NDBC BIDA BALITA (Jan. 29, 2021)

HEADLINES:

1. Buong police force ng Pagalungan, Maguindanao, nagpositibo sa Covid-19, may dala ng virus, na-miesta daw sa Midsayap noong Jan. 17

2. P100,000 reward alok ng Tulunan LGU para sa makatulong na makilala at madakip ang nagtanim ng IED. Hustisya, hiling ng mga kaanak ng nasawi.

3. 55 new Covid-19 cases, naitala sa Region 12, labing anim ay taga North Cotabato.

4. KASO NG COVID-19 infections sa Makilala, North Cotabato, tumaas; local IATF nagpatupad ng mas mahigit na health protocols.

5. Batang dumalo sa birthday sa Isulan, Sultan Kudarat, natagpuang patay sa ilog, anggulong rape slay, tintutukan ng PNP.

6. Cotabato City, may bagong police director.

7. Drug suspect na miembro ng Dawla Islamiyah, patay sa police operation sa Polomolok, South Cotabato

8. Proposed extension ng transition period ng BARMM, bigyang prioridad daw ng Kongreso, ayon kay Minister Sinarimbo.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

LOCAL…

Samantala sa Bangsamoro Region, 13 new cases ng coronavirus disease ang naitala ng Ministry of Health. Dahil dito, pumalo na sa 3,869 total covid infection sa BARMM.

Walo sa mga bagong kaso ay taga Maguindanao, apat Cotabato City at isa naman sa Tawi-tawi.

Umaabot naman sa 3,559 ang total recoveries ng Covid-19 sa rehiyon matapos gumaling ang pito pang mga pasyente.

Nasawi naman kahapon ang isang pasyente na taga Tawi-tawi kung kayat umabot na sa 147 ang death toll ng virus sa rehiyon. Nasa 163 naman ang mga pasyenteng nagpapagaling pa.

-0-

LOCAL…

MAY BAGO NANG POLICE DIRECTOR ang Cotabato City.

Ang kasalukuyang city director na si Colonel Richard Fiesta ay pinalitan ni Police Colonel Rommel Javier, ayon sa report mula sa Camp Crame.

Ang designation ni Colonel Javier ay nilagdaan ni PNP Directorate for Personnel and Records managment chief Police Major General Israel Ephraim Dickson.

Sakop na ng Police Regionall Office-Bangsamoro Region (PRO-BARMM) ang Cotabato City

-0-

LOCAL…

UMAASA ANG Bngsamoro Regional government na tutuparin ng Kogreso ang pangako nitong bigyang prioridad ang pagtalakay sa mga panukalang batas na naglalayong palawigin ang transition period.

Sinabi ngayong umaga sa RAdyo Bida Cotabato ni BARMM interior minister Naguib Sinarimbo na tatalakayin ng mga mambabatas ang panukala bago mag-recess ang mga mambabatas.

May gentleman’s agreement na aniya ang Kongreso, si P. Duterte at ang BARMM.

-0-

LOCAL…

Kinumpirma na Local Interagency Task Force on COVID-19 na nagkaroon na rin local transmission ng COVID-19 sa Makilala, North Cotabato.

Ito ay base na rin sa rekomendasyon ng Office of the Municipal Health Services at ng Municipal Epidemiology Surveillance Unit.

Sa panayam kay Makilala Information Officer Carlito Canedo, inihayag nito na ang local transmission ng sakit ay nagmula sa Public Market ng bayan makaraang magpositibo ang market guards at vendor.

Dahil dito mas hihigpitan pa ng lokal na pamahalaan ang pagbabantay at pagpapatupad ng protocols kontra COVID-19 tulad ng pagsusuot ng facemask at faceshield.

Kaugnay nito, binabalak na rin ng IATF sinuspendihin ang isinasagawang “TABO” o market day tuwing miyerkules at sabado sa bayan pero nilinaw nitong hindi isasarado ang public market.

Ganap na ring isang ordinansa ang pagpataw ng penalidad sa mga lalabag dito. Simula sa February 08, 2021 magiging epektibo ang Executive order na ipinalabas ng LGU.

Para sa mga first offender may penalidad na 500 pesos, 1,000 pesos para sa second offense habang 1, 500 naman kung sa pangatlong pagkakataon.

Nabatid na pangalawa na ngayon ang bayan ng Makilala sa buong Cotabato Province na may pinakamaraming kaso ng sakit kung kaya’t inaasahan pa ang mas mahigpit na COVID -19 measures sa bayan.



-0-

LOCAL…

Sa layuning makatulong sa mga consumers na apektado ng nagpapatuloy na pagtaas ng halaga ng produktong pagkain, muling isasagawa ng Department of Agriculture at City Government ang KADIWA NI ANI AT KITA ngayong araw.

Magiging venue ng aktibidad ang Pavilion ng City Plaza ng lungsod.

Ito ay pantawid pansamantala na inisyatibo ng City Government upang maibsan ang problema ng mga mamimili sa mataas na presyo ng karne, isda, poultry at ng iba’t ibang klase ng gulay.



Matatandaang unang ginawa ang KADIWA buwan ng Abril 2020 bilang isa sa mga pamamaraan na mabigyang oportunidad ang mga mamamayang hindi basta basta makalabas ng tahanan dahil sa peligrong dulot ng COVID-19 pandemic.

Pangungunahan ng LGU at mga kawani ng DA XII ang pagbubukas ng KADIWA ganap na alas 7:00 ng umaga hanggang alas 2:00 ng hapon sa nabanggit na petsa.

Mga regional at local producers and farmers ang magbebenta ng kanilang produktong karne ng baboy, baka, manok, isda, at iba’t ibang klase ng gulay, prutas, at iba pang sariwa at prosesong pagkain sa lugar sa presyong abot kaya ng buying public.

Tulad ng nakagawian, kinakailangan pa ring sumunod ang mga mamimili sa mga nakasaad na minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shields, physical distancing, thermal scanning at disinfection habang bibili sa KADIWA.



-0-

LOCAL…

Sa ilang magkasunod na araw, marami pa rin ang mga naitatalang bagong COVID-19 infections sa North Cotabato.

Batay sa latest tracker ng DOH at sa facebook post ni EOC Manager BM Philbert Malaluan, labing-anim ang panibagong kaso ng sakit.

Sa naturang bilang pinakamarami pa rin ang taga Kidapawan City na mayroong anim, Midsayap tatlo, tig dalawa sa Mlang at President Roxas, habang tig iisa naman mula sa Libungan, Makilala at Matalam.

Nakuha ng mga pasyente ang virus sa pamamagitan muli ng pagpunta sa social gathering, work related gathering, travel history sa labas ng probinsya at iba pa.

Nakaquarantine na ngayon sa isolation facilities ang mga pasyente at isinasagawa na rin ang contact tracing sa lahat ng mga nakasalamuha ng pasyente.



-0-

LOCAL…

Hustisya sigaw ng pamilya ng biktimang nasawi sa Tulunan IED explosion, mga nasa likod ng pagsabog, sana’y mahuli na

TULUNAN, COTABATO- SFX: BOMB EXPLOSION

Ito ang malakas na pagsabog ng isang Improvised Explosive Device o IED sa loob ng ticket booth na iniwan sa Brgy Sibsib Tulunan, Cotabato kamakalawa ng hapon batay sa kuha ng CCTV sa isang stall malapit sa lugar.

Kasunod nito, humandusay ang isang ginang na kalaunay napag-alamang si Gina Paunan, 51, taga F.Cajelo, Tulunan, Cotabato na isang fruit vendor.

Halos hindi naman matanggap ni Gerry Paunon, 50-anyos, ang pagkasawi ng kanyang maybahay na si Gina.

Sa loob kasi mahigit dalawang dekada ay kasama nito ang kanyang maybahay sa pagbebenta ng prutas.

Bagama’t binalot ng lungkot ang pamilyang Paunon, umaasa naman si Mang Gerry na mabibigyan ng hustisya sa lalong madaling panahon ang pagkamatay ng kanyang asawa at iba pang mga nabiktima ng pagsabog.

Ikinalungkot ni Mang Gerry ang maagang paglisan ng kanyang maybahay na siyang nagtitimpla ng kanyang kape tuwing madaling araw, pero kahapon, pagkagising nito sa umaga, ay wala na siya.

Nauli ni Aling Gina ang kanyang tatlong mga anak.

-0-

LOCAL…