng armas tulad ng isang M14 rifle, tatlong M16, at dalawang Garand Rifles. Nagpapatuloy pa ang military pursuit operation laban sa mga rebelde na tumakas sa direksyon ng Lanao del Norte.

-0-

Local……………………

PINASALAMATAN NI House deputy speaker for Mindanao at Basilan Rep.

Mujiv Hataman ang kapuwa niya mga kongresita matapos na pumasa sa third and final reading ang House Bill 8423 o ang proposed “Equality and Non-Discrimination on Race, Ethnicity, and Religion Act.”

Ayon kay Hataman, ito ay isang tagumpay ng mga mamamayan laban sa anumang uri ng diskriminasyon base sa lahi, ethnicity o relihiyon.

Bilang isa sa mga author, naniniwala si Hataman na ito ay isang malaking hakbang ng bansa tungo sa isang tunay na malayang lipunan, kung saan ang lahat ay namumuhay ng mapayapa at walang diskriminasyon.

Dasal ni Hataman ay maaprobahan na din ang Marawi Compensation Bill.

Importante din po ang panukalang ito para mabigyan ng nararapat na ayuda ang mga naging biktima ng Marawi Siege apat na taon na ang nakakaraan.

Binigyang diin ni Hataman na maraming Kongreso na ang dumaan subalit hindi nabigyang pansin ang anti-discrimination bill.

Umaasa si Hna aaksyunan din ng Senado ang katulad na panukala.

-0-

Local……………………

SAMANTALA, IPINALIWANAG ni Hataman ang ilang mahahalagang probisyon ng naturang panukalang batas.

Ito ay mangangahulugan na walang Moro na agad arestuhin sa krimen dahil lamang siya ay isang Muslim.

Wala nang hindi matatanggap sa trabaho dahil lamang siya ay may suot na hijab.

Wala nang hindi tatanggapin sa paaralan dahil lamang sa pangalan niya. Wala nang katutubo ang maaagawan ng lupa sa sarili nilang ancestral domain.

At wala nang hindi mabibigyan ng kaukulang serbisyo publiko o pribado man dahil lamang sa kanyang lahi, etnisidad o relihiyon. Ang panukalang ito ay iniakda nina Hataman at Anak Mindanao partylist Rep. Amihilda Sangcopan.

-0-

Local……………………

Sa pamamagitan ng Executive Order number 001 series of 2021 na nilagdaan at inilabas kamakailan ni City Mayor Joseph Evangelista, pwede ng mag-ampon ang mga nagnanais mag-alaga ng aso sa mga nahuling stray dogs ng City Veterinary Office.

Sinabi ni Dr. Elaine May Mahusay, Veterinarian II ng OCVET, paraan ito ng LGU na mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga asong gala na nasa dog pound.

Hinuhuli ng OCVET ang mga asong gala sa iba’t-ibang lugar ng lungsod para hindi makakagat para iwas rabies at sa posibleng pagkakasangkot sa disgrasya.

May pito hanggang sampung araw na binibigay na palugit sa mga may-ari ang OCVET para tubusin ang kanilang alaga at makipag-uganayan lamang sa kanilang tanggapan.

Bago pa man ang adoption, dadaan muna sa kaukulang proseso ang mag-aampon kung sapat ba ang kanyang kakayahan na mag-adopt, maliban pa sa mga screening at interview na kalakip dito.

Dadaan sa Responsible Pet Ownership ang mag-aampon.

May Application Form siya na dapat I fill-out na kasali sa proseso.

Pipirma sa Affidavit of Undertaking ang mag-aampon at ang City Government kung saan ay nakasaad dito ang mga dapat sundin ng bagong may-ari.

Tanging impounding fee ng aso ang babayaran ng bagong may-ari bago ang adoption.



Imo-monitor ng OCVET ang asong inampon at obligado ang bagong may-ari na magsumite ng progress report sa kalagayan ng aso.



-0-

Local……………………

Hindi pabor ang Department of Education sa Kidapawan City Division na ipasa na lamang ang lahat ng mga estudyante ngayong school year dahil sa COVID-19.

Ito ang inihayag sa Radyo BIDA ni Assistant City Schools Division Superintendent Natividad Ocon matapos lumabas ang rekomendasyon hinggil sa “no fail policy”.

Ayon kay Ocon, ito ay base sa mandato ng DepEd central office na kailangan parin ang pagsunod sa grading system o pagbibigay ng gardes base sa performance ng bawat mag-aaral.

Sinabi ni Ocon, ginagampanan naman ng lahat ng mga guro ang kanilang trabaho, pagtutok at pagtulong sa kani-kanilang mag-aaral lalo na ngayong bago ang pamamaraan ng pagtuturo dahil sa pandemya para lamang maipasa ang paksa upang “No children left behind”.

Samantala, pinaalalahanan naman ni Ocon ang bawat magulang na wag sagutan ang module ng kanilang mga anak sa halip tulungan na lamang silang makapasa.



-0-

Local……………………

Limang mga bala ng caliber 45 pistol ang tumapos sa buhay ng 71 years old na rubber tapper makaraang barilin ng di pa nakikilalang suspect sa Barangay New Bulatukan, Makilala North Cotabato alas 5:00 ng hapon kahapon.

Sa report ng mga pulis, nakilala ang nasawi na si Silverstre Balicog Sumaya ng Purok Durian ng nasabing Barangay.

Batay sa imbestigasyon ng otoridad, lumalabas na nilapitan ng mga suspect ang naturang biktima na nakasuot ng jacket at bull caps at pinagbabaril sabing “traydor nis a Kilusan”.

Matapos gawin ang krimen, mabilis na tumakas ang mga suspect gamit ang motorsiklo bilang get-away vehicle habang nagtamo naman ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan at ulo ang biktima dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Patuloy pa ngayon ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa posibleng pagkaaresto ng mga responsible sa krimen.

Hindi pa tiyak ang motibo sa pamamaril sa kanya.



-0-

Local……………………

Umabot na ngayon sa 180 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato makaraang madagdagan ng sampu batay sa tracker ng Center for Health Soccksargen Region.

Ang Kidapawan City pa rin ang may pinakamaraming naitalang confirmed cases na mayroong anim, sinundan ng Kabacan na mayroong tatlo at isa sa Makilala.

Batay din sa facebook post ni EOC Manager BM Philbert Malaluan, karamihan sa mga active cases ay galing sa Kidapawan City kabilang sa mga bagong kaso ay ang mga health care workers.

May mga nagpopositibo din sa virus na patuloy pang tinutukoy kung saan posibleng nakuha ang virus dahil wala namang travel history sa labas ng probinsya at pinaniniwalaang dahil sa local transmission.

Muling apela ng health authorities ang pagsunod sa standard protocols upang hindi na mas lumubo ang kaso ng sakit sa lugar.



-0-

Local……………………

Kasong murder, attempted murder at frustrated murder ang isasampa ng PNP sa pitong mga suspek na siyang nasa likod ng nangyaring pagsabog sa Sibsib, Tulunan, Cotabato nitong Enero a-27.

Ito ang ulat ni Cotabato Police Provincial Office o CPPO Director Police Colonel Henry Villar sa isinagawang Provincial Peace and Order Council o PPOC meeting kahapon.

Ayon kay Villar, ang pitong mga high profile suspects ay posibleng may kaugnayan sa Al Khobar group, bagay na patuloy ngayong iniimbestigahan ng PNP.

Base rin sa imbestigasyon ng Special Investigation Task Group o SITG Sibsib na binuo katuwang ang iba pang law enforcement units, ang signature ng bombang sumabog sa Tulunan ay kahalintulad din sa mga ginamit na IED na pinasabog sa iilang parte ng Mindanao noong nakalipas na mga taon.

Samantala, sinabi rin ni Villar na may nakolekta na silang CCTV footages na kuha ng ilang establisyemento nang maganap ang pagsabog.

Sa ngayon ay hawak na ito ng Cybercrime unit ng PNP para suriin na posibleng makatulong pa sa paglutas ng nasabing kaso.

Kaugnay nito, tiniyak naman ni Villar na patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa militar upang mapanatili ang katiwasayan sa buong lalawigan.

-0-

Local……………………

NAGLAAN ANG Bangsamoro labor ministry ng P274 million na buget para ngayong 2021 upang mas mapabuti pa ang kapakanan ng mga nasa sector ng paggawa sa rehiyon.

Ito ay mas mataas kujmpara sa P193 million noong nakaraang taon.

Ayon kay BARMM Labor minister Romeo Sema, inaasahang sa pamamagitan nito ay mas maaming programa ang maihahanda para sa mga manggagawa sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa 63 barangay ng North Cotabato na kasapi na ngayon ng autonomous region.



Sinabi ni Sema na ang kanyang departamento ay may naihandang mga programa upang matulungan ang mga manggagawang labis na naapektuhan ng pandemya.

Isa sa mga programang ito ay ang Bangsamoro Entrepreneurs Program.



-0-

Local……………………

Walang nasawi dahil sa COVID-19 sa Soccsksargen region kagabi.

Gayunman, lumubo naman ng hanggang 4,755 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Ito na ang ikalawang araw na walang nasawi sa talaan na ipinalabas ng Dept of Health, bagay na parating dasal ng marami.



Kagabi, nakapagtala ang DOH-12 ng karagdagang 44 na panibagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Dahil diyan, meron na ngayong 4,755 confirmed cases sa Region 12.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay taga General Santos City at Sultan Kudarat na mayroong tig-labing limang kaso, North Cotabato sampu, South Cotabato tatlo at isa Sarangani.

Gumaling naman ang 32 pang mga pasyente kung kayat pumalo na sa 4,052 ang total recoveries ng coronavirus disease sa rehiyon.

Labing isa sa mga gumaling na pasyente ay taga South Cotabato, tig-pito sa North Cotabato at Sarangani, anim General Santos City at isa Sultan Kudarat.

Tumaas naman ng hanggang 531 ang aktibong kaso.



-0-

Local……………………

Pagkakasangkot sa korupsyon pinabulaanan ni Isulan Vice Mayor Lord Dean Castillo matapos siyang ipaaresto ng korte kasama ang limang mga myembro ng konseho

Nilinaw ni Isulan Vice Mayor Lord Dean Castillo na wala silang ninakaw na pondo mula sa lokal na pamahalaan.

Sa halip ayon kay Castillo inireklamo sila dahil umano sa unjust judgment at pagimpluwensya sa iba nilang mga kasama na nagdulot ng perwisyo sa ibang tao.

Ito ay bahagi lamang ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na ayon kay Castillo ay malawak at saklaw ang lahat na mga aktibdad ng mga public officials.

Ito ang ipinahayag ni Castillo matapos silang makapagpyansa kasunod naman ng pagpapaaresto sa kanya ng korte kasama ang lima pang myembro ng konseho.

Kasama ni Castillo na kinasuhan sina Isulan Municipal Councilor Rene Aristoza, Blithe Cartujano, Gina Belmes-Dael, Ryan Dumaran at SK Federation President at ex-officio member Clarice Lagdamen.

Sinabi ni Castillo na nag-ugat ang kanilang kaso matapos mag-file ng administrative complaint sa Sangguniang Bayan o SB ang mga Barangay Health Workers o BHW na tinanggal nina Dansuli Barangay Chairman Jofer Durana at Kolambog Barangay Chairman Marilou Mansilla.

Ayon kasi sa mga BHW hindi nila alam ang dahilan ng kanilang pagkakatanggal ilang araw matapos ang May 2019 election.

Pero ayon kay Castillo ang mga mga kinasuhan na barangay Chairman ay dumulog na sa korte kahit na dinidinig pa ng SB ang kanilang kaso.

Nilinaw din ni Castillo na sinunod din ng lahat na mga myembro ng SP ang utos ng korte na pagdismiss sa kaso ng nasabing mga barangay chairman.

Kaya lamang ayon kay Castillo nag-file ng motion for reconsideration sa SB ang mga tinanggal na BHW na kailangan din pagtuunan ng pansin ng konseho.

Tanong naman ni Castillo bakit sila lang sa labinisang myembro ng konseho ang kinasuhan ng dalawang mga barangay chairman.

Nauna nang nilinaw ni Castillo na bago pa man sila arestuhin nakapagbayad na sila ng tig 90 thousand pesos na payansa sa korte.



-0-

Local……………………

Naghahanda na para sa digital 2021 Kalilangan Festival at 82nd Foundation Anniversary ang lokal na pamahalaan ng General Santos City.

Ito ay ayon kay Gensan City Tourism Operations Officer Paola Barcelona.

Ayon kay Barcelona kabilang sa matutunghayan ng publiko sa isang linggong selebrasyon ang online concerts, at palaro na magpapakita sa kasaysayan at kultura ng Gensan sa nakalipas na walong dekada.

Sinabi din nito na maaring makisaya ang mga mamamayan sa pagdiriwang sa pamamagitan ng Facebook at social media accounts ng local government ng Gensan.

Magaganap ang selebrasyon sa February 22 hanggang 27.

Pero ayon kay Barcelona may mga aktibidad na magpapatuloy pa rin paglagpas ng festival week.

Kabilang sa mga ito ang mini bazaar para sa mga piling micro, small and medium enterprises.

Tema ng selebrasyon ngayon taon ang “Kulturang Nagkakaisa laban sa Pandemya.”

Ito na ang ikawalang digital Kalilangan at Foundation Anniversary ng Gensan.

Matatandaan na isinagawa rin ito noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic.



-0-

Local……………………

Tinututukan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 ang pagbuwag ng illegal drug networks sa SOCCKSARGEN.

Ayon kay PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan, ang mga ito kasi ang nagpupuslit ng shabu sa tulong ng kanilang mga kasabwat sa karatig mga lalawigan ng Maguindanao at Lanao.

Ipinahayag ni Duquiatan na ang mga lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City ay kinokonsiderang pangunahing market hub para sa illegal drugs.

Gayunpaman hindi binabalewala ni Duquiatan ang posibilidad na may kaugnayan din sa illegal drug syndicate ang ilang mga political leaders.

Iginiit naman ni Duquiatan na bilang na ang araw ng mga ito dahil malapit nang bumagsak ang mga ito sa mga kulungan.

Ang PDEA 12 ay nakakumpiska ng mahigit 23 million pesos na halaga ng illegal drugs noong nakaraang taon.

Ito ay mas mataas sa 21 million pesos na kanilang narekober noong 2019.

Ipinahayag ni Duquiatan na kung hindi man makakaresolba sa problema sa iligal na droga ang pag-buwag ng PDEA sa mga illegal drug network, tiyak naman na ma-neutralized ang illegal drug acitivity sa kanilang areas of responsibility.



-0-

Local……………………

Regional Integrated Food Terminal hindi na raw ipapatayo sa bayan ng Tupi, ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng Regional Integrated Food Terminal o RIFT sa bayan ng Tupi, South Cotabato.

Kinumpirma ito ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon kay Governor Tamayo, ang 20 million pesos na ipapatayo sana ng nasabing proyekto ay ibinigay na lamang ng Department of Agriculture sa ibang lalawigan.

Ito ayon kay Tamayo ay matapos na hindi siya nabigyan ng otoridad ng Sangguniang Panlalawigan na makipagkasundo sa DA para sa pagpapatayo ng RIFT.

Matatandaan na sa kanilang session, kinuwestyon ng konseho ang mga kaukulang mga dokomento sa lupain na idodonate sana ng gobernador.

Kabilang sa mga hinanap ng SP ang deed of donation at titulo ng lupain na pagtatayuan sana ng proyekto.

Sinabi noon ni Tamayo na layon sana ng RIFT na matulungan ang mga magsasaka sa South Cotabato at karatig lugar.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo RIFT na magsisilbinig bagsakan center ng kanilang mga produkto.



-0-

Local……………………

COVID-19 Temporary Treatment Monitoring Facility tiyak nang ipatatayo ng DOH sa Koronadal City.

Magkakaroon na ng Temporary Treatment Monitoring Facility o TTMF para sa COVID-19 ang Koronadal City.

Nanguna sa ground breaking ceremony sa proyketo sa Barangay Concepcion si Department of Health 12 Regional Director Dr. Aristides Tan, Koronadal Mayor Eliordo Ogena at ibang mga lokal na opisyal ng lungsod.

Hamon naman ni Tan sa contractor ng nasabing proyekto dapat ay hindi lalagpas sa Hunyo ang konstruksyon nito.

Ayon naman kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena pinili ng lokal na pamahalaan na pagtayuan ng pasilidad ang Barangay Concepcion dahil isa ito sa mga napili para maging district health center ng lungsod.

Sinabi ni Ogena na kapag naresolba na ang problema sa COVID-19 magagamit pa rin ng city health office ang TTMF.

Ang TTMF ay isa sa mga prayoridad na proyekto ng Center of Health and Development region 12.

Ipinatayo ito sa ilalim ng “Bayanihan to Recover as One Act.”

Ang Koronadal ay isa sa anim na mga lokal na pamahalaan na nabigyan ng nasabing proyekto na nagkakahalaga ng sampung milyong piso.

-0-