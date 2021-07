NDBC BIDA BALITA (July 28, 2021)

HEADLINES:

1 DATING 6TH ID chief at dating South Cotabato board Member Agustin Demaala, pumanaw dahil sa sakit

2 Barangay kapitan sa Maguindanao, patay sa ambush sa araw na ikinasal ang anak

3 11 BIFF sumuko sa Army sa Maguindanao, cal. 50 machine gun, sniper fifle, mga bala isinuko.

4 SIYAM katao, patay dahil sa COVID-19 sa Region 12; sa Bangsamoro region, siyam din ang nasawi

5 SOUTH COTABATO, may sapat daw na volunteer para sa vaccination rollout, ayon sa gobernador

6. PINAGDUDAHANG sangkot sa investment scam sa Kidapawan City, may threat daw; isa sa mga investor, nagsalita na

7 Ilang taga Cotabato City, masaya sa tagumpay ni Hidilyn Diaz.

8 SA SURIGAO DEL NORTE, mag magpapabakuna may tatanggaping P4,000 cash incentive

-0-

Local…

Itinuturing na isang malaking kawalan para sa lungsod ng Koronadal ang pagpanaw ng isa sa mga nirerespetong opisyal ng City Anti-Drug Abuse Council na si former board member at retired brigadier general Agustin "Teng" Demaala.

Ito ang sinabi ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa panayam ng Radyo Bida Koronadal, matapos na ipinaalam sa kaniya ni City Local Government Operations Officer Jennifer Fernandez ang pagpanaw ni Demaala sa SPMC Davao dahil sa renal cancer.

Ayon kay Ogena, isang masipag at dedicated public servant si Demaala na mas piniling magsilbi sa mamamayan sa kabila ng kaniyang sakit.

Sa halip na magpahinga, sinabi ni Ogena na si Demaala ay gusting magtrabaho at magsilbi sa taga Koronadal kayat siyay itinalaga bilang chairman ng city anti-drug abuse council.

Una nito, naging opisyal rin ito ng Provincial Anti-Drug Abuse Council bago nailipat sa CADAC kung saan marami itong itinatag na mga inisyatibo at mga programa upang masawata ang kaso ng droga sa ilalim ng kaniyang pamumuno.

Si ay three-termer provincial board member matapos na magretiro bilang sundalo.

Nagsilbi siya sa ibat ibang Army units sa Soccsksargen region at sa Mindanao hanggang sa naging division commander ng 6th Infantry Division noong 2004.

Pina-plano pa ng city government ang pagsasagawa ng public viewing para sa mga mamamayan na nais magbigay ng pakikiramay sa pamilya at pag-alala sa yumaong opisyal.

-0-

Local…

Isa ang personal grudge sa tinitingnang motibo ng Shariff Aguak PNP sa pagbaril at pagpatay kay Chairman Badawi Kusain ng Barangay Ambadao, Shariff Aguak, Maguindanao.

Ito ang sinabi ni Shariff Aguak PNP Chief Police Major Radzak Musa sa DXMS Radyo Bida kung saan nagtamo ng maraming tama ng bala sa ibat-ibang parte ng katawan ang nasabing biktima.

Maliban kay Kusain, sugatan din ang kasama pamangkin nito si Rasul Sindi na nagtamo ng tama ng bala sa likod at nagpapagaling na ngayon sa pagamutan.

Sa ulat ni Major Musa, maaaring sangkot aniya si Chairman Kusain sa isang sigalot o rido sa kanilang lugar.

Patuloy pa ngayong inaalam ng PNP mga salarin sa nasabing pamamaslang.

Nabatid na binaril ang biktima matapos itong

dumalo sa kasal ng kanyang anak. Naganap ang pamamaril sa wecome rotunda ng Shariff Aguak at ang mga suspect ay sakay ng motorsiklo.

-0-

locL...

Naisugod pa sa pagamutan bago bawian ng buhay ang isang negosyante matapos pagbabarilin ng dalawang lalaking naka motorsiklo kahapon sa Almonte Extension St. Mother Barangay Poblacion, Cotabato City

Kinilala ang biktima na si George Caw-it, nasa hustong gulang, negosyante, nakatira sa nabanggit na Barangay.

Batay sa kwento ni Tata, isa sa mga trabahante ng biktima habang inihahanda ng kanyang amo ang karne sa labas ng kanilang Balbacuahan ng huminto umano sa kanyang tabi ang dalawang lalaking magka-angkas sa motor at bigla na lamang syang pagbabarilin ng isa sa mga ito saka mabilis na tumakas.

Tatlong beses daw silang nakarinig ng putok bago nila nakitang natumba ang biktima dahil sa tinamo nitong tama ng bala sa tagiliran, ayon kay Tata.

Mabilis na isinugod sa pagamutan ang biktima ngunit binawian din ito ng buhay makalipas ang ilang oras habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng kapulisan sa insidnete.

-0-

LOCAL..

SAMANTALA, patay ang isang lalaki matapos na barili sa kanto Broce, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao kahapon.

Nakaligtas ang kasamang girlfriend habang sugatan ang tricycle driver.

Naganap ang pamamaril habang busy at maraming tao ang kanto ng national highway at Broce papasok ng SPDA alas 5:30 kahapon.

Sa report na ipinarating ni Datu Odin Sinsuat town police commander Lt. Col. Romel Dela Vega, nakilala ang biktima na si Kudarat Ali Akbar, 25 taong gulang na sinasabing kawani ng city government at taga Barangay Upper Capiton.

Ang nasugatang tricycle driver ay si Muhidin Kamid na taga Barangay Semba.

Sakay ng tricyle ang dalawa nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motor at sila ay pinaputukan. Nakaligtas naman ang girlfriend ni Akbar.

Dinala sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival. Pinaniwalaang personal grudge ang motibo ng pamamaril.

Sa naturang lugar din nagana pang pagbaril at pagpatay sa isang babae habang sakay ng multi-cab noong sabado ng hapon.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP.

-0-

-0-

LOCAL..

UMABOT NA sa 26,722 ang total coronavirus infections sa Region 12 matapos magpositibo ang 172 katao ayon sa Department of Health 12.

Sa 172 na bagong kaso, 72 ang mula sa General Santos City, may 52 new infections sa North Cotabato, 34 cases ang sa South Cotabato at 15 sa Sultan Kudarat.

Gumaling na ang 140 pang mga pasyente kayat umabot na sa 23,279 ang total recoveries.

Namatay naman ang siyam pang mga pasyente dahilan para tumaas pa ng hanggang 869 ang total death cases sa rehiyon.

Tatlo sa mga binawian ng buhay ay taga North Cotabato, tatlo rin sa South Cotabato, dalawa sa Sultan Kudarat at isa sa Gensan.

Nasa 2,569 pa ang aktibong kaso o mga pasyenteng nagpapagaling pa.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, siyam pang taga Cotabato City ang nadagdag sa bilang ng mga bagong nagpositibo sa COVID-19.

Kaya naman, ang total coronavirus infections sa BARMM ay abot na sa 9,211.

Walang naitalang gumaling kahapon kayat nanatili sa 8,398 ang total recoveries habang nasa 358 pa rin ang total deaths cases.

Nasa 455 naman ang aktibong kaso.

-0-

PAGOD NA AT gusto nang makapiling ang kanilang mga pamilya.

Ilan ito sa mga dahilan bakit sumuko ang apat na kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) 1st Mechanized Infantry Battalion sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Ang mga sumukong BIFF ay personal na iniharap kahapon ni 1st Mechanized Battalion commander Lieutenant Colonel Cresencio Sanchez kay 1st Mechanized Infantry brigde commander Colonel Pedro Balisi.

Si Mayor Marop Ampatuan of Shariff Aguak, Maguindanao ay nagsilbing saksi sa surrender rites.

Isinuko ng mga ito ang isang ca. 50 machine gun, isang Carbine rifle, Armalite rifle with M203 grenade launcher, Cal. 30 Garand rifle at home-made 7.62mm sniper rifle. Ayon kay Lt. Colonel Sanchez, ang mga sumuko ay kabilang sa grupo ni Commander Bungos ng BIFF.

Sila ay nag=ooperate sa SPMS box o sa mga bayan ng Shariff Aguak, Datu Saudi Ampatuan, Mamasapano at Shariff Saydona Mustpaha, lahat sa Maguindanao.

Agad na nagbigay si Mayor Ampatuan ng tulong na pagkain at cash assistance sa mga sumuko.

Nanawagan din siya sa iba pang BIFF na mas mabuting sumuko upang makapamuhay ng maayos na hindi nagtatago sa batas.

-0-

LOCAL…

SAMANTALA, SA HIWALAY NA surrender rites, sumuko din ang pitong kasapi ng BIFF 2nd Mechanized Infantry Battalion.

Sinabi ni 1st Mechanized Infantry Brigade commander Colonel Pedro Balisi na ang mag sumuko ay kasapi ng Bungos faction ng BIFF at nag-ooperate sa Datu Anggal Midtimbang town sa Maguindanao.

Isinuko nila ang matataas na uri ng baril tulad ng dalawang M-14, isang Armalite, isang home-made barret sniper rifle at mga bala.

Sila ay kabilang sa Kagi Karialan faction ng BIFF.

Pinapurihan din ni Colonel Balisi ang 2nd Mechanized Battalion at ang suporta ng mga local officials ng Datu Anggal Midtimbang municipality.

-0-

Local..

NAMAHAGI KAHAPON ANG Ministry of the Interior and Local Government ng ambulance sa Bureau of Fire Protection regional office-BARMM.

Ang ambulance ay inilaan para magamit ng BFP sa pagtugon sa panahon ng emergency.

Samantala, nagbigay din ang MILG-BARMM ng tatlong fire truck para naman sa Basilan, Sulu at Tawi Tawi.

-0-

LOCAL...

Sapat na volunteer para sa pagpapalawak ng COVID-19 vaccination tiniyak ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Naka-standby na ngayon para tumulong sa expansion ng COVID-19 vaccination ang team ng mga health worker na binuo ng South Cotabato Medical Society.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., karamihan sa mga volunteer na ito ay mga doktor. Ipinahayag ni Tamayo na bagama’t manageable pa sa ngayon ang pamimigay ng bakuna ng mga local na pamahalaan mangangailangan ng dagdag na health workers ang lalawigan.

Ito ay kapag dumating na ang maraming mga bakuna. Ayon kay Tamayo may sapat ngayon na mga volunteer ang South Cotabato na maaring ipadala sa iba’t ibang lugar kung kinakailangan.

Sinabi ni Tamayo na aasahan na kasi ang pagdating ng mas marami pang supply ng COVID-19 vaccine sa South Cotabato sa susunod na tatlo hanggang apat na buwan. Ang mga ito ay laan naman sa iba pang priority groups lalo sa ng mga essential worker sa gobyerno at pribadong sektor.

Umaasa si Tamayo na mabakunahan ng COVID-19 vaccine ang lahat na mga illegible na mamamayan sa South Cotabato bago ang panahon ng kapaskuhan.

-0-

LOCAL...

Seguridad ng mga bakwit sa Polomolok, South Cotabato dahil sa takot na maipit sa bakbakan ng mga ito sa teroristang grupo tiniyak ng military

May mga itinalagang tropa ang military para tiyakin ang seguridad ng mahigit isang daang mga mamamayan na nilisan ang Barangay Lumbakil sa Polomolok, South Cotabato.

Kaya ayon kay Philippine Army 5th Special Forces Batallion Commanding Officer Lieutenant Colonel Zandro Alvez, walang dapat ikatakot ang mga bakwit.

Ayon kay Alvez iniwan ng mga mamamayan ang kanilang mga tahanan sa Lumbakil dahil sa takot na maipit sa bakbakan sa pagitan ng militar at mga myembro ng teroristang grupo na Dawlah Islamiya-Maguid Group.

Sinabi ni Alvez na naglunsad sila ng operasyon matapos isumbong ng mga concerned citizen ang presensya ng armadong grupo sa kanilang lugar.

Ipinahayag nito na ang mga apektadong mamamayan ay lumikas sa mga Barangay ng Bentung at Lapu. Ayon kay Alvez walang dapat ikatakot ang mga mamamayan sa nasabing mga barangay dahil binabantayan ng militar ang kanilang seguridad.

Sinabi naman ni Lapu Barangay Chairman Mercy Alonso na ang Provincial Disaster and Management Office, Polomolok LGU at ibang mga lokal na opisyal ay namigay ng mga pagkain at relief assistance sa mga bakwit sa kanilang barangay Gym.

Ayon naman kay Alvez ang mga bakwit ay nabigyan din ng relief goods at canned goods ng 10th Special Forces ng militar na pinamumunuan ni Captain Harold Layan.

-0-

LOCAL...

Dead on the spot ang dalawang sakay ng isang motorsiklo na nasangkot sa vehicular crash sa national highway Barangay Palian, Tupi, South Cotabato.

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Rafael Banggay Jr.ang mga biktima na sina Ramil Estopel, apatnaput apat na taong gulang ng Barangay Calean, Tacurong City at angkas nitong si Aiza Sambog tatlumput isang taong gulang ng Barangay Kablon, Tupi.

Lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Tupi PNP na dahil sa bilis ng tako ng motorsiklo na minaneho ng biktimang si Estopel nabangga ng mga ito ang kasalubong na dumptruck na papaliko na sa daan patungong Barangay Bololmala, Tupi.

Ang mga biktima ay agad na binawian ng buhay sanhi ng malubang mga sugat. Ang driver ng dump truck na nabangga ng mga ito na si Angel Bert Buluhan ay agad namang sumuko sa mga pulis. .

--0-

LOCAL...

Naniniwala si Board Member Ellen Grace-Subere Albios na makatutulong sa paghubog ng culinary talent ng mga mamamayan ng South Cotabato culinary contest. Sa pamamagitan nito ayon kay Albios ay maisusulong din ang food tourism sa lalawigan.

Ayon kay Albios bilang melting pot ng mga mamamayan mula sa iba’t ibang mga lugar, maraming maiaalok na food delicacy sa mga tusita ang South Cotabato.

Sinabi ni Albios na mayroon ding “sense of place” ang mga South Cotabateños. Ayon kay Albios ang mga Ilokano sa lalawigan ay ipinagmamalaki ang kanilang pinakbet, at Tilapia naman ang Lake Sebu. Ipinahayag ni Albios na maging ang mga Ilongo at iba pang tribu sa lalawigan ay may kanya-kanya ring ipinagmamalaking pagkain.

Aminado din si Albios na malaking hamon ang pagsulong ng food tourism sa South Cotabato pero ito ay ipinaubaya na niya sa mga tourism officials.

Pero ayon kay Albios mas maisusulong pa ang food tourism sa South Cotaato sa pamamagitan ng pag-sponsor sa isang province-wide contest.

-0-

LOCAL...

Isinailalim sa ocular inspection ng Department of Agriculture o DA 12 ang mga proyekto ng kanilang Special Area for Agricultural Development o SAAD projects sa Mlang North Cotabato.

Ang ocular project monitoring team ay pinangunahan ni SAAD Regional Focal Person Maimona Amil kasama ang mga staff ng Office of the municipal Agriculturist.

Layon nito na mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto ng SAAD at malaman ang status nito. Maliban dito isinailalim din ng SAAD team sa evaluation ang performance ng mga magsasaka sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto.

Nais kasi ng mga ito na malaman kung nabago ng SAAD ang ang pamumuhay ng mga magsasaka. Layon ng SAAD program na mabigyan ng interbensyon ang mga magsasaka sa libli na lugar upang umunlad din ang kanilang kabuhayan.

Pinayuhan din ng SAAD team ang mga magsasaka sa mga inisyatibo na maaring tumagal ng labindalawang taon.