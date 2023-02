NDBC BIDA BALITA (Feb. 8, 2023)

HEADLINES

1 MAY TIKBALANG daw sa isang barangay sa Koronadal, di yan totoo sabi ng barangay kapitan

2 SCAMMER, nakaloko ng P18,000 halaga ng cellphone load gamit ang pangalan ng isang police major sa Maguindanao

3 BARANGAY ELECTIONS SA BARMM at sa bansa, may problema kapag nakikialam ang mga elected local officials, ayon sa isang abogado

4 BEHAVIORAL aspect ng mga registrants, hamon din sa pagpaparehistro ng sim card – ayon sa NTC 12

5 HOUSE TO HOUSE monitoring sa kaso ng hand foot and mouth disease, ginagawa sa Banga, higit 300 katao na ang may sakit sa South Cotabato

6 TRICYCLE driver at janitor na nagpakita ng katapatan, pinarangalan at may pabuya mula Tacurong LGU

7 Secutity guard, patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato

8 BILANG ng mga namatay dahil sa lindol sa Turkey, halos 5,000 katao na; higit 240 Pinoy apektado din

-0-

ISANG TAGA COTABATO CITY ang nabiktima ng hit and run incident sa Davao City, pangalawang katulad na pangyayari sa nakalipas na dalawang linggo.

Kinilala ni Bajada police station commander Major Antonio Uy ang biktima na si Michael Jay-Ar Espiritu Alcid, taga Jupiter Street, Rosary Heights 9, Cotabato City na kalahok sa 42-kilometer fun run noong linggo.

Si Alcid ay nahagip ng mabilis na sasakyan na ang driver ay tumakas sa halip na huminto at tulungan ang biktima na bumulagta.

Siya ay nagtamo ng sugat sa ibat ibang bahagi ng katawan.Ginagamot na ngayon sa Southern Philippines Medical Center si Alcid habang pinaghahanap pa ang driver.

Noong nakaraang buwan, patay ang isang working student matapos na mabundol ng pick-up ang habal-habal na kanyang sinasakyan sa Matina.

Sumuko ang driver matapos na mag-alok si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng P500,000 na reward money.

-0-

SA SUSUNOD NA MGA linggo ay inaasahang makumpleto na ang tinatayong bagong municipal hall sa Poona Bayabao, Lanao del Sur.

Sinabi ni BARMM Interior Minister Atty. Naguib Sinarimbo na matatagpuan sa gusali ang office of the mayor, vice mayor at Sangguniang Bayan session hall, pati na mga mandatory regional offices

Aniya ang proyektong ito ay isa sa mga prioridad ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim at ipinatutupad ng MILG sa pamamagitan ng Local Government Facilities Development (LGFD) Program na ang pondo ay mula sa BARMM Contingency Fund 2020.

Ang Poona Bayabao ay isang fourth-class municipality na binubuo ng 25 mga barangay.

-0-

Supply ng itlog, kinukulang na rin sa Kidapawan City; presyo nagmahal na rin

Halos sunod-sunod na may naitalang pagtaas ng presyo ng kada itlog ng tray sa Kidapawan City.

Ito ay dahil na rin sa kakulanganng supply ng mga ito sa lungsod mula sa kanilang supplier.

Dahil dito, nagkakaubusan na ng stock sa mga consumers at mga maliliit na Tindahan at tumaas ng walo hanggang ten pesos ang bawat tray at aasahang tataas pa rin.

-0-

Dead on the spot sa pinabagong kaso ng pamamaril sa Barangay Fort Pikit, North Cotabato alas 9:30 ng umaga kahapon.

Sa imbestigasyon ng PNP, nakilala ang PNP na si Renen Juntilano Cabanting, 41 anyos ng Katipunan, MLang.

Binaril ang biktima habang on-duty bilang security guard ng isang hardware sa bayan.

Siya ay nagtamo ng tama ng bala sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan dahilan ng kanyang agarang pagkamatay gamit ang caliber 45 pistol.

Nakapanayam ng Radyo BIDA si Pikit PNP Chief Police Lt. Col John Miridel Calinga, maaring may robbery intent ang motibo sa pagpatay sa security guard.

Dahil bago pa anya ang insidente, lumapit pa ito sa cashier area ng hardware.

-0-

“Wait and see mode”

Ito ang napansin ng National Telecommunication kung bakit karamihan pa rin sa Telco users ang hindi pa nakarehistro ang kanilang sim card.

Mas mababa ito kumpara sa kanilang target sa buong bansa mula noong sinimulan ang programa sa Disyembre.

Sinabi ni NTC 12 Regional Director Engineer Froilan Jamias, bilang tulong na mapalalakas pa ang kampanya, puspusan ngayon ang pagsasagawa ng Sim card registration assistance katuwang ang ibat-ibang ahensya ng pamahalaan.

Particular na dito sa mga Barangay na malayo at mahina ang internet connectivity, keypad ang gamit na cellphone at iba pa.

More on behavioral aspect ang kanilang nakikitang dahilan, ibig sahihin naging parte na ng kultura ng tao na last minute magparehistro.

Habang may natitira pang panahon, “wait and see” ang karamihan na maling gawain ng Pinoy.

-0-

Kulong ang isang magsasaka na wanted sa patong patong na kaso matapos maaresto ng mga otoridad sa Banga, South Cotabato.

Ang suspek na si Dandy Sulang, 60 anyos, ay inaresto ng joint team ng Banga PNP na pinamumunuan ni Pol. Lt. Col. Johnny Rick Medel at Police Station 5 ng General Santos City PNP sa pamumuno naman ng kanilang station commander na si Pol. Major Jun Eric Dequito.

Si Sulang ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest ng mga pulis sa kanila mismong lugar sa Barangay San Vicente, Banga.

Ang nasabing wanted person ay limang mga kaso ng robbery at tatlong mga kaso ng carnapping.

Ang mga ito ay may kabuuang pyansa na mahigit 1.1 million pesos.

Ipinunto naman pa ni Medel na walang lugar ang mga wanted person sa bayan ng Banga.

-0-

Walang tikbalang sa kanilang lugar.

Ito ang binigyan diin ni San Isidro, Barangay Chairman Lloyd Gabutin.

Kasunod ito ng pag-viral sa social media ng isang CCTV footage ng umanoy tikbalang sa kanilang lugar.

Ayon pa kay Gabutin, ang nahagip ng CCTV ay maaring isang taong napadaan lang sa isang residential area dakong alas dos ng madaling araw kamakalawa.

Ang tikbalang o tigbalang ay isang nilalang na may mala-kabayong hitsura.

Kabilang ito sa mga nilalang ng mitolohiya at kwentong-bayan ng Pilipinas.

Mayroon itong katawan ng isang tao subalit may mga paa ng isang kabayo.

Pero ipinunto din ni Gabutin na maging siya man ay hindi naniniwala sa Tikbalang.

-0-

Gumagammit na ng automated device sa pag-isyu ng ticket sa mga traffic violators ang Land Transportation office o LTO 12.

Ayon kay LTO 12 Operations Division Chief Atty. Shahani Racman ang pagpatupad nila ng electronic Temporary Operators Permit o e-TOP ay bilang pagtalima sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Dagdag pa ni Racman tanging mga enforcer lang na nabigyan ng hand held mobile devices o LEHMD ang maaring gumamit nito sa halip na written TOP.

Ibig sabihin nito maari pa ring mag-isyu ng manual TOP ang mga enforcer na walang hand held mobile device.

Ang LEHMD ay may camera at fingerprint scanner na magagamit ng mga enforcer sa verification ng lisensya at mukha ng scanner.

Kaya ayon kay Racman diretso kaagad sa system ng LTO ang datus ng mga mahuhuling traffic violator.

Ang LTO 12 ay mayroong mahigit 20 handheld device na inisyu sa kanilang mga law enforcers.

Mga magulang ng sanggol na natagpuang patay sa Polomolok, South Cotabato mga minor daw, ayon sa PNP

Kinasuhan na ng pulisiya ng infanticide ang mga magulang ng isang sanggol na natagpuang patay sa Polomolok, South Cotabato.

Kinumpirma ito sa Radyo Bida ni Polomolok Chief of Police Lt. Col. Joseph Forro III.

Gayunpaman tumanggi si Forro na isapubliko ang pagkakakilanlan ng mga suspek.

Paliwanag ng nasabing police official pareho kasing 17 anyos at minor ang mga ito.

Sa katunayan ayon kay Forro ang mga suspek ay nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD

Matatandaan na ang wala ang buhay na sanggol na inilagay sa karton ay natuklasan ng concerned citizen na si Nelson Villacencio sa bakanteng lote malapit sa bahay nito sa Barangay Klinan Polomolok kamakalawa ng umaga.

-0-

Tumanggap ng cash gift at certificate mula kay Mayor Joseph George Lechonsito ang utility worker na si Antolyn Alvarez.

Si Alvarez ang nagsauli ng P50,000 na nakita sa pinagtatrabahuhang establisemento sa Tacurong.

Umaasa naman si Lenchonsito na ang ipinakitang katapatan ni Alvarez ay magsisilbi ring ehemplo sa mga mamamayan ng Tacurong.

Bukod kay Alvares nabigyan din ng alkalde ng certificate at cash gift ang tricycle driver na si Nelson Tobias.

Ayon sa alkalde, hindi nagatubili si Tobias na ibalik sa mayari ang cellphone na naiwan sa kanyang tricycle.

Pinayuhan din ni Lenchonsito si Tobias na ipaskil sa kanyang pampasadang tricycle ang natanggap na certificate.

Ito ay upang makita ng mga pasahero ang kabutihang ginagawa at maging ehemplo hindi lamang sa kapawa mga tricycle driver kungdi maging sa lahat ng mga mamamayan ng Tacurong.

-0-

Mga scammer, nakapambiktima sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

GAMIT ang pangalan ni Datu Odin Sinsuat town chief Police Major Reggie Albellera, nakakulimbat ng abot sa P18 thousand pesos na prepaid load ang mga scammer sa pamamagitan lamang ng pangungumbinsi gamit ang cellphone.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Major Albellera na isang lalaki ang tumawag sa staff Rural Health Unit ng Dalican, Datu Odin Sinsuat na nagpapatulong kung paano omorder ng gamot sa kanilang supplier.

Hindi na nagduda ang RHU staff at agad tumawag sa pharmaceutical store sa Davao City at kumuha ng abot sa P130,000 na halaga ng iba’t-ibang medisina.

Bago paman ideliver ang gamot ay naka-ilang demand ng cellphone load ang naturang scammer. Dito na nagduda ang RHU staff at lumapit na sa himpilan ni Major Albellera.

Napag-alaman nito na hindi pala si Major Albellera ang kausap niya sa telepono.

Nang isagawa na sana ang entrapment operation ay hindi na makontak ang suspek.

Duda ni Albellera, maaaring ang nasabing mga suspek din sangkot sa panloloko at panghihingi ng load sa mga mayor ng Maguindanao noong kasagsagan ng Bagyong Paeng.

-0-

MAPAYAPA ang barangay elections kung hindi nakikialam ang mga local officials, lalo na ang mga mayor sa BARMM o saan mang panig ng bansa.

ITO ANG SINABI ni dating DILG ARMM secretary Atty. Anwar Malang sa panayam ng Alerto Bangsamoro program, sa DXMS Radyo Bida.

Aniya, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga law enforcer upang maging maayos ang isasawagang eleksyon.

Kung tutuusin ayon kay Atty. Malang ay hindi magiging mainit ang barangay election. Pero nagiging mainit lamang ito kung may mga isyu na hindi nasasagot sa lebel ng barangay.

Halimbawa nito ay ang paggamit ng Internal Revenue Allocation o IRA o kung nagkakaroon ba ng maayos na implementasyon sa mga proyekto o programa.

Noong walang IRA, kaunti lang ang kumakandidato. Nong may IRA na, marami na ang gusting maging opisyal ng barangay

Bukod diyan, mahalaga rin ayon kay Atty. Malang na huwag makialam ang mga local leaders upang maayos itong isagawa.

Hinamon niya ang mga botante na lumahok sa barangay at SK elections sa BARMM.

-0-

PAGBUO NG committee on Muslim Affairs sa Cotabato City Council, ipinanukala

LAYUNIN NITO NA mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng sector sa lungsod.

Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Cotabato City Vice Mayor at City council presiding officer Butch Abu na dapat mabigyang ng pantay na karapatan at oportunidad sa usaping development at proteksyon.

Sa ngayon meron nang mandatory IP representative sa city council na siyang tutuok sa mga isyu nakakaapekto sa bawat katutubo.

-0-

TATLONG KASAPI NG Bangsamoro Islamic Freedom Fighters BIFF ang nasawi kasunod ng labanan sa pagitan nila at ng tropa ng Army sa Barangay Liab, Mamasapano, Maguindanao del Sur nitong weekend/

Sinabi ni 33rd Infantry Battalion commander Lt. Col. Benjamin Cadiente na naglunsad ang Army ng fire mission sa lugar na kinaroroonan ng BIFF na pinamumunuan ni Commander Boy Jacket.

Gamit sa fire mission ang makabagong artillery unit ng 33rd IB.

Isang kasapi din ng BIFF ang nasugatan/

Nakuha ng mga sundalo ang dalawang homemade revolvers, isang cal 45 pistol, dalawang 40mm grenades at tatlong improvised bombs.

Ayon kay Cadiente, ginawa ang operation batay sa imporamsyon na ibinigay ng mga taga barangay hinggil sa kinaroroonan ng mga bandido.

-0-

NAMIGAY ANG BARMM MINISTRY of Social Services and Development ng relief goods para sa higit isang libong mga internally displaced persons sa Rajah Buayan, Maguindanao.

Ang mga IDPs ay umalis sa kanilang mga barangay matapos na sumiklab ang rido sa pagitan ng dalawang kumander ng MILF sa naturang lugar noong nakalipas na dalawang linggo.

Ang ayuda ng MSSD ay ipinamahagi naman ni Mayor Bai Maruja Ampatuan-Mastura na kinibibilangan ng food packs at 25 kilos ng bigas.

Mula sa Barangays Mileb, Bakat, at Sampao ang mga IDPs.

-0-

Nagtatrabaho na sa preventive side ang Office of the Provincial Agriculturist at ang bawat Municipal level laban sa Pestaloptiosis o sakit na lubos na nakakaapekto sa rubber trees upang maiwasan na makapasok at makaapekto sa rubber trees.

Ang hiling lang ni Provincial Agriculturist Remedios Hernandez sa lahat ng mga magsasaka na linisan ang mga pananim para iwas sakit.

Sa ngayon, patuloy na nagpapatupad ng massive information campaign sa mga hakbang na makaiwas sa sakit na posibleng magiging dahilan ng pagbaba ng produskyon ng goma at makaka-aray sa mga magsasaka.