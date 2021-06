NDBC BIDA BALITA (June 14, 2021)

HEADLINES:

1. Dating North Cotabato Board Member Roly Sacdalan, positibo sa Covid, naka isolate ngayon sa Kidapawan

2 PITO PATAY DAHIL SA Covid sa Region 12, abot naman sa 384 ang bagong kaso.

3 Expansion project ng South Cotabato provincial hospital, iginiit ng provincial govt, ayon kay Dr. Brania

4 NO NEGATIVE ANTIGEN test results, NO ENTRY sa Cotabato City hall, sa umpisa baka siksikan pa sa testing area.

5. 100 new COVID-19 infections, naitala sa North Cotabato.

6. Magsasakang missing sa Pres. Roxas dahil sa baha, di pa din natatagpuan, search operation patuloy

-0-

Local………………..

POSITIBO SA COVID-19 si dating North Cotabato Board Member Rolly Sacdalan.

SA kanyang public FB post, sinabi ni Sacdalan na lumabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test results na positibo siya noong June 9.

Kasalukuyan siyang nasa isang pribadong hospital na may Covid-19 isolation facility sa Kidapawan City at nagpapagaling.

Sinabi ni Sacadalan na ang kanyang mga sintomas ay nagsimula noong June 5, sabado, nang maramdaman niyang siyay may lagnat at paghihina ng katawan.

Mula May 31, nanatili lang siya sa bahay at walang siyang idea saan niya nakuha ang virus.

Ang lahat ng kanyang kasamabahay, ayon kay Rolly, ay negatibo sa antigen test.

Hiling niya ang panalangin ng lahat para malampasan niya ang pagsubog na ito. Stay Home, keep safe, payo niya sa publiko.

-0-

local..

SIMULA NA NGAYONG ARAW ang antigen test sa lahat ng mga kawani ng Cotabato City government.

No negative antigen results, no entry, ayon kay Cotabato City Administrator Dr. Danda Juanday.

Sa panaya ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Dr. Juanday na alisunod ito sa directing ng city inter-agency task force na naglalayong makatuong para matigil ang pagdami ng COVID-19 infections sa lugnsod.

Ang may negative antigen results ay bibigay ng wrist band na patunay na pwede silang pumasok.

Ang mga positive, kailangan magpa-swab at di papasukin sa city hall.

17 katao ang nagpositibo sa Covid-19 sa Cotabato City, ayon sa pinakahuling report ng Bangsamoro IATF. Pinakamarami ang sa Barangay RH-Eleven kung saan may 33 nagpositbo habag sa Barangay RH-Thirteen ay may 25.

Dahil ngayon ito pasisimulan, sigurado na magkakaroon ng mahabang pila, ayon kay Juanday pero kapag nasimulan na inaasahan na maaayos na ito.

Sinabi rin ni Juanday na skeletal force ang city hall so hindi lahat ng 2,500 employees ay sabaysabay na papasok.

-0-

Local………………..

PUMALO NA sa higit 16,021 ang total coronavirus infections sa region 12.

Ito'y matapos makapagtala ng karagdagang 384 na panibagong kaso ng nakamamatay na sakit sa Soccsksargen.

Pinakamarami sa bilang ng naitalang bagong kaso ay mula sa South Cotabato na umabot sa 128, sinundan ng North Cotabato na mayroong 79 new infections, ang General Santos City ay may 65 cases habang ang Sarangani ay may 38 bagong kaso.

Gumaling naman ang 108 pang mga pasyente kung kayat umakyat pa sa 12,154 ang total recovered patients.

Sa bilang ng mga gumaling, tatlumpu't siyam ang mula sa South Cotabato, 37 General Santos City, 19 Sarangani, 8 Sultan Kudarat at may limang gumaling sa North Cotabato.

-0-

local...

Tinutulungan ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 12 sa pagproseso ng mga requirement para makakuha ng accreditation sa Land Transportation Office o LTO ang limamput walong mga driving schools sa Region 12.

Paliwanag ni TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II kaugnay pa rin ito sa kasunduan ng TESDA at LTO na pagkakaroon ng kaparehong training programs sa mga kukuha ng driver’s license sa rehiyon.

Ayon kay Abrogar ang NC II certificate ng mga magtatapos sa driving course ng TESDA ay maari nilang magamit sa pagkuha ng driver’s license sa LTO.

ANG TESDA driving NC II ay equivalent ng practical driving course para sa non-professional driver’s at ang Driving NC III certificates naman para sa mga kukuha ng professional driver’s license.

Ipinahayag ni Abrogar na nangako si LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga na madaliin ang pagproseso ng mga requirement at accreditation ng mga TESDA driving schools.

-0-

local...

Kailangan ng tulong ng gobyerno para makumbinse ang mga private hospitals na maglaan ng hospital beds para sa COVID-19 patients. Ito ay ayon kay South Cotabato Medical Society o SCMS outgoing President Dr. Rachelle Suarez.

Sinabi ito ni Suares matapos hilingin ng SCMS ang tulong ng provincial government at iba pang ahensya ng gobyerno sa mag-allocate ng COVID-19 hospital beds.

Sa ngayon kasi ay malapit nang mapuno ang COVID hospitals sa South Cotabato bunsod ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases.

Ayon kay Suares naiintidihan nila na mayroon ding dahilan ang mga ospital pero binigyan diin nito na ngayong may surge ng COVID-19 kailangan ang pagtutulungan.

Ipinahayag din nito na sa ngayon tanging tumatanggap lamang ng COVID-19 patients sa lalawigan ay ang South Cotabato Provincial Hospital, SOCCKSARGEN GENERAL Hospital, at Doctor Arturo P. Pinggoy Medical Center o DAPPMC.

Maging si Dr. Noel Pingoy ang Presidente ng Asosasyon ng mga internest sa region 12 ay kinumpirma din na puno na rin ang mga COVID-19 hospital sa General Santos City.

Pero nilinaw nito na 40 percent sa mga pasyente ay mula sa karatig na South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat Provinces. Kaya hiling ni Pinggoy sa Department of Health at PGSC hilingin di sa ibang mga ospital tulad ng Socomedics at Allah Valley Hospital sa Koronadal City na mag-allocate ng espasyo para sa COVID-19 patients.

-0-

local...

Nakikipagugnayan ngayon sa Department of Health o DOH para sa pagpapatupad ng naudlot na P200 million pesos na expansion ng South Cotabato Provincial Hospital ang provincial government ng South Cotabato.

Ito ay ayon sa Chief of Hospital ng nasabing government hospital na si Dr. Conrado Brana. Ayon kay Brana iminumungkahi nila ang ilang mga pagbabago sa orihinal na plano ng proyekto.

Kalakip dito ang paglipat ng site ng apat na palapag na gusali, at pagdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa project design.

Sa halip kasi na sa compound ng provincial hospital na approved ng DOH, nais ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na ilipat ito sa katabing compound ng Productivity and Technology Center o Protech.

Pero sa kanilang pinakahuling pagpupulong ayon kay Brana pinayuhan sila ng DOH na maari pa ring matuloy ang proyekto at magsagawa ng rebidding kung ito ay ililipat ng ibang lugar.

Ito ayon kay Brana ay malaking pakinabang sa South Cotabato dahil maari nilang ilakip ang mga pasilidad na kailangan para mapaigting pa ang pagtugon sa problema sa COVID-19.

Inaasahan din nila ayon kay Brana na mapataas din nito sa 100 beds ang kapasidad ng South Cotabato Provincial Hospital.

-0-

local...

SAPAT na COVID-19 isolation facility sa lungsod, tiniyak ng Koronadal City Mayor Eliordo Ogena Sapat ang mga COVID-19 Isolation Facility sa Koronadal City.

Sinabi ito mismo ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena ginagamit na ngayon ang mahigit 400- bed capacity na mga isolation facilities sa Koronadal.

Kabilang sa mga ito ang may mahigit tig 100-bed capacity isolation facility sa Marbel I Central Elementary School at Koronadal Central Elementary School o KCES I at Saravia National High School.

Binuksan na rin ulit ayon sa alkalde ang pasilidad ng Anawim Foundation sa Barangay Saravia. Bukod sa mga ito ayon kay Ogena plano din ng lokal na pamahalaan na gawing COVID-19 isolation facility ang Koronadal National Comprehensive High School o KNCHS.

Dinagdag din ng alkalde na inaasahang matatapos na ang konstruksyon ng COVID-19 treatment facility sa Barangay Concepcion.

Ito ang ipinahayag ni Ogena matapos ipagbawal na ng lokal na pamahalaan ang home quarantine sa mga COVID-19 patients o mga nakasalamuha ng mga ito. Layon nito ayon kay Ogena na maiwasan ang hawaan sa loob ng pamamahay at komunidad.

Base sa datus ng Department of Health 12 abot na sa mahigit 2,200 ang COVID-19 infection sa Koronadal City, may 1,600 sa mga ito ang nakarekober at mahigit limang daan naman ang active cases. Habang apatnaput pito naman ang binawian ng buhay sanhi ng kumplikasyon sa COVID-19.

-0-

local...

Mahigit 200 thousand bags ng palay seeds naipamigay na ng DA-PhilRice sa tatlong mga rehiyon sa Mindanao

Abot na sa mahigit 240,000 na bags ng palay certified seeds ang naipamigay ng DA-PhilRice sa Region 9, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Ito ay bilang pagpapatupad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Seed Program ng ahensya. Ayon naman sa DA 12 na pinamumunuan ni Regional Director Arlan Mangelen ang rehiyon ay mayroong alokasyon na mahigit 100 thousand bags ng rice certified seeds ngayong 2021.

Naglaan din ang DA-PhilRice ng may 140 thousand bags sa Region 9 at may 67 thousand bags naman sa BARMM.

Sa pangunguna ng DA-PhilRice Midsayap, ang tatlong rehiyon ay mayroong kabuuang alokasyon na mahigit 300,000 sako ng libreng binhi na ipamamahagi sa mga magsasaka. Nagsimula ang delivery at distribution noong Marso at inaasahang magtatapos ang pamamahagi ng binhi sa Hulyo.

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, tatlo pang mga pasyente na taga Maguindanao ang namatay dahil sa Covid-19 ayon sa Ministry of Health.

Dahil diyan, sumampa na sa 283 ang total dead cases sa BARMM.

Samantala, may 64 pang mga COVID-19 patients ang gumaling, mas marami ito kumpara sa 51 lang na bagong kaso ng deadly virus.

Sa bilang ng mga bagong kaso, dalawampu't pito ang mula sa Maguindanao, 17 Cotabato City, 4 Tawi-tawi, 2 Sulu at isa sa Basilan at Lamitan.

Dahil dito, sumampa na sa 7,555 ang total coronavirus infections habang nasa 839 naman ang kabuoang bilang ng mga gumaling.

Bahagyang bumaba ng hanggang 839 ang aktibong kaso.

-0-

Local……………………

Patuloy pa ring lumulobo ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa North Cotabato batay sa 48 hour report ng Department of Health 12 nitong weekend.

Ang report ng DOH 12 nitong sabado nakapagtala ang probinsya ng 18 new cases habang 43 ang nakarecover.

Kahapon naman, 82 ang bagong kaso kung saan Kidapawan City pa rin ang pinakamarami na may 28.

Sa ngayon, 676 na ang total active cases sa buong lalawigan 125 naman ang COVID-19 related death.

-0-

local...

Matapos na alisin ang pagpapatupad ng "No Movement Sunday" sa North Cotabato at on hold pa rin ang General Community Quarantine sa probinsya, malayang nakakalabas mh mga mamamayan.

Sa panayam ng Radyo BIDA sa mga mamamayan ng North Cotabato, karamihan sa kanila ay pabor sana sa No Movement Sunday bilang precautionary measure sa pag iwas sa paglaganap ng COVID-19.

Ang iban nagsabi namang kailangan pa rin ibalanse ang takbo ng ekonomiya at ang usaping pangkalusugan.

Nabatid na nagbukas na rin ang komersyo kabilang na ang mga tindahan kahapon habang inaantay pa ang desisyon na nakapaloob sa EO 29 mula sa National Interagency Task Force. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Hindi lamang yunit ng Yellow Bus Line Inc. kundi pati mga multicab at jeep ay sumabay na rin sa pagbibigay ng libreng sakay para sa mga frontliners sa Mlang, North Cotabato.

Ayon kay Pompeo Jubelag Jr., siyang presidente ng Matransco Cooperative, nasa 25 mga multicab at jeepney ang bumyahe simula nitong Sabado.

Dagdag ni Jubelag, hindi lamang mga APOR ang nakinabang sa libreng sakay kundi pati na rin ang mga pasaherong madadaanan nila sa mga pangunahing daan mula Mlang-Tulunan at vice-versa.

Simula rin nitong Sabado ay maraming mga pasahero ang nakibanang sa naturang programa. Magsisimula ang libreng sakay alas 5:00 ng umaga na magtatagal hanggang alas 7:00 ng gabi.

Bawat driver ay required na makabyahe ng walong oras batay sa panuntunan ng LTFRB kung saan pagbabasehan nito ang nakalagay na GPS sa bawat sasakyan. Magtatagal hanggang ito ngayong araw.

-0-

local...

Bigo pa ring mahanap ng Municipal Disaster Risk reduction and Management o MDRRM ng President Roxas sa North Cotabato ang lalaking inanod ng malakas na tubig baha gabi nitong biyernes sa Purok 1B Barangay Tuael.

Sa report, pinilit umanong tumawid ng biktimang si Renante Ambahan ang rumaragasang tubig baha sa Kabacan river.

Kukunin sana nito ang kahoy na gagamitin sa ginagawang bahay nito pero matapos itog tumalon sa ilog ay hindi na ito nakaahon pa.

Nasa pangatlong araw na ngayong sinusuyod ng MDRRM kasama ang mga rescuer ang Kabacan river pero bigo pa silang mahanap ang katawan ni Ambahan.

Sakaling may makakita sa kanyang katawan ay maaring makipag-ugnayan lang sa PNP, Barangay Officials o MDRRM.

-0-

Inaantay nalang ngayon ng Municipal Local Government Operations Officer o MLGOO ang official report mula sa Municipal Health office bago uupo bilang caretaker ng Magpet Local Government Unit.

Ito matapos ma-quarantine ang Vice Mayor at mga konsehal dahil may close contact sila sa isang konsehal na kumpirmadong COVID-19 positive habang naka confine naman ang alkalde ng bayan.

Nitong sabado ay uupo na sana si Vice Mayor Marañon bilang acting Mayor pero inabisuhan ito ng Municipal Epedemiology and Surveillance Unit o MESU Magpet na mag quarantine kasama ang kanyang mga konsehal matapos makasalamuha ang isang COVID-19 positive.

Sa panayam ngayong umaga kay Vice Mayor Marañon na nitong June 5 pa nakitaan ng sintomas ang isang konsehal pero nitong lunes ay nakasama pa nila ito sa sesyon.

Sinabi ni Maranon na sasailalim ito sa swab testing at kung ano ang rekomendasyon ng MESU ay tatalima aniya siya.

Dagdag ni Vice Mayor Marañon na may isang konsehal na absent sa kanilang sesyon pero sinabi nitog aantayin rin niya ang report mula sa MHO dahil nagpaabot ng impormasyon ang konsehal na may sintomas din ito ng COVID Virus.

Sinubukan namang kunan ng pahayag ng Radyo Bida ang MLGO Officer na si Ms.Ivy Cervantes pero ang sinabi lang nito na aantayin niya ang report at kumpirmasyon ng MHO sa status ng mga konsehal maging sa Vice Mayor bago i-assume ang posisyong caretaker ng Magpet Local Government Unit.

-0-

local...

MAGKASUNOD NA nahuli ng Midsayap PNP ang apat na indibidwal sa kanilang inilatag na drug entrapment operation nitong weekend.

Unang nadakip ang tatlong mga suspek na sina Luquis Ampatuan, Hasanor Macaagal, at Venus Latosa, kapwa nasa hustong gulang at lahat taga Barangay Poblacion 1, Midsayap, North Cotabato.

Naaresto rin sa Barangay Kadigasan ng naturang bayan ang suspek na si Omar Samama Guiapal.

Ayon kay Midsayap PNP commander Lt. Col. Rolly Oranza, napagbentahan kasi ng mga suspek ng shabu ang mga police undercover agents dahilan upang kaagad silang inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa mga suspek.

-0-

Muling nagkabakban ang dalawang armadong grupo matapos na magtapo ang mga ito sa Barangay Masigay at Barangay Kalipapa, Datu Piang, Maguindanao.

Sa report na nakarating sa NDBC Cotabato News Center, napag-alaman na ang dalawang grupong naglalaban ay sa pagitan ng grupo ng 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front kontra ang isang barangay kapitan na suportado ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF- Bungos Faction.

Ilang ulit na raw na nagkasagupa ang mga nabanggit na grupo dahil sa mga dati ng hidwaan na muling naungkat.

Wala pang naiulat na nagsilikas na sibilyan habang ang Army ay nasa wait and see position pa muna.