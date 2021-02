NDBC BIDA BALITA (Feb. 6, 2021)

HEADLINES:

1. DALAWANG mga Ustadzes sa Cotabato City, patay sa law enforcement operation.

2. DALAWA PATAY dahil sa Covid-19 sa Soccsksargen region, 54 ang gumaling at 51 ang bagong kaso.

3. COVID-19 vaccine na maaring gamitin sa lalawigan, hindi pa tiyak ng provincial health office ng South Cotabato.

4. Cotabato City mayor Sayadi, nagbabala sa mga gumagamit ng fake travel and health documents

5. Magsasakang naki-birthday sa South Cotabato, patay, security guard na kumakain, sugatan.

6. ILAN SA MGA TAGA North Cotabato, hindi pabor sa implementasyon ng “child car seat law”

7. 73rd founding anniversary ngayon ng The Mindanao Cross

8. Film making workshop tampok sa Arts Month Celebration ng South Cotabato; Kultura, kayamanan daw ng lalawigan.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

Local………………..

May 54 bagong Covid-19 positive patients sa Region 12 ang gumaling kahapon, ayon sa pinakahuling data ng Dept of Health 12.

Naitala din ng DOH ang 51 bagong kaso ng nakamamatay na sakit at dalawa ang nasawi kahapon.

Ang mga nasawi ay mula sa Sto Nino, South Cotabato na isang 78 taong gulang na lalaki. Isa ring taga Mlang, North Cotabato ang nasawi dahil sa Covid. Ito ay lalaki na nagkakaedad ng 68 taong gulang.

Sa mga bagong kaso, 22 ang mula North Cotabato, 13 sa Sultan Kudarat, 10 sa South Cotabato at anim ang mula Gen. Santos City.

Sa mga gumaling, 30 ang taga Gen. Santos City, 12 ang mula North Cotabato, at tig-anim sa Sultan Kudarat at South Cotabato.

Malapit nang umabot sa 5,000 ang total conmfirmed Covid 19 cases sa rehiyon

-0-

Local………………..

SAMANTALA, WALONG BAGONG KASO ng Covid-19 ang naitala sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao.

Dalawa naman ang naitalang gumaling sa sakit habang abot na sa 3,964 ang total confirmed cases.

May 141 ang aktibong pasyente at nagpapagaling habang may 148 na ang namatay.

Sa walong bagong kaso, anim ang taga Maguindanao habang dalawa mula sa Sulu.

-0-

Local………………..

MULING NAGBABALA SI COTABATO CITY Mayor Cynthia Guiani Sayadi laban sa mga returning overseas Filipinos o locally stranded individuals na gumagamit ng pekeng travel documents habang pauwi ng lungsod.

Ito ay kasunod ng pagka-diskubre ng LSI-ROF Team ng Cotabato City government sa Awang Airport ng mga fake travel documents na dala ng umuuwing kababayan.

Ayon kay Mayor Sayadi, ang mga lumabag at may hawak na fake travel documents ay nakakulong na at pinagharap ng kaukulang kaso at multa.

Inamin ng mga umuwing LSI at ROF na kasama sa package deal ng kanilang recruitment agency ang travel documents na mga peke pala.

-0-

LOCAL…

GINAGAMIT NA NGAYON ng Cotabato Light and Power Company ang inayos at pinalakas na Malagapas sub-station upang madagdagan ang power load sa franchise area nito.

Natapos na ng Cotabato Light ang installation ng dagdag na 15 megavolt ampere o MVA transformer sa sub-station.

Ito ay magbabawas sa power outages o brownout, mas pinabuting distribution reliability at mas malakas na load capacity.

Ang Malagapas sub-station ay meron na ngayong 27 MVA.

Sinabi ni Cotabato Light president and Chief Operating Officer Valentin S. Saludes na ang pinalakas na sub-station ay magbibigay ng katiyakan ng sapat na supply ng koryente sa franchise area at sa mga power consumer and business establishments sa Cotabato City.

-0-

-0-

Local………………..

BINIGYAN NG GO SIGNAL ng Ministry of Environment ng Bangsamoro Region ang Maguindanao provincial government upang putulin ang mga puno sa gilid ng highway sa Buluan, Maguindanao.

Ito kasunod ng mga aksidente na ang mga sasakyang dumadaan ay nababagsakan ng mga sanga ng punong kahoy at ang planong road widening project.

Ang mga puno na ito ay matatagpuan sa gilid ng highway sa harap ng Maguindanao provincial capitol grounds.

Humingi si Maguindanao Gov. Bai Mariam Sangki Mangudadatu ng permit to cut trees (PCT) mula sa BARMM environment office.

Ito ay inaprobahan ni Minister Abduraof Macacua.

Gayunman, merong kondisyon na ibinigay sa BARMM education ministry ang mga naputol na kahoy upang magamit ng mga paaralan sa Buluan, pagtanim ng mga bagong puno kapalit ng mga pinutol na punongkahoy.

-0-

LOCAL…

IPINAGDIRIWANG NGAYON ARAW ng The Mindanao Cross, the little paper with a big cause, ang 73rd birthday nito kasabay ng pangakong mananatiling pangunahing taga paghatid ng balita sa rehiyon.

Sa kabila ng umiiral na makabagong tekonohiya at sa kabila ng katotohanang maraming mga newspapers, daily o weekly, ang nagsara or tuluyan nang nawalan ng print edition at nananatiling on line na lang, ang Mindanao Cross ay magpapatuloy dahil ito ang nais ng Oblates of Mary Immaculate.

Nagbawas man ng tao, nagbawas man ng bilang ng printed edition at pati personnel, nangako naman ang Mindanao Cross management na tuloy ang paglalakbay nito bilang media ministry ng Oblates of Mary Immaculate.

Mula Feb. 6, 1948 hanggang ngayon, dalawang beses lang hindi naka imprinta ang Mindanao Cross at ito ay noong panahon ng Martial Law.

-0-

local...

DALAWANG WANTED persons ang nasawi matapos na manlaban sa mga police sa Cotabato City.

KINILALA ANG NASAWING mga biktima na sina Ustads Yahya Muntong at Parhan Bacol na pawang taga Bucana, Barangay Kalanganan Mother, Cotabato City.

Sila ay nahaharap sa kasong murder at merong warrant of arrest na isisilbi sana ng mga tauhan ng Cotabato City PNP alas onse ng umaga kahapon.

Pero, ayon kay Police Station 4 chief Maor Elexon Bona na agad pinaputukan ng dalawang mga suspects ang mga police na papasok sa kanilang bahay sa Barangay Kalanganan Mother.

Isa sa mga police ang tinamaan sa tiyan subalit ito ay ligtas dahil naka bullet proof vest. Naghagis pa ng granada ang mga ito, ayon kay Major Bona pero hindi sumabog.

Ayon kay Bona, matagal nang sinusubaybayan ng PNP ang mga suspect at kahapon nang makumpirmang naroon sila ay isisilbi sana ang warrant of arrest.

Nakuha sa crime scene ng isang cal. 45 pistol at Granada. Pero, sabi ng kamag-anak ng mga nasawi, meron nang amicable settlement sa pagitan nila at pamilya ng kanilang napatay.

-0-

local..

Magsasaka patay, kasamang security guard sugatan sa pamamaril sa Tampakan, South Cotabato.

Kinilala ni Tampakan Chief of Police, Major Ramil Aruelo ang nasawing biktima na si Rolando Salalingan, 56 years old, magsasaka at nakatira sa Sitio Campo 4, Barangay Danlag, Tampakan, South Cotabato.

Ayon kay Aruelo si Salilangan ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City. Sanhi ito ng tama ng bala ng baril sa kanyang leeg. Ang kasama naman nitong security guard ng SMI na si Rail Segal, nasa hustong gulang ay nagtamo naman ng minor injury.

Si Segal ay inimbitahan lamang na dumalo sa birthday party ng apo ng biktimang si Salalingan. Pero habang kumakain, bigla na lamang silang pinagbabaril ng mga salarin na nakatago sa madilim na bahagi ng kanilang lugar.

Ipinahayag ni Aruelo na inaalam pa ng PNP kung sino talaga sa dalawa ang target at ano ang motibo ng tumakas na salarin sa pamamaril.

-0-

Documentary film making, workshop and competition tampok sa National Arts Month Celebration sa South Cotabato

Magpapakitang gilas sa documentary film making ang mga mga artist sa South Cotabato. Kaugnay ito sa national Arts Month celebration ngayong Pebrero. Ang mga kalahok sa film making competition ay mga participant sa “Sine Dokyu.”

Ito ayon kay Arts Culture Tourism and Sports o ACTS Unit Tourism Operations Officer I Argie Asaria, ay isang mobile documentary film making workshop and competition. Ang mga participant ay inaasahang makagawa ng documentary film gamit ang kanilang mga cellphone.

Magiging Topic naman nito ang “COVID Quarantine.” Gaganapin ito sa February 12 hanggang 13.

Dinagdag din ni Asaria na tampok sa selebrasyonn ang stage play na Nine loves, Nine Lives, the snippet of different faces of love sa Mall of Ace sa February 14.

Habang sosolusyunan naman sa training workshop on the policy declaration of South Cotabato Indigenous Arts and Craft ang pinangangambang komersyalismo ng mga indigenous arts and crafts sa lalawigan. Gaganapin naman ito ayon kay Asaria sa February 18 hanggang 21.

Ayon kay Asaria tuturuan din ang mga vlogger ng lalawigan ng sketching sa February 20 at magiging subject naman ng mga ito ang South Cotabato Provincial capitol.

Tiniyak din din Asaria ang pagpapatupad ng minimum health protocols tulad na lamang ng 50 percent capacity sa mga venue ng selebrasyon. Voice Clip…si South Cotabato Arts Culture Tourism and Sports Unit Tourism Operations

Tema naman ng selebrasyon ngayong taon ang “Alan-Sining, Alay-Sigla.”

-0-

local...

COVID-19 vaccine na maaring gamitin sa lalawigan, hindi pa tiyak ng provincial health office ng South Cotabato

Pinagaaralan pa ngayon ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang mga bakuna laban sa COVID-19 bilang paghahanda na rin sa malawakang nitong vaccination program.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. kabilang sa kanilang tinitingnan ang viability at bisa ng mga bakuna lalo na sa paglabas ng bagong strain ng virus sa ibang bansa. Sinabi ni Aturdido na kabilang sa mga bakuna na kanilang kinokonsidera ay ang mga COVID-19 vaccine na gawa ng British-Swedish pharmaceutical firm AstraZeneca at United States-based Pfizer.

Ang mga ito ayon kay Aturdido ay nabigyan na ng emergency used authorization ng Food and Drug Administration o FDA.

Ayon kay Aturdido kinikonsidera din nila sa pagpili ng bakuna ang logistic aspect partikular na ang magagastos sa storage ng mga ito. Ito ang ipinahayag ni Aturdido matapos mangako si Governor Reynaldo Tamayo Jr. na bibili rin ng bakuna ang provincial government bilang pandagdag sa ibibigay ng national government.

-0-

Eskwelahan para sa mga bata sa kanilang lugar, hinihiling sa pamahalaan ng sitio leader sa Ned, Lake Sebu, South Cotabato

Pangarap ng Sitio Leader na si Clohonon Oden ng liblib na Sitio ng Tasaday sa Barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato na makapag-aral sa eskwelahan at hindi sa gubat ang kanilang mga anak. Kaya panawagan nito sa pamahalaan magpatayo ng eskwelahan sa kanilang lugar kahit na primary school pa lamang muna.

Ayon kay Oden, sa ngayon kasi ay kailangan pa ng mga bata sa kanilang Sitio na maglakad ng tatlong kilometro sa bundok at tumawid ng ilog bago marating ang pinakamalapit na Sitio Blit Elementary School.

Dinagdag din nito na kapag nagkaroon na ng eskwelahan ang Sitio Tasaday, makikinabang din dito maging ang mga bata sa tatlo pang karatig na Sitio.

Hiniling din ni Oden sa gobyerno ang pagpapaayos ng daan patungo sa kanilang lugar, water system, day care center, health center at dagdag na training na magbibigay sa kanila ng hanapbuhay.

Bilang tugon, nangako naman si TESDA Secretary General Isidro Lapeña na ipapaalam nito sa mga concerned na ahensya ng gobyerno ang hinaing ni Oden.

Nangako din ito na tatalakayin nila sa susunod na meeting kasama ang Deped ang hiling ni Oden na eskwelahan para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Sa ngayon ang labindawalang mga mamamayan ng Sitio Tasaday ay sumasailalim na sa organic agriculture training ng TESDA.

-0-

South Cotabato PNP napili muli ng PNP 12 bilang top performing police unit sa rehiyon

Napanatili ng Provincial Police Office ng South Cotabato ang pangunguna nito sa lahat na police units sa SOCCKSAREN sa Unit Peformance Evaluation sa buong region 12 noong Enero.

Ito ay matapos makakuha ng 93.20 percent rating sa resulta na ini-release ng Regional Unit Peformance Evaluation Board ng Police Regional Office o PRO 12.

Kaugnay nito, ipinahayag ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason na ang excellence o kahusayan ay hindi lamang tsamba. Sa halip ayon kay Siason, ito ay resulta ng maayos na pagtatrabaho at dedikasyon ng PNP personnel sa lalawigan.

Ipinahayag din ni Siason na dahil sa kanilang pinakahuling tagumpay na ito at suporta ng mga stakeholders naitaas ng PNP South Cotabato ang pamantayan sa public service.

Pumangalawa naman sa South Cotabato na nakakuha ng 91.67 percent rating ang Sultan Kudarat Provincial Police Office, at pangatlo ang Sarangani PNP na may 90.69 percent.

-0-

local..

Hindi paman ganap na naipapatupad ang Republic Act No. 11229 o ang the Child Safety in Motor Vehicles Act, maraming mga mamamayan ng Cotabato Province ang umalma dito.

Para sa kanila, ito ay impraktikal at hindi naayon sa panahon dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19 pandemic.

Bukod dito, doble gastos pa sa kanila dahil mahal na rin ang car seats sa ngayon kung saan taas kilay na lamang ang karamihan sa mga mamamayan ng probinsya.

Kung may mga umalma mayroon namang sang-ayon sa nasabing batas bilang proteksyon sa mga kabataang nasa biyahe. Bawal din ang pagsakay sa frontseat ng mga 12 years old and below. Narito ang kanilang pahayag.

-0-

local...

Sa ospital na binawian ng buhay ang lalaking biktima ng pamamaril sa Barangay Poblacion, Kidapawan City pasado alas 6:00 kagabi.

Sa report ng mga pulis, nakilala ang nasawing biktima na si Archie Embalzado, 38 years old, dating OFW at nakatira sa nasabing lugar.

Narinig na lamang ng mga kapit-bahay ang limang mga putok ng baril at dito na nakitang nakahandusay si Embalzado na noo’y naglalaba lamang.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan ang biktima dahilan para agad na isugod sa pagamutan pero ilang minuto lamang ay binawin ito ng buhay. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng PNP kung ano ang motibo ng mga suspek sa pamamaril at pagpatay sa biktima. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Pitong mga paaralan sa Tulunan, North Cotabato ang tumanggap ng mga school supplies na nagkakahalaga ng abot sa P1.3-million pesos bilang suporta sa mga guro sa modular learning modality ngayong may banta pa rin ng pandemya.

Ayon kay Tulunan Local School Board Dennis Ortizo, ang pitong mga secondary schools ay kabilang lamang sa kabuuang tatlumpu’t dalawang mga eskwelahan sa bayan na tumanggap ng mga printer, bondpaper, ink at iba, kabilang din ang handwashing facilities, alcohol at thermal scanner.

Dagdag pa ni Ortizo, ang nasabing halaga ay mula pa sa natirang Special Education Fund o SEF ng nakalipas na taon. Samantala, ngayon taon abot naman sa higit sampung milyong piso ang nakalaan sa SEF. Aasahan naman aniya na sa mga susunod na linggo ay matatanggap na ng ilang mga paaralan ang karagdagang mga printer at riso graph na malaking tulong sa pagpo-produce ng mga modules.

-0-

local...

Nangunguna ang Cotabato Province na may pinakamaraming naitalang kaso ng COVID-19 sa buong region 12 sa loob lamang ng 24 oras.

Kagabi, ang bayan ng Kabacan ang may maraming kaso kung saan mayroong walo, pito Kidapawan City, tig dalawa sa Mlang at Alamada. Habang tig isa sa Antipas, Midsayap at Tulunan. Ang walong bagong kaso na mula sa Kabacan ay cluster of cases na may close contact sa isnag confirmed positive cases at dumalo sa social gathering sa lugar.

Sa kabuuan mayroon ng dalawamput isang aktibong COVID-19 case sa bayan at kabuuang limamput siyam na mga naitatala. Kabilang din sa mga nagpositibo ang apat na mga senior citizens. Nakapagtala din ng COVID- 19 related death ang probinsya na mula sa bayan ng Mlang. Siya ay senior citizen at binawian ng buhay nito pang February 04.

-0-

local..

BINABALAK NG Comelec sa Region 12 na maglagay ng mga satellite registration centers sa ibat ibang barangys ng rehiyon para mas maraming mga botante ang makapagpatala.

Sinabi ni Comelec 12 regional director Michael Abas isinasailalim na sa evaluation ang mga barangay na maaring pagdaosan ng registration of voters.

Nakikipag-ugnayan na ang Comelec sa Region 12 inter-agency task force on Covid 19.

Aniya, gagawin lang ang satellite registration sa mga barangay na walang kaso ng Covid-19.

Nangako si Abas na magkakaroon ng mahigpit na pagpapatupad ng health protocols upang makaiwas sa pagkalat ng sakit, sakaling meron nito sa registration center.