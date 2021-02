NDBC BIDA BALITA (FEB.12, 2021)

HEADLINES:

1. Mayor Guzman ng Kabacan, ikinuwento paano nakaligtas ang kinidnap na Cotelco employee.

2. Sa linggo pa ang Valentines Day, pero LTO sa Koronadal City, namigay ng bulaklak sa mga motorista.

3. STEPFATHER huli sa kasong panggagahasa sa kanyang stepdaughter sa Tboli, South Cotabato.

4. MGA MAGSASAKA sa North Cotabato, nakatanggap ng farm equipment mula sa gobyerno.

5. Emergency Room extenstion, pinasinayaan sa Cotabato Regional and Medical Center

6. Bilang ng mga gumaling sa Covid-19 sa Region 12, dumarami.

7. Pamumuntol ng mahogany at Gmelina trees sa harap ng Maguindanao provincial capitol, inalmahan

8. Ang dating daan founder Bro. Eli Soriano, pumanaw na edad na 73. Dahilan ng kanyang pagkasawi, hindi sinabi sa report.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

SA BANGSAMORO REGION, APAT na bagong kaso ng Covid-19 infections ang naitala ng Ministry of Health kahapon. Ayon pa sa MOH, lahat ng mga bagong ay taga Cotabato City.

Dahil diyan pumalo na 4,011 ang total cases ng deadly virus sa rehiyon.

Dalawang pasyente naman ang gumaling pa mula sa sakit kung kayat pumalo na sa 3,708 ang total recoveries ng COVID-19 sa BARMM. Nasa 154 naman ang active cases.

-0-

Local…

INALMAHAN NG mayor ng Buluan, Maguindanao at ng isang board member ang pamumutol ng mga mahogany at Gmelina trees sa harap ng provincial capitol.

Ayon kay Board Member King Jazzer Mangudadatu, walang habas ang pamumutol at ni walang coordination sa local government unit.

Aniya ang mga punong ito ay itinanim ng local government halos 20 taon na ang lumipas sa pangunguna ni dating Buluan Mayor at ngayon ay Cong. Esmael Toto Mangudadatu.

Sinabi naman ni Buluan Mayor Baby Dats Mangudadatu, hindi na kailangang putulin ang mga puno dahil maari naman itong i-trim para mabawasan at di kailangang pabagsakin.

Ang dahilan ng provincial government of Maguindanao, sagabal ang mga puno sa kalsada at motorista.

Bukod diyan, merong pahintulot mula sa provincial at regional DENR offices ang pamumutol.

-0-

Local…

Nagpapatuloy ang military pursuit operations laban sa mga armadong kalalakihan na nanggugulo sa mga liblib na barangay ng South Upi, Maguindanao.

Sinabi ni 57th Infantry Battalion commander Lt. Col. Jonathan Pondanera, namataan ang mga armadong kalalakihan na pinaniniwalaang kasapi ng BIFF sa Barangay Pilar.

Maalalang sinunog ng mga BIFF ang ilang mga bahay sa Barangay Itaw.

Ayon kay Pondanera, ang direktiba ni 6th ID chief Major General Juvymax Uy ay tuloy tuloy ang operation hanggang sa tuluyang manumbalik ang kaayusan sa naturang mga barangay.

Aniya ang kaligtasan at kapakanan ng mga sibilyan ang prioridad ng military.

Bukod sa ground troops ay merong pang attack helicopters at artillery ang ginamit.

Hindi matiyak ni Pondanera kung may mga nasawi sa panig ng BIFF.

-0-

Local…

Meat vendors at retailers na lalabag sa suggested retail price sa karneng baboy binalaan ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Sundin ang suggested retail price o SRP ng karneng baboy na 188 hanggang 192 pesos per kilo para hindi mapatawan ng penalidad.

Ito ang paalala ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen sa mga meat vendors at retailers sa rehiyon.

Binigyan diin ni Mangelen na tama lang ang SRP na itinakda ng DA 12 sa mga karneng baboy sa Soccksargen.

Paliwanag ni Mangelen,dumaan kasi ito sa masusing pagaaral ng “Bantay Presyo” Committee na pinamumunuan din ng nasabing ahensya.

Myembro din ng nasabing komitiba ang regional line government agencies, lokal na pamahalaan, at law enforcement unit kabilang ang National Bureau of Investigation o NBI.

Ayon kay Mangelen ikinonsidera din sa pagtalaga ng SRP ang transportation cost at farm gate price na 144 pesos per kilo ng buhay na baboy ng mga hog raisers.

Sinabi ni Mangelen na walang dahilan na ibenta ng mga retailer at meat vendor sa mas mataas na presyo ang mga karneng baboy dahil tutubo pa rin ang mga ito kahit na susundin nila ang SRP.

Sa kabila nito ang presyo ng karneng baboy sa Koronadal public market ay umabot ng mula 280 hanggang 300 pesos per kilo.

Ayon sa ilang mga vendor na nakausap ng Radyo Bida, nahihirapan silang ipatupad ang SRP dahil ang mga buhay na baboy ay nabibili nila sa mas mataas na 170 pesos per kilo farm gate price.

Ito ayon kay Mangelen ay aalamin ng DA sa pakikipag ugnayan sa “Bantay Presyo” Committee.

Hiniling din ni Mangelen ang tulong ng mga lokal na pamahalaan sa monitoring ng presyo ng mga karneng baboy sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang Local Price Monitoring Council o LPMC.



-0-

Local…

Road safety advocacy at pre-Valentine’s day celebration idinaan ng LTO 12 sa pamimigay ng mga bulaklak sa mga motorista sa Koronadal City.

Tila napaaga ang Valentine’s day celebration ng ilang mga motorista sa Koronadal City kahapon

Ito ay matapos mabigyan ng mga bulaklak ng mga kawani ng Land Transportation Office o LTO 12.

Kasama din sa mga ipinamigay sa mga ito ang hygiene kits para iwas COVID-19 tulad ng alcohol at facemask.

Ayon kay LTO 12 Traffic Adjudication Service Section Chief Mansor Mangontra, pinatitigil ng kanilang mga law enforcer ang mga motorista,kunyari para hulihin.

Pero ang ikinagulat ng mga motorista sa halip kasi na violation ticket nakatanggap sila ng mga rosas.

Kasabay din nito ang pagpapaliwanag sa kanila sa mga batas trapiko at programa ng LTO.

Sinabi din ni Mangontra na sa halip na hulihin nagbibigay na lamang sila ng road safety advocacy sa mga pinara nilang motorista.

Voice Clip…Si LTO 12 Traffic Adjudication Service Section Chief Mansor Mangontra



-0-

Local…

Tatlong suspect sa pambubogbog at tangkang pagpatay sa isang negosyante, inaresto ng mga pulis sa Tboli, South Cotabato.

Kulong ang tatlo katao dahil umano sa pambubogbog at tangkang pagpatay sa negosyanteng si Ariel Peñafiel, 41 years sa Poblacion, T’boli, South Cotabato.

Kinilala ng T’boli PNP na pinamumunuan ni Police Major Irish Hezron Parangan ang arestadong mga suspek na sina James Catil 20 years old, fish vendor at Jashper Ming, 19 years old.

Kasama din sa nga naaresto ang 17 years old na binatilyo na nasa pangangalaga ngayon ng Womens Children and Protection Desk ng PNP.

Nakita naman ng mga pulis sa utility box ng motorsiklo na ginamit ng mga suspect ang apat na sachet ng suspected shabu at dalawang sachet pa sa body bag na nakatali sa handle bar nito.

Nakatakas naman sakay ng isa pang motorsiklo ang mga kasama nilang sina Elvin Abentong at Arvy Sacam 20 years na pawang mga taga Poblacion Tboli.

Ang mga suspek ay kakasuhan naman ng Tboli PNP ng frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.



-0-

Local…

Tulong pangkabuhayan ng lokal na pamahalaan napakinabangan ng pitong Recovering Drug Dependents sa Koronadal City.

Inangatan ang palaguin ang tulong na ibinigay ng lokal na pamahalaan.

Ito ang hiling ni Koronadal City Mayor Eliordo Ogena sa pitong mga Recovering Drug Dependents o RDD na nabigyan ng tulong pangkabuhayan City Anti-Drug Abuse Council.

Sinabi ni Ogena na kapag napaunlad ng mga benepisyaryo ang kanilang kabuhayan sa loob ng isang taon mabibigyan din ang mga ito ng insentibo ng lokal na pamahalaan.

Kabilang sa mga napiling pagkakakitaan ng nasabing mga RDD para sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay ay ang swine o hog raising, pagtitinda ng isda at RTW, sari-sari-store, food catering services at iba pa.

Ang lokal na pamahalaan ng Koronadal ay naglaan ng P100,000 para sa RDD After Care Program nito.

Ayon sa alkalde ang Koronadal ang unang LGU na naglunsad ng nasabing programa sa South Cotabato .

Layon nito ang na maipatupad ang “holistic approach” sa pagtulong sa mga dating drug dependent na magbagong buhay.

Ang Koronadal city ay mayroon pang labinsyam na RDD sa ngayon.



-0-

Local…

105 million pesos livelihood projects,ibibigay ng DSWD 12 sa mahigit 6,000 mamamayan sa region 12 na ang kabuhayan ay apektado ng COVID-19 pandemic.



Makikinabang sa 105 million pesos na livelihood grants ng pamahalaan ngayong 2021 ang mga mamamayan sa region 12 na labis naapektuhan ang kabuhayan dahil sa health crisis.

Sinabi ito ni Department of Social Welfare o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ayon kay Espejo dahil sa nasabing pondo abot sa mahigit anim na libong mga kwalipikadong indibidwal sa rehiyon ang mabibigyan ng start-up capital o puhunan na hindi tataas sa P15,000.

May inilaang ding mahigit isang libong slot ang DSWD para sa mga kwalipikadong mamamayan na ire-refer ng mga local government units.

Kaugnay nito, sinabi ni Espejo na nakatakdang magsagawa ng consultation at orientation sa mga local government unit ang mga staff ng DSWD 12.

Ayon kay Espejo inaasahan na masisimulan nila ang pamimigay ng nasabing tulong sa ikalawang quarter ng 2021.

Sinabi naman ni DSWD 12 Assistant Regional Director Bonifacio Sema na karamihan sa mga makikinabang sa Livelihood Assistant Grant o LAG ay mga market at street vendors.

Ayon kay Sema kwalipikado din sa LAG ang mga nasa informal economy sectors kabilang ang mga self-employed, mga nagtatrabaho sa family business, jeep drivers, at rural workers, tulad ng mga magsasaka at mangigisda.

Nilinaw din ni Sema na ang LAG ngayong taon ay bahagi pa rin ng recovery phase ng Social Amelioration Program o SAP.

Layon nito na matulungan ang mga pamilya na ang tanging kabuhayan ay apektado ng pandemya.



-0-

Local…

Limang establisemento sa Koronadal na pinadalhan ng letter of inquiry, nagbigay na ng paliwanag sa DTI South Cotabato.

Naipaliwang ng maayos ng limang mga establisemento sa Koronadal City kung bakit mas mataas sa suggested retail price o SRP ang presyo ng ilang nilang basic commodities.

Ito ay ayon kay DTI South Cotabato Business Development Division Chief Elaine Ferolino.

Sinabi ni Ferolino na lumagpas sa SRP ang bentahan ng ilang mga pangunahing produkto sa ilang mga establisemento sa Koronadal dahil na rin sa pagtaas din sa presyo ng kanilang mga supplier.

Ayon kay Ferolino, may ipinakitang mga resibo ang mga establisemento para patunayan ang kanilang dahilan.

Matatandaan na dahil sa mas mataas na SRP sa presyo ng ilan nilang mga produkto, pinadalhan ng DTI South Cotabato ng letter of inquiry ang limang mga establisemento sa Koronadal noong nakaraang taon.

Nilinaw din ni Ferolino na walang pagtaas sa presyo ng mga basic commodities ngayon sa South Cotabato.

Ito ay taliwas naman sa mga agri-products tulad ng karne ng baboy at manok na inirereklamo ng mga consumer ang umanoy labis na pagtaas ng presyo.



-0-

Local…

Amain kulong sa pangaabuso ng stepdaughter sa Tboli, South Cotabato.

Kulong ang isang amain dahil umano sa pangagahasa sa menor de edad na stepdaughter nito sa Tboli, South Cotabato.

Nalaman mismo ni Tboli Mayor Dibu Tuan ang sinapit ng rape survivor sa kamay ng kanyang amain nang may nagsumbong sa alkalde habang nagsasagawa ng outreach activity sa liblib na Sitio ng kanilang lugar.

Ito ay ayon kay Tboli Chief of Police, Major Irish Hezron Parangan.

Sinabi ni Parangan na tatlong taon ang umanong inaabuso ng amain ang rape survivor na ang ina ay isang OFW.

Tumangi naman si Parangan na idetalye kung sino ang unang napagsumbungan ng rape survivor sa kanyang sinapit.

Voice Clip….Si Tboli Chief of Police Major Irish Hezron Parangan

Sa kanyang facebook page, tiniyak naman ni Tuan na makakasuhan ang suspek.

Iginiit ng alkalde na sa mga heinous crimes tulad ng panggahasa mangingibabaw pa rin ang “law of land” kesa sa tradisyon ng mga indigenous people.

Kaya ayon kay Tuan walang settlement sa pamamagitan ng tribal arrangement na magaganap para mabigyan ng hustiya ang menor de edad na rape survivor.

Umapela naman si Tuan sa mga magulang na hangga’t maari ay huwag lumayo at bantayan ang kanilang mga anak.



-0-

Local…

Nagpasalamat ang pamilya ni Kier Selebio na una ng naiulat na dinukot ng armadong mga lalaki sa Barangay Kabalantian, Arakan North Cotabato nitong lunes ng tanghali.

Ligtas na nakauwi si Selebio sa kanyang pamilya ala 1:00 ng madaling araw kahapon matapos makahingi ng tulong at nakatawag sa kanyang misis.

Katuwang ang Kabacan at Arakan PNP, nailigtas si Selebio sa Don Carlos, Bukidnon kung saan siya iniwan ng dumukot sa kanya.

Ayon kay Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr., batay sa kanyang inisyal na pakikipag-usap sa biktima apat na mga hindi nagpakilalang lalaki ang dumukot sa kanya, piniringan ang mata, may busal ang bibig at iginapos ang kanyang mga kamay.

Tatlong araw din itong hindi pinakain at nakainom ng tubig hanggang sa basta na lamang iniwan sa lugar.

Marami na rin anya itong nadaan na mga bahay at pumara ng mga sasakyan pero hindi siya tinulungan. Gumapang anya si Kier hanggang sa napatungo sa isang bahay at humingi ng saklolo.

Agad ding pintingin sa doctor ng alkalde ang kalagayan ni Kier at habang nasa ospital paulit-ulit nitong sainasabi ang katagang “ayaw ko ninyo patya”

Ang tinig ni Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr.



-0-

Local…

Sa layuning mapaangat ang kita, sapat na pagkain at makatulong sa mga magsasaka sa North Cotabato, natuloy kahapon sa pamamahagi ng mga farm equipment ang Department of Agriculture at ng RCEF.

Ayon kay Enrico Peconada ng Alegria-Labuo Irrigators Association, malaking tulong para sa kanila ang machinery lalo na sa makabagong teknoliya ng pagsasaka kabilang na ang harvester dahil sa wala na ring mga mag-aani ng palay sa ngayon.

Kung ang magsasakang si Silvano Fortin naman ng President Roxas ang tatanungin, bukod sa mga farm inputs sana din anya taasan na rin ang presyo ng kanilang produkto.

Para naman sa magsasakang si Ramon Capilitan ng Aleosan, tulad niya na isang senior citizen mas kailangan nila ang makabagong teknolohiya sa pagsasaka upang mapaangat ang kanilang ani at kita.

Ang tinig ng ilang magsasaka sa ibat-ibang lugar sa Cotabato Province.

Payo naman sa mga benepisyaryo na pagyamanin at bigyang halaga ang tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan upang sa pagdating ng panahon ay sila naman ang makakatulong sa iba.

Dahil dito, mababawasan na ng ilang porsyento ang rice importation dahil sa mas tataas na ang produksyon.



-0-

Local…

Ipinagdiriwang ngayon ng Kidapawan City ang ika-23 charter day sa pagkakatatag nito bilang lungsod.

Nabatid na walang mga outdoor activities na idadaos ngayong taon dahil na rin sa banta ng COVID-19 at mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng bawat mamamayan ng lungsod maging sa mga magiging bisita nito.

Bagamat may pandemya, may mga aktibidad pa ring inihanda ang City Tourism Office na angkop sa New Normal o ang paggamit ng internet.

Tulad na lamang ng Vlog, E comics, Photo Essay, Tiktok Challenge at maraming iba pa.

Ngayong araw naman ang culmination program at awarding of winners.

Ipinagdidiriwang ang Charter Day tuwing ika-labingdalawa ng Pebrero kada taon batay na rin sa Republic Act 8500 na nilagdaan ni dating pangulong Fidel Ramos na nagdedeklarang component City ng Kidapawan sa North Cotabato.

Tema ng selebrayon: Kidapawan City@23: Celebrating Life, Sustaining Peace and Envisioning Prosperity”.



-0-

Local…

Aron mataas ang kita, food sufficiency og makatabang sa mga mag-uuma sa North Cotabato, nadayon gayud kagahapon ang pagpanghatag sa mga farm equipment sa Department of Agriculture og ingon man sa RCEF sa Provincial Capitol, Amas Kidapawan City.

Mitambong kagahapon ang pipila ka mga mag-uuma nag gikan sa nagkadaiyang farmer’s association og organization sa probinsya.

Kung asa way kasudlan ang ilang kalipay sadihang nadawat ang farm machinery nga maoy magamit gayud labi na karung bag o na ang teknolohiya sa pag-uuma.

Ang tingong sa pipila ka mga mag-uuma naggikan sa probinsya sa North Cotabato.

Pahimangno umano sa taga DA sa mga nanahimong benepisyaryo nga ampingan og palambuun pa ang ilang nadawat gikan sa gobyerno aron pag-abot sa panahon sila na sab ang makatabang ngadto sa uban.

Sa ingon ani nga pamaagi, mabawasan sab ang porsyento sa rice importation tungod mitaas na ang produksyon.

-0-

Local…

Kaunti na lamang ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 cases sa North Cotabato dahil mas marami pa ang mga nakarekober sa naturang kaso.

Kagabi lamang, tatlo na lamang ang naiulat na COVID- infections kung saan dalawa dito ay senior citizens na galing sa Midsayap at Kidapawan City.

Pitong pasyente naman mula sa ibat-ibang lugar sa Cotabato Province.

Tatlo ang mula sa Kabacan, dalawa Kidapawan City at bayan ng Matalam.

Muling ipinaalala sa publiko ang pagsunod sa miminum health protocols upang mag tuloy-tuloy na ang pagbaba ng COVID cases sa probinsya.



-0-

Local…

NAITALA NG Dept of Health 12 ang 32 mga Covid patients ang gumaling at mas marami ito kaysa 15 panibagong kaso na naitala.

Sa ngayun, pumalo na sa 4,392 ang total recovered patients habang nasa 5,053 naman ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Sa bilang ng mga pasyenteng gumaling, 13 ang taga Sultan Kudarat, 9 General Santos City, 8 South Cotabato at 7 North Cotabato.

Pinakamarami naman sa mga naitalang bagong kaso ay taga General Santos City na umabot sa siyam, North Cotabato tatlo, Sarangani dalawa at Sultan Kudarat 1.

Nasawi naman ang isang 44 years old na babae na taga Surallah kung kayat pumalo na sa 182 ang kabuoang ng mga binawian ng buhay dahil sa coronavirus sa rehiyon.

Bumaba naman ng hanggang 478 ang aktibong kaso.

-0-

Local…

Makabagong kagamitan at health facility sa Cotabato Regional and Medical Center pormal nang pinasinayaan at maari nang pakinabangan mga pasyente, lalo na ang mga merong Covid-19.

Ang Emergency Room extention facility ay ipinatayo sa loob ng CRMC compound.



Ito ay binubuo ng tatlong malalaki at state of the art ward tents na may maraming modernong kama para sa mga pasyente at makabagong medical equipment.

Sinabi ni CRMC chief Dr. Helen Yambao na ipinatayo ang bagong facilities para agad maserbisyuhan ang mga Covid-19 patients at iba pang may mga karamdaman.

Ang CRMC, na nagsisilbing Covid-19 referral hospital ng Region 12 at Bangsamoro Region ay nagsisilbi hindi lasa taga Cotabato City kundi mga pasyente din mula karating lalawigan.

Pinasalamatan ni Yambao ang International Committee of the Red Cross na tumulong upang maitayo ang modern facility.

Dumalo sa okasyon sina Cotabato City Adminsitrator Dr. Danda Juanday, Dr Zul Qarneyn Abas, ICRC representative Dr. Nadera Burhani at ng iba na mula sa health sector.



-0-