NDBC BIDA BALITA (Jan. 26, 2023)

HEADLINES

1 6th INFANTRY Division, may bago nang division commander

2 KABAYANIHAN ng SAF 44, inalala ng PNP sa Bangsamoro Region

3 KIDAPAWAN traffic enforcer na gumamit ng motor na walang plate number, nag viral, TMU, nagpaliwanag

4 TILAPIA, ibinibentang napakamura sa Lake Sebu dahil sa fish kill

5 SOUTH Cotabato LGU, isinusulong ang referral system ng mga pasyente sa private hospitals para iwas siksikan

6 USAPING VAWC, tampok na naman sa Kidapawan kasunod ng pag-aabuso sa dalawang mga bata

7 POLICE GENERAL, 6 na iba pagn sundalo, kinasuhan sa pagpatay sa model at negosyanteng si Yvoneete Chua Plaza sa Davao City, crime of passion daw ito, sabi ng PNP

NAKATAKDANG mag-assume si Maj. Gen. Alex S. Rillera bilang bagong hepe ng 6th Infantry Kampilan Division na nakabase sa Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Siya ang papalit kay Maj. Gen. Roy Galido sa 6th ID na nalipat naman bilang hepe ng Western Mindanao Command o Westmincom.Si Maj. Gen. Rillera ay dating AFP deputy chief of staff for operations at brigade commander ng 202nd brigade na nakabase sa southern Tagalog region.

Siya ay miyembro ng PMA Class of 1991.

Wala pang petsang itinakda kailan pormal na uupo bilang 6th ID commander si Rillera.

Sakop ng 6th Kampilan division ang mga lalawigan ng Maguindanao del Sur at del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, bahagi ng Sarangani, bahagi ng North Cotabato at bahagi ng Lanao del Sur.

-0-

APAT NA BAGONG KASO NG Covid 19 infections ang naitala ng DOH-12 sa North Cotabato kahapon

Tig isa mula Kidapawan, Alamada, Libungan at Matalam.

Isang kaso din ang namonitor sa Gen. Santos City.

Tatlong pasyente na taga Kidapawan ang gumaling at walang namatay dahil sa kumplikasyon.

Sa BARMM, may apat na bagong kaso ang naitala. Tatlo ay mula Maguindanao habang isa ay mula Cotabato City.

Walang gumaling at walang nasawi ayon sa pinakahuling report ng Bangsamoro IATF.

-0-

TULOY ANG SERBISYO NG PNP sa kabila ng kinakaharap nitong hamon sa hanay ng pambasang pulisya.

Pahayag ito ni PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg sa harap ng mga opisyal ng PNP at local officials ng Kalamansig, Sultan Kudarat kung saan pormal nang nai-turnover, inauguration at blessing ang bagong municipal police station.

Ayon kay Macaraeg, ang bagong gusali ng Kalamansig MPS ay magsisilbing garantiya na ang PNP ay gagawin ang lahat sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bayan at upang matiyak na ligtas ang bawat mamamayan.

Kasama ni Brig. Gen. Macaraeg si Sultan Kudarat police provincial director Colonel Christopher Bermudez, Kalamansig vice mayor Rolando Garcia at iba pang mga opisyal ng bayan.

Ang gusali ay pormal nang tinanggap ni Kalamansig police chief Major Heilbronn Okoren.

-0-

Nagsagawa ng emergency harvest ang mahigit 50 mga fish cage operators sa Lake Sebu, South Cotabato.

Ito ay upang maisalba sa kamahong o fish kill ang kanilang mga produktong Tilapia.

Sinabi ito sa Radyo Bida ni Lake Warden Rudy Muyco.

Dahil dito ayon kay Muyco, ibinebenta ngayon sa bagsak presyo na P30 hanggang P60 per kilo ang mga Tilapia sa Lake Sebu.

Marami sa mga ito ay nilalako na lang ng mga vendor sa tabing daan.

Ayon kay Muyco naulit na naman ang fish kill sa Lake Sebu dahil sa depletion ng oxygen bunsod ng malimit na mga pag-ulan.

Matatandaan na abot sa mahigit P10 million pesos ang nalugi sa mga fish cage operators kasunod ng fish kill sa Lake Sebu pagpasok pa lang ng 2023.

-0-

Sasanayin ng Department of Trade and Industry sa pagamit ng digital system sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo ang mga Micro Small and Medium Enterprises o MSMEs sa mga nasa Wearable and Homestyle o W and H Industry sa Region 12.

Layon nito na mapadali ang kanilang operasyon at payment transaction.

Ayon kay DTI 12 Regional Director Flora Gabunales, isusulong din nila ang pagamit ng mga indigenous materials sa mga wearable materials at homestyle products.

Hinikayat din ni Gabunales ang mga kawani ng ahensya na maging ehemplo sa pamamagitan ng pagtangkilik ng mga wearable at homestyle products sa rehiyon.

Sa katunayan ayon kay Gabunales, lalagyan ng handwoven fabrics ang mga corporate attire ng mga kawani ng DTI 12.

Ang mga nasa W and H industry ay gumagamit ng mga material na makikita sa mga local communities tulad ng corn husks, abaca, water hyacinth at kawayan.

Ang mga material na ito ayon sa DTI 12 ay ginagawang pang-dekorasyon sa mga bahay, fashion accessories, damit, furniture at furnishings.

-0-

Patuloy pa ring makikinabang ng mga PhilHealth benefits sa alinmang Health Care facility ang mga mahihirap na PhilHealth members na may validity ang membership mula January 1, 2022 hanggang December 31,2022.

Paliwanag ni PhilHealth 12 Regional Vice President Hector Zenon Malate sa kanilang advisory, otomatiko na kasing renewed ang membership sa PhilHealth ng mga ito.

Pero ayon kay Malate ang mga indigent members naman sa mga listahan, 4Ps at Modified Cash Transfer o MCCT na walang validity ay kailangang kumuha ng Certificate of Indigency sa mga city o municipal links.

Ang certificate ay ipapakita naman sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth para ma-enroll at agad na makinabang sa mga benepisyo ng PhilHealth.

Kung kinakailangan ang mga myembro naman na nais mag-update ng kanilang records sa PhilHealth ay obligadong mag fill out sa PhilHealth Member Registration form o PMRF.

Kailangan din ng mga ito na magdala ng original copy ng birth certificate para sa mga myembro at dependents at marriage certificate naman para sa mga kasal na PhilHealth members.

-0-

Nakinabang sa mahigit walong milyong pisong livelihood grants ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang 29 na mga Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa South Cotabato.

Ang mga ito ay mula sa mga bayan ng Banga, Surallah, Lake Sebu, T’boli, Tupi, Polomolok, Norala, Tampakan, at Koronadal City.

Nanguna sa pamimigay ng capital seed fund sa mga SLP beneficiary si DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.kasama si South Cotabato Vice Governor Arthur Pinggoy Jr.

Ayon kay Tablu Farmers SLP Association President Vicente Gatuslao ng Tampakan, malaking tulong ang natanggap na ayuda para sa kanilang kabuhayan.

Ito ayon kay Gatuslao ay kanila namang ipinagpasalamat sa pamahalaan.

Habang tiniyak naman ni Cabaya ang tuloy-tuloy na suporta ng ahensya sa mga SLPs sa lalawigan.

-0-

Pinagaaralan ngayon ng Office of the governor ng South Cotabato kung papaano matiyak ang zero billing ng mga pasyente sa provincial hospital na ire-refer sa mga private hospital.

Ayon kay Vice Governor Arthur Pinggoy Jr, ito kasi ang nakikita nilang agarang solusyon para maibsan ang over congestion ng mga pasyente sa provincial hospital.

Ito ay habang hinihintay ang konstruksyon ng extension building ng nasabing ospital.

Dagdag pa ni Pinggoy, ito ay bilang paghahanda din para sa pagpapatupad ng Universal health care o UHC sa South Cotabato.

Sa pamamagitan nito ayon sa bise gobernador ay mapapalakas din ang free hospitalization o Lingap Buhay program ng provincial government.

Pero nilinaw nito na ang inisyal na pagpapatupad ng referral system ay para lang muna sa mga may Urinary Tract Infection o UTI, Community Pneumonia at Acute gastroenteritis.

-0-

ANG NATIONAL Day of Remembrance para sa 44 na mga miyembro ng Special Action Force o SAF na namatay sa Mamasapano encounter ay ginunita ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BAR sa Camp BGen Salipada K Pendatun, Parang, Maguindanao Del Norte.

Bisita sa kanilang programa ang mismong kaanak ng isa sa mga nasawing SAF commandos na si PO3 Virgel Villanueva.

Sa mensahe ng kanilang guest of honor na si PNP Director for Comptrollership Major Gen. Jesus Cambay Jr, sinabi nito na ang kabayanihan ng Gallant SAF 44 ay simbolo ng pagkakaisa sa pag-abot ng iisang layunin.

Ang pahayag ni Police Major Gen. Jesus Cambay Jr.

Kasabay rin ng Day of National Remembrance ay ang pagbigay kilala sa supreme sacrifice o kabayanihan nina Police Lt. Reynaldo Samson at PCpl. Salipudin Endab na namatay sa isang police operation laban sa mga teroristang grupo sa Ampatuan, Maguindanao.

Ayon kay General Cambay, ang ultimate sacrifice ng mga nasawing pulis ay pagpapakita ng tunay katapangan at pagiging tapat nila sa tungkulin bilang mga alagad ng batas.

Nanguna si PRO-BAR Regional Director BRIG. Gen John Guyguyon sa programa at sa floral offering.

-0-

INAASAHANG MAGKAKABAHAY na ang mga mahihirap at walang tahanan sa lalawigan ng Maguindanao matapos na lagdaan ni Ministry of Human Settlements and Development o MHSD BARMM Minister Atty. Hamid Aminoddin D. Barra ang tatlong kontrata para sa pagtatayo ng 153 housing units.

Ang pabahay ay itatayo ng DAWING Construction.

Sinabi ni MHSD Finance and Administration Chief Nomaire Madid na ang naturang proyekto ay binubuo ng tatlong bahagi.

Kabilang ang Land Development, na kinabibilangan ng Concreting of Subdivision Road Network with Line Canal at Solar Street Light, kasunod ang konstruksyon ng 50 housing units bilang pangalawang bahagi, at ang pagpapatayo ng Solar Powered Water System Level II.

Pinakamalaki aniya ang Housing Development Project sa Brgy. Pimbalakan, Mamasapano, na pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund 2021.

Ang pabahay ay itatayo din sa resettlement site ng Brgy. Poblacion, Datu Saudi Ampatuan at ang housing loan project sa MHSD BARMM Housing Project Phase II sa Brgy. Semba, Datu Odin Sinsuat.

Kasama sa proyektong ito ang Pag-IBIG Fund.

-0-

ANG PANUKALA ay inihain ni Member of Parliament Bai Intan Ampatuan na naglalayong matiyak na may mapupuntahan ang mga internally displaced persons sa rehiyon.

Ang Parliament Bill number 98 ay isa rin sa hakbang para sa disaster preparedness ng rehiyon, ayon kay MP Ampatuan.

Noong bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa BARMM matapos ang bagyogn si Paeng, sinabi nito na kailangang handa ang mga LGU sa panahon ng sakuna at isa na nga rito ang pagtatayo ng mga evacuation Centers.

Napaloob din sa panukala ang pagtatakda ng standard design ng mga evacuation centers na nakabase sa Philippine building code, pagbuo ng mga polisiya at pagtutok sa operation maging maintenance ng mga ito.

Ang mga evacuation centers ay pangangasiwaan naman ng Ministry of Social Services and Development katuwang ang mga LGUs.

Umaasa si MP Ampatuan na ito ay agad maaksyunan dahil ang kalamidad, parehong man-made at natural, ay dumarating sa mga panahong hindi inaasahan.

-0-

Nakaantabay at tinututukan sa ngayon ng Sangguniang Panlungsod katuwang ang partner agencies nito na City Social Welfare and Development Office at Kidapawan PNP sa isyu ng pang-aabusong sekswal at iba pang karahasan kontra sa mga kababaihan sa serye ng executive sessions.

Ito'y matapos ang magksunod na insidente ng sexual assualt kung saan ang mga biktima ay pawang mga menor de edad at ang mga suspect ay madalas mga kasama ng mga ito sa loob ng bahay o kapamilya mismo ng mga ito.

Ito ang inihayag ni Councilor Roshiel Gantuangco-Zoreta, Chairperson ng Committee on Gender, Women and Family Affairs sa panayam ng Radyo BIDA.

Ayon kay Gantuangco, layon ng kanilang serye ng pagpupulong na maiwasang maulit ang insidente.

Kaya naman maging ang mga partner agencies nila ay sinuri din kung naaayon ba ang proseso ng pag-accommodate sa kaso at naipapatupad ba ang kanilang mandato.

At isa na nga sa nabanggit ang umano'y malamlam na pagtugon ng Kidapawan City Police Station sa mga sensitibong insidente.

-0-

Emosyunal na hinarap ni Barangay Marbel Chairman Ramon Esbeboso ng Matalam, Cotabato ang Radyo BIDA sa ekslusibong panayam hinggil sa panibagong kinakaharap nitong kontrobersya.

Ilang Linggo lang ng sumalang ang kanilang Barangay council sa imbestigasyon ng Sangguniang Panlalawigan dahil sa iregularidad sa purchasing process at kulang at substandard na mga Kabuhayan starter Kits na handog ng DOLE, ipinamigay at itinurnover ni Chairman Esbeboso ang natitirang ayuda ng cash sa halip na Starter Kits package.

Inamin nitong dahil sa pressure mula sa mga benepisyaryo na ma-claim ang kanilang pangkabuhayan ay nagawa niya ito, na bawal sa Memorandum of Agreement nila sa Department of Labor and Employment o DOLE na nagbigay ng 2.7 Million na programa.

Hindi naman naiwasang magalit ni Vice Mayor Ralph Ryan Rafael sa maling proseso rason para nagbigay ito ng ultimatum para mabalik ang pera at maibigay ang kabuhayan package.

Nagpaalala naman itong kailangan alam ng mga opisyal ang kanilang mga responsibilidad bilang nanunungkulan sa bayan.

At kung sakali mabigo man aniya ang barangay sa ultimatum nila, ito ang sabi ni Vice Rafael.

-0-

“Basura mo, sagot mo”

Simpleng pamamaraan pero may malaking epekto sa paligid sa panahon ng kalamidad katulad ng pagbaha.

Yan ang paulit-ulit na panawagan sa publiko ng Municipal Information Officer sa Kabacan, North Cotabato kaugnay sa mga naitalang pagbaha sa bayan dulot ng ibat-ibang weather disturbances.

Ang pagpigil anya sa posibleng pagbaha ay trabaho ng lahat katulad na lamang ng pagsasagawa ng bayanihan sa paglilinis ng mga basura na maaring bumara sa kanal.

Samantala, kanya ring kinumpirma naman na ngayong pagbaha hindi na ganun ang epekto ng kalamidad dahil sa Malinis na ang mga creek at walang problema ang pag-agos ng tubig na dahilan ng pagbaha.

Bukod dito, sila ay pinag-iingat na rin laban sa mga sakit na maaring makuha sa maruming tubig o baha.

-0-

Hindi bonnet dahil ginamit lamang ito bilang facemask ng ilang traffic enforcers ng Land Transportation Regional Office sa mga National Highway particular sa Kidapawan City.

Yan ang nilinaw sa Radyo BIDA ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga bilang bahagi pa rin ng pagsunod ng standard protocol laban sa pandemya at proteksyon sa init.

Ang mahalaga anya at paulit-ulit na panawagan na hindi dapat natatakpan ang kanilang pangalan sa damit at ang suot na ID.

Anya, bawal din ang non-uniform LTO personnel na manghuli at mag isyu ng Temporary Operator’s Permit.

Kanya ring nilinaw na composite team ang operasyon sa mahigpit na pagpapatupad ng “No helmet, No ride policy” at iba pang traffic violations.

-0-

Nagpalabas kaagad ng official statement ang Traffic Management Unit sa kumakalat at viral na ngayon sa social media na traffic enforcer sa Kidapawan City na sakay ng motorsiklo na walang license plate.

Sinabi ni TMU Kidapawan Head Moises Sernal, ang naturang motorsiklo ay impounded motorcycle mula sa may paglabag na motorista at ibiniyahe mula sa area patungo na sana sa impounding area ng LTO.

Ipinagbabawal na kasi na magmaneho ng impounded motorcycle ang enforcer na hindi nakasuot ng uniporme.

Si TMU Kidapawan Head Moises Sernal.

Samantala sa operasyon kahapon, abot sa 379 ang naaprehend, 114 dito ang may paglabag sa RA10054 No helmet policy habang 30 naman ang na-impound.