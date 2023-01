NDBC BIDA BALITA (Jan. 10, 2023)

HEADLINES

1 PYRAMIDING scam nabuhay sa North Cotabato, scammer nakapanloko sa mga nagpaloko at nakatangay ng milyong halaga

2 SOUTH Cotabato police director Colonel Villegas, nagsumete na rin ng courtesy resignation kay DILG Sec. Abalos

3 ONLINE transaction para sa mabilis na pagtugon sa project request ipinatutupad na ng SoCot provincial government

4 NORTH Cotabato Catholic devotees, dumagsa sa Traslacion ng Poong itim ng Nazareno kahapon

5 SA UNANG linggo ng taon, PNP nakagawa ng higit isang libong law enforcement operation sa North Cotabato

6 MAGUINDANAO DEL NORTE government, pormal nang humiwalay sa Maguindanao Mother; kapitolyo itatayo sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao

7 TAMPAKAN mayor, kinasuhan ng paglabag sa anti-draft and corrupt practices sa Ombudsman Mindanao

8 COMELEC BARMM, muling nanawagan sa publiko na magparehistro para makaboto sa SK at Barnagay elections

-0-

ISANG TAGA GEN. SANTOS CITY ang nasawi dahil sa COVID-19 complications kahapon. Batay ito sa report ng DOH-12.

May walo katao din ang nagpositibo sa COVID kung saan tig-tatlo ang mula North Cotabato at Sarangani, isa naman sa Sultan Kudarat at isa din sa South Cotabato.

Zero case sa apat na siyudad ng Region 12.

SA BARMM, walang bagong kaso, walang gumaling at walang namatay habang nasa 46 ang nasa mga ospital at isolation facilities at nagpapagaling.

-0-

SUPORTADO ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang panawagan ni SILG Atty. Benjamin "Benhur" Abalos Jr., na boluntaryong magsumite ng courtesy resignation ang mga nasa third level position ng Philippine National Police bilang bahagi ng internal cleansing sa hanay ng mga pulis.

Naniniwala ang alkalde na ang ginawang hakbang ng kalihim ay napapanahon at karapat-dapat.

Ito aniya ang paraan para mapagtagumpayan ang problema sa malawakang paggamit ng mga ilegal na droga sa bansa.

Dagdag pa nito, dapat dumaan din sa masuring pagsusuri at proseso ang pagkuha at pag-promote sa mga tauhan ng pulisya.

-0-

ISANG GRADE 9 student ang namatay matapos malunod habang naliligo sa isang beach sa Barangay Tibpuan, Lebak, Sultan Kudarat.

Kinilala ang nasawi na si Ryle Mabague.

Bumubos naman ang pagdadalamhati ng kaniyang kamag anak, kakilala at mga kaklase.Sa Cotabato City, patay ang isang payong payong driver nang barilin ng di kilalang suspect sa Almonte Extension, POblacion 2, Cotabato City. Nakilala ito sa pangalang Sabdullah Cana na binaril ng suspect gamit ang cal 45 pistol.

-0-

TINANGGIHAN NG Sandiganbayan ang apela ni dating South Upi municipal Treasurer Onofre Natividad na bigyan siya ng pagkakataon para sa plea bargaining.

Si Natividad at dating South Upi mayor Abdullah Campong ay kinasuhan ng Mindanao Ombuidsman ng paglabag sa Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng anomalyang transaksyon noong 2012 na kinasasangkutan ng P8 million pesos.

Si Natividad ay sinuspende din noong 2017 dahil sa pagkabigo niyang i-remit ang Pag-IBIG at Government Service Insurance System contributions, pati na ang withholding tax ng mga kawani ng LGU mula January to December 2007.

-0-

MAGBIBIGAY ANG WORLD BANK NG technical assistance para sa BARMM upang mapalakas ang kakayahan nito sa paghahanda at recovery mula sa mga kalamidad na tatama sa rehiyon.

Ito ay tinawag na “PlanSmart Ready-to-Rebuild” o R2R program.

Sinimulan na ng World Bank and orientation sa mga kasapi ng Bangsamoro Planning and Development Authority and Ministry of the Interior and Local Government.

Sinavbi ni World Bank coordinator for BARMM Norhana Kamid nabuo ang bagay na ito matapos na tumama ang bagyong si Paeng sa maLaking bahagi ng BARMM at nagdulot ng pinsala.

Hindi sapat ang kakayahan ng BARMM o iba pang local government units sa kanluran at timog Mindanao dahil hindi naman palaging tinatamaan ng malakas na bagyo ang rehiyon hindi katulad ng northern at Davao regions.

-0-

ININDORSO NG National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) ang pagsasampa ng kasong criminal at administratibo sa Ombudsman laban kay Tampakan Mayor Leonardo Escobillo dahil sa pagtanggal sa IP representative sa municipal council at pagtalaga kay Jimmuy Malayon bilang kapalit.

Sinabi ni NCIP chair Allen Capuyan na bukod kay Mayor Escobillo ay kinasuhan din si Vice Mayor Anadel Magbanua at iba pang town councilors dahil sa pagtanggal sa isang IP mandatory representative nang walang due process.

Ang reklamo ay isinampa ng mga IPs sa Tampakan, sa pangunguna ni IP Mandatory Representative Domingo Collado Jr. at Municipal Indigenous Peoples Structure convenor Bae Dalena Samling.

-0-

BAGONG Maguindanao del Norte province, pormal nang tumiwalag sa Maguindanao mother.

Ito ay matapos na isagawa kahapon ng umaga ang huling flag raising ceremony ng Maguindanao Province sa Provincial Capitol, Buluan, Maguindanao na pinangunahan ni Maguindanao del Sur Governor Bai Mariam Sangki Mangudadatu, at Vice Governor Bai Ainee Sinsuat, mga board members at mga kawani.

Ayon kay Provincial Administrator Atty. Cyrus Toreña, nasa 230 na regular employees ang napunta sa Maguindanao Del Norte habang ang iba pa ay mananatiling work force ng Maguindanao del Sur.

Ang mga kawani na malilipat sa Maguindanao Del Norte ay inihatid na rin sa kanilang pansamantalang opisina sa Sangguniang Panlalawigan building sa Datu Odin Sinsuat Maguindanao Municipal Compound.

Kahapon ang unang araw ng kanilang pagserbisyo sa bagong tatag na probinsiya.

Magkakaroon na rin ng bagong hymn, seal at flag ang mga bagong tatag na Maguindanao del Sur at del Norte na aaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng dalawang probinsiya.

Samantala kahapon ay inilabas naman ng Maguindanao Sur sa pamamagitan ng kanilang official FB page ang bagong approved logo ng lalawigan.

Noong Sept. 17, 2022 ay naratipikahan ng mga botante ng Maguindanao ang paghahati sa lalawigan.

Inaasahan namang ihahayag na di ang iba pang appointed officials na tutulong sa pagpapatakbo ng bagong lalawigan.

-0-

MALIBAN SA peace and order situation, ito ang mga hinaing ng 22 barangay kapitan mula sa Pikit, Cotabato.

Sila ay pinulong ni Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Dr. Kadil "Jojo" Sinolinding upang pag-usapan at alamin ang mga problemang kinakaharap ng mga barangay kapitan sa Pikit na ngayon ay sakop na ng Special Geographic Areas ng BARMM.

Ginawa ang consultative meeting sa tanggapan ni MP Sinolindong sa Deseret Building, Barangay Kayaga, Kabacan, North Cotabato kahapon.

Dumalo din sa consultations sina Members of Parliament Ali Salik, Tarhata Maglangit at representative ni MP Kelly Antao na si Alimen Sencil.

Pinag-usapan at ipinaliwanag sa mga barangay kapitan ang kahalagahan ng pagbuo ng 22 barangays bilang isang bayan upang ito ay magkaroon ng legal na basehan bilang local government unit.

Ipinaliwanag ni Sinolinding na merong prosesong legal bago ito mangyari tulad ng pagaproba ng panukala upang maging ganap na batas at ang pagkakaroon ng plebesito.

Sakaling mananalo ang YES vote sa plebesito, saka pa ipatutupad ng lubusan ang batas.

-0-

NANAWAGAN ANG COMELEC BARMM sa lahat ng mga qualified voter pero hindi pa rehistradong botante na magpatala na upang makaboto sa barangay at SK elections.

MATAPOS PIRMAHAN ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang Republic Act 11935 o ang batas na nagpapaliban sa 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, nagpasya ang Commission on Election o COMELEC na muling buksan ang voter registration sa buong bansa.

Nag umpisa ang registration noong December 12, 2022 at magtatapos sa katapusan ng Enero.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni COMELEC-BARMM regional director Atty. Ray Sumalipao, na simula noong December 12 ay abot na sa 4,000 ang nagpa-register sa buong rehiyon.

Kabilang sa mga tinanggap na aplikasyon ay para sa mga first time voters na lalahok sa SK election, transfer of registration, at entry correction sa voter registration record.

Ayon kay Sumalipao, kung sakaling matutuloy sa October 30 ang election, magkakaroon din ng extension for registration.

Pero kapag natuloy ang panukalang sa Mayo 2023 na ito gawin ay hanggang January na lang pwedeng magpa rehistro.

-0-

Special non-working holiday ngayon sa Enero a dyes sa Koronadal city.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa Proclamation No. 106 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin.

Ibig sabihin nito walang pasok sa mga pampubliko at pribadong nga eskwelahan at opisina ngayong araw sa lungsod.

Layon ito na mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan nito na makisaya sa 83rd Founding Anniversary at 23 Hinugyaw Festival.

Kaugnay nito, kinpumpirma naman ni Vice Mayor at Festival Director Erlinda Arquil ang pagdating ni Vice President Sara Duterte para maging panauhing pandangal sa closing program mamamayang gabi.

Magiging highlight naman ng pagdiriwang ang Hinugyaw sa Dalan Street Dancing Parade Pageantry at Parada ng Lahi Cultural Parade.

Ang nasabing mga aktibidad na magsisimula ala una mamamayang hapon ay magtatapos sa South Cotabato Sports Complex kung saan gaganapin ang anniversary program.

-0-

Magsusumite ng kanyang courtesy resignation si South Cotabato PNP Provincial Director Pol. Col. Nathaniel Villegas.

Ito ang tugon ni Villegas sa hamon ni DILG Secretary Benjamin Abalos sa mga third level officers ng PNP.

Layon nito na malinis ang hanay at maibalik ang integridad ng PNP, na ayon kay Villegas ay kanyang pinaniniwalaan.

Ayon kay Villegas pinanghahawakan din nito ang ipinahayag ni Abalos na habang gumugulong ang imbestigasyon, mananatili pa rin sa kanilang pwesto ang mga pulis na magre-resign.

Gayunpaman ayon kay Villegas kampante siya na walang third level PNP official sa South Cotabato ang sangkot sa iligal na droga.

-0-

Nakalatag na ang mga sistema sa project request monitoring system ng provincial government ng South Cotabato na ipatutupad ngayong taon.

Tiniyak ito ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Layon nito na mapadali ang request sa serbisyo ng pamahalaang panlalawigan gamit ang online transaction.

Maaring maka-access dito ang mga barangay officials at principals ng mga pampublikong mga paaralan.

Kailangan lamang ng mga ito na magkaroon ng username at password na bibigay ng governors office at card na may QR code.

Sa pamamagitan ng nasabing sistema ay mamomonitor din ng publiko ang status ng kanilang request.

Ayon pa kay Tamayo ang request ay dideretso muna sa tanggapan ng gobernador para ma-screen at maindorso sa kaukulang departamento ng provincial government.

Voice Clip…Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Sa ngayon ay nagsasagawa ng orientation hinggil sa project request monitoring system sa mga komunidad ang South Cotabato LGU

-0-

Dead on the spot ang driver ng dalawang mga motorsiklo na nasangkot sa vehicular crash sa Sto. Nino, South Cotabato.

Kinilala ng Sto. Nino PNP na pinamumunuan ni Major Joseph Villanueva ang mga biktima na sina Reno Masendo, 66 anyos, magsasaka at Aladin Sumangki, 26 anyos, laborer at pawang mga nakatira sa Barangay Bai Sirapinang sa Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na naka-head on collision ng motorsiklo ni Masendo ang kasalaubong na motorsiklo na minamaneho naman ni Sumangki sa Barangay M. Roxas.

Ito ay habang nagmamaneho mula Poblacion Sto. Nino, pauwi ng Bai Sirapinang.

Ang dalawang mga biktima ay agad na binawian ng buhay sanhi ng tinamong malubhang mga sugat.

Sugatan din sa insidente ang mga angkas ng biktimang si Sumangki na sina Sony Islang, 20 anyos, laborer at Sany Pablo 19 anyos, pawang mga taga Barangay San Vicente, Sto. Nino.

Ang mga ito ay nagpapagaling ngayon sa Norala, District Hospital.

-0-

Binawian agad ng buhay ang isang Indian National na biktima ng pamamaril sa Tantangan, South Cotabato.

Kinilala ng Tantangan PNP na pinamumunuan ni Major Randy Apostol ang biktima na si Parwinder Singh Sekhon, biente anyos, lender at nakatira sa Barangay San Filipe kung saan naganap ang krimen.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na si Sekhon ay binaril habang papauwi na nagmamaenho ng kanyang motorsiklo.

Ang nasabing biktima ay agad na binawian ng buhay sanhi ng tama ng bala ng baril sa kanyang ulo.

Matapos ang krimen ang gunman ay agad na tumakas patungong Koronadal sakay ng motorsiklo kasama ang dalawang mga kasabawat.

Inaalam pa ng Tantangawn PNP kung sino ang mga salarin at ano ang motibo ng mga ito sa pagbaril at pagpatay sa biktima.

-0-

Sinimulan ng mga pulis ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa isinagawang law enforcement operation sa North Cotabato.

Sa unang linggo pa lang ng taon, higit isang libu na ang total operations ng mga pulis sa ibat-ibang lugar ng probinsya.

Sa usaping illegal drugs, labing-apat ang naaresto dito, siyam na wanted persons, illegal logging at illegal fishing tig dalawa, illegal mining tatlo, Campaign on loosefirearms sampu, at iba pang krimen dalawangput lima.

Samantala, nagpasalamat naman ang PNP sa kooperasyon ng mga mamamayan sa kanilang kampanya laban sa anumang illegal na gawain.

Aasahan naman ng mga mamamayan ngayong taon na mas mahigpit pa ang pagbabantay sa pagpapanatiling matiwasay ng lugar.

-0-

Inihayag ni Mlang Municipal Health Officer Dr. Jun Sotea na malaki ang pakinabang para sa isang malusog na indibidwal ang pagdonate ng dugo.

Hindi lang upang maka access sa supply sa blood centers kundi ag benepisyo para sa katawan upang makapagbigay ng bagong blood analysis, nakakabawas ng sobrang calories sa katawan, Pagpapanatili ng kalusugan ng dugo at puso at mas maliit na posibilidad na magkaroon ng sakit na kanser.

Sa mga gustong mag-avail ng dugo, kailangan na dalhin ang card kung wala naman ay magdala lamang ng kahit isang donor.

Samantala, walang kailangan bilhin ang dugo tanging processing fee ang kailangan. Malusog at walang sakit ang pwedeng magdonate.

Kanya nanamg tiniyak na may supply ng dugo sa blood center ng Mlang.

-0-

Ngayon lang ulit nasaksihan at dumagsa ang daan-daang deboto sa traslacion ng poong itim na Nazareno na ipinarada sa National Highway ng Kidapawan City.

Ito ay panata ng mga mananampalatayang katoliko sa imahe ng Poon, sa pamamagitan ng paghaplos, paghalik o pagpahid ng panyo sa replica ng Black Nazarene.

Ang misa ay isinagawa rin kahapon sa Our Lady Mediatrix Of All Grace Cathedral.

Hindi kagaya sa ibang lugar na may mas maraming populasyon, walang gitgitan ng mga devotees dahil maluwag lang sa Kidapawan City.

Pero ganon paman, nagbago man sa iba ang prosesyon hindi naman nagbabago ang kanilang debosyon.

Ilan sa mga nakaugnay ng news team ay mula pa sa Cotabato City na 14 na taon ng sumasama sa Traslacion.

-0-

PINAGKALOOBAN ng financial assistance ng PRO-12 ang pamilya ng miembro ng Mlang municipal police office na nasawi habang tinutugis ang mga holdaper noong nakaraang taon.

“We give our snappiest salute and heartfelt gratitude to Police Staff Sgt. Rudy Amihan for his service”

Yan ang pahayag ni Police Brigadier General Jimili Macaraeg ma siyang Regional Director ng PRO 12.

Kahapon personal na tinanggap ni Leslie Jean B Amihan, asawa ni Sergeant Amihan ang financial assistance ng PRO 12 na nagkakahalagang Php256,345.98 sa Grandstand, Brgy. Tambler, General Santos City.

Bukod dito, ginawaran din ng “MEDALYA NG KADAKILAAN” si Amihan dahil sa kanyang selfless sacrifice.

Sabi pa ni General Macaraeg: “His ultimate sacrifice is recognized a true act of valor. It will be remembered throughout the years as an epitome of PRO’s service to the people of SOCCSKSARGEN”