NDBC BIDA BALITA (June 18, 2021)

1. Ex-Mayor Montasir Sabal ng Talitay, Maguindanao, nahuli sa Batangas pero napatay habang nasa police custody kasi nanlaban daw.

2. DILG 12 Regional Director umupo bilang Magpet LGU caretaker, pero aalis pag ready na si Vice Mayor Maranon

3. PhilHealth 12, may paliwanag sa delay ng release ng COVID-19 claims

4. 393 katao, nagpositibo sa COVID-19 sa Region 12; apat ang patay. Sa BARMM, 28 ang bagong kaso, apat ang patay.

5. Preemptive evacuation sa landslide prone areas sa Lake Sebu, South Cotabato posibleng ipatupad ayon sa MDRRMC

6. Sundalong rape suspect inaresto ng mga pulis sa Tacurong City

MATAPOS ANG ILANG LINGGO pagtatago sa batas, si dating Mayor Montasir Sabal ng Talitay, Maguindanao ay nadakip sa Batangas province at nang-agaw daw ng baril habang dinala sa Camp Crae kayat siya ay napatay.

Inihayag ito ni PNP Director Gen. Guillermo Eleazar sa isang news conference matapos na si Mayor Sabal ay mapatay habang nasa loob ng police car sa San Juan City.

Nadakip si Sabal at anim niyang mga kasamahan habang sakay ng Roro vessel sa Port of Batangas alas 7 ng gabi noong Mierkules.

Siya ay inaresto sa bisa ng warrants na ipinalabas ni Judge Kasan Abdulrahman dahil sa pagtutulak ng droga at pagtatago ng high powered firearms.

Si Sabal ay itinuro din na isa sa mga utak ng Davao City Rojas market bombing noong 2016.

Kabilang sa mga nakumpiska kay Mayor Sabal ay cal. 50 machinegun, M-16 A4 rifle, 9mm pistols, fragmentation grenades, mga bala, Toyota Innova at Nissan Navara, shabu na nagkakahalaga ng P2 milyong piso at cash na halos P800,000 cash.

Kasama niyang naaresto ay kinilalang sina:

NORAYDA NANDANG, house helper at taga Dalapang, Labangan, Zamboanga Del Sur;

MUHALIDEN MUKARAM, driver at taga Awang Datu Odin, Maguindanao;

AIKA DE ASIS, house helper at taga Tiguma, Pagadian City;

AILYN COMPANIA house helper at Talitay;

ZUHARTO MONICO, driver at taga Tamontaka, Cotabato City at

WILSON SANTOS driver at taga Nuro, Upi, Maguindanao

SAMATALA, maliban sa kanyang pagiging mayor ng Talitay, Maguindanao, sino nga ba si Mayor Sabal?

Si Mayor Sabal na natanggal ng Sandiganbayan noon sa pwesto bilang mayor ng Talitay dahil sa hindi pagdeklara ng kanyang Statement of Asset and Liabilities and Net Worth o SALN, ay 44 na taong gulang.

Isinilang siya noong Sept. 30, 1976.

Hindi basta-bastang local official si Sabal, ayon kay Gen. Eleazar dahil ito ay isang expert sa maraming bagay.

Tumakbo siyang vice mayor ng kapatid na si Abdulawahab Sabal at pareho sila nanalo noong 2019 elections.

Si Mayor Abdulwahab ay pinatay sa harap ng isang hotel sa Manila noong January 2020 kayat si Vice Mayor Montasir ang naging mayor by law of succession.

Pero, dahil hinahanap ang batas, siya ay nag-resign bilang acting mayor nitong March 2021 at nagtago.

Narito ang ilan pang impormasyon hinggil sa pagkatao ni Mayor Sabal.

IKATLONG MATAAS NA SINGLE day tally ng Covid positive sa Region 12, naitala kahapon. Apat din ang namatay.

APAT PANG mga pasyente ang namatay dahil sa COVID-19 sa region 12 ayon sa Department of Health.

Ang mga nasawi ay taga General Santos City, Tacurong City, Lebak at Polomolok. Dahil dito, sumampa na 498 ang total COVID-19 related deaths sa rehiyon. Nagpositibo naman sa deadly virus ang 393 pang indibidwal.

Ito ang ikatlong mataas na bilang ng nagpositibo sa loob ng isang araw sa rehiyon. Sa ngayon ang toatal Covid cases sa Socssksargen region ay 17,498.

Nanguna sa may pinakamaraming bilang ng mga bagong kaso ay ang South Cotabato na umabot sa 227, sinundan ng North Cotabato na may 86 new infections, General Santos City ay may 53 new cases, habang ang Sultan Kudarat ay may 22 na bagong kaso.

Gumaling na at nakalabas na rin sa quarantine facility ang 237 pang mga pasyente. Sa bilang ng mga gumaling, pitumpu't siyam ay mula sa South Cotabato, 72 ang mula sa General Santos City, 40 sa Sultan Kudarat, 26 sa North Cotabato at dalawampu sa ang gumaling sa Sarangani.

Dahil diyan, tumaas pa ng hanggang 13,340 ang total recoveries sa rehiyon. Nasa ospital pa at nagpapagaling ang 3,658 pang mga pasyente.



SA BANGSAMORO REGION, dalawa pang COVID-19 patients ang namatay, ayon sa Ministry of Health.

Isa sa mga nasawi ay taga Basilan at Lamitan habang ang isa ay taga Lanao del Sur at Marawi City. Dahil dito, pumalo na sa 291 ang total deaths cases sa BARMM.

Samantala, mas marami naman ang gumaling kaysa mga bagong kaso ng nakamamatay na sakit. Kagabi, iniulat ng Bangsamoro inter-agency task force ang 68 na pasyenteng gumaling, mas marami ito kaysa 28 lang na panibagong kaso.

Dahil dito sumampa na sa 6,770 ang total recoveries habang nasa 7,938 na ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Sa bilang ng mga bagong kaso, ang Cotabato City ang may pinakamaraming nagpositibo na umabot sa 22, ang Basilan at Lamitan ay may apat habang ang Lanao del Sur at Marami City ay may dalawang bagong kaso.

Bahagyang bumaba ng hanggang 877 ang aktibong kaso.

Ipatupad ayon sa MDRRMC Napagkasunduan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC at mga Barangay Officials sa Lamcade, Lake Sebu, South Cotabato na magpatupad ng preemptive evacuation sa tatlong mga Sitio sa nasabing lugar. Ito ay sakali mang lumala pa ang banta ng landslide.

Sinabi ito sa Radyo Bida ni Lake Sebu MDRRMC Action Officer Robert Bagong. Ayon kay Bagong dahil sa tuloy tuloy na mga pagulan mas lumaki pa ang mga bitak sa provincial road papasok ng Lamcade.

Dahil dito ayon kay Bagong, nilimitahan muna ng mga barangay officials ang pagdaan dito ng mga sasakyan.

Ito ayon kay Bagong ay nakaapekto naman sa mga mamamayan na nakatira sa mga Sitio ng Takansad, Tbob at Lemnongu. Voice Clip…Si Lake Sebu MDRRMC Action Officer Robert Bagong. Pero bago pa man ang preemptive evacuation may walumpung mga pamilya na sa Sitio Tbob na nangangamba sa landslide ang lumikas sa mas ligtas na bahagi ng kanilang lugar.

Sa kanyang facebook post nananawagan naman ng tulong sa mga may magagandang loob ang netizen na si Sherlyn Maso. Ayon kay Maso ang mga lumikas kasi na mamamayan ay nagpatayo lamang ng mga trapal para may masilungan. Marami sa mga ito ayon kay Maso ay walang mga pagkain lalo na ang mga bata dahil sa agarang nilang paglikas.

Sundalong rape suspect inaresto ng mga pulis sa Tacurong City Sultan Kudarat

Inaresto ng mga pulis ang isang sundalo matapos akusahan ng panggahasa ng isang menor de edad sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Sinabi ito sa Radyo Bida ni Tacurong Chief of Police, Lieutenant Colonel Joan Maganto.

Ayon kay Maganto naganap umano ang pangaabuso sa menor dead sa military detachment kung saan din nila naaresto ang suspek. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na bago naganap ang umano’y panghahalay, inanyayahan umano ang menor de edad sa detachment kung saan nagiinuman ang suspek at mga kasama.

Ipinahayag ni Maganto na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspek ay nakadepende din sa resulta ng medical examination sa nagreklamong menor de edad. Ang umanoy rape survivor ay ikinustodya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

PhilHealth 12 may paliwanag sa mabagal na pag-release ng COVID-19 claims

Kailangan na masuri ng mabuti ng PhilHealth ang COVID-19 claims na isinumite sa kanila. Paliwanag ni PhilHealth 12 Benefits Administration OIC Dr. Karla Susan Bagayas, dahil malaki ang COVID-19 packages prone ito sa up-casing.

Kaya ayon kay Bagayas bilang medical evaluators, kailangan nilang matingnan ang chart ng pasyente at itemized billing para matiyak na tamang halaga lamang ang babayaran ng PhilHealth.

Sa pamamagitan nito ayon kay Bagayas, maiiwasan ding maakusahan ng up-casing ang mga COVID-19 isolation facility. Ayon kay Bagayas para mapabilis ang releasing ng COVID-19 claims may mga doktor nang isinasailalim sa orientation hinggil dito ang PhilHealth 12.

Nagsasagawa din ng orientation sa mga health providers ang PHilhealth 12 para maiwasan ang pag-deny o pagbalik ng kanilang COVID-19 claims.

Mahigit P400,000 na halaga ng mga ari-arian tinupok ng apoy sa isang compound sa Koronadal City

Naabo sa sunog na naganap sa Purok Mangga, Barangay Zone 1 Koronadal City kahapon ng umaga ang mahigit apatnaraang libong pisong halaga ng mga ari-arian.

Ito ang ipinahayag sa Radyo Bida ni Bureau of Fire Protection o BFP Koronadal Fire and Arson Investigator Fire Officer 3 Ricky Villacora. Ayon kay Villacora kabilang sa mga nasunog ang computer shop, motorshop at boarding house na pagaari ni Jeremy Zabate.

Ipinahayag ni Villacora na malaki na ang apoy sa likod ng establisemento ng mapansin ito ni Zabate. Nasunog din ang katabi nitong boarding house na pagaari naman ni Adelina Estorninos at sari-sari store.

Ang mga nasunog na mga establisemento ay pawang gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy.

Ayon kay Villacora, inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog.

Mula sa limang libong metriko tonelada, tumaas sa sampung libong tonelada kada buwan ang produksyon ng Dried Cacao Beans Production and Marketing Subproject ng Household Multipurpose Cooperative o Household MPC sa Antipas, North Cotabato.

Dahil ito sa tulong ng Philippine Rural Development Program ng Department of Agriculture o DA-PRDP. Dahil dito ayon sa Presidente nang nasabing kooperatiba na si Reynold Alejo, gumagawa na rin sila ng tablea products, para magkaroon ng dagdag na kita.

Sinabi ni Alejo na tumaas ang kanilang produksyon dahil may truck na silang ginagamit ngayon sa delivery ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga myembro ng Household MPC ay sinanay din ng DTI sa packaging at paggawa ng project design.

Sa ngayon mabibili na sa merkado ang Antipas Tablea at Antipas Chocolate ng nasabing kooperatiba. Ayon naman kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelan tumulong di sa grupo sa pamamagitan ng partnership sa DA-PRDP ang ilang non-government organization.

Dinagdag din ni Mangelen na minomonitor din ng DA ang pagpapatupad ng proyekto Household MPC. Anim na buwan matapos ang operasyoon nito ang Household MPC ay mayroon na ngayong mahigit isang daang mga myembro.

Suporta at pagpapataas ng morale ng mga medical front liners ang dahilan ng paglulunsad ng City Government of Kidapawan ng Stress Debriefing and Management training activity.

Sa higit isang taong lumalaban sa COVID-19, batid ng LGU ang mataas na stress level ng mga healthcare workers.

Layon din nitong matulungan ang mga medical frontliners na mabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga. Maliban kasi na direkta nilang nakakasalamuha ang marami sa mga pasyente, malaki din ang tsansa na malagay sa alanganin ang buhay ng mga frontliners bagay na nagreresulta ng mataas na stress level sa kanila sa panahon ng pandemya.

Sila ay nabigyan ng visual at cognitive exercises sa kasagsagan ng training para matulungang makaagapay at maging matatag ang mga front liners sa hamon na dala ng kanilang trabaho.

Facilitator ng aktibidad si City Human Resource and Management Office Head Magdalena Bernabe at ilan sa kanyang mga kawani kung saan target nito na ang lahat ng 177 na mga medical front liners ng City Government na makalahok sa training.

Bilang konsiderasyon na rin sa mga negosyante at ang unti-unting pagkabangon ng ekonomiya dulot ng COVID-19 pandemic, papayagan ang pagbukas ng mga establisyimento sa araw ng linggo sa North Cotabato.

Ito ay kabilang din sa nilagdaang amendment ng Executive Order na nagpapasailalim sa buong lalawigan sa General Community Quarantine status.

Ito ay ayon kay North Cotabato Provincial Task Force on COVID-19 spokesperson BM Philbert Malaluan. Anya, maaring magbukas ang mga establisyemento sa araw ng linggo pagkatapos mismo ng isasagawang decontamination activity pero ang payo pa rin sa publiko na manatili na lamang sa bahay kung hindi naman mahalaga ang lakad upang makaiwas sa paglaganap ang virus.

Inihayag din ni Malaluan na dahil sa dalawang linggong pagpapatupad ng “No Movement Sunday’ naibalik din ang mind-set ng mamamayan na dapat mag ‘stay at home’, iwas sa mass gatherings at iba pang pagtitipon na posibleng maging dahilan ng hawaan.

Samantala, sa ngayon mayroon ng central call hotline ang probinsya na may access sa lahat ng may bakanteng kama para sa COVID-19 positive patients.

Naipasa na sa Sangguniang Panlalawigan Committee on Laws, Rules and Privileges ang 1st Endorsement mula kay Cotabato Governor Nancy Catamco.

Ito ay tungkol sa kanyang inaprubahang Disposition Form (DF) mula kay Dr. Sabino I. Marasigan, Chief of Hospital I ng President Roxas Provincial Community Hospital (PRPCH). Ang ospital ay kasalukuyang nakaklasipika na 'infirmary'.

Ang DF ay humihiling na maipasa ang resolusyon para sa upgrade mula infirmary para maging Level I Hospital.

Liban sa minimum health services na kayang ibigay ng isang infirmary, layunin nitong magkaroon ng Intensive Care Unit (ICU) beds, dagdag na mga empleyado tulad ng mga nurse, midwife, radtech at medtech, at dagdag na espesyalistang doktor para sa mas maraming posibleng kaso ng sakit na kayang tanggapin at posibleng klase ng operasyon na maaaring gawin sa ospital.

Mula ng tinanggal ang lockdown sa sentro ng bayan at itinigil ang ‘No Movement Sunday’, tila kapansin-pansin ang muli na namang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Carmen, Cotabato.

Ito ng rason kung bakit kahapon ay agad nagsagawa ng simultaneous drive ang PNP katuwang ang barangay officials ng Poblacion, Carmen sa mga residenteng hindi batid ang minimum health protocols. Bawat sulok ng Poblacion ay inikot ng mga pulis kung saan marami sa mga ito ang nasampulan at napatawan ng first offense.

Sa ulat ni Carmen PNP Chief Major John Minidel Calinga, 96 ang binigyan ng warning habang 15 ang pinagmulta na karamihan at walang suot na facemask at hindi maayos ang pagkasuot ng facemask sa Poblacion, Tacupan, Nasapian at Brgy. Gen Luna.

Sinita rin ang mga hindi sumusunod sa social distancing at mga nagkakaroon ng mass gathering. Maliban sa pag-iikot, sinabi rin ni Brgy Poblacion Kapitan Joseph Navidad na may isang purok din ang isinailalim sa focus containment.

Ayon pa sa kaniya, bumaba na sana ang COVID cases sa Carmen nitong nagkaroon ng lockdown, ngunit nitong niluwagan ang galaw ng mga tao sa lugar ang tila bumabalik ang mataas na kaso ng nakamamatay na sakit, dahilan ng malawakang simultaneous drive sa panghuhuli ng mga hindi sumusunod sa health protocols.

