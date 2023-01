NDBC BIDA BALITA (Jan. 17, 2023)

NEWSCAST

1 MGA MAY-ARI ng mga Tilapia fish cages na apektado ng fish kill, pinayuhan na sumunod sa good aqua culture pratices

2 REPORT NA DRAG RACE sa Isulan, Sultan Kudarat na dahilan ng pagkamatay ng isang motorista, hindi totoo, sabi ng PNP

3 PLEBISITO sa pagsama ng Cotabato City sa BARMM, tapat at may integridad, ayon kay Chief Minister Kagi Murad

4 CAFGU at kasama, huli sa anti-drug operation sa Polomolok, South Cotabato

6. EUROPEAN Union, nagbigay ng dalawang coaster sa BTA Parliament, Defense Sec. Galvez dumalo sa turn over program.

-0-

Local..

NANINIWALA SI BARMM Chief Minsiter Ahod “Kagi Murad” Ebrahim na ang ginawang plebisito noong 2019 na naging daan upang maging bahagi ng autonomous region ang Cotabato City ay tapat at may integridad.

Ginawa ni Chief Minsiter Ebrahim ang pahayag matapos ang desisyon ng Supreme Court na kumukumpirma na legal at legitimate ang resulta ng plebesito noong 2019.

Ayon kay Kagi Murad, ang Cotabato City ay tahanan at patuloy na magiging tahanan ng Bangsamoro.

Bukod sa Cotabato City, sumama na rin ang 63 barangays ng North Cotabato upang maging bahagi ng expanded autonomy.

-0-

HIGIT 30 law violators, naaresto ng PNP sa buong BARMM sa ikinasang law enforcement operation.

ANG MGA NAARESTO ay kinabibilangan ng wanted persons, illegal drugs, mga nagdadala ng hindi lisensyadong baril at iba pang kaso.

Ito ay base sa weekly report ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region (PRO BAR) mula January 9 to 15.

Sinabi ni BARMM police regional director Brig. Gen. John Gano Guyguyon na kabilang sa 31 mga naaresto ay ang sampong sangkot sa illegal na droga na nakuna ng mahigit P21,000 na halaga ng shabu.

Sa pagpapatuloy ng Balik baril program ng PNP, isang indibidwal ang boluntaryong isinuko ang kaniyang armas.

Dahil naman sa pinalakas na man-hunt operation ng PNP, anim na mga wanted persons ang naaresto sa limang magkahiwalay na law enforcement operation.

Samantala sa 36 police checkpoints operation ng PRO-BAR, labing lima ang matagumpay na naaresto dahil sa ibat ibang paglabag sa batas.

May limang Abu Sayaff Members naman ang boluntaryong sumuko kasama ang kanilang tatlong matataas na uri ng baril.

Kasabay nito, nanawagan ang PNP sa publiko na suportahan ang kampanya para sa kapayapaan.

-0-

UPANG matugunan ang problema ng mga kababaihan, lalo na sa reproductive health, pormal nang binuksan Women's Health Center sa Cotabato Regional and Medical Center.

ANG KAUNA-UNAHANG Women’s Health Center sa ilalim ng Department of Obstetrics and Gynecology ng CRMC ay mayroong specialized services para sa mga pasyenteng kababaihan na nangangailangan ng professional health care.

Prayoridad dito ang mga buntis, may problema sa kanilang reproductive health, mga nakaranas ng post-partum at iba pa.

Ang women's center ay nasa Out Patient Department ng CRMC na isang one-stop-shop facility sa mga pasyenteng nangangailangan pa ng ibang serbisyong medikal.

Mayroon itong state-of-the-art medical equipment at facilities gaya ng 3D-4D Ultrasound, Hysteroscopy Machine at Colposcopy Unit na kayang tugunan ang gynecologic at obstetric needs ng bawat pasyente.

Bilang healthcare provider, tiniyak ni CRMC Chief Dr. Ishmael R. Dimaren, na ibibigay nila ang kinakailangan ng bawat pasyente na may abot-kayang serbisyo para sa lahat.

-0-

LOCAL…

ZERO COVID-19 infections ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao habang dalawa naman sa Region 12.

Sa report ng DOH Region 12, dalawa ang nagpositibo sa sakit at sila ay taga Polomolok, South Cotabato at Pres. Roxas sa North Cotabato.

Sa BARMM naman, bukod sa walang bagong nahawaan ng sakit, wala ni isa ang gumaling at walang nasawi.

May 46 katao pa na may COVID ang nananatili sa isolation facility o sa ospital dahil sa sakit.

-0-

KUMALAKAT KAHAPON sa social media ang balitang si BARMM Senior Minister Abduraof Macacua ay naitalaga bilang bagong active governor ng Maguindanao del Norte.

Meron pang ginawang graphics na nagpapakita ng larawan ni Minister Macacua at congratulatory message mula sa Mindanao State University o MSU Maguindanao.

Ayon sa statement ng MSU-Maguidnanao, wala silang pinahihintulutan na sinuman na gamitin ang paaralan para magpakalat ng unverified information.

Nanawagan din ito sa publiko na huwag agad paniwalaan ang mga posts na ganito nang walang official na pahintulot mula sa MSU-Maguindanao.

Walang ipinalabas na pahayag si Minister Macacua o sinumang opisyal ng BARMM hinggil dito.

-0-

Local…

Karamihan sa mga negosyante ng pagkain ngayon sa Kidapawan City ay nagdagdag ng 5 to 10 pesos bawat serve ng ulam dahil sa hindi pa bumababa ang presyo ng isa sa mga sangkap na nagpapasarap at nagpapabango ng ulam ang SIBUYAS.

Ngayong bumaba ang presyo pero kung ikukumpara sa orihinal na presyo mas mahal pa rin ito at lugi ang mga restaurant owners.

Sabi ng iilan, kung hindi man sila nagdagdag ng presyo binabawasan na lang nila kunti ang servings upang may maiiuwi rin ang mga negosyante sa kanilang pamilya.

Samantala, sa mga consumers naman ay naging mas practical at madiskarte na lang dahil marami pa silang paglalaanan o bayaran bawat buwan.

-0-

Marami ang nagulat sa paglabas ng pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi sa Miss Universe at ginamit na National Costume suot ang DARNA costume.

Para kasi sa mga taga North Cotabato na naka-ugnay ng Radyo BIDA hindi naman maituturing na National Costume ang suot ng Fictional Hero na si Darna.

Pero may mga nagsabi naman na suportado nila at hindi naman kailangan na ang Baro’t Saya ang isusuot basta’t ipipipresenta ang Pilipinas.

-0-

DAHAN DAHAN namang nag-subside ang tubig baha sa Matalam, North Cotabato nitong sabado matapos makaranas ng malakas na pag-ulan.

Sabi ni Provincial Disaster Risk Reduction Management OIC Head Engineer Arnulfo Villaruz, ang nararansang weather disturbances ay dahil sa LPA na nasa Northern Mindanao at epekto ng La Niña.

Ang nasa siyamnaput anim na pamilya ay pansamantalang lumikas sa mas ligtas na lugar at unti-unti ng nakakabalik sa kanilang lugar.

Isa sa mga binabantayan ng PDRRM ang Bukidnon area dahil ang excess water ay dederetso sa Pulangi River at ang bagsak ng tubig ay sa Liguasan Marsh.

Samantala, sa bayan ng Matalam sa report ng Rapid Damage Assessment and needs Analysis team bukod pa sa pamilyang apektado naapektuhan rin ang nasa 30 hectars na rice field.

-0-

HUWAG ipasawalang bahala ang kahit maliliit lang na insidente ng sunog sa bahay at establisyemento.

Ito ang panawagan ng Kidapawan-BFP FO2 Cesar Templa at SFO1 George Darunday na rumesponde sa insidente ng sunog sa grocery store ng KMCC bandang pasado alas 3:30 ng hapon kahapon kung saan napagsabihan ang ilang staff nang hindi agad inireport ang insidente.

Sa panayam ng Radyo BIDA sa isa sa mga nakasaksing staff na si Kevin Dino, nagsimula ang apoy sa bubungan ng customer service matapos aksidenteng nahulog ang welding rod mula sa kinukumpuning bubungan na nagresulta sa pag-apoy at pag-usok ng ilang bahagi ng gusali.

Tumagal ng ilang minuto ang pagkalat ng usok at apoy rason para magsitakbuhan ang ilang mga mamimili palabas at palayo sa pinangyarihan ng insidente.

Naapula naman ito gamit ang abot sa tatlong fire extinguisher.

Nilinaw naman nilang hindi lumaki ang sunog, taliwas sa lumalabas na impormasyon sa social media.

Inihayag din ng BFP personnel na sisilipin din nila kung may permit mula sa ahensya ang ginawang pagkukumponi sa bubong ng gusali habang operational ang grocery store na delikado sa mga mamimili at empleyado.

Sa ngayon ay balik normal na ang operasyon ng grocery store.

Dati ng nasunog ang nasabing grocery store ilang taon na ang nakakalipas.

-0-

Kulong ang dalawa katao na naaresto sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Lt.Col. Marvin Duadua ang mga suspek na sina Abraham Pataw alias “Abraham” 29 anyos, CAFGU member, taga Talayan at kasabwat nitong si Modzaher Tamando, alias “Aldrin” 40 anyos walang trabaho taga Ampatuan pawang mga nasa lalawigan ng Maguindanao.

Sina Pataw at Tamando ay nakorner ng mga pulis sa barangay Poblacion, matapos umanong magbenta ng dalawang mga sachet ng suspected shabu sa police na nagkunwaring buyer.

Nakumpisa din ng mga pulis sa nasabing mga drug suspect ang apat pang sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng P68,000.

Nakuha din ng mga pulis sa nasabing mga drug suspect ang P1,000 marked money at 29 na piraso ang P1,000 boodle money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation.

Sina Pataw at Tamando na ikinustodya ng Polomolok PNP ay kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

PhilHealth 12 pinaalalahanan ang mga health care providers na mag-renew ng accreditation

Mag-renew ng accreditation.

Ito ang paalala ng PhilHealth 12 sa lahat na mga Health Care Providers sa rehiyon.

Ayon kay Health Care Delivery and Management Division o HCDMD Chief Dr. Antoneitte Ladio kailangan din na may valid accreditation ang mga heads ng health care facilities na mag-renew ng accreditation.

Dagdag pa nito bago mapaso ang accreditation,ang mga doctor ay mayroong 120 days processing period para ayusin ang mga dokumento na maaring i-download sa PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph.

Ipinunto naman ni OIC Accreditation and Quality Assurance Section o AQAS Head Dr. Marites Pedrajas na tanging ipo-proseso lamang ang mga kumpletong mga dokumento.

Habang ang mga kulang naman ay ibabalik for compliance.

Ayon kay Pedrajas ang mga required na dokumento ay maaring ipasa ng mga health providers sa pinakamalapit na health insurance offices o ipadala sa email na accre.pro1@philhealth.gov.ph.

-0-

Tumalima sa good aqua-culture practices para makinabang sa insurance ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC.

Ito ang panawagan sa mga fish cage operators ni Lake Sebu Warden Rudy Muyco.

Ayon kay Muyco hindi kasi lahat na mga fish cage operators na apektado ng kamahong sa Lake Sebu ay mabibigyan ng cash assistance ng PCIC.

Ito ay dahil sa paglabag sa good aqua-culture practices.

Ayon kay Muyco natuklasan sa validation ng PCIC na may mga fish cage owners sa lake sebu na hindi sumunod sa tamang spacing, hindi nagsagawa ng regular water clean-up at hindi nilinis sa mga water hyacinth ang kanilang mga fish cages.

Sa ngayon ayon kay Muyco ay nagpapatuloy pa ang clean up drive ng LGU sa Lake Sebu.

Dagdag pa nito apektado ng kamahong ang 124 na mga fish cage operators na nagmamayari ng mahigit 1,340 fish cages.

Kinumpirma din ni Muyco na abot na sa mahigit 153,000 kilograms ng tilapia ang namatay sanhi ng kamahong.

Ikinalugi naman ito ng mga fish cage operators ng mahigit P10 million pesos.

-0-

Nagpapatuloy pa rin ang monitoring ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 sa kalagayan ng panahon ngayon at sa mga mamamayan na maaring maapektuhan ng mga kalamidad.

Ito ay ayon kay DSWD 12 Disaster Response Management Division Chief Naira Aratuc ay kahit na tinanggal na ang rainfall advisories matapos maranasan and shear line na nagpabaha sa maraming bahagi ng bansa.

Ayon kay Aratuc, kung kinakailangan handa ang DSWD 12 na magpadala ng relief goods sa mga maapektuhang mga mamamamayan.

Sinabi ni Aratuc na ang ahensya ay may naka-preposition nang mga relief goods sa kanilang mga crisis intervention unit o CIU sa Tacurong at Kidapawan City.

Matatandaan na bilang bahagi ng kanilang stockpiling operation para sa prepositioning ng mga relief goods, ang DSWD 12 ay lumagda ng Memorandom of Agreement sa mga local government unit sa rehiyon.

Ang masamang panahon na dala ng shear line ay nakaapekto sa mahigit 166,000 na mga pamilya sa Mimaropa, Bicol region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangasomoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

-0-

Dead on the spot ang biktimang si Datu Jam Akub, nasa hustong gulang taga Midtimbang, Talayan, Maguindanao.

Ito ay matapos sumalpok sa sinusundang Toyota Fortuner ang minamanehong motorsiklo sa national highway Barangay Bambad, Isulan.

Ito ay ayon kay Police Chief Master Sergeant Larry Ducasi ng Isulan PNP Traffic Section.

Gayunpaman nilinaw ni Ducasi na nagkaayos na ang mga kaanak ng nasawing si Akub at mayari ng Toyota Fortuner na si Elmark Sibag, taga Barangay Bambad.

Ito ayon kay Ducasi ay matapos tugunan ang hiling na tulong ng pamilya ng nasawing si Akub.

Pinabulaanan naman ng nasabing police official na drag racing ang kinasawi ng biktima.

Ipinunto ni Ducasi na sadyang mabilis lang ang pagmamaneho ni Akub kaya marahil hindi nito napansin ang sinsundang sasakyan.

Iginiit pa ng nasabing police official na regular kasing nagpapatrolya ang pulisiya para matiyak na walang magaganap na drag race na matagal na aniyang minomonitor ng Isulan, PNP.