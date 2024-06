NDBC BIDA BALITA (June 18, 2024)

HEADLINES

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

MATAPOS ang ilang taong tahimik na pakikipaglaban ng mag-asawang Maguad at paghabol ng hustisya sa kamatayan ng mga anak nilang si Gwyn at Boyboy Maguad ay naramdaman na nilang may hustisya.

Hindi man maibabalik ang buhay ng magkapatid ay matuturing ng nanay nilang si Lovella Maguad na nagtagumpay silang maipakulong ang mga pumatay sa na noon ay mga menor de edad pa.

Kinumpirma ni Mrs. Maguad na ang kasabwat sa krimen na sakristan, na 20 years old na sa Agosto, ay pagsisilbihan na ang kaniyang sentensiya sa kasong murder. Sa utos ng korte, makukulong siya ng 22 taon na prison mayor at maximum period ng 37 taon na reclusion temporal.

Nagpasalamat naman ang tatay ng magkapatid na si Cruz Maguad sa mga abogado nila na matalinong ipinaglaban ang hangarin nila na mapanagot ang mga kriminal.

Samantala ang mastermind sa double murder case na si Janice ay nauna ng nakulong nang sumapit ito sa edad na 18.

-0-

GAGAWIN NA BUKAS NG GABI ang Search and coronation night ng Mutya ng Kutawato 2024. Kaugnay ito ng 65th founding anniversary ng Cotabato City.

Ito ay gagawin sa Notre Dame of Cotabato gymnasium kung saan tampok ang 13 mga nagagandang kandidata. Itatampok nila ang kani-kanilang beauty and talent at ipapakita ang kultura ng lungsod.

Guest celebrity performer si ABS-CBN Hottie and New Generation Artist Gab Lagman habang miembro ng board of judges sina Vogue Philippines Fashion Director Pam Quiñones at De La Salle University Basketball Varsity Player, TikTok Star and GMA Sparkle artist na si Shan Vesagas.

Samantala, ngayong umaga, gagawin ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang kanyang ikalawang State of the City Address sa Peoples Palace o sa city hall.

-0-

Isinusulong na tax increase sa Kidapawan pansamantalang itinigil, dahil sa bagong batas na pinirmahan ni PBBM

PENDING sa ngayon ang isinusulong na Revenue Code ng Kidapawan LGU matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas na RA 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act.

Ibig sabihin, walang munang tax increase na mangyayari sa lungsod at iba pang lugar sa bansa dahil sa 2 years amnesty para maisaayos ang mga outdated standard computation ng property value at tax rate sa bansa at angkop sa International accepted standards.

Ayon kay Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista, aabutin ng kabuuang tatlong taon bago pwede silang makapag propose ulit ng bagong tax code.

Nilinaw niyang, sakaling isusulong nila ulit ito ay magkakaroon ng mandatory consultations at aaprubahan ng Secretary of Finance ng National Government at hindi na sa Sanggunian.

Sa ganitong paraan aniya ay maiiwasang mabahiran ng politika.

Aabot lang din sa 6 percent lamang ang pwedeng itaas na buwis na pabor sa mamamayan.

-0-

Makilala Vice Mayor Tabanay paiimbestigahan ang nagviral na paghuli ng TMU sa tricycle driver na bumili lang gatas ng anak sa Makilala Public Market

VIRAL ngayon sa social media ang madamdaming post ng isang amang tricycle driver na nasita at tiniketan ng Traffic Management Unit o TMU personnel ng Makilala.

Bumuhos ang simpatya ng netizens kay Stanley Lambak na bumili lang ng gatas para sa anak pero pinagbayad ng P500 dahil sa out of lane na violation nito.

Ang alegasyon ay rutang Kidapawan ang tricycle ni Lambak pero bumiyahe ito sa public market nila.

Paglilinaw naman niya na wala siyang sakay na pasahero at taga Malasila, Makilala siya at pauwi na ng naisipang bumili sa nasabing palengke.

Siniguro naman ni Makilala Municipal Transportation and Franchising Regulatory Board Head at Vice Mayor Atty. Ryan Tabanay na paiimbestigahan nila ang insidente kasama ang Committee on Transportation ng Sanggunian.

Aniya, nagbibigay naman sila ng humanitarian consideration sa ganitong mga kaso.

-0-

Dating PRO-BAR director Nobleza, pinasalamatan ang mga sumuporta sa kaniyang pamumuno sa rehiyon bago ang kaniyang pagretiro

DALAWANG linggo bago ang kaniyang nakatakdang pagretiro ay binalikan ni dating PRO-BAR director Brig. Gen. Allan Nobleza ang rehiyon para magpasalamat sa mga sumuporta sa panahon ng kaniyang panunungkulan sa BARMM.

Si Nobleza ang pang 29 na regional director ng PRO-BAR kung saan inilarawan niyang isang challenging ang kaniyang pamumuno sa rehiyon.

Ibinida nito ang kaniyang mga nagawa sa usaping panseguridad ng rehiyon kahit pa humarap sa ibat-ibang pagsubok ang kaniyang panunungkulan.

Ilan dito ay ang pambobomba sa Gymnasium ng MSU-MRAWI at ang nagdaang 2024 BSKE kung saan naitala ang maraming krimen bago at kasagsagan ng eleksyon.

Sa kabila nito, nanatili aniyang mapayapa ang rehiyon sa tulong at suporta na rin ng mga political leaders at mga stakeholders.

Si Nobleza ay kasalukuyang OIC chief ng PNP Directorate for Information and Communications Technology Management ng PNP Headquarters.

-0-

Grupo ng mga katutubo sa BARMM, nababahala sa revised Free, Prior, and Informed Consent ng NCIP

HIGIT 60 mga organisasyon ang nagkaisa matapos malaman na isa na namang banta laban sa kanilang karapatan ang lumabas.

Ito ay ang ilang pagbabago sa guidelines ng panukalang revised Free, Prior, and Informed Consent o FPIC na isinusulong ng National Commission on Indigenous People on NCIP.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida sa BARMM IP leader na si Letecio Datuwata, sinabi nito na piling mga lider lamang ang dumalo sa isang pagtitipon sa Maynila upang baguhin ng nakasaad sa FPIC sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 o IPRA law.

Ang FPIC ay isang proseso kung saan lahat ng development at proyekto na papasok sa ancestral domain ng mga katutubo ay kailangan idaan sa konsultasyon.

Sa revised guidelines ng NCIP ay tatanggalin na ito, kaya’t nababahala sila.

Naniniwala si Datuwata na ito ang sisira sa ancestral domain ng mga lumad lalo na sa BARMM.

Partikular nitong tinukoy ang mga mining projects na papasok sa kanilang lupain.

Nilinaw rin nito na hindi sila anti-development pero dapat ang ito ay naaayon at kumikilala sa karapatan ng mga lumad.

Dapat aniya, ito ay “just and peace” development.

Umaasa ito na hindi mamadaliin ng NCIP ang revision ng FPIC at papakinggan mas maraming katutubo.

-0-

South Cotabato SK Federation President, umupo rin bilang Mindanao Island Representative ng mga kabataan

Ikinatuwa ni South Cotabato SK Federation President at SP Ex Officio Member Vincent Figuroa ang pagkakapili sa kanya para maging Mindanao Island Representative ng Sangguniang Kabataan.

Ayon kay Figuroa tinitingnan niya ito bilang malaking responsibilidad.

Hamon din aniya ito kung papaano pa mapalakas ang mga programa at representasyon ng mga kabataan sa lokal na pamamamahala.

Ayon pa kay Figuroa, ang pagkakapili sa kanya ay malaking oportunidad din para mas mapalakas pa at maaksyunan kaagad ang mga hamon o balakid sa pagpapatupad ng mga programa lalo na para sa mga kabataan ng South Cotabato.

Sinabi ito ni Figuroa kasunod ng panunumpa nito kasama ang iba pang mga opisyal ng Liga ng mga Barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

-0-

Dole out system sa pamimigay ng tulong ititigil na ng Suth Cotabato provincial government

Tatanggalin ng paunti-unti ng provincial government ang dole out system sa pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan ng South Cotabato.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., ito ay papalitan naman ng sustainable livelihood program.

Ipinunto pa ng gobernador na sa pamamagitan nito ay matutulungan ang mga nangangailangan na magsumikap, mapanatili at mapaunlad ang tulong sa kanila ng gobyerno.

Dagdag pa ni Tamayo na ang mga benepisyaryo ng dole out system ay sasanayin ng LGU kung papano pamahalaan ang tulong pangkabuhayan na natanggap.

Pinayuhan din ni Tamayo ang mga nais makakuha ng tulong sa provincial government na bumuo ng kooperatiba.

-0-

OCD 12 hiniling sa mga esablisemento sa rehiyon na magkaroon din ng disaster preparedness plan

Bumuo rin ng disaster preparedness plan.

Ito ang hiling ni Office of the Civil Defense 12 Disaster Risk Reduction and Management Chief Jerome Barranco sa mga eskwelahan, opisina, palengke, komunidad at maging sa mga tahanan.

Dagdag pa ni Barranco mas maiiwasan kasi ang sakuna kung ang disaster managemet plan ay angkop sa pangangailangan ng isang komunidad o esablisemento.

Inihalimbawa pa ni Barranco ang barangay Poblacion, sa Tupi South Cotabato kung saan ang mga ina ay ginawang mga responder sa kanilang komunidad.

Tiniyak din ni Barranco na sa ngayon ay bukas ang kanilang operation center para mag-augment sa mga LGU sa rehiyon na maapektuhan ng kalamidad.

Sinabi ito ni Barranco matapos sabihin ng Pag-asa na 69 percent na mararanasan ang La Niña Phenomenono sa Hulyo.

-0-

Festival director tiniyak ang seguridad ng publiko sa T’nalak Festival at Foundation Anniversary ng South Cotabato

Maliban sa masamang panahon na dala ng inaasahang La Niña phenomenon malaking hamon din sa 25th Tnalak Festival at 58th Foundation Anniversary ng South Cotabato sa Hulyo ang pagtiyak sa seguridad ng publiko.

Kaya ayon kay Festival Director Rudy Jimenea ito ay kanila puspusang pinaghahandaan sa ngayon.

Sa katunayan ayon pa kay Jimenea pinaigting nila ang pakikipagugnayan sa PNP, BFP, militar at iba pang mga concerned na ahensya ng gobyerno.

Nilinaw naman ni Jimenea na walang banta sa seguridad ng pagdiriwang pero kailangan pa rin ng publiko na maging mapagmatyag.

Dagdag pa ni Jimenea bilang pagpapalakas ng pagbabantay ng seguridad mas hihigpitan ang road blocklade sa mga lugar na pagdarausan ng iba’t ibang mga aktibidad.

Ang selebrasyon ngayong taon ayon kay Jimenea ay pinaglaanan ng provincial government ng higit sa P34 million.

-0-

Koleksyon ng Koronadal mula sa business registration tumaas ngayong taon, ayon sa Business Pemit and Licensing Division Chief ng lungsod

Nakakolekta ng higit sa P173 million mula sa business registration at renewal nito ang lokal na pamahalaan ng Koronadal mula Enero hanggang ngayong Hunyo.

Ayon kay Business Permit and Licensing Division Chief Gilbert Gayosa mas mataas ito ng 6.30 percent sa higit P163 million na nakolekta nila sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Sinabi ni Gayosa na sa kabuuan umabot sa higit P100 million ang nakolekta nilang increase sa business registration.

Dagdag pa ni Gayosa naging posible ito sa pagtutulungan ng kanilang tanggapan, Office of the Building Official, Treasurer’s Office, Negosyo Center, BFP at iba pang concerned na sangay ng lokal na pamahalaan.

Ayon pa kay Gayosa mula sa 4,729 tumaas din sa 4,944 ang newly registered at mga negosyante na nakapag-renew ng kanilang business permit sa Koronadal.

-0-

Magsasaka at kabayo nito patay matapos makuryente sa, South Upi, Maguindanao del Sur

DEAD ON THE SPOT ang magsasakang si Ronald Cornelio matapos nitong masage ang isang nakalambitin na linya ng kuryente sa naturang bayan alas 7 ng gabi.

Sa impormasyong nakalap ng Radyo Bida, ang biktima ay galing sa palengke at pauwi na sana sa kanilang bahay Sitio Ranao Badak sa naturang bayan nang mangyari ang insidente.

Sakay ng kabayo ang biktima at hindi nito napansin ang nakalaylay na cable wire dahil madilim ang lugar.

Sinubukan pang dalhin ng mga residente sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival.