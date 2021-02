NDBC BIDA BALITA (FEB. 8, 2021)

HEADLINES:

1. South-Central Mindanao, niyanig ng magkasunod na lindol kahapon, sentro ng lindol ang Magsaysay, Davao del Sur

2. Apat katao, nasaktan sa North Cotabato dahil sa lindol, ilang mga bahay, nasira

3. Phivolcs Cotabato station seismologist, nagpaalala sa lahat na dapat laging handa.

4. Bilang ng Covid sa Region 12, malapit na pumalo sa 5,000

5. SOUTH COTATABATO GOV. Tamayo, umaasang aprobahan kaagad ng provincial board ang pondong pambili ng Covid-19 vaccines.

6. Mahigit 1,000 na mga business establishments sa Kidapawan City, nagsimula nang gumamit ng CCTS at QR code.

7. Kung may problema sa usapin ng edukasyon, dapat pag-usapan at wag magreklamo ng patago, ayon sa BARMM education minister.

8. Tourist destinations sa South Cotabato patuloy sa pagdami sa kabila ng pandemya, ayon sa tourism office

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA….

SUSUNOD’

-0-

Local………………..

NIYANIG NG MAGKASUNOD NA lindol ang Davao del Sur at kalapit lalawigan, kabilang na ang North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato kahapon.

Unang naitala ang magnitude 4.8 na lindol na naramdaman alas 7:28 ng umaga at ang epicenter ay natukoy sa bayan ng Magsaysay, Lanao del Sur.

Ang lindol ay tectonic in origin o dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim. Alas 12:22 ng tanghali ay isang mas malakas na lindol ang naitala at epicenter pa rin ang Magsaysay, Davao del Sur.

Ayon sa Phivolcs, ang magnitude 6.1 ay natukoy din sa Magsaysay. Naramdaman ang mga pagyanig hanggang sa Davao region, Bukidnon at Misamis Oriental.

Samantala, may mga naitalang cracks sa ilang bahay, nagbagsakang paninda ng Mercury Drug Store sa Kabacan, takbuhan ang mga tao sa Gaisano Grand Mall sa Kidapawan, at SM Mall of Davao sa Matina.

-0-

Local……………………

MATAPOS ANG MAGKASUNOD na lindol kahapon sa Magsaysay, Davao del Sur, iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nanatiling intact ang mga transmission towers nito.

Sinabi ni NGCP Communications chief Michael Ligalig na batay sa monitoring ng NGCP, walang naapektuhang steel towers ng NGCP sa Davao del Sur at sa mga kalapit lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao Occidental.

Sa talaan ng Phivolcs hanggang alas 5 ngayong umaga, abot sa 25 na aftershocks ang naitala makaraan ang magnitude 6.1 na pagyanig kahapon ng tanghali.

-0-

Local…

Samantala, SI COTABATO Phivolcs station seismologist Engr. Raineir Amilbahar ay nagpaalala din na mahalaga ang laging handa sa lahat ng pagkakataon dahil any time maaring darating ang lindol.

Dapat din aniyang sumunod ang lahat sa mga alituntunin na ibinigay ng pamahalaan kaugnay sa lindol at iba pang kalamidad.

Si Engr. Amilbahar ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida ngayong umaga.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng karagdagang labing apat na panibagong kaso ng coronavirus disease ang Ministry of Health. Dahil dito, umaabot na sa 3,980 ang total cases sa BARMM.

Pitong pasyente naman ang iniulat na gumaling kung kayat pumalo na sa 3,689 ang total recoveries ng COVID-19 sa rehiyon.

Nanatili sa 148 ang bilang ng mga namatay habang nasa 143 naman ang aktibong kaso.

Sa bagong kaso, 11 ang taga Marawi City at Lanao del Sur habang tatlo naman sa Cotabato City.

-0-

Local …………………….

HINAMON NI EDUCATION MINISTER MOHAQHER IQBAL ang mga guro o parents ng Cotabato City schools division na magpakilala at gawing legitimate ang kanilang reklamo.

Sagot ito ni Minister Iqbal sa diumanoy liham na ipinarating sa Radyo Bida Cotabato City hinggil sa delayed daw na operating expenses ng city schools division.

Reklamo nila wala na daw pambili ng ink, coupon bonds at printing materials para sa modules ng mga mag-aaral, naputulan daw ng koryente at tubig mula nang mailipat ng city schools division sa BARMM.

Ayon kay Iqbal, pinaka-the best na lumantad at mapag-usapan ang problema para mabilis na mahanap ang solusyon.

-0-

Local…

Tourist sites sa South Cotabato patuloy sa pagdami sa kabila ng pandemya, ayon sa provincial tourism office Umabot na sa mahigit 200 hanggang 250 ang tourist sites sa lalawigan ng South Cotabato.

Kinumpirma ito ni Arts Culture Tourism and Sports o ACTS Tourism Operations Officer Argie Asaria.

Ayon kay Asaria karamihan sa mga bagong nagbukas sa South Cotabato ay Agri-tourism farm sites lalo na sa mga bayan ng Polomolok, Norala at Tupi.

Gayunpaman nilinaw ni Asaria na limamputlima lamang sa mga tourist sites sa lalawigan ang nabigyan ng accreditation ng Department of Tourism o DOT.

Paliwanag ni Asaria, karamihan kasi sa mga tourist site sa lalawigan ay hindi na-comply ang minimum standards ng ahensya.

Tiniyak naman ni Asaria na para mabigyan ng accreditation patuloy ang tulong ng kanilang tanggapan sa mga tourist site sa lalawigan.

Ipinaliwanag ni Asaria na maliban sa DOT at provincial tourism office mayroon ding third party assessor na tumutungo mismo sa mga tourist site.

Sa kabila nito, sinabi ni Asaria na isa ang South Cotabato sa may pinakamaraming tourist site sa region 12 na accredited ng DOT.

Sa katunayan ayon kay Asaria, sampung mga tourist site pa ang inirekomenda nila para sa assessment ng ahesnya. Kaya lamang ayon kay Asaria, naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay Asaria nangunguna pa ring tourist destination sa South Cotabato ang mga bayan ng, Lake sebu, Tupi at Polomolok.

Patok din sa mga turista ayon kay Asaria ang pottery making sa Tantangan at mga resort sa bayan naman ng Banga.

-0-

Local…

Quarry operations sa Allah river hihigpitan ng provincial environment and management office ng South Cotabato Ipatutupad ng mahigpit ng Provincial Environment and Managemet Office o PEMO ang one-kilometer buffer zone sa paglalagay ng mga istruktura sa mga upstream at downstream areas ng mga ilog sa South Cotabato.

Ayon kay PEMO Mines ang Geosciences Division Acting Head Agnes Castañares, ito ay bilang kabahagi ng pag-regulate nila ng quarry-operation sa lalawigan.

Para makontrol ang gravel quarry activities, nakikipagugnayan na rin ang PEMO sa mga concerned na ahensya ng gobyerno at kanilang mga stakeholder.

Sinabi ni Castañares na sa pamamagitan nito ay magiging mas madali din sa kanila ang pagtukoy sa mga illegal quary operators lalo na sa Allah River sa Upper Valley Area ng South Cotabato.

Layon nito ayon kay Castañares na maprotektahan at mapanatili ang alignment ng daloy ng tubig sa nasabing ilog.

Dinagdag din ni Castañares na target nilang makapagtanim ng mahigit 232 thousand na mga bamboo hills sa mga pampang at riparian zones ng Allah River.

Ito ay bilang kabahagi naman ng kanilang riparian conservation at re-vegetation program.

Ipatutupad ito ayon kay Castañares sa tulong ng South Cotabato Foundation Incorporated, Tribal Leaders Development Foundation Incorporated, Allah Valley quary operators at lokal na pamahalaan ng Surallah.

-0-

Local…

Bayarin sa franchise ng mga tricycle driver at operator na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic isinusulong na ipagpaliban ng Gensan City Council.

Nais ng city council na ipagpaliban muna ang paniningil ng 2,000 pesos na franchise fees at iba pang bayarin sa mga tricycle driver at operator sa General Santos City.

Paliwanag ni Gensan Councilor Jose Edgar Yumang, isa kasi sa pinaka-apektado ng pinalawig na lockdown dahil sa COVID-19 pandemic ang transport sector sa lungsod.

Kaugnay nito, sinabi ni Yumang na sisimulan nila ang serye ng public consultation sa deferment ng franchise fee sa mga tricycle driver, operator at iba pang sektor ngayong linggo.

Sinabi ni Yumang na kung matutuloy, malaking tulong ito sa mga tricycle driver at operator na problema ngayon ang pagpapa-renew ng kanilang franchise.

Dinagdag din ni Yumang na tinitingnan din nila ang posibilidad na pag-waived ng bayarin sa Motorized Operator’s Permit o MTOP at environmental fee.

Base sa datus ng lokal na pamahalaan, ang Gensan ay mayroon ngayong mahigit 42 thousand na mga tricycle na bumibyahe sa dalwamput anim na mga barangay ng lungsod.

Pero 7,441 lamang sa mga ito ang mayroong prankisa.

-0-

Local…

Pagbili ng COVID-19 vaccine pinaghahandaan na ng provincial government ng South Cotabato Ayusin na ang pondo at gumawa ng proposal para sa pagbili ng COVID-19 vaccine.

Iniutos ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Local Finance Committee ng lalawigan.

Paliwanag ni Tamayo, kailangan kasi ng provincial government na bumili ng nasabing bakuna.

Ito ay matapos kumpirmahin na limampung porsyento lamang sa pangangailangan sa COVID-19 vaccine ang posibleng ibigay ng national government sa mga local government unit.

Kaya ayon kay Tamayo, para matulungan ang mga local government sa pagbili ng bakuna kailangan din itong paglaanan ng pondo ng provincial government.

Umaasa naman si Tamayo na na ito ay susuportahan ng Sangguniang Panlalawigan.

Nauna nang ipinahayag ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na pinagaaralan pa nila kung anong COVID-19 vaccine ang dapat gamitin sa lalawigan.

-0-

Local…

Pagsasagawa ng assessment sa integridad ng kanilang mga gusali hiniling ni Koronadal CDRRMC Action Officer Cyrus Urbano sa mga establismento sa lungsod kasunod ng malakas na pagyanig kahapon.

Magsagawa ng assessment o self-evaluation sa kanilang mga gusali. Ito ang panawagan sa mga commercial establishment ni Koronadal City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC Action Officer Cyrus Urbano.

Layon nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng emerhensya.

Kasunod ito ng intensity V na lindol na naramdaman sa lungsod at karatig lugar kahapon.

Ipinahayag din ni Urbano na nasa ligtas nang kalagayan ang isa katao mula sa isang mall na dinala sa isang pribadong ospital matapos masugatan sa kanyang ulo.

Mahigit sampu katao naman ang isinugod sa South Cotabato Provincial Hospital matapos mahilo at mawalan ng malay.

Sinabi ni Urbano na malaking tulong din sa mga nag-hyperventilate na mga mamamayan kasunod ng lindol ang maagap na pagresponde ng mga in-house medic ng mga mall sa lungsod.

Tumulong din sa mga ito ayon kay Urbano ang mga kasapi ng Bureau of Fire Protection o BFP, at Disaster Risk Reduction and Management Council ng South Cotabato at Koronadal.

Binigyan diin ni Urbano na dahil sa walang nakakaalam kung kelan magaganap ang mga pagyanig, mahalaga ang regular na pagsasagawa ng earthquake drill lalo na sa mga lugar na malimit puntahan ng maraming mga mamamayan.

Ayon naman kay Office of the Civil Defense 12 Information Officer Joremie Balmediano, base sa kanilang initial assessment kahapon hindi nagdulot ng malaking pinsala sa rehiyon ang malakas na lindol.

Ayon kay Balmediano, naghihintay pa sila ng mgab report sa mga local government unit sa region 12.

-0-

Local…

Dead on Arrival sa pagamutan ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di nakilalang suspek sa Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao kahapon.

Ang nasawing biktima ay nakilalang si Musaiden Silungan, Wifi installer at nakatira sa Barangay Simuay.

Kararating lang ni Silungan sa kanyang bahay nang lapitan ng di nakilalang suspect at paputukan. Si Silungan ay nasawi on the spot.

Samantala, sa ospital binawian ng buhay ang isang matandang sidewalk vendor makaraang barilin noong sabado ng umaga sa kanyang pwesto sa katon ng Don Rufino Alonzo Avenue at Dorotheo Street alas 10 ng umaga.

Nagtamo ng tama ng bala sa katawan si Hadjio Thong Mokamad Ameril alias Kagi Thong, 61 taong gulang na taga Lugay Lugay, Barangay Bagua Mother.

Nagbabantay ng kanyang panindang mga pantaloon si Kagi Thong nang lapitan ng di kilalang suspect at pagbabarilin.

Pinaniniwalaang personal grudge ang motibo ng pamamaril.

-0-

Local…

MALAPIT NANG UMABOT ng 5,000 ang bilang ng mga pasyente na nagpositibo sa Covid-19 sa Soccsksargen region.

Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 56 na panibagong kaso ng sakit sa rehiyon.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay taga South Cotabato na umaabot sa 26, General Santos City 23, North Cotabato 5, Sarangani 2 at Sultan Kudarat 1. May 32 naman ang bagong napaulat na pasyenteng gumaling kung kayat meron ng ngayung 4,222 recovered patients sa rehiyon. Labing apat sa mga gumaling ay mula North Cotabato, siyam South Cotabato, lima Sultan Kudarat, tatlo Sarangani at isa General Santos City.

Walang iniulat na nasawi kahapon kung kayat nanatili sa 176 ang total COVID-19 related deaths sa rehiyon.

Nasa 529 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local…

Sa loob ng dalawang magkasunod na araw, mas marami pa rin ang mga gumaling na sa COVID-19 kumpara sa mga bagong kaso.

Nitong sabado lamang, labingdalawa ang nakarekober siyam mula sa Kidapawan City, dalawa sa Mlang at isa sa bayan ng Libungan.

Walo naman ang naitalang bagong kaso ng sakit, lima ang galing sa Kidapawan, tig-iisa sa Makilala, Tulunan at Matalam. Kagabi naman, labing-apat na COVID patients ang tuluyan ng gumaling habang lima lang ang bagong kaso.

-0-

Local…

Matapos ang Magnitude 6.1 na lindol na naitala sa Magsaysay Davao Del Sur kahapon na naramdaman din sa Cotabato Province, agad na nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ang Provincial Engineering Office sa mga gusali at imprastraktura.

Sa panayam ngayon umaga kay PDDRM Warning and Action Officer Arnulfo Villaruz, may dalawangpung bahay ang partially damage. Labing-apat sa Mlang at anim sa Kabacan.

Nagtamo din ng minor injuries ang apat ka tao mula sa Makilala at Kidapawan City. VC- VILLARUZ Si PDDRM Warning and Action Officer Arnulfo Villaruz.

Pinayuhan na rin ng PDRRM ang lahat na umiwas sa lahat ng high risk areas dahil inaasahan pa rin ang aftershocks matapos ang malakas na pagyanig.

Kaugnay nito, nagdulot naman ng panic at kabahala sa maraming mga residente ng probinsya.

Samantala, half day na walang pasok ang tanggapan ng City Hall ngayong araw sa Kidapawan maliban na lamang health, social welfare and emergency services office.

Ito ay para na rin sa isasagawang inspection sa posibleng danyos ng naturang pagyanig.

Nilinaw naman ng pamunuan ng DPWH First District Engineering Office na ligtas at passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang lahat ng daan na sakop sa kanilang Area of Responsibility.

-0-

Local…

Upang maiwasan ang pagkabansot at malnutrisyon sa mga batang may edad 0-23 months old, ilulunsad ngayong buwan ng National Nutrition Council sa pakikipagtulungan ng Provincial Nutrition Council at Local Government Units ang “Tutok Kainan Program.” Ang “Tutok Kainan Program” ay isang programa na tututok hindi lamang sa mga batang edad 0-23 taon kundi pati na rin sa mga inang nagdadalang tao.

Sa pakikipagpulong ni Regional Nutrition Coordinator Arceli Latonio sa pamahalaang panlalawigan iprenisenta nito ang papel na gagampanan sa implementasyon ng programa.

Batay sa datus, abot sa 907 na mga batang edad 6-23 months old mula sa lalawigan ng Cotabato ang magiging benepisyaryo ng nabanggit na programa kung saan sa loob ng 180 na araw o anim na buwan ay makakatanggap sila ng masusustansiyang rasyon ng pagkain mula sa PNC.

Agaran namang nagbigay ng direktiba si Governor Catamco sa Integrated Provincial Health Office (IPHO), Office of the Provincial Agriculturist (OPAg) at Office of Provincial Veterinarian (OPVet) na tingnan kung papaano makapagbibigay ng direktang interbensyon ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang taong suplay ng gatas ng kambing sa mga batang kulang sa timbang at malnourished.

Idinagdag rin nito na sa pagsasagawa ng supplemental feeding, kailangang kalakip nito ang pagpapaintindi sa mga magulang ng0⁰ kahalagahan ng pagtatanim ng gulay sa bakuran lalo na ngayong may pandemiya.

-0-

Local…

Hindi maiiwasan na mabahala ang maraming mamamayan sa North Cotabato o nagdadalawang isip na magbakuna ng anti-COVID-19 vaccine dahil sa bago pa ito at kontrobersyal na dala dengvaxia.

Pagtitiyak ni North Cotabato Integrated Provincial Health Officer Dra. Eva Rabaya na ligtas itong gamitin dahil dumaan naman sa clinical trials at aaprubahan ng Food and Drugs Administration o FDA.

Nasa 1Million na mga taga North Cotabato naman ang target na mapakunahan pero marami pa anyang dadaan proseso bago ito maipatutupad.

Tulad na lamang ng identification and master listing, pre-registration at maraming iba pa.

Matatandaang isinagawa na kamakailan ang consultative meeting ng lahat ng mga matatatas na opisyal sa probinsya upang mapag-usapan ng Mabuti bago ito ipatupad at masigurong ligtas ang lahat ng mga mamamayan ng probisnya kung sakaling dumating na bakuna.

Samantala, inihayag din nito an kung sakaling may tanong na kailangan ng sagot hinggil sa nasabing usapin ay maaring makipag-ugnayan lamang sa kani- kanilang Barangay health centers.

-0-

Local…

Sinisimulan na ng Interagency Task Force on COVID-19 sa Kidapawan City ang paggamit ng Contact Tracing System o CCTS sa bawat tanggapan sa parehong private and public establishments.

Ayon kay City Information Officer Atty. Paolo Evangelista, batay sa pinakahuling datus nasa 1,310 na mga estbalisiyemento na ang gumagamit ng QR code sa halip na magsulat pa.

Binigyang linaw din nito na maaring gamitin at epresenta ang digital o printed copy ng CCTS bago makapasok tulad na lamang sa Mega Market, department stores at iba pa.

Panawagan din nito na kung maari ay magdala na rin ng government valid identification card dahil sa mahigpit pa ring ipinagbabawal ang paglabas ng 15 years old below at 65 years old and above.

Narito ang panawagan ni Evangelista sa lahat ng mga pumapasok sa lungsod.