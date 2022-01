NDBC BIDA BALITA (Jan. 3, 2022)

HEADLINE

1 Bilang ng firecracker related in injury sa South Cotabato tumaas, ayon sa IPHO (Roel)

2 Pagsalubong sa bagong taon sa Soccsksargen region at sa BARMM, generally peaceful, sabi ng PNP

3 Cellphones at iba pang mga kontrabando nakumpiska sa South Cotabato Provincial Jail

4 Habang may biglaang pagdami ng COVID-19 cases sa NCR, sa Region 12 at BARMM, nanatiling mababa

5 Total active cases ng COVID-19 sa North Cotabato, less than 10 na lang

WALANG ISA MANG KASO NG firecracker related injury na naitala sa pagsalubong ng bagong taon sa Cotabato City.

Zero injury din ang naitala noong pagsalubong sa Pasko.

Dati, marami ang nasusugatan at nasasaktan, may mga tinatamaan pa ng stray bullet kapag sinasalubong ang dalawang okasyon.

Mula nang ipagbawal ang paggawa, pagbebenta at pagpapaputok gamit ang firecracker sa lungsod ay nabawaan ang mga insidente ng firecracker related injuries.

Gayunman, kahit may ordinansa o batas laban dito, marami pa rin ang nagpaputok gamit ang malalakas na pyrotechnics.

Firecracker related in injury sa South Cotabato tumaas sa pagsalubong sa 2022, ayon sa IPHO

Nakapagtala ng 22 kaso ng firecracker related injury ang Integrated Provincial Health Office o IPHO hanggang kahapon South Cotabato, Enero a dos.

Ito ayon sa IPHO ay 144 percent na mas mataas sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Pinakamarami na anim sa mga sugatan ay naitala sa bayan ng Polomolok, sumunod ang lake Sebu na may apat at tatlo sa Surallah.,

Pareho namang nakapagtala ng tig dalawang firecracker related injury ang Koronadal City at mga bayan ng Norala, Sto. Niño at Tupi.

Isa naman ang naitalang sugatan sa bayan ng Tantangan.

Nanatili namang zero ang mga kaso ng firecracker related injuries sa mga bayan ng Banga at Tboli hanggang kahapon.

Ayonsa datus ng IPHO pinakamarami na walo sa mga sugatan ay naputukan ng legal na kwitis.

Lima naman ang nasugatan dahil sa pagamit ng five star, dalawa ang biktima ng flying tiger at tigiisa naman ang sugatan dahil sa mga iligal na boga, Kamara, at Sandawo at mga ligal na 3 star, Luces, at Pyrotechnic.

Lahat ng mga kaso ayon sa IPHO ay pawang mga outpatient.

Wala ring naitalang nasawi dahil sa firecracker injury at insidente ng stray bullet sa South Cotabato sa pagsalubong sa bagong taon.

Pagdiriwang ng bagong taon sa North Cotabato, naging generally peaceful – ayon sa PNP

NORTH COTABATO - Naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagsalubong ng bagong taon ng mga mamamyan sa North Cotabato.

Ito ang kinumpirma ni Cotabato Police Provincial Office o CPPO Deputy Provincial Director Lt. Col Bernard Tayong sa Radyo BIDA kahapon.

Pinalakas pa kasi ng PNP ang police visibility sa places of convergence katulad ng mga simbahan, terminals at mga malalaking shopping centers.

Sa Kidapawan City, dumagsa naman ang mga mamimili sa mga palengke at mall sa bisperas ng bagong taon.

Samantala, magpapatuloy rin aniya ang deployment ng mga tauhan sa mga matataong lugar sa lugar kahit natapos na ang holiday season lalo na sa mga terminal dahil aasahang dadagsa ang mga tao na uuwi sa kani-kanilang mga lugar o trabaho ngayong araw.

BAGO matapos ang taong 2021, nakapagtala ang Cotabato City Health office ng lampas sa 50 percent na fully vaccinated laban sa Covid-19 sa lungsod.

Target ng City Health ang 70% to 100% coverage bago ang 2nd Quarter ngayung taon.

Ayon sa kagawaran, makakamit lamang ang target population sa pakikipagtulungan at kooperasyon ng mga mamamayan

Samantala, nagtapos din ang 2021 na mayroon na lamang limang Covid-19 Active Cases, pinakamababa simula ng nag-umpisa ang pandemic.

Ngunit, pinangangambahang sumipa uli paakyat dahil sa banta ng Omicron variant at dahil sa marami pang hindi nagpapabakuna.

Sa ngayon abot na sa 125,632 ang nakatanggap ng first dose habang nasa 109,929 ang nabigyan ng second dose.

IPAGHAHARAP NGAYON NG PORMAL na reklamo ng Pres. Quirino PNP sa Sultan Kudarat ang dalawang lalaking taga Koronadal na nagpakilalang mga tauhan ng CIDG at inaresto dahil sa pagdadala ng baril.

Sina Allan Capate at Allan Poblete ay naaresto ng mga tauhan ng Pres. Quirino PNP habang nasa barangay Poblacion at may kakaibang ikinikilos.

Nang sitahin, nagpakita ng CIDG ID ang isa at nagpakilalang tauhan ng police investigation unit.

Subalit wala silang makipakitang papeles na legal ang dala nilang cal. 45 pistol at 9mm pistol.

Sinabi ni town deputy police chief Lt. Godofredo Tupaz na ang dalawa ay nahaharap sa kasong illegal possession of firearms

Sa 1st Sunday ng 2022, dalawang bagong kaso lang ng COVID-19 ang naitala sa Region 12, walang gumaling, wala ring namatay.

KUMPARA sa apat na kaso noong Sabado, bumaba sa dalawa kahapon Linggo ang panibagong kaso ng coronavirus disease sa Soccsksargen region, ayon sa Department of Health.

Sa mga bagong kaso, isa lang ang naitala sa Banga, South Cotabato at isa rin sa Gen. Santos City.

Dahil dito, abot na sa 57,125 ang total coronavirus infections sa rehiyon mula noong March 2020, halos dalawang taon na ang nakalipas.

Nananatili naman sa 54,685 ang total recoveries dahil walang naiulat na gumaling. Ang total death toll na nasa 2,304 pa rin habang nasa 117 na lang ang aktibong kaso.

Total active cases ng COVID-19 sa North Cotabato, less than 10 na lang

Bagong panimula at bagong taon kung maituring para sa mga mamamayan ng North Cotabato dahil sa bumababa na ang mga naitalang kaso ng COVID-19.

Kahapon, January 02 pito na lamang ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong North Cotabato.

Sa ngayon, nasa 10, 706 ang nakarekober sa sakit sa probinsya, 599 ang binawian ng buhay.

Pangatlo nalang lamang ngayon ang North Cotabato sa may pinakaraming aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya.

SA BANGSAMORO REGION, tatlong mga pasyente ang naitalang gumaling ng Ministry of Health.

Dahil dito, abot na sa 14,889 ang total recoveries habang.

Sa pinakahuling ulat ng MOH-BARMM, walang naitalang bagong kaso, wala ring namatay.

Dahil diyan, nananatili sa 15,543 ang kabu-uang bilang ng mga nagpositibo habang nasa 634 pa rin ang total death toll.

Ang aktibong kaso ay nasa 20 na lang.

Nakakumpiska ng 26 na mga cellphone, 21 charger at iba pang mga kontrabando tulad ng mga bladed weapon ang mga otoridad sa isinagawa nilang operation greyhound sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center.

Ginalugad ng mga jail, PNP at PDEA personnel ang mga selda matapos mabisto ng mga ito ang ilang beses na pagtatangkang pagpapasok ng iligal na droga sa nasabing pasilidad.

Ito ay ayon kay OIC Provincial Jail Warden Lorey Celeste.

Ayon kay Celeste, ang mga cellphone na nakumpiska ay kanilang ibibigay sa mga intelligence officers at investigators para masuri.

Posible kasing ginagamit ang mga ito ng mga detainee na kasabwat ng mga illegal drug smuggler.

Babala pa ni Celeste sa mga nagtatangkang magpapasok ng iligal na droga itigil na ang iligal na gawin dahil may kalalagyan ang mga ito sa provincial jail.

– Simula ngayong araw ay maari ng makipag-ug-nayan sa tanggapan ng Cotabato Provincial Police Office o CPPO North Cotabato ang lahat ng mga nawalan ng motorsiklo.

Ito’y matapos madiskubre ng mga pulis ang higit sa apatnapung daan na mga motorsiklo sa isinagawang police operation sa Barangay Gocotan, Pikit, North Cotabato kamakailan.

Ginawa ang panawagan para sa verification ng kanilang mga narekober ng mga sasakyan ng mga suspect na itinago sa loob ng isang warehouse.

Maaring dalhin ang mga sumusunod sa HPG office simula ngayong araw;

* Certificate of Registration (CR)

* Official Receipt (OR)

* Police Blotter (ng pagkawala)

* 2 Valid ID's

KAANAK NG MGA NASAWI sa police law enforcement operation sa Barangay Gukotan, Pikit, North Cotabato, nanawagan ng hustisya.

Sa facebook post na lamang inilabas ng isa sa mga kaanak ng nasawi sa police operation sa Barangay Gokotan ang sama ng loob sa pag-raid ng mga pulis sa kanilang lugar na ikinasawi ng lima nilang kaanak.

Ayon kay Nashiba Guiamblang, masaker aniya ang ginawa ng mga pulis sa kanilang kaanak at pinabulaanan na sila ay miyembro ng BIFF.

Iginiit din nitong hindi nanlaban ang mga nasawi at hanggang ngayon ay nag-iwan ng matinding trauma sa mga residente lalo na sa mga bata.

Sinabi rin niyang may business permit sila at hindi rin totoo na nakaw ang mga narekober na mga motor at mas lalong hindi sila kasapi ng sindikato.

Samantala, tuloy ang panawagan ng North Cotabato PNP sa mga nawalan ng motorsiklo na personal na makipag-ugnayan sa kanila para sa verification ng mga na rekober na motor.

Dalhin lamang sa HPG office, Kidapawan City ang Certificate of Registration (CR), Official Receipt (OR), Police Blotter ng pagkawala at dalawang valid ID.

Matatandaang higit 400 mga motorsiklo ang narekober ng PNP sa nasabing operasyon.

Bisikleta na magagamit sa paghahanapbuhay ibinigay ng DOLE sa mga mamamayan sa Tacurong

May magagamit ng biseklita sa paghahanapbuhay ang sampung mga mamamayan sa Tacurong City, Sultan Kudarat na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng BikeCINATION Project package sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE Integrated Livelihood Program o DILP.

Kasama sa nasabing package ang isang bike, reflectorize vest, bike rack, tarpaulin at cellphone na may load.

Maliban sa sampung mga bike namigay din ang DOLE ng livehood kits sa 56 na mga mamamayan sa Tacurong City.

Hiling naman ni DOLE 12 Assitant Regional Director Arlene Bisnon sa mga nabigyan nila ng tulong, ayusin at palaguin ang ipinagkaloob sa kanilang kabuhayan para sa kanilang pamilya.

Maliban sa mga mamamayan ng Tacurong nakinabang din sa nasabing livelihood projects ang mga mamamayan sa iba pang lugar sa Sultan Kudarat.

Magbibigay din ang DOLE 12 ng kahalintulad na tulong sa mga mamamayan sa iba pang mga lalawigan sa SOCCKSARGEN.

Hindi na umabot pa ng bagong taon ang isang lalaki matapos mabiktima ng pamamaril sa kanilang lugar sa Purok Quirino, Barangay Talahik, Surallah, South Cotabato.

Kinilala ng Surallah PNP ang biktima na si Joy Bago Tuan.

Lumabas sa imbistigasyon ng mga pulis na ang biktimang si Tuan ay binaril habang nakahiga sa duyan at nakikipagusap sa pinsan nitong si Rey Tuan sa kanilang bakuran noong bisperas ng bagong taon.

Ang biktimang si Joy ay nagtamo ng matinding tama ng bala ng baril sa kanyang kanang dibdib at dead on arrival sa ospital.

Ang matagal ng alitan sa pagitan ng biktima at di pa kilalang na salarin ang motibo na tinitingnan ng pulisiya sa naganap na pamamaril.

Hindi na umabot pa ng 2022 ang isang lalaki makaraang masaksak ng di pa kilalang suspect sa Kanapia Subdivision, Barangay Poblacion Kidapawan City bago ang New Year.

Nakilala ang nasawing biktima na si JM Gepolio.

Samantala, sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt Col may naitala ring rumble ng mga kabataan sa Barangay Sudapin Kidapawan City ilang minuto rin ang bagong taon noong December 31.

Isa ang nasugatan at nakaconfine dahil sa away ng mga umano’y nakainom na mga menor de edad.

In general, nanatiling matiwasay naman ang pagsalubong ng bagong taon sa lungsod. Ang nangyaring pananaksak at rumble ay isolated cases lamang.

DA Mindanao cluster nagpadala rin ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Odette sa Caraga Region

Tinulungan ng mga regional offices ng Department of Agriculture sa Mindanao at kanilang mga kawani ang mga biktima ng bagyong Odette sa CARAGA Region.

Kasama ni Agriculture Assistant Secretary Arlan Mangelen ang mga Mindadnao Cluster Heads ng ahensya sa paghatid ng mahigit P1.85 million na ayuda sa mga sinalanta ng bagyo.

Kabilang sa mga ito ang bigas, inuming tubig, gulay, canned goods, at mga damit.

Tinanggap ang mga ito ni Surigao del Norte Provincial Agriculturist Ruby Ann Lagahit.

Ayon kay Mangelen maliban sa rehabilitation assistance, prayoridad din nila na matulungan ang kanilang agriculture frontliners, at extension workers na sinalanta ng bagyo.

Ang DA regional offices sa pakikipag ugnayan sa Local Government Units at Non-Government Organizations, ay patuloy pa na nagsasagawa ng assessment sa pinsala ng bagyo.

DEAD ON THE SPOT ang isang 57 anyos na si Thong Midtimbang Gogo matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City bago magbagong taon .

Sa report ng Cotabato City PNP, sinasabing nakatayo lang biktima ang biktima sa labas ng kanyang tahanan nang lapitan ito ng isang lalaki at saka makailang beses pinagbabaril.

Tama sa ulo at mukha ang natamo ng biktima mula sac al. 45 pistol ng gunman.

Inaalam pa ng mga pulis ang motibo maging ang pagkakakilanlan ng suspek.

SAMANTALA, sa kapapasok lang na balita.

Hindi mga kasapi ng BIFF ang mga nasawi sa police operation sa Barangay Gokutan, Pikit, North Cotabato.

Sila ay mga kasapi ng MILF at kanilang mga kamag-anak.

Anim katao din ang nasawi. Ito ang lumabas sa imbestigasyon ng joint Adhoc Committee on the Cessation of hostilities.

Wala ring coordination na ginawa ang PNP sa GPH AT MILF ceasefire panel bago ang operation.

Ang barangay Gokutan ay isa sa 63 barangays na sakop na ngayon ng Bangsamoro Region.

Ang mga nasawi ay kinilala ng joint ceasefire panel na sina MILF members Ustads Badrudin Dalid, Mujahid Hamsa, Abdulkahar Masulut at Sharif Kabunto.

Nasawi rin ang mga sibilyan na sina Arbaya Dalid at isang minor.

TINGOG MINDANAO RADIO ALLIANCE REPORTS

SA SULU, nagtayo ang 11th Infantry Division ng defense unit upang paunang depensa laban sa Abu Sayyaf Group.

Ito ay ang Sulu Ready Reserve Battalion na binibuo ng 300 katao, kabilang ang 195 na mga Tausug na sumailalim sa 45-day Basic Citizen Military Training.

Pangunahin nilang tungkulin ay hadlangan ang anumang mass base recruitment ng ASG sa mga bayan ng Sulu archipelago.

SA ZAMBOANGA CITY, walang firecracker related injury na naitala ang PNP subalit may mga taong nahuli na nagbebenta ng ipinagbabawal na uri ng paputok habang naghahanda para sa bagong taon.

Wala ring na=monitor na untoward incident ang city PNP, ayon kay city police director Colonel Rexmel Reyes

SA SURIGAO DEL SUR, handa na ang Agricultural Credit Policy Council ng Department of Agriculture (DA) para sa pagpapatupad ng P500 million survival and recovery assistance program sa mga naapektuhan ng bagyong Odette.

Sa ilalim ng assistance program, makakautang ng P25,000 ang mga magsasaka at mangingisda para makapagsimulang muli. Sila ay yaong labis na naapektuhan at mula sa mga lugar na isinailalim sa “state of calamity”.

SA SIARGAO ISLAND, dalawang linggo matapos hagupitin ng bagyong Odette, problemado pa rin ang mga residente ng Siargao kung papaano sila makabangon muli sa epekto ng kalamidad.

Ayon sa mga apektadong pamilya, hindi nila inaasahan na magiging malungkot ang kanilang pasko at bagong taon dahil sa delubyong iniwan ni bagyong Odette.

Pagkain, tubig at mga damit ang kanilang hiling sa pamahalaan at sa mga NGOs na namimigay ng tulong.

SA INDANAN, SULU, nadiskubre ng mga tauhan ng PNP ang may 31 kahon ng smuggled cigarettes na inabandona sa Sito Laum Niyhog, Barangay Kahatian noong gabi ng Jan. 1.

Ang mga ito ay pinaniniwalaang inabandona ng mga smugglers dahil sa nagpapatrolyang tauhan ng PNP.