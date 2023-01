NDBC BIDA BALITA (Jan. 24, 2023)

HEADLINES

1 Bilang pasasalamat, driver-tatay na ang anak ay pumasa sa criminology licensure exam, nagbigay ng libreng sakay

2 GOV. TAMAYO umamin di niya kayang pigilin ang coal mining operation sa Ned, Lake Sebu, sa korte na daw ito

3 SUSPECTS sa pamamaril ng ina at pagkasugat ng 2 bata sa Matalam, sangkot daw sa carnapping at illegal drugs, sabi ng PNP

4 DALAWA patay, kabilang ang isang guro, sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Maguindanao del Sur

5 SOUTH COTABATO HEALTH chief, nagpayo sa lahat na panatilihin pa din ang minimum health protocols

6 BARMM LEADERS at local officials, hinamon ni Sec. Abalos na wag magalit kung binabatikos

-0-

SA IKALAWANG MAGKASUNOD na araw, isang kaso lang ng new infections ng COVID 19 ang naitala ng Dept of health Soccsksargen region.

Ang nag-iisang kaso ay mula Alabel, Sarangani province.

May 11 katao ang gumaling habang walang nasawi dahil sa complications.

SA kabila nito, nananatili ang panawagan ng DOH sa lahat na sundin pa rin ang minimum health protocols at gumamit pa din ng facemasks.

-0-

MAS MARAMING PROYEKTO, MAS agresibong pamamahala at serbisyong ihahatid mismo ng regional government sa BARMM sa susunod na tatlong taon.

Sinabi ito ni BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo sa news conference.

Aniya, mas dodoblehin pa ng BARMM, sa pamamagitan ng moral governance set up, ang paghahatid ng serbisyo sa Bangsamoro hanggang 2025 and beyond.

Sinabi rin niyang hanga si DILG Sec. Benhur Abalos sa peroformance ng regional government kung infrastructure ang pag-uusapan.

Nabigla daw si Sec. Abalos nang malaman na abot na sa 30 barangay halls, dalawang town halls, tatlong municipal police stations ang nagawa na habang tuloy ang construction ng dalawang legislative buildings, 90 barangay halls at dalawang public terminals.

Ayon kay ABalos, ngayon lang siya nakarinig ng report na isang rehiyon ay merong ganitong infrastructure accomplishments mula sa 16 regions sa buong bansa.

-0-

BARMM leaders at local officials, hinamon ni DILG Sec. Abalos na huwag magalit kung binabatikos sa kanilang pagserbisyo.

"DO NOT REST ON YOUR LAURELS".

Ito mensahe ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr sa mga local officials ng BARMM bilang special guest sa ikatlong araw ng 4th year anniversary ng rehiyon.

Hinikayat ni Abalos ang mga local leaders sa BARMM na kausapin at lapitan ang mga nasasakupan upang mabatid ang kanilang problemang kinakaharap.

Batid ni Abalos ang mahahalagang papel na ginagampanan ng bawat lider lalo na pagdating sa paggawa ng tamang desisyon.

Aniya, 'leadership is about making hard but best decision' at dapat bukas sila sa pagbatikos dahil isa ito sa mga paraan upang mapaganda ang kanilang panunungkulan.

Pinuri naman ng opisyal ang magandang pamamalakad ng BARMM at katunayan, batid nito ang maraming proyekto sa rehiyon kasama ang taong bayan.

-0-

Performing BARMM local officials, pinarangalan kasabay ng 4th foundation anniversary ng rehiyon at special guest si Interior Sec. Benjamin Abalos Jr.

Si Sec. Abalos ay espesyal na bisita kahapon ng BARMM government sa nagpapatuloy na pagdiriwang ng 4th Bangsamoro Foundation Day.

Nanguna siya sa pagbibigay recognition sa ilang LGUs na nagpakita ng magandang performance sa nakalipas na taon.

Ilang mga barangay ang nabigyan ng awards at incentives sa katergoyang Seal of Good Local Governance, Lupong Tagapamayapa at Search for Model Barangay, habang may mga LGU naman ang pinarangalan sa kategoryang Seal of Good Local Governance Anti-Drug Abuse Council Functionality, Local Governance Functionality Appraisal, LGU Grant Assistance for Innovative Practices at Salamat Excellence Award for

Leadership.

Mismong si Abalos kasama ni Chief Minister Ahod Ebrahim at BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo ang personal na nag-abot ng parangal sa napiling

mga awardees.

Sinabi ni Minister Sinarimbo na ito ay bilang pagkilala sa mga nagawa ng mga local officials at ahensya ng pamahalaan upang maipadama sa kanilang nasasakupan ang tunay na moral governance.

-0-

PATAY ON THE SPOT ang isang padre de pamilya matapos pagbabarilin sa Barangay Dapiawan, Datu Saudi Ampatuan Maguindanao del Sur pasado alas singko ng hapon kahapon.

Kinilala ni Datu Saudi Ampatuan PNP Commander Captain Melvin Laguting ang biktima na si Ansari Salendad, 37 anyos at residente ng Shariff Aguak.

Lumalabas sa imbestigasyon, ayon kay Laguting, galing Datu Piang ang biktima kasama ang kaniyang asawa at mga anak nang pagsapit sa lugar ay bigla silang binaril na hindi nakilalang mga salarin.

Ang pahayag ni Capt. Melvin Laguting.

Tuloy pa ang imbestigasyon ng Datu Saudi Ampatuan PNP.

Samantala, patay ang isang teacher matapos pagbabarilin sa Sultan Sa Barongis Maguindanao del Sur.

Kinilala ang biktima na si Benjie Maon na guro sa isang paaralan sa Barangay Mileb, Rajah Buayan.

Sugatan naman sa pamamaril ang pamangkin nito na 7 anyos.

Lubos naman ang pangungulila ng mga kaibigan, kakilala, kamag anak ng biktima.

-0-

Ito ay sa ilalim ng "Tulong Medical Assistance" sa CRMC bilang bahagi ng programa ng Bangsamoro Government na mabigyan ng kalidad at abot kayang serbisyong medical ang bawat mamamayan sa rehiyon.

Abot sa kalahating milyong piso ibinigay ni MP Anayati at MOH_BARMM.

Makakatulong ang naturang programa sa mga mahihirap na mamamayan na may sakit na cancer, chronic renal failure, stroke, heart attack, at iba pang mga malalang karamdaman.

Sakop din ng programa ang medical assistance, emergency services, hospitalization and at iba pang medical and health-related services.

Ito na ang ikatlong beses na nagbigay tulong ang tanggapan ni MP Anayatin sa CRMC.

Nagpasalamat naman si CRMC Chief Dr. Ishmael Dimaren sa BARMM at kay MP Anayatin na nagsabing matutulungan ng naturang halaga ang nasa 300 pasyente na naka-admit ngayon sa ospital.

-0-

Simpleng inuman at pagsisiyahan lang pero nauwi sa pananaga ng rubber tapper sa kapwa nito rubber tapper sa Barangay Dagupan, Makilala North Cotabato madaling araw nitong Linggo.

Batay sa report ng PNP, nakikipag-inuman ang biktima na nakilalang si Jerald Hip Ulan, 35 anyos kasama ang kanyang kaibigan kabilang na ang suspect na si Miguelito Martinez na parehong residente ng nasabing Barangay.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na habang masaya silang nakikipag-inuman nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa hanggang sa umuwi ang suspect at nang pagbalik ay may dal ana itong bolo at tinaga sa bikttima.

Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang parte sa katawan ang biktima dahilan rin ng kanyang agarang pagkamatay.

Agad ding tumakas ang suspect patungo sa bayan ng Mlang na ngayon ay pinaghahanap na ng mga pulis.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa naturang insidente.

-0-

Tukoy na ng mga pulis ang dalawang mga suspect na responsable sa pagpatay sa misis at pagkasugat ng dalawang iba pa sa Barangay Kilada, Matalam North Cotabato noong nakaraang linggo.

Ang sinabi ni Matalam PNP Chief Police Lt. Col Arniel Melocotones, ang dalawang mga suspect ay taga Matalam lamang at dati ng may record at kasong carnnaping sa bayan at kalapit na mga lugar.

Nagpapagaling pa ngayon sa ospital ang sugatang menoe de edad na anak at pending pa ngayon ang pagsampa ng kaso sa mga suspect base sa witness at intel monitoring ng PNP.

-0-

Bukod sa libreng sakay, may libre ring meryenda ang mga swerteng pasahero ni Asterio Subillaga ng Barangay San Isidro, Kidapawan City.

Siya ay ama ni Bryan Subillaga na nakapasa sa Criminology Licensure Examination na nag alok ng palibreng sakay kahaponsa kanyang mga pasahero.

Sa karatula na nakasulat sa kanyang multicab na may biyaheng President Roxas-Kidapawan City and vice versa "Libreng Sakay Pasalamat sa ako anak nakapasa sa CLE".

Nakapanayam ng Radyo BIDA ang ama ni Bryan, sinabi nitong nagbunga na ang pagsisikap ng mag asawa dahil dalawang anak na ang nakapagtapos ng pag-aaral.

-0-

"Ang kapakanan ng mamamayan ang pinakamataas na batas."

Ito ang iginiit ni Balabag Chairman Edwardo Umpan sa panayam ng Radyo BIDA hinggil sa umano'y panghihiya sa isang menor de edad sa pamamagitan ng pagpost sa social media dahil sa paggamit ng bora-bora o modified muffler.

Umalma kasi ang isang concerned citizen sa sulat na ipinadala sa Radyo BIDA kung saan hiniling nito kay Umpan na mag public apology ito dahil sa umano'y paglabag ng chairman sa karapatan ng bata.

Rumesbak naman si Kapitan Umpan sa pahayag na hindi siya ang dapat mag-public apology kundi sila dahil sa gulo na dinala nila sa kanilang barangay na inirereklamo na ng mga residente.

Dagdag pa niya, haharapin niya kung anuman ang reklamo sa kaniya ngunit malinaw aniya ang layunin niya para sa kapakanan ng nakakarami at hindi ang manghiya ng tao.

Kumuha lang aniya siya ng ebidensya at pinost sa social media at wala aniya sa plano niyang makunan ang mukha ng menor de edad.

-0-

"Ang salita ng Panginoon ay ang pagkain na bumubusog sa espiritu ng tao."

Pero marami pa rin ba ang bumaling sa Diyos kahit sa pagbabasa ng Bibliya?

Aminado ang karamihan ng North Cotabatenos na naging hamon sa kanila ang paggugol ng oras sa pagbabasa ng Bibliya.

Tila papunta na rin anila sa digital ang pananampalataya dahil halos online na sila nagbabasa ng bibliya at nakikinig at nanunuod ng misa.

Idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng Proclamation No. 124 ang buwan ng Enero bilang National Bible Month at ang huling Linggo ng Enero bilang National Bible Sunday, bilang paraan ng pagpapahalaga sa Bibliya.

-0-

Pinaghahanap pa ng mga pulis ang isang alias “Pascual” taga barangay Naci, Surallah, South Cotabato.

Ito ay matapos ituro ng manager ng Flying V. Gasoline station sa General santos Drive, barangay Zone 3 na si Lorraine Sorongon, na nang-hold up sa kanila.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na si Sorongon ay tinutukan ng baril ng kararating lang na suspek na nagdeklara ng hold up.

Ito ay habang naghahanda para magbilang ng kanyang collection mag-aaluna ng hapon kamakalawa.

Natangay ng nasabing hold upper mula sa nabiktima nitong gasolinahan ang mahigit P161,000.

Ang suspek ay tumakas sakay ng XRM 125 motorcycle na may for registration na license plate.

Inihahanda na rin ng Koronadal PNP ang kaso laban sa suspek na si alias “Pascual.”

-0-

Nilinaw ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Mosquito Borne-diseases program coordinator Jose Barroquillo na walang epekto sa filariasis-free status ng South Cotabato ang pagpositibo sa nasabing karamdaman ng isang taga Koronadal City.

Ipinahayag ito ni Barroquillo matapos kumpirmahin na nakitaan ng filariasis ang isa sa tatlumput walo katao na sumailalim sa filariasis blood smearing ng IPHO sa Sitio El Nalam, Barangay Assumption sa lungsod.

Dagdag pa ni Barroquillo dahil wala pang pagbabago sa katawan nito, maari pang gumaling ang pasyente.

Sinabi nito ka kabilang sa mga sintomas ng filariasis ay ang paglaki ng paa at iba pang bahagi ng katawan.

Ang South Cotabato ay ideneklara ng Department of Health at World Health Organization o WHO na filariasis-free noong 2013.

-0-

Nanatili pa rin ang banta ng COVID-19 kaya huwag maging kampante at panatilihin ang minimum public health standard.

Ito ang muling panawagan sa publiko ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Paalala pa ni Aturdido sa mga mamamayan ugaliin pa ring magsuot ng facemask lalo na sa mga indoor spaces.

Ayon kay Aturdido sa ngayon ay tila binabalewa na rin ng mga mamamamayan ang pag-sanitize ng mga kamay at social distancing lalo na sa mga opisina.

Pinayuhan diin nito ang publiko lalo na ang mga buntis at may immune deficiency na bantayan ang mga sarili laban sa COVID-19.

Ipinunto pa ni Aturdido na hindi maaring idahilan ng publiko ang pagbaba ng COVID-19 cases para kaligtaan ang minimum health protocols.

-0-

Aminado si National Telecommunications Commission o NTC 12 Regional Director Engr. Froilan Jamias na hindi sapat ang pag-block para masawata ang text spams at text scams gamit ang sim ng dumadaming mga scammer.

Gayunpaman ayon kay Jamias, mareresolba ang nasabing problema sa pamamagitan ng sim registration.

Kaya panawagan nito sa publiko iparegister na ang sim bago pa man ang deadline sa April 26.

Ipinunto pa ni Jamias na mapipigilan din ng sim registration ang pagamit ng cellphone na may prepaid sim bilang triggering device para sa Improvised Explosive Device o IED.

Ipinunto pa nito na ang mga hindi registered na sim card ay made-deactivate pagsapit ng hatinggabi ng April 27.

-0-

Aminado si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na mahihirapan ang provincial government na ipatigil ang coal mining operation sa barangay Ned, Lake Sebu.

Paliwanag ni Tamayo, maliban sa resolution ng Sangguniang Panlalawigan na pumabor dito, nabigyan na ng permit ang Department of Energy ang tatlong mga mining firms na nag-ooperate sa lugar.

Ipinunto pa ni Tamayo na sana noong pinaguusapan pa lang sa SP ang mining operation sa NED nagingay din ang mga anti-mining groups tulad ng ginawa nila noon sa Sagguittarius Mines Incoporated o SMI sa Tampakan.

Gayunpaman ayon kay Tamayo, maaring bawiin ng provincial government ang suporta sa mining operation sa NED kapag napatunayan na may nilabag sa permit ang mga mining firms sa lugar.

Ito ang tugon ng gobernador matapos isumite ng Marbel Diocese sa pangunguna ni Bishop Cerilo Casiscas sa SP ang mahigit 60,000 na pirma na kanilang nalikom.

Hinihiling ng mga ito sa SP ang pag-recall sa kanilang resolution na nagpapahintulot sa pinaniniwalaan nilang mapaminsalang coal mining operation sa Ned.