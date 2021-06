NDBC BIDA BALITA (June 11, 2021)

HEADLINES:

1. Barangay Kapitan sa Cotabato City, patay sa pamamaril

2. Region 12, nakapagtala ng pinakamaraming bilang ng bagong nagka-COVID na 413 katao; Koronadal, nakapagtala ng 79 new infections

3. BARMM health ministry, nag-donate ng oxygen tanks at iba pang medical supplies kontra COVID-19 sa CRMC.

4. No Movement Sunday, inalis na sa North Cotabato provincial

5. Mga pagtitipon sa kanilang lugar sa South Cotabato, dapat kontrolin ng mga barangay kapitan, ayon sa DILG.

6. APAT NA police applicant sa BARMM, kinasuhan dahil nagsumete ng fake RT-PCR test results

7. Pondo ng BARMM, kumpleto at nasa regional treasury, ayon kay Atty. Sinarimbo

Local………………..

PINAGBABARIL AT NAPATAY ng hindi pa nakilalang mga suspect si Chairman Abdullah Danny Darping ng Barangay Kalanganan 1, Cotabato City.

Naganap ang pamamaril pasado alas 7 ng umaga sa Block 7, Notre Dame Village, Barangay Rosary Heights 8 kung saan merong bahay ang kapitan.

Batay sa report, si Darping ay nasa isang car wash center di kalayuan sa kanyang bahay upang magpalinis ng sasakyan.

Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang lumapit at siyay pinaputukan gamit ang cal. 45 pistol.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa kanyang katawan ang biktima sanhi ng kanyang agarang pagkasawi.

Dinala ng kanyang pamilya ang mga labi ng kapitan sa kanilang bayan sa Matanog, Maguindanao at inilibing din kahapon.

Local…

NAITALA KAHAPON ng DEPT OF HEALTH ang pinakamaraming kaso ng new COVID 19 infections na abot sa 413.

Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga nagpositibo sa region 12 sa loob lamang ng isang araw.

Ang Koronadal City, na sa nakalipas na ilang araw ay nakapagtala ng mababang bilang, ay muling nakaranas ng spike o biglang pagdami ng mga nagpositibo.

Noong Mierkules, apat lang ang nag-positibo sa Koronadal pero kahapon, umabot ito ng 79.

South Cotabato at Koronadal ang may pinakamarami na abot sa 165, pangalawa ang North Cotabato na may 91 new infections, General Santos City 73, Sultan Kudarat 54 habang ang Sarangani ay may 30 bagong kaso.

Sa kabu-uan, abot na sa 15,146 confirmed Covid positive cases sa Soccsksargen region.

May 366 na pasyente ang gumaling at North Cotabato ang may pinakamarami na abot sa 175, South Cotabato 77, Sultan Kudarat 61, General Santos 42 at Sarangani 11.

Walo ang nasawi kahapon. Tatlo mula Gen. Santos Ctiy at tig-isa mula sa Kabacan, Norala, Koronadal, Tacurong at T'boli.

Local…

SUSPENDIDO muna simula kahapon, hanggang June 14 lunes ang trabaho sa Local Government Unit o LGU-Midsayap.

Sa isang pahayag sinabi ni Midsayap Mayor Romeo Araña na ginawa nila ang naturang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado laban sa COVID-19.

Sasailalim din sa Rapid Antigen Test ang lahat ng mga empleyado ng Munisipyo.

Magsasagawa din ng disinfection sa buong Municipal Compound.

Samantala, aprubado na ng lokal na pamahalaan ng Midsayap ang dagdag na P5 million pondo para sa kanilang COVID-19 response programs.

LOCAL…

TATLONG COVID-19 patients pa ang namatay sa Bangsamoro region ayon sa Ministry of Health.

Dalawa sa mga nasawi ay taga Lanao del Sur at Marawi City habang ang isa at ay taga Cotabato City.

Iniulat din ng Bangsamoro Inter-agency taskforce ang karagdagang 84 na bagong kaso ng deadly virus.

Sa ikatlong magkakasunod na araw ang Cotabato City pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso na umabot sa 41, sinundan ng Maguindanao na may 24 new covid infections ang Sulu ay may 10 new cases, Lanao del Sur at Marawi City 6, habang ang Basilan at Lamitan ay may tatlong bagong kaso.

Dahil dito, pumalo na sa 7,335 ang total coronavirus infections sa BARMM.

Pumalo naman sa 6,137 ang total recoveries matapos gumaling ang 43 pang mga pasyente.

Tumaas pa ng hanggang 925 ang aktibong kaso.

LOCAL…

NAKAPAGTALA NG MATAAS NA 84 PERCENT recovery rate mula sa Covid-19 ang Bangsamoro Region.

Ayon ito sa ulat ng BARMM Ministry of Health.

Sinabi ni Health Minister Dr. Bashary Latiph na sa kabila ng pagkakaroon ng surge o spike sa bilang ng mga nagpositbo, napanatili naman nito ang above 80 percent recovery rate.

Aniya nakatulong ang no movement Sunday kahit papaano at ang istriktong border control sa rehiyon na pumigil sa unnecessary travels.

Ang magandang recovery rate ay nagpalakas sa mga frontlier na doblehin pa ang kanilang trabaho hanggang sa tuluyang matalo ang virus. Kasabay nito, nanawagan si Latiph sa lahat na makiisa sa kampanya ng gobyerno laban sa virus.

Local………………..

KINASUHAN NG PRO-BARMM ang apat na police applicants dahil sa pagsumete ng pekeng RT-PCR test results bilang isa sa mga requirement ng mga papasok sa hanay ng PNP.

Sinabi ni PRO-BARMM Brig. Gen. Eden Ugale na bukod sa apat na police applicants, kasama rin sa kinasuhan ang dalawang mga sibilyan na kasabwat nila sa pagbuo ng pekeng RT-PCR o swab test results.

Ang dalawang mga sibilyan na kasabwat sa paggawa ng fake RT-PCR test results para sa apat na mga police applicant ay kinilalang sina Jalal Adiong at Abdullah Oga.

Ang kasong falsification of public documents ay iniharap na sa Maguindanao Provincial Prosecutor Office laban sa kanila.

May 66 PNP applicants sa BARMM na ang RT-PCR test results ay kaduda-duda kayat isinailalim ito sa imbestigasyon at pagsusuri.

Lumabas na apat sa 66 na aplikante ay nagsumete ng fake swab test results. Ang tatlo sa kanila ay nakakulong na habang ang pang-apat na police applicant ay nagpositibo pa sa Covid-19 at ngayon ay nasa Parang District Hospital Quarantine Facility.

Sinabi ni Gen. Ugale na alinsunod sa direktiba ni PNP Director Gen. Guillermo Eleazar, dapat patas at malinis ang recruitment process. Wala na ring padrino-padrino bilang bahagi ng reporma.

Pinapurihan naman ni Gen. Eleazar ang PRO-BARMM sa bagay na ito na ang layunin ay upang matiyak na matitino ang mga papasok sa hanay ng pambansang pulisya.

Local…

INTACT, BUO AT WALANG ANOMALYA SA PAGGAMIT ng pondo ng Bangsamoro Region in Muslim Mindanao.

Paliwanag ito ni BARMM interior Minister and spokesperson Naguib Sinarimbo sa isang news conference.

Ginawa ni Sinarimbo ang pahayag sa harap ng mga kumakalat na bali-balita sa social media na paubos na ang pondo ng BARMM at malaking bahagi nito ay di malinaw kung saan napunta.

Ayon kay Sinarimbo, ang pondo ng buong BARMM ay maaring makita sa pamamagitan ng websites ng rehiyon at sa mga individual ministries and offices.

Idinagdag niya na hindi pa nangalahati ang nagamit na pondo ng BARMM sa ngayon. Malaking bahagi nito ay nasa regional treasury.

HULI ANG mag-ama sa isinagawang law enforcement operation ng Cotabato City PNP sa Barangay Kalanganan Mother at nakuha sa kanila ang ilang baril, mga bala at pampasabog.

Armado ng search warrant ang mga tauhan ng PNP sa operation na naganap alas 10 ng umaga.

Kinilala ang mga nahuling suspek na sina Baguinda Rabas, 39 taong gulang at anak nitong 18 taong gulang na kapuwa nakatira sa naturang lugar.

Nakuha sa kanila ang isang shot gun, isang cal. 45 pistol at granada.

Pero, mahigpit nilang pinabulaanan na sa kanila ang mga baril at Granada.

Nakapiit na sa police station 4 lock-up cell ang mag-ama.

local..

Upang matulungan ang Cotabato Regional and Medical Center na tugunan ang demand ng mga Covid-19 patients, nagbigay ang BARMM ng mga oxygen tanks at iba pang gamit medikal.

Ang medical donations ay tinanggap ni DOH-12 Regional Director Aristides Concepcion Tan para sa CRMC. Mismong si MOH-BARMM Minister Bashary Latiph ang nag-abot ng naturang mga supply kay Dir. Tan at iba pang mga opisyal ng ospital.

Sa isang pahayag sinabi ni Minister Latiph na tugon ito ng BARMM Government sa kakulangan ng supply ng CRMC dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga taong nagpopositibo sa COVID-19.

Kabilang sa mga naipamahagi ng MOH-BARMM ay Oxygen Tank with a regulator, Oxygen Tank with a regulator para sa patient transport vehicles at iba pang medical equipment.

Naniniwala si Minister Latiph na makakatulong ito para sa agarang pagpagaling nga mga pasyenteng nasa isolation facility ng ospital. Ginawa ang turn-over ceremony kahapon sa CRMC compound.

local..

Barangay Chairman na nagpasimuno ng sabong sa Tboli, maaring maharap sa maraming kaso, ayon sa DILG South Cotabato

Ipinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG South Cotabato Provincial Director Atty. Rochelle Sero na maaring mahaharap sa patong-patong na kaso si Barangay Chairman Joen Fagalas ng Desawo, Tboli, South Cotabato.

Matatandaan na ang tumakas na si Fagalas ang nag-organisa umano ng sabungan na ni-raid ng mga pulis sa kanilang barangay noong Lunes.

Ayon kay Sero si Fagalas ay posibleng makasuhan ng derelication of duty. Nilabag din umano ng nasabing barangay Chairman ayon kay Sero Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.

Bukod sa mga ito ayon kay Sero iniutos din ng DILG Central Office sa mga punong barangay ang mariing pagsunod sa minimum health standards, pagbabawal sa mass gatherings at super spreader event na maging sanhi ng pagkalat ng COVID-19.

Nilinaw naman ni Sero na ang parusa na ipapataw ng central office kay Fagalas ay nakadepende naman sa magigin rekomendasyon ng regional office ng DILG.

local...

Expansion ng sanitary landfill at pagtatayo ng healthcare waste treatment plant isinusulong ng Waste Management Office ng General Santos City LGU

Hiniling ng Waste Management Office ng General Santos City ang pag-lagay ng isa pang waste cell sa may animnaput tatlong ektaryang landfill sa Barangay Sinawal.

Ayon kay Gensan Waste Management Office Head Ferdinand Pareja bunsod ito ng pagdami ng mga basura sa dalawamput anim na mga barangay sa lungsod.

Umaasa naman si Pareja na ang proyekto ay mapondohan sa lalong madaling panahon para masimulan na rin nila ang expansion ng landfill.

Ayon kay Pareja abot sa may isang daang metrikong toneladang mga basura mula sa mga bahay at establisemento sa Gensan ang kanilang nakokolekta kada araw.

Dinagdag din ni Pareja na nakadagdag din sa kanilang problema ang mga basura mula sa dumaraming mga COVID-19 isolation centers, temporary treatment at monitoring facilities.

Ayon kay Pareja abot sa 1.5 tons ng medical waste tulad ng face mask,face shield at personal protective equipment ang nakokolekta nila kada linggo sa nasabing mga pasilidad.

Ito rin ang dahilan kung bakit ayon kay Pareja, hiniling din nila ang pagpapatayo ng health care waste treatment plant. Layon nito na matiyak ang tamang disposal ng mga basura mula sa isolation facilities at ospital sa Gensan.

local..

Licensure Examination for Professional Teachers gaganapin sa Koronadal City ayon sa PRC

Inaasaang kukuha ng Licensure Examination for Professional Teachers o LEPT na gaganapin sa Koronadal City ang mahigit 7,900 na mga examiner. Pero ayon sa Professional Regulation Commission o PRC 12 hinati sa apat na batch ang kukuha ng exam.

Magsisimula naman ito sa Setyembre ngayong taon at Enero, Marso at Hunyo sa susunod na taon. Nilinaw naman ng PRC na requirement ang RT-PCR test sa mga kukuna ng LEPT at examination personnel.

Tinugunan naman ng lokal na pamahalaan ng Koronadal ang hiling ng PRC na pagkakaroon ng examination center na matiyak na masunod ang physical distancing.

Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena suportado nito ang PRC. Hiniling din nito sa PRC na mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ahensya ang mga mamamayan ng lungsod.

Inaalam pa rin ng PNP ang pagkakakilanlan sa bangkay ng isang babaeng itinapon sa kanal sa Purok Lunok, Barangay Upper Klinan Polomolok, South Cotabato pasado alas dose ng hatinggabi kahapon.

Ayon kay Polomolok Chief of Police, Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang bangkay na natagpuan sa lugar ay may mahabang buhok.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang pagtapon sa walang saplot na bangkay sa kanal ng dalawang nakamotorsiklong suspek ay nakita pa ng driver at helper ng isang Wing Van.

Hinabol pa umano ng mga ito ang mga suspek hanggang sa Barangay Cannary pero hindi na nila inabutan. Bigo din ang mga naghanap na pulis na makita ang mga ito Pero ay okay Orcajada mayroon na silang persons of interest sa mga suspek. Sinabi ni Orcajada na ang biktima ay hindi posibleng taga Polomolok.

Hinihintay pa ng Polomolok PNP ang resulta ng post mortem examination sa natagpuang bangkay.

local..

Pinagaaralan ngayon ng mga mananaliksik ng Department of Science and Technology-Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI para maging alternatibong food crop ang adlai.

Ayon sa DOST-PNRI kasama sa mga dini-develop nilang improved varieties ng food crops ang adlai na maaring pampalit sa bigas at mais.

Ang PNRI ay gumagamit ng radiation technology sa pagdevelop ng mas maikling variety ng adlai, para mas madali na maalgaan at maani.

Ang adlai ay tinawag din ng PNRI na Job’s tears at mas mayaman sa protina kumpara sa bigas. Batay sa pag-aaral ng DOST-PNRI, dalawang beses na mas sagana sa protina ang Adlai rice kung ikukumpara sa regular rice na ating kinakain.

Makatutulong rin daw ang pagkain ng Adlai upang mapababa ang tsansa na madapuan ng tumor at iba pang sakit.

Mainam din sa mga diabetic ang Adlai rice batay na rin sa mga pagsusuri ng PNRI. Ang Adlai rice ay maaaring maitanim kahit sa mga bulubunduking lugar at hindi nangangailangan ng patubig tulad ng palay.

Kahit paman dumarami pa rin ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa North Cotabato goodnews pa rin dahil sa mas marami naman ang naitatalang gumagaling sa sakit mula sa probinsya.

Kagabi batay sa ulat ng DOH 12, nasa 180 ang recoveries kung saan sa nasabing bilang 120 ang galing sa Kidapawan City. Sa mga bagong kaso naman, nakapagtala ang probinsya ng 91 new cases.

Pinakamarami dito ay galing sa Midsayap na mayroong 30, sumunod ang Kabacan na may 25 habang 17 naman sa Mlang at iba pang lugar sa probinsya.

Dahilan para bumaba sa 609 ang active cases sa probinsya kumapara kahapon.

local..

Upang mas mapangalagaan ang kapakanan ng mga pasyenteng nahawaan ng corona virus sa North Cotabato, isang bagong sistema ang nais ipatupad ng pamahalaang panlalawigan.

Sa isinagawang pagpupulong kasama ang 60 mga doktor mula sa iba't-ibang pampubliko at pribadong hospital naging sentro ng usapin ang pagbuo ng North Cotabato One Hospital Command Center (OHCC) - isang mekanismong ipinapanukala ng provincial government sa pagtugon sa mga dumaraming kaso ng COVID-19 kung saan kinakaingalan ang agaran at mas sistematikong pagbigay ng medikal na atensyon.

Ayon kay Incident Commander Board Member Philbert Malaluan, sa pamamagitan ng OHCC magkakaroon ng one-call-center sub-office ang probinsya na siyang tatawagan ng mga local government units upang agarang maisagawa ang pagrefer ng pasyente sa ospital na maaring makapagbigay ng medical intervention na kinakailangan depende sa covid status nito - suspect, probable o confirmed.

Maglalaan din ang pamahalaang panlalawigan ng pondo para sa Covid-19 patient na nangangailangan ng pinansyal na ayuda.

Hiniling din ng ilang representante ng mga pribadong ospital ang kaunting panahon upang maihanda ang lahat ng mga kailangan at maisayos din ang kanilang mga sistema sa kani-kanilang mga pasilidad. NDBC BIDA BALITA Mga establisyemento sa Mlang, Cotabato binigyan ng notice of violation dahil sa hindi pagsunod sa health protocol

local...

Sinampulan ng Municipal Inter-agency Task Force sa M’lang, Cotabato ang nasa sampung mga business establishment dahil sa hindi pagsunod sa mga itinakdang health protocol para makaiwas sa COVID-19.

Sinabi ni Mlang MDRRM Officer Bernardo Tayong na ang mga ito ay walang mga inilagay na CCTS scanner, hindi tamang pagsunod sa occupancy rate, walang palatandaan ang mga upuan, walang social distancing at may staff din na hindi nagsusuot ng face mask.

Nito pang lunes inumpisahan ng Municipal Monitoring and Surveillance Team ang pag-iikot sa mga establisyemento sa bayan upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa guidelines na nakasaad sa executive order ng bayan.

Sa first offense, lahat ng mga nakitaan ng paglabag ay pinagmulta ng Php 300.00. Sa ngayon ay nakatutok ang monitoring team sa mga food establishment sa bayan at magpapatuloy ang pag-iikot ng mga ito sa iba pang mga establisyemento.

local...

Nagpalabas ng advisory ang Provincial Government hinggil sa ipinatutupad na No Movement Sunday sa North Cotabato simula noong May 30, 2021.

Nakasaad sa advisory “lifted” muna pansamantala o ititigil ang implementasyon nito upang mabalanse pa rin ang pag iwas ng virus at ang takbo ng ekonomiya.

Kaugnay nito, mahigpit pa ring ipatutupad ang minimum public health protocols. Sa ngayon nakabinbin pa sa NAITF-EID ang approval ng GCQ status sa lalawigan. Ibig sabihin nito mananatili pa rin ang pagpapatupad ng General Community Quarantine sa probinsya.

local..

