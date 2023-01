NDBC BIDA BALITA (Jan. 23, 2023)

HEADLINES

1 SPECIAL Investigation Task Group, binuo ng PNP upang mapabilis ang imbestigasyon sa pagpatay sa ikakasal sanang barangay Kagawad ng Pikit

2 SIGNATURE campaign para ipatigil ang coal mining operation sa Ned, Lake Sebu, pinangunahan ng Marbel Diocese

3 SHELL FISH sa Kidapawan Market, ligtas daw mula sa nakalalasong red tide.

4 ISA PATAY, lima sugatan sa magkahiwalay na vehicular accident sa North Cotabato

5 PUBLIKO, binalaan ng DSWD 12 laban sa mga gumagamit ng kanilang ahensya sa mga nagso-solicit ng donasyon

6 TATAY NA Kidapawan, nasawi matapos na malunod sa beach resort sa Digos

7 BARMM, nasa tamang direksyon sa pagpapatupad ng mga probisyon ng Bangsamoro Organic Law, ayon kay Chief Minister Murad

ISANG kaso lang ng bagong COVID infection ang naitala ng Dept of Health sa Region 12 kahapon.

Walang iniulat na gumaling at walang nasawi dahil sa complications.

SA BARMM, sa pinakahuling report ng MOH, may anim na bagong kaso ang naitala kung saan tatlo ang mula Cotabato City, dalawa sa Maguindanao at isa sa Tawi-Tawi.

Walang nasawi dahil sa kumplikasyon at 40 na pasyente pa ang nasa ospital at isolation facility sa ibat ibang pang ng rehiyon.

Local…

BILANG bahagi ng founding anniversary ng Bangsamoro Region, ang Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform o MAFAR kasama ang National Food Authority ay nagbebenta ng bigas sa halagang P25.00 bawat kilo.

Ito ay mabibili sa MAFARLENGKE Pop-up Store na matatagpuan sa MAFAR-BARMM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City.

Ang MAFARLENGKE ay nagbukas na kahapon Jan 22 at magtatagal hanggang Jan. 27, 2023, Biernes.

Ang Ministry of Health naman ay may free medical consultation sa covered court ng dating DOH-21 regional office. Bukod diyan ay meron ding eye screening, dental check-up, tooth extraction, family planning Obgyne checkup, operation tuli, ECG, Ultrasound at x-ray.

Meron ding anti-tetanus toxoid vaccine, pneumococcal vaccine, anti-rabies vaccine, and COVID vaccine.

TINIYAK NI BARMM Chief Minister Ahod “Kagi Murad” Ebrahim kasabay ng 4th year founding anniversary ng rehiyon na ito ay nasa tamang direksyon.

Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Ebrahim na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat upang maisakatuparan ang mga isinasaad sa Bangsamoro organic law at ang mga programa para sa ikabubuti ng bawat Bangsamoro.

Nagbigay pugay din si Ebrahim sa mga Bangsamoro Mujajidden na nag-alay ng dugo at pawis at buhay para makamit ang hinahangad na kaunlaran para sa mamamayang Moro, Lumad at Kristiyano sa rehiyon.

Bibili ng dalawamput tatlong ektaryang lupain para gamiting demonstration farm ang local government unit ng Tboli, South Cotabato.

Ayon kay Tboli Mayor Keo Dayle Tuan nakausap na nito ang mayari ng nasabing lupain.

Paliwanag ni Tuan, angkop para sa iba’t ibang produktong pang-agrikultura ang itatag nilang demo farm.

Dagdag pa ng alkalde dahil mayroong supply ng tubig, maari rin itong gamiting demo area para sa inland fishing at maging sa pagaalaga ng mga hayop.

Sinabi din ni Tuan na ang bubuksang demonstration farm ay bukas sa lahat na mga magsasaka na nais magkaroon ng dagdag na kaalaman sa pagpapalago ng kanilang mga produkto.

Ipinahayag naman ni Vice Mayor Ronie Dela Pena na handa silang magbigay ng authority kay Mayor Tuan para sa pagbili ng nasabing lupain.

Makikipagtulungan ang mga local government units, national government units, at iba pang sector sa kampanya kontra iligal na droga ng PNP South Cotabato.

Kasunod ito ng paglunsad ng South Cotabato Provincial Police Office sa Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan, o BIDA Program.

Layon ng programa na masawata ang iligal na droga at ma-rehabilitate ang mga nalulong sa nasabing bisyo.

Ito ay ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG South Cotabato Provincial Director Atty. Rochelle Sero.

Ayon kay Sero na dumalo sa launching nito, inaasahan na sa pamamagitan ng BIDA program ay masawata maging ang mga pinagmulan mismo ng iligal na droga.

Ang launching ng BIDA program ay dinaluhan din ng mga Recovering Person who Use Drugs o RPWUDs na tumanggap ng isang daang Food Packs mula sa DSWD 12.

Magingat sa mga grupo, organisasyon, o indibidwal na nanghihingi ng donasyon gamit ang pangalan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD o sinumang opisyal nito.

Ito ang babala sa publiko ng DSWD 12 na pinamumunuan ni Regional Director Loreto Cabaya Jr.

Payo pa ng ahensya sa mga mamamayan tiyakin na may permit mula sa kanila o may pahintulot na magkakawanggawa ang humihingi ng donasyon.

Maari itong alamin sa website na standards.dswd.gov.ph.

Pinaalalahanan din ng ahensya ang mga mamamayan para sa dagdag na mga update at tulong technical maaring dumulog ang mga ito sa pinakamalapit na DSWD Office.

Pwede ring humiling ng tulong ang mga ito sa media accounts ng DSWD na @dswdserves sa Facebook, Twitter at YouTube.

Paalala pa ng ahensya sa publiko,”Basta lisensyado siguradong lehitimo. Benepisyaryo ay tiyak na protektado.

Lumagda sa signature campaign ng Diocese of Marbel laban sa coal mining operation sa barangay Ned, Lake ang mahigit 60,000 mga mamamayan mula South Cotabato at karatig lugar.

Nanguna sa pagindorso nito sa Sangguniang Panlalawigan si Marbel Diocese Bishop Cerilo Allan Casicas.

Hininihiling ng mga ito sa SP ang pag-recall ng resolution na nag iindorso sa coal mining operation sa Ned.

Ipinunto ni Bishop Casicas na saklaw ng mining operation ang watershed area sa Ned na mariin nilang tinututulan.

Sinabi din nito na dapat ay hindi rin binalewala ng SP ang environment code ng lalawigan na nagbabawal ng open pit mining operation bago inindorso ang nasabing proyekto.

Ayon pa kay Bishop Casicas hindi rin maaring gawin excuse ang national government na pumayag sa mining operation dahil ayon sa local government code meron din namang autonomy ang local government.

Sinusubukan pa ng Radyo Bida na makuha ang panig ng SP sa usapin

Ilulunsad ng United Transport Operators and Drivers Services Cooperative o UTODCO sa Koronadal City ang kanilang modernized public utility jeep o PUJ ngayong araw.

Ayon kay UTODCO President Nestor Lumawig ang kanilang mga PUJ, ay may ruta mula sentro ng lungsod patungo sa mga barangay ng Carpenter Hill at Saravia.

Sinabi din ni Lumawig na ang minimum na pamasahe sa kanilang mga PUJ ay 12 hanggang 15 pesos sa kada apat na kilometro at dagdag naman na two pesos sa bawat lumagpas na kilometro.

Ang UTODCO na kinabibilangan ng mga multicab drivers at operators ay ikadalawang transport cooperative na bibyahe ng modernized PUJ sa Koronadal.

Disyembre noong nakaraang taon inilunsad din ng Metro Fleet Transport and Logistic Corp ang kanilang mga PUJ na may ruta mula sa sentro ng lungsod patungong Barangay San Isidro at Santa Cruz.

Ito ay bilang pagpapatupad naman sa transport modernization program ng pamahalaan.

Ang LTFRB 12 ay nagapruba ng siyam na mga ruta para sa mga PUJ sa Koronadal

NGAYONG ARAW ay nakatakdang magpulong ang Special Investigation Task Group na binuo ng Cotabato City PNP upang malutas ang kaso ng pagbaril at pagpatay kay Barangay Kagawad Mangansakan noong bisperas ng kanyang kasal.

Abala si Mangansakan sa paghahanda ng mga programa ng kanyang kasal sa harap ng Al Nor convention center alas 6 ng gabi noong Biernes nang barilin ng di pa kilalang gunman.

Ang biktima na Barangay kagawad ng Makasandeg, Pikit, North Cotabato ay idineklarang dead on arrival sa Cotabato Regional and Medical Center na nasa harap lang ng Mall of AlNor.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay Cotabato City PNP Spokesperson Lt. Colonel Carmelo Mungkas, SINABI NITO NA bagamat pahirapan sila sa imbestigasyon, may mga anggulo na rin silang sinusundan.

Nakipag usap na rin aniya sila sa mismong pamilya ng biktima upang makatulong sa ikalulutas ng kaso.

Sa ngayon ay hawak na ng PNP ang CCTV footage na posibleng makatulong sa imbestigasyon.

Panawagan ngayon ng CCPO sa mga nakasaksi na makipagtulungan upang agad na maresolba ang kaso.

Namahagi ang Bangsamoro Economic and Development Council ng MAFAR-BARMM ng mga agri-fishery inputs, Certificate of Land Ownership o CLOA at tulong penansyal para sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon.

Ayon kay MAFAR Minister Mohammad Yacob, makakatulong ang naturang mga programa upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura.

Ipinagmalaki rin nito na top 5 ang rehiyon sa boung bansa pagdating sa fish production.

Abot sa 1,500 na mga titulo ang naipamigay sa Maguindanao, Basilan, Sulu, at Tawi-tawi na umabot na sumasakop sa higit 3,000 hectares.

Sa pamamagitan naman ng MAFAR Loans of Necessary Development Strategies o MAFARLENDS nabigyan ng tig-P100,000 ang tatlong kooperatiba mula sa Pikit, North Cotabato Special Geographic Area, Datu Odin Sinsuat Maguindanao del Norte at Datu Piang, Maguindanao del Sur.

Ang 38 kooperatiba na pinakaapektado ng pandemic mula Lanao del Sur at Lanao del Norte ay nakatanggap din ng tig-P150,000 mula sa MAFAR.

Vice President Sara Duterte, tiniyak ang suporta sa BARMM pagdating sa socio-economic development/

ITO ANG laman ng message of support ni Vice-President Sara Duterte sa ginanap na 1st Bangsamoro Business Congress o BBC sa Cotabato City.

Kabilang sa kanyang mga nabanggit ang pagpapatayo ng Cotabato Agri-industrial Complex at pagsasaayos ng Polloc Freeport economic zone.

Binati rin ng bise-presidente ang BARMM sa tagumpay ng kauna-unahang Business Congress at napansin nito ang paglago ng rehiyon pagdating sa sektor ng ekonomiya, maayos na seguridad, mas maayos na social-political landscape, maayos na pamamalakad ng regional government at masiglang kultura na malaking tulong sa pagganda ng imahe ng Mindanao.

Ikinagalak naman ni Duterte ang pagdalo sa nasabing aktibidad kung saan tinipon ang lahat ng mga business partners mula sa loob at labas ng BARMM.

Aniya, ang nasabing aktibidad ang siyang bubuo sa business-friendly environment ng rehiyon.

Sa pagtatapos ng tatlong araw na aktibidad, isa rin sa highlights ay ang pagsumite ng 12-point resolutions sa Bangsamoro Parliament para sa policy advocacy at agenda.

Ang 12-point resolutions ay iprenesenta ni BBC Chairperson Atty. Ronald Torres at isinumete sa Bangsamoro Parliament sa pamamagitan ni BTA Deputy Speaker Hatimil Hassan.

Naniniwala si Hasan na papaboran at susuporathan ito ng BTA.

Sa Marawi gagawin ang 2nd business council.

NAGHARAP NG PANUKALA sa Bangsamoro Transition Authority si Member of Parliament Bai Intan Ampatuan na naglalayong protektahan ang mga kabataang Bangsamoro.

Ang BTA Bill No. 94 ay naglalayon di na magtakda ng curfew hours para sa mga minors sa rehiyon.

Sa kanyang explanatory note, sinabi ni MP Ampatuan na mahalagang limitahan ang paglabas ng mga kabataan lalo na sa gabi upang iiwas sila sa karahasan, pag-aabuso, pananakit at kapabayaan.

Kapag naging batas, ang curfew ay ipatutupad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw.

