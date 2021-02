NDBC BIDA BALITA (FEB 5, 2021)

HEADLINES:

1. Dalawang BIFF members, patay nang manlaban sa PNP sa Maguindanao

2. Lalaki sa Upi, Maguindanao, umawat lang sa away ng kaanak, binaril at malubha ang kalagayan

3. 22 Covid-19 patients sa North Cotabato, gumaling

4. Granular lockdown dahil sa COVID-19 ipinatupad ng LGU sa isang barangay sa Lake Sebu, South Cotabato

5. NO QR CODE, NO ENTRY na ngayon sa North Cotabato

6. Publiko pinagiingat pa rin ni South Cotabato Provincial health office laban sa patuloy na ng COVID-19

7. BABYSITTER, binaril sa Banga, South Cotabato, inaalagaang bata, tinamaan ng ligaw na bala

8. Planong harassment kontra Army at PNP detachment sa Maguindanao, nahadlangan ng military

9. Mga establisyemento sa Tulunan, North Cotabato na walang CCTV camera, babawian ng business permit.

. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

Tatlo pang COVID-19 patient ang nasawi ayon sa Department of Health sa Region 12.

Kabilang sa mga nasawi kahapon ang isang 78 years old na lalaki na taga Koronadal, isang 61 years old na taga Tulunan at isa pang 51 anyos na babae na taga Isulan.

Dahil dito sumampa na sa 174 ang kabouang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa coronavirus sa rehiyon.

Nasa 4,794 ang total coronavirus infection sa SOCCSKSARGEN region.

Ito'y matapos makapagtala ng karagdagang 39 na panibagong kaso ng sakit sa rehiyon.

Labing anim sa mga bagong kaso ay taga General Santos City, siyam North Cotabato, walo South Cotabato at anim Sultan Kudarat.

Gumaling naman ang 36 pang mga pasyente kung kayat pumalo na sa 4,088 ang total recovered patients sa rehiyon.

22 sa mga gumaling ay taga North Cotabato, 8 General Santos City, 4 Sultan Kudarat at 2 South Cotabato.

Tumaas naman ng hanggang 531 ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

Sa bangsamoro region, pumalo na sa 3,673 ang total recovered patients matapos makapagtala ang Ministry of Health ng karagdagang 33 recoveries kahapon.

Kahapon din, iniulat ng MOH-BARMM ang sampung panibagong coronavirus infections sa rehiyon.

Lima sa mga bagong kaso ay taga Maguindanao, tatlo Lanao del Sur at Marawi City at dalawa Cotabato City.

Dahil diyan, sumampa na sa 3,956 ang total covid infections sa BARMM.

Walang nasawi kahapon habang bumaba naman ng hanggang 135 ang aktibong kaso.

-0-

Local…

LALAKING UMAWAT LANG SA AWAY ng mga kamag-anak sa Upi, Maguindanao, nabaril pa; ngayon nasa ospital, nakikipaglaban kay kamatayan.

Dahil diyan, kritikal ngayon sa ospital ang taga Barangay Blensong, Upi Maguindanao, matapos barilin ng di kinilalang suspek habang umawat sa away ng magkakamag anak.

Ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang dibdid ay nakilalang si JOREX MAINAR, 32 anyos, residente ng nabanggit na bayan.

Base sa ulat, napalabas ng kanilang bahay ang biktima alas nwebe kagabi ng malamang nag aaway ang ilan nitong kamag anak.

Tila hindi nagustuhan ng di kinilalang suspek na kanya ring kaanak ang pag awat umano nito kaya sya ang napagbalingan at binaril gamit ang di natukoy na uri ng hand gun.

Nasa malubha parin na kalagayan ang biktima at patuloy na ginagamot sa isang pagamutan dito sa lungsod.

-0-

Local …………………….

PALAISIPAN NGAYON sa Cotabato City PNP saan nanggaling ang rifle grenade na nakita sa harap ng isang compound sa Barangay Rosary Heights 8 kahapon.

Nabulabog kasi ang ilang residente ng Purok Inon, RH-8, Cotabato City matapos matagpuan sa lugar ang isa umanong pinaghihinalaang unexploded rifle grenade, alas dos pasado ng hapon.

Matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen ay agad na tinungo ng PNP sa pangunguna ni Police Station 2 chief Majo Rustom Pastolero ang lugar kong saan nakita ang pampasabog upang i-secure ang lugar.

Paalala ng mga otoridad, agad na ipagbigay alam sa kanila ang anumang makikitang mga kahina hinalang bagay sa paligid upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat

-0-

Local …………………….

ISINUKO NG MGA local officials ng Datu MOntawal, Maguindanao ang isang dosenang mga baril sa 602nd Infantry Brigade bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms.

Ang mga baril ay nai-turn over ni Datu Montawal town Mayor Ohto Montawal kay 602nd Infantry Brigade commander Brig. Gen. Capulong at 90th Infantry Battalion commander Lieutenant Colonel Rommel Mundala.

Kabilang sa mga isinuko ay siyam na Garand Rifles, isang Muzzle Caliber .30, isang home-made Sniper Rifle at isang Carbine rifle.

Sinabi ni 6th Infantry Division commander Major General Juvymax R. Uy, at hepe ng Joint Task Force Central chief, na tanging police, sundalo at CAFGU ang pinapayagang magdala ng armas.

-0-

LOCAL…

Pagpapatuloy ng mga mahahalagang proyekto ng LGU na apektado ng pandemya tiniyak ni Tacurong Mayor Angelo Montilla sa kanyang State of the City Address.

Aminado si Tacurong City Mayor Angelo Montilla na apektado ng COVID-19 pandemic ang konstruksyon ng mga mahahalagang proyekto sa kanilang lugar.

Gayunpaman ayon kay Montilla hindi magiging balakid ang health crisis para sa pagpapatupad ng mga ito.

Sa katunayan ayon kay Montilla ipinagpapatuloy muli ng lokal na pamahalaan ng Tacurong ang konstruksyon ng kanilang mahigit 27 million pesos na dialysis center.

Ayon sa alkalde ang proyekto ay napaglaanan na ng Tacurong LGU ng mahigit 17 million pesos.

Dinagdag din nito na naglaan din ng 19.9 million pesos ang lokal na pamahalaan para sa pagbili ng dialysis machine at iba pang mga equipment.

Sinabi ni Mayor Montilla na base sa progress report ng city engineering office mabubuksan ang dialysis center bago magtapos ang kanyang termino sa 2022 na siya nilang target.

Maliban sa dialysis center ipinahayag din ni Montilla na matatapos na rin ang paglalagay ng 10 million pesos solar lights sa mga kalye ng Tacurong.

Inaasahan din nila ayon kay Montilla ang pag-install ng 50 million pesos na solar lights sa kahabaan ng national highway ng Tacurong na pinondohan naman ng national gobernment.

Sa ngayon ayon kay Montilla ay inaayos na lamang ng engineering office ang plano para sa 92 million pesos na redevelopment ng Tacurong Public Market.

Patapos na rin ayon sa alkalde ang five million pesos na fuel depo ng lokal na pamahalaan sa public terminal.



-0-

LOCAL…

Publiko pinagiingat ni South Cotabato Provincial health officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. dahil sa patuloy pa ring banta ng COVID-19

Mula 1,221 noong January 1, umabot na sa 1,362 ang COVID-19 cases sa lalawigan ng South Cotabato noong February 3.

Ibig sabihin nito 241 ang nadagdag sa mga nahawa ng virus sa lalawigan sa nakalipas lamang ng tatlumput apat na araw.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr., ito ay patunay na nananatili pa rin ang banta ng COVID-19 sa lalawigan.

Kaya ayon kay Aturdido hindi pa rin maaring maging kampante ang publiko.

Binigyan diin ni Aturdido na hindi pa 100 percent na ligtas sa COVID-19 ang lalawigan.

Umaasa din ito na makalipas ang sampung buwan kung kelan unang naitala ng COVID-19 cases sa bansa ,naisapuso na rin ng publiko ang minimum health protocol.

Ang mga ito ay ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng facemask o face shield at pagsunod sa physical distancing.

Dinagdag din ni Aturido na makatutulong din sa pagiwas sa COVID-19 ang palagiang pabubukas ng mga opisina o bahay para magkaroon ng “air exchange.”

Pinayuhan din nito ang mga mamamayan na tiyaking tama ang mga impormasyong paniniwalaan dahil ang maling paniniwala ay mas makapagpapalala pa sa problema sa COVID-19

Ang integrated provincial health office ay nakapagtala ng 1,243 COVID-19 recovery sa South Cotabato

Pero ang nakakalungkot ayon kay Aturdido 34 naman ang binawian ng buhay dahil sa COVID 19 matapos madagdagan ng pito ang 27 na kanilang naitala noong January 1.



-0-

LOCAL…

Tanggapan para sa mas maigiting na disaster preparedness binuo ng lokal na pamahalaan ng General santos City

Itinalaga ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera bilang acting head ng katatatag pa lamang nilang Public Safety Office o PSO si Engineer Riza Paches.

Ayon kay Rivera ang PSO ay mangunguna sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga programa para matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo na sa panahon ng kalamidad.

Sinabi ni Rivera na ang PSO ay mamamahala din sa mga programa para labanan ang kalamidad at maging ang mga problema sa trapiko sa Gensan.

Ayon naman kay Paches ang PSO ay kinabibilangan ng mga sangay ng LGU na may partisipasyon sa disaster preparedness at emergency response.

Ang mga ito ay ang City Transportation and Traffic Engineering Division, City Security Division, , City Disaster Risk Reduction and Management Office, at Administrative Division.

Sinabi ni Paches na bumubuo na sila ng mga plano para mapaigting ang serbisyo ng lokal na pamahalaan.

Ang pagtatag ng PSO ay bilang pagtalima na rin sa ordinansa na inakda ni Gensan Councilor Edgar Yumang.

Trabaho din ng mga taga PSO ang mag-regulate ng public utility vehicles, road use o traffic management ng mga sasakyan, kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan, ari-arian , pasilidad ng pamahalaan, at disaster reduction and management.

Magsisilbi rin ang nasabing tanggapan ng Motorized Tricycle Franchising Regulatory Board at City Disaster Reduction and Management Council.



-0-

LOCAL…

Binaril ang nasawing biktima habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Barangay Cinco Banga, South Cotabato.

Kinilala ni Banga Chief of Police Major Joseph Forro III ang biktima na si Generose Patiño Puyong alias “In-in” 37 years old, babysitter, myembro ng LGBT community at nakatira din sa nasabing barangay.

Ayon kay Forro ang biktimang si Puyong ay pinagbabaril ng tatlong mga kalalakihan na nakasunod sa kanila na sakay din ng motorsiklo.

Ipinahayag ni Forro na ang biktimang si Puyong ay agad na binawian ng buhay sanhi ng mga tama ng bala ng baril.

Sugatan naman sa kaliwang paa matapos tamaan ng ligaw na bala ang angkas nitong menor de edad na ginagamot pa sa ospital.

Maswerteng hindi naman tinamaan ng bala ang kasama pa nilang si Jessa May Mier Placido, 25 years old, walang trabaho.

Ang mga biktima ay papunta sana sa Barangay Hall ng Cinco nang pagbabarilin ng mga tumakas na salarin.

Love triangle naman ang motibo na tinukoy ni Forro sa krimen.

Ayon kay Forro mayroon na silang person of interest sa krimen.

-0-

LOCAL…

Granular lockdown dahil sa COVID-19 ipinatupad sa isang barangay sa Lake Sebu, South Cotabato

Apektado ng granular lockdown na ipinatupad ni Lake Sebu Mayor Floro Gandam ang animnaput siyam na mga pamilya sa limang mga Sitio ng barangay Lower Maculan sa nasabing bayan.

Ayon kay Gandam ang mga ito ay napadalhan na ng supply ng relief goods ng lokal na pamahalaan.

Sinabi ni Gandam na layon ng lockdown na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ito ay matapos maitala ng municipal health office ng lake Sebu ang walong mga kaso ng COVID-19 sa nasabing barangay.

Sakop ng granular lockdown ang mga Sitio ng Bagong Silang, Silangan , Kaunlaran, Daisy at Zone 3.

Ayon kay Gandam ang pag-lockdown sa nasabing mga Sitio ay inirekomenda ng municipal inter-agency task force.

Kinumpirma din ni Gandam na isa sa mga COVID-19 positive na asymptomatic o walang symptoms ay nakapunta pa sa mga sabungan sa Lake Sebu at karatig bayan ng Tboli at Surallah.

Ito ay base na rin sa isinagawang contact tracing ng municipal health office.

Dahil dito ayon kay Gandam, suspendido muna ngayon ang operasyon ng mga sabungan sa Lake Sebu.

Magtatal ang anim na araw na lockdown sa nasabing mga Sitio hanggang sa February 7.