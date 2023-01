NDBC BIDA BALITA (Jan. 18, 2023)

HEADLINES

1 SUSPECTED SCAMMER SA Matalam, naisahan ng kapuwa scammer, milyong halaga ng investments, natangay

2 TAGUMPAY NG SUPPORT to Bangsamoro Transition, tiniyak ng European ambassador to the Philippines

3 KAUNA-UNAHANG Bangsamoro Business Congress, sinimulan na sa Cotabato City

4 MARIJUANA plantation sa Tampakan, sinalakay ng PDEA, P4.2 million na halaga ng marijuana plants, nakumpiska

5 AKTIBISTA na taga Kidapawan at partner nito na dinukot sa Cebu, nakalaya na, mga kumuha sa kanila nagpakilalang police, ayon sa tatay

6 DICT nagpaalala sa mga taga Region 12 at BARMM na huwag nang hintayin pa ang deadline ng SIM card registration

UMAASA SI EUROPEAN UNION Ambassador to the Philippines Luc Veron na sa pagtatapos ng BARMM transition period ay magkakaroon ng magandang resulta ang programang Support to Bangsamoro Transition.

Ginawa ni Ambassador Veron ang pahayag sa turnover program ng dalawang bus at information technology equipment sa BARMM.

Aniya, sa 2025 ay matatapos ang suporta ng European Union sa BARMM na nagsimula nitong 2021.

Umaasa si Ambassador Veron na nakatulong sila ng malaki sa paghahanda ng autonomous government sa panahon ng transition period.

KAUNA-UNAHANG Bangsamoro Business Congress, sinimulan na sa Cotabato City

DINALUHAN ito ng abot sa 500 mga stakeholders mula sa national at international chambers, mga business sectors sa Bangsamoro Region, local leaders, economists at iba pa na ginanap sa Cotabato State University Gymnasium kahapon.

Layunin ng business congress na mapalawak ng mga local entrepreneurs ang kanilang network dahil magiging daan ito upang mas mapalakas pa nila ang kanilang national at international relations, partikular na sa mga ASEAN countries.

Sinabi ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim na ang aktibidad ay maituturing na malaking hakbang tungo sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Region.

Sa pamamagitan nito ay mas lalakas ang economic productivity na malaking tulong economic growth ng rehiyon.

Tema ng business congress "Strengthening Partnership Towards a Resilient Bangsamoro Economy”.

Magtatagal ito hanggang Jan. 19, Huwebes.

ABOT sa 600 MILF decommissioned combatants ang nakatakdang sumailalim sa technical-vocational training bilang bahagi ng decommissioning process sa pagpapatupad ng mga probisyon ng government-MILF peace agreement.

Ang proyekto ay sa ilalim ng EU Programme on Assistance for Camp Transformation through Inclusion, Violence Prevention and Economic Empowerment o PROACTIVE.

Bago lang ay ginawa ang ceremonial signing o agreement sa pagitan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE) at ng United Nations Development Programme o UNDP. Ito ay sinaksihan din ng mga kinatawan ng UNDP at MBHTE.

Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga dating MILF Combatants habang ginagawa ang transformation ng anim na major MILF camps sa ibat ibang panig ng Mindanao.

Layunin din nito na mapanatili ang kapayaapan at magiging produktibo ang kumunidad.

Sinabi ni UNDP Resident Representative Dr. Selva Ramachandran na ito ay dalawang taong proyekto na abot sa US$4.6 million o katumbas ng mahigit 200 million pesos.

Umaasa naman si MBHTE Minister Mohagher Iqbal na magpatuloy ang maganang samahan o partnership ng European Union at Support to Bangsamoro Transition o SUBATRA.

Nagagalak si Minister Iqbal sa tulong ng EU lalo na pagdating sa decommissioning ng MILF combatants.

DALAWA KATAO ang nasawi habang may walong bagong kaso ng COVID-19 infections ang naitala ng Dept of Health sa Region 12.

Isa sa mga nasawi ay taga Pres. Roxas, North Cotabato at ang isa ay taga Malapatan, Sarangani province.

Nasa 11 naman na mga pasyente ang gumaling.

Sa walong bagong kaso, tatlo ang taga Kidapawan, dalawa sa Magpet at isa sa Aleosan.

Walang bagong kaso sa Tacurong at Koronadal habang zero case din sa Sultan Kudarat at Sarangani.

SA BARMM, may tatlong bagong nahawaan ng COVID at lahat sila ay taga Sulu.

Tatlo din ang gumaling at walang nasawi, ayon sa BARMM Ministry of Health.

SA LOOB NG LALONG MADALING PANAHON ay inaasahan na mapapakinabangan na ng may 50 pamilya ang housing units na itatayo ng BARMM gov't Datu Blah Sinsuat town.

Pangungunahan ng Ministry of Human Settlements and Development ang pagtatayo ng mga desenteng tahanan para sa mga mamamayan na nasira ang mga bahay dahil sa bagyong si Paeng.

Nalagdaan na ang kontrata sa pagitan ni Housing Minister Atty. Hamid Aminoddin Barra at ng Framecon Builders construction company.

Sinabi ni MHSD Director General Esmael Ebrahim na ang proyektong pabahay ay idinisenyo na may sala, kusina, comfort room, dalawang kwarto, koneksyon ng tubig at kuryente.

Ilan lamang aniya ito sa daan-daang pabahay na itatayo pa ng BARMM Gov't para sa mga mahihirap na mamamayan sa rehiyon.

Iparehistro ng mas maaga ang mga Subscriber Identity Module o SIM cards para makaiwas sa pila at abala sa mga huling oras ng registration nito sa April 26, 2023.

Ito ang paalala sa publiko ni Department of Information and Communications Technology o DICT 12 at Mainland BARMM Regional Director Alimbzar Asum.

Pinayuhan din ni Asum ang mga subscriber na huwag gumamit ng mga maling information at mapanlinlang na dokumento sa pagpaparehistro.

Ito ay upang hindi pagmultahin at maiwasan ang deactivation at pagbabawal sa pagamit ng SIM sa ilalim ng public telecommunication entities o PTE.

Nilinaw din ni Asum na dapat nakapangalan sa mga magulang o guardian ang sim ng mga minor na magpaparehistro.

Nagtapos sa dalawang araw na Psychological First Aid Trainer’s Training and Stress Debriefing for Volunteers ang Psychological First Aid o PFA Team ng Tacurong City.

Kinabibilangan ang mga ito ng 21 mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office.

Layon ng pagbuo ng PFA team na agad na makaresponde sa panahon ng krisis o kalamidad na mananalasa sa Tacurong at karatig lugar.

Binigyan diin ni Tacurong Mayor Joseph George Lechonsito na mahalaga ang PFAs dahil sila ang mangunguna sa stress debriefing sa mga biktima ng kalamidad.

Nanguna sa pagsasanay sa mga ito ang Crisis Intervention Center for Women and Children ng Tacurong CSWDO.

Abot sa mahigit 21,000 hills ng fully grown marijuana plants ang na-uproot at sinunog ng mga law enformcement agency ng pamahalaan sa bulubunduking barangay ng Tablu sa Tampakan, South Cotabato.

Ito ay ayon kay PDEA 12 Information Officer Kath Abad.

Ayon kay Abad ang mga nadikusbreng marijuana plants ay nagkakahalaga ng mahigit P4.2 million.

Ang mga marijuana plants ay itinago ng cultivator nitong si Yatan Piang sa maisan.

Gayunpaman ayon kay Abad si Piang ay wala sa lugar nang dumating ang mga otoridad.

Paliwanag nito dahil sa layo ng marijuana plantation maaring natunugan na ng suspek ang pagdating ng mga law enforcers kaya ito nakatakas.

Tiniyak din ni Abad na makakasuhan ng PDEA ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Piang.

Ayon kay Abad ang pagsalakay ng joint team ng PDEA, PNP at army sa marijuana plantation sa Tablu ay offshoot ng kanilang anti-illegal drug operation noong nakaraang taon.

Paliwanag ni Abad nalaman kasi nila kinukuha ng arestadong suspek ang iligal na droga sa nasabing lugar.

Ipatutupad ng mas maaga ang Universal Health Care ngayong taon sa South Cotabato.

Tiniyak ito ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Layon nito ayon kay Tamayo na mabigyan ng mas dekalidad na serbisyo medical ang mga mamamayan sa lalawigan.

Ayon kay Tamayo sa kabila kasi ng libreng hospitalization program marami pang dapat gawin para mapabuti ang mga health services ng provincial government.

Dagdag pa nito target ng LGU na 50 hanggang 70 percent na maipatupad sa South Cotabato ang UHC ngayong 2023.

Inaasahan din ni Tamayo na makukumpleto ang pagpapatupad ng UHC sa lalawigan sa 2024.

Sa pamamagitan ng UHC mabibigyan ng dagdag na manpower, pasilidad, at pondo ang mga health programs ng LGU.

Ang South Cotabato ay kabilang sa mahigit 30 mga lugar sa bansa na napili para maging pilot area ng UHC.

Dadagdagan ang mga close circuit television o CCTV cameras sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC.

Ayon kay OIC Provincial Jail Warden Celeste inaasahan nilang maikabit ang 20 pang mga CCTV cameras ngayong taon.

Sa ngayon ang nasabing pasilidad ay mayroon lamang 13 mga CCTV cameras.

Ayon kay Celeste, kapag madadagdagan na ang mga CCTV camera mas mamonitor pa nila ang mga mamamayan na papasok at lalabas sa SCRDC na mas kilala ring provincial jail.

Ipinahayag ito ni Celeste kasunod ng pagkumpirma nito na maari nang payagan muli ang dalaw sa pasilidad na ilang taon ding sinuspinde dahil sa COVID-19 pandemic.

“Walang dapat na ikabahala”

Yan ang sabi ni Police Lt. Col John Miridel matapos maitala ang panibagong shooting incident sa bayan na unang pagkakataon ngayong taon.

Ayon kay Calinga, malaki ang pagbaba ng datus ng pamamaril noong nakaraang taon simula sa buwan ng Setyembre dahil sa augmentation forces at dapat lamang gawin ng mga mamamayan ang pakikipagtulungan ng publiko.

Samantala, kanyang sinabi rin na may kaugnayan sa trabaho ang nakikitang motibo sa negosyante na target ng mga suspect.

Kinukumbinsi rin ng mga pulis ang mga nakasaksi sa insidente na makipagtulungan upang agarang maresolba ang kaso at mabigyan ng hustisya ang biktima.

Walang posibilidad na maging bagyo ang nararanasang Weather Disturbances dulot ng Low Pressure Area na nakakapekto sa North Cotabato.

Ayon kay PDRRMM OIC head Engineer Arnulfo Villaruz, maaring magtatagal pa ang mga pag-ulan hanggang sa buwan ng Pebrero dahil sa La Niña.

Aasahan na patuloy ang gagawing monitoring at makabagong mitigasyon sa problema ng pagtaas ng lebel ng tubig at mga nararanasang pagbaha na lagpas tao.

Dahil dito, pinayuhan ang lahat na dapat palaging mag antabay sa weather advisory ng Pag-asa at paalala ng bawat LGU na dapat sumunod para sa kaligtasan ng lahat.

Nanawagan ng pagkondena at agarang hustisya ang ama ni Dyan Gumanao na isang development workers na taga Kdiapawan City na unang na-abduct kasama ang kanyang Fiancée na si Arman Dayoha sa Cebu Port.

Sa ekslusibong panayam kay Danilo Gumanao, sinabi nitong na-rescue na ang dalawa sa isang resort sa Cebu pagkatapos ng anim na araw ng sila’y nawala.

Nakipag-ugnayan ang pamilya sa UP cebu upang isagawa ang rescue operation sa eksaktong lugar na ibinigay ni Dyan sa kanyang pamilya sa kanilang kinaroroonan.

Abduction din ang tawag ng Pamilya dahil sa may kumakalat na video na pwersahan silang isinakay sa putting sasakyan ng umano’y nagpakilalang PNP sa pagbaba sa barko at agad na pinusasan.

Samantala, si Gumanao ay isang aktibista at una ng naaresto noong 2020 na isa sa mga partisipante ng UP Rally.

Red tagging ang nakikitang dahilan ng tatay sa insidente.

ISANG SUSPECTED SCAMMER ang nabiktima ng kapuwa nila scammer sa North Cotabato.

Ito ang dinanas ng umano'y mag-asawang scammer mula Poblacion, Matalam, Cotabato na si alias Dai at Dong na nalimas ang perang nakolekta sa kanilang investors matapos ininvest sa Amara scam na dati ng nag-operate sa North Cotabato.

Ayon sa biktimang si alyas Mich, mahigit 60 ang miyembro ng investment scheme kung saan pinangakuan silang magmu-multiply ang kanilang perang na-invest sa ilang Linggo na ipapautang umano ni alias dong at dai sa ibang mga negosyante pero lingid sa kanilang kaalaman na ininvest din ito sa isa pang scammer.

Sa 16 na nagreklamo, umabot na sa 3-Million pesos ang nakuha sa kanila.

Nangangahulugang posibleng aabot pa sa multi-million pesos ang nakulimbat ng mag-asawa sabay sa kanilang paglayas matapos ideklara sa kanilang 60 na mga investors na "yabo" o tumaub na ang kanilang investment scheme.

Kabilang sa mga nag-invest ang mga guro, pulis, sundalo at mga negosyante na tatlong beses ng nagpatawag sa kanila sa barangay pero hindi ito sumipot.

Sa katunayan, may isang ikakasal pa na sumali na pinangakuang dodoblehin ang kanyang pera pero hindi na ngayon makita ang mag-asawa.

Nangako umano ang mga scammer na ibabalik ang pera pero ang capital na lang na ininvest nila, pero sa tamang panahon pa aniya.

Nabatid na may bagong sasakyan na ang mag-asawa, dalawang motorbike at may mini-mansion sa Davao del Sur.

ISANG GINANG ang sugatan matapos tamaan ng ligaw nab ala matapos na magbarilan ang mga tauhan ng dalawang pamilya na pinaniniwalaang sangkot sa rido sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Naganap ang barilan alas 8 kagabi, ayon sa report ng Datu Odin Sinsuat PNP.

Nakilala ang biktima na si Edna Pablo Orbano, 65 taong gulang na nagtamo ng tatlong gunshot wound at ngayon ay ginagamot na sa ospital.

Sa South Upi, Maguindanao del Sur, isang bangkay ng magsasaka ang nadiskubreng walang buhay sa ilog sa Barangay Kuya. Ito ay nakilalang si Ariel Mandi, 38 taong gulang.

NAGSAGAWA ng initial profiling ang Housing and Human Settlements Division ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD BARMM sa mga potensyal na benepisyaryo ng mga programang pabahay ngayong taon.

Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na turnover ng 50 housing units sa Brgy. Buricain, Pigcawayan, North Cotabato,

Sinabi ni MHSD BARMM information officer Salembai Abdullah na maliban sa pangkalahatang profile, tinanong din ang mga respondent tungkol sa kanilang kasalukuyang katayuan kaugnay ng water sanitation, income at maging ang ilang impormasyon ng kanilang mga household member.

Sinabi ni MHSD Community Development Officer Shahara Pendaliday na halos 30 proposed beneficiaries ang na-profile sa unang araw, na bibigyang bisa bago ang pagpili ng mga benepisyaryo.

Magpapatuloy ang profiling sa mga susunod na araw, hanggang sa petsa ng turnover.