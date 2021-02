NDBC BIDA BALITA (FEB 9, 2021 )

HEADLINES:

1. Tatlo patay kabilang ang dating NPA top leader sa law enforcement operation ng mga pulis sa President Roxas, Cotabato

2. KAHIT MALAKAS ANG LINDOL sa Magsaysay, Davao Sur, hindi naman daw gumalaw ang limang faultlines sa North Cotabato, sabi ng Phivolcs.

3. Mga pamilyang inilikas sa Kidapawan kasunod ng lindol, di pa pinayagang makauwi.

4. Mga programa ng Dep-Ed Soccsksargen, tuloy sabi ng bagong regional director.

5. Regional Food Terminal, talagang kailangan ng South Cotabato, ayon kay Gov. Tamayo.

6. Tatlo katao, patay dahil sa Covid-19 sa Region 12. Labing isang bagong kaso, naitala sa BARMM.

Sa Bangsamoro region, nakapagtala ng karagdagang 11 panibagong kaso ng coronavirus infection ang Ministry of Health.

Kung kayat umaabot na sa 3,991 ang total COVID-19 cases sa BARMM.

Walo sa mga bagong kaso ay taga Maguindanao at tig-iisa sa Cotabato City, Sulu at Basilan at Lamitan.

Gumaling naman ang isa pang pasyente kung kayat meron na ngayung 3,690 recoveries sa Bangsamoro Region.

Nasa 153 naman ang aktibong kaso. Sa nakalipas na limang araw, walang iniulat na nasawi dahil sa Covid-19 sa BARMM

Local………………..

NAGPAALALA ANG MINISTRY OF Health ng BAngsamoro Region in Muslim Mindanao sa lahat na ingatan at alagaan ang puso.

Kaugnay ito ng pagdiriwang ng Philippine Heart Month ngayong buwan ng Pebrero.

Sa programang Suara Kalusugan ng MOH-BARMM sa DXMS Radio Bida kahapon, nagbigay ng tips si MOH information chief Saida Ali kung paano alagaan ang puso.

Kabilang dito ang pagkain lamang ng healthy foods, dagdagan ang physical activity ng hanggang dalawang oras kada linggo, huwag manigarilyo, huwag uminom ng alcohol, palaging i-check ang blood pressure at blood sugar, at magpa-check sa doctor kung kailangan.

Local………………..

Umaasa si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na matutuloy pa rin ang pagpapatayo ng Regional Food Terminal sa bayan ng Tupi.

Ito ay kahit na inilipat na ito noon ng Department of Agriculture sa ibang lalawigan matapos kwestyunin ng ilang mga myembro ng Sangguniang Panlalawigan.

Pero ayon kay Tamayo, matapos nitong kausapin si DA Secretary William Dar, nagbigay ito ng 23 million pesos para sa pagpapatayo ng nasabing pasilidad.

Kaya sa kanyang State of the Province Address kahapon, hiniling ni Tamayo sa konseho na huwang na itong palagpasin.

Ayon kay Tamayo malaki ang maitutulong ng Food terminal sa mga magsasaka ng South Cotabato at karatig lugar.

Sinabi ni Tamayo na maari kasing ibenta dito ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto nang hindi na dumaan pa sa mga middle men.

Bukod dito ayon sa Gobernador, maari ring iproseso o itagago muna sa storage facility ng terminal ang mga produkto habang naghihintay ng mas mataas ni presyo ang mga magsasaka.

Ipinaliwanag ni Tamayo na layon din ng paglalagay ng Food Terminal sa Tupi ay upang maiwasan ang congestion ng trapiko sa Koronadal bilang sentro ng SOCCKSARGEN.

Ayon kay Tamayo patapos na ang daan na ang pagsemento ng daan na maguugnay sa bayan ng Banga at Tupi na pwedeng daanan ng mga mamamayan mula Upper Valley area ang South Cotabato at iba pang bahagi ng Sultan kudarat na hindi na dumaan pa sa Koronadal.

Habang ang mga mula naman sa Tacurong at karatig lugar ay maaring dumaan sa cirfumferential road sa Barangay Tinungcop ,Tantangan patungong Carpenter Hill bago dumeretso ng Tupi.

Ang mga nasa Columbio, Sultan Kudarat area naman ay pwede tumungo ng Tupi via Tampakan road.

Local………………..

Pinalitan naman nito si dating Deped 12 Regional Director Allan Farnazo na inilipat sa region XI.

Sa isinagawang virtual turn-over of Authority sa nasabing mga Deped Official pinasalataman naman ni Farnazo ang lahat ng mga sumuporta sa mga programa ng Deped 12 sa kanyang pamumuno.

Aminado naman si Farnazo na pinakamalaking pagsubok sa liderato nito bilang Deped 12 Regional Director ang COVID-19 pandemic.

Ayon kay Farnazo malaking hamon kasi sa Deped kung papaano maipagpapatuloy ang edukasyon ng mga kabataan sa kabila ng health crisis.

Pero ayon kay Farnazo, ito ay naging posible sa tulong ng kanilang mga stakeholder na naging katuwang nila sa pagbalangkas ng Deped Basic Education learning continuity plan.

Habang nangako naman ni Bringas na ipagpapatuloy nito ang mga programang nasimulan na ni Farnazo.

Tiniyak din ni Bringas na handa siyang harapin ang mga hamon bilang Deped 12 Regional Director.

Local………………..

Mahigit 400 balyena at dolphin namataan ng mga taga DENR sa Sarangani Bay.

Napadpad sa Sarangani Bay ang daang daang mga balyena at dolphin dahil sa paghahanap ng mga pagkain at pagpapalaki ng kanilang mga supling.

Ito ang natuklasan ng team ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at kanilang mga partners na nagsagawa ng marine mammal monitoring sa Sarangani Bay.

Sinabi ito ni Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS Protected Area Superintendent Joy Ologuin.

Base sa report ng Protected Area Management Office o PAMO ng SBPS, kabilang sa kanilang namataan sa Sarangani Bay nitong mga nakalipas na araw ang mahigit sa tatlumpung mga Short-finned Pilot Whales.

Nakakita rin ang mga ito ng walong mga Risso Dolphin, mahigit isang daang Spinner Dolphin, at mahigit dalawang daang Fraser’s dolphin malapit sa baybayin ng Malapatan.

Ipinahayag din ni Oloquin na ang pagsagawa ng marine mammal monitoring para matiyak ang kanilang proteksyon ay regular na ginagawa SBPS.



Local………………..

Financial assistance ng DSWD 12 napakinabangan ng 14 na rebel returnee sa Sarangani Province.

Tumanggap ng agarang tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang labinapat na mga rebel returnee sa Sarangani Province.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, layon nito na may magagamit sila ngayong may health crisis.

Sinabi ni Espejo na ang mga benepisyaryong dating mga rebelde ay tumanggap ng tig limang libong piso.

Sumasailaim ngayon ang mga ito sa sa Healing and Reconciliation Session sa General Santos City.

Tiniyak din ni Espejo na handang tumulong sa para sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay ng dating mga rebelde ang pamahalaan.

Matatandaan na noong nakaraang taon ang Assistance to Individuals in Crisis Sitution o AICS ng DSWD ay napakinabangan din ng mahigit apatnaraang mga rebel returnee sa region 12.



Local………………..

Kakulangan ng COVID-19 cartridges ikinabahala ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Mayroon na lamang mahigit apatnapung cartridges para sa COVID-19 testing ngayon ang Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center o DAPPMC sa Koronadal City.

Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Ayon kay Aturdido, dagdag problema din ang abiso sa kanila ng ng Department of Health o DOH na hindi pa ito makapagpadala ng dagdag na cartridges.

Paliwanag ni Aturdido bibili kasi ng cartridges ang ahensya sa second quarter pa ng 2021.

Matatandaan na matatagpuan sa DPPMC ang kaisa-isahang COVID-19 testing laboratory sa South Cotabato.

Tulad ng iba pang laboratoryo sa bansa, ayon kay Atrudido, nakadepende din ang mga ito sa cartridges na ibibigay ng DOH.

Umaasa naman si Aturdido na sa tulong ng Non-government organization na Mahintana Foundation ay makakabili din ng COVID-19 cartridges sa ibang bansa ang provincial health office ng South Cotabato.

Sa ngayon ayon kay Aturdido ay nakikipag-deal sila sa supplier ng nasabing cartridges.



Local………………..

AGAW BUHAY NGAYON SA OSPITAL ANG isang 61-year-old na lolo makaraang mabaril sa Barangay Polloc, Parang, Maguindanao.

Kinilala si lolo sa pangalang Aminola Iran, nakatira sa Barangay Polloc.

Sa pahayag ng kaanak ni lolo Aminola, nagkagulo sa kanilang lugar matapos mapaulat ang pagkakahuli diumano sa isang suspek na magnanakaw ng alaga nilang hayop.

Dahil may katibayan, pinapaamin ni lolo Aminola ang suspect na siyang kumuha ng kanilang alagang hayop.

Panay naman ang tanggi ng suspect hanggang sa bumunot ito ng baril at pinaputukan. Tinamaan si lolo sa kanyang tagiliran at nasa critical na kalagayan ngayon sa ospital.

Ang suspect ay agad namang tumakas.

Tuloy pa ang imbestigasyon ng Parang PNP.

Local………………..

Tatlo pang pasyente ang nasawi dahil sa coronavirus disease sa region 12 ayon sa Department of Health.



Lahat ng mga binawian ng buhay ay mga senior citizens, isa ang taga Kidapawan City at dalawa mula General Santos City.

Dahil diyan abot na sa 179 ang total COVID-19 related death sa rehiyon.

Pumalo naman sa 4,979 ang kabuoang bilang ng mga tinamaan ng deadly virus sa SOCCSKSARGEN region.

Ito ay matapos makapagtala ng karagdagang 51 na panibagong kaso ng sakit sa rehiyon.

General Santos City parin ang may pinakamaraming naitalang bagong kaso na umaabot sa 22, Sarangani at Sultan Kudarat 9, North Cotabato 8 at South Cotabato 3.

Gumaling naman mula sa COVID-19 ang 34 na mga pasyente, kung kayat meron na ngayung 4,256 recoveries sa rehiyon.

13 sa mga gumaling ay taga General Santos City, 7 North Cotabato, 5 South Cotabato, 4 Sultan Kudarat at 3 Sarangani.

Tumaas pa ng hanggang 543 ang aktibong kaso.

Local………………..

Hindi gumalaw o natutulog pa rin ang limang fault systems na nasa North Cotabato kahit pa ramdam ang malakas na pag-uga sa probinsya matapos ang magnitude 6.1 na lindol sa Magsaysay Davao Del Sur.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay North Cotabato Phivolcs Field Officer Engineer Milo Tabigue, kahit paman hindi gumalaw ang fault systems ng probinsya dapat pa ring maging maingat at vigilante sa lahat ng pagkakataon ang mamamamayan dahil sa magkatabi lamang sa Tangbulan fault ang Makilala- Malungon Fault Line na siyang pinakamataas na fault system sa probinsya at kayang mag generate ng hanggang Magnitude 7.2 na lindol dahil sa stress transfer.

Ang Cotabato fault system ay binubuo ng limang mga active fault segments ito ay ang Makilala, Mlang, Makilala- Malungon, South at North Columbio fault line.

Samantala, nilinaw naman ni Tabigue na normal lamang na makaramdam ng mga sunod-sunod na aftershocks matapos ang malakas na lindol at ito’y bumababa sa bawat araw.



Local………………..

Hindi bababa sa dalawangpung mga pamilya mula sa Sitio Bowkanon, Barangay Ilomavis and Mawig ng Barangay Balabag Kidapawan City ang hindi pa rin pinahihintulutang makauwi sa kanilang lugar dahil pa rin sa mga naitatalang aftershocks at posibleng pagguho ng lupa sa lugar.

Kahapon nagsagawa ng Incident Command Post Meeting ang iba-ibang ahensya ng City LGU hinggil sa magiging contingency measure kung sakaling makaramdam pa ng mga pagyanig.

Bumuo na rin ng contingency team na idedeploy lalo na sa mga opsital maging sa quarantine facilities ng COVID-19 patients sa lungsod kung posibleng pang makaramdam ng lindol at aftershocks.

Samantala, ayon naman kay Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista nakapaghatid na rin ng paunang tulong ang City Social Welfare and Development sa mga pamilyang pinalikas tulad ng food and non-food items.

Batay kasi sa latest forecast ng Pag- Asa mayroon pa ring nagbabadyang Low Pressure Area o LPA na posibleng dahilan ng landslide kung sakaling magkakaroon pa ng mga pag-uga sa lupa.

Batay sa isinagawang assessment ng Office of the Building Officials at City Engineers wala naman naitalang major damages sa mga gusali at istruktura sa lungsod.



Local………………..

Kinumpirma ni Makilala LGU spokesperson Carlito Canedo na walang naitalang major damages sa Makilala, North Cotabato makaraan ang magnitude 6.1 na lindol nitong weekend.

Pero mayroon namang slight landlides sa mga lugar ng Sitio Ilian, Barangay Buhay, Sitio River Side, Santo Niño, Sitio Kalut, Luayon, Boundary of Purok 7 and 9 sa Cabilao, Tribal Village sa Biangan, Quarry Site sa Barangay Sinkatulan at Malaang Area sa Poblacion.

Patuloy pa ngayon ang isinasagawang monitoring ng MDRRM sa lahat ng mga dating Internally Displace Person o IDPs na umuwi na sa kanilang lugar na kabilang sa high risk areas.

Samantala, umakyat naman sa labinglima ang naiulat na nasaktan sa lindol mula sa bayan ng Makilala at Mlang.

Nadagdagan din ang datus ng mga bahay na nasira dahil sa naturang pagyanig.



Local………………..

Ideneklarang patay ng mga doctor ang isang negosyante makaraang pagbabarilin ng di pa kilalang suspect sa National Highway Purok 3, Barangay New Cebu President Roxas North Cotabato pasado alas 5:00 ng hapon kahapon.

Sa report ng PNP, nakilala ang biktima na si Ronald Fernadez Jaso, 36 anyos, single, businessman na taga Purok 6, Barangay New Cebu.

Lumalabas na imbestigasyon ng mga pulis na pinagbabaril ng riding in tandem suspect ang biktima na magmamaneho na sana ng kanyang sasakyan matapos na magload ng banana crates sa naturang lugar.

Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang sugat sa katawan ang biktima na mabilis isinugod sa ospital para sa agarang medikasyon pero ideneklarang patay ng mga doctor.

Sa ngayon, hindi pa tukoy ang motibo ng mga suspect sa pamamaril at pagpatay sa nasabing biktima.



Local………………..

Nadamay lamang ang isang padre de pamilya na kasamang nasawi sa isinagawang serving of warrant of arrest ng PNP laban sa dalawang wanted person kabilang ang dating NPA top leader sa President Roxas Cotabato, madaling araw kahapon.

Ito ang paninindigan ng mga residente ng Sitio Marinangao sa Barangay Sarayan sa nabanggit na bayan na halos hindi matanggap ang nangyari kay Dennis Nogollos, nasa hustong gulang sa residente ng nabanggit na lugar.

Ayon sa mga residente, si Nogollos ay nag-iigib lamang noon ng tubig sa lugar kung saan malapit nakatira ang dalawang mga wanted person nang mangyari ang pamamaril.

Dahil dito, hindi naman maiwasang madismaya at magalit ng mga residente sa lugar matapos masawi si Nogollos na kilalang, mabait at walang bad record sa barangay.

Samantala, sa panig naman ng PNP, sinabi ni President Roxas PNP Chief Police Major Judgie Barotas na nasa loob ng bahay aniya ng dalawang mga wanted person si Nogollos nang mangyari ang pagsisilbi ng warrant of arrest na nagresulta sa palitan ng putok matapos manlaban ang mga ito.

Ang dalawang may warrant of arrest dahil sa kasong murder ay sina Buenaventura Dawal Alyas “Atan”, isang Execom Member at dating Secretary ng SRC5, SMRC Senior Cadre ng rebeldeng NPA habang ang isa naman ay kinilalang si alyas Alombro, parehong limang taon nang naninirahan sa lugar.

Nabatid na dead on arrival sa pagamutan ang tatlo.

Narekober naman ng PNP at army sa bahay ng mga suspek ang isang M16 rifle, dalawang magazine na may 40 piraso ng bala, isang carbine rifle, dalawang magazine na may 22 ammunitions, isang 45 caliber, mga dahon ng marijuana, dalawang mga bomba at iba pang ebidensya.



