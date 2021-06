NDBC BIDA BALITA June 19, 2021

HEADLINES:

1. Vaccination Hubs sa Cotabato City, bukas ngayong araw ng sabado.

2. Mahigit 100 pamilya sa Lake Sebu sapilitang inilikas dahil sa peligro ng landslide, ayon sa PDRRMO South Cotabato

3. Higit isang daan ang napaulat na bagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato; bayan ng Mlang ang pinakamarami

4. Pitong DPWH employees sa North Cotabato, isinailalim sa quarantine matapos makasalamuha ang alkalde at konsehal sa Magpet, Cotabato na nagpositibo sa COVID-19.

5. BARMM Elections, posebling hindi na maisabay sa 2022 national elections

6. Employees Compensation Commission may ayuda na rin sa mga empleyado na magpositibo sa COVID-19

UPANG MAPABILIS ANG paghahatid ng mga bakuna kontra COVID-19 sa lahat ng naninirahan sa Cotabato City, Bubuksan ng Cotabato City Health Office ang mga Vaccination Hubs ngayung araw ng Sabado June 19, 2021.

Ang mga kabilang sa A1, A2, at A3 Priority Group ay maaring pumunta sa pinakamalapit na Vaccination Hub sa kanilang Barangay.

Maaring tumungo ang mga ito sa Cotabato City Health Office, Lugay-Lugay Elementary School, Vilo Elementary School, ND Village Elementary School at Tamontaka Elementary School.

Patuloy na hinihikayat ng City Government ang lahat na magpabakuna na kontra Covid dahil sa patuloy na pagtaas ng mga nagpopositibo sa lungsod.

Batay sa COVID-19 data tracker ng City Health, ang lungsod ay nakapagtala ng 2,207 active cases, dagdag na 34 cases at 19 ang mga bagong nakarekober sa sakit hanggang nitong JUne 16 samantalang nasa 82 ang death toll.

Magkakasunod na isinagawa ng Lanao Del Sur Integrated Provincial Health Office ang pagbabakuna ngayong linggo sa mga residente na kabilang sa priority groups sa ibat ibang bayan sa lalawigan.

Tumanggap ng kanilang 1st dosses ng Sinovac vaccine kamakalawa ang mga eligible na nakatira sa Tugaya at Calanugas habang 2nd dose naman sa mga taga Balindong.

Una na itong isinagawa sa Sultan Dumalondong, Butig, Kapai at Mulondo kung saan mahigit sa dalawang daan katao ang nabakunahan ng Covid-19 Vaccine.

Nanguna sa vaccination activities ang Provincial Covid-19 team ni Lanao Del Sur IPHO head Dr. Alinader Minalang katuwang ang mga pisyal ng local government Unit.

Employees Compensation Commission may ayuda na rin sa mga empleyado na magpositibo sa COVID-19

Kalakip na sa listahan ng compensable occupational diseases ng Employees Compensation Commission o ECC ang COVID-19. Ibig sabihin nito ayon kay ECC 12 Information Officer Kay Daga maari nang makakuha ng benipisyo mula sa nasabing tanggapan ang mga nagkasakit ng COVID-19.

Ayon kay Daga ang mga nagpositibo sa COVID-19 na mga mangagawa sa private sector ay maaring makakuha ng hanggang 480 pesos na arawang benipisyo sa maximum na 200 days na pagliban sa trabaho at 200 pesos naman ang mga nagtatrabaho sa gobyerno

Ang claim ayon kay Daga ay maariing i-file para sa evaluation sa SSS para sa mga nasa private sector at GSIS naman sa government sector bilang administering agency.

Dinagdag din ni Daga na nagbibigay din ang ECC ang death benefits sa mga beneficiary ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19.

Kalakip dito ayon kay Daga ang pension at 30 thousand pesos na burian assistance.

Nakabakunahan na ng COVID-19 AstraZeneca at CoronaVac Vaccines ang mahigit tatlumpung libong mga mamamayan sa General Santos City.

Ipinahayag ito ni Gensan City Heatlh Office Immunization Coordinator Dr. April Mae Maquilang. Ayon kay Maquilang, nabakunahan ng COVID-19 vaccine sa Gensan ang mahigit dalawampung libong mga nasa A1 groups tulad ng mga health care workers, senior citizens, at persons with commorbidites na nakatanggap na ng unang dose.

Habang nakatapos naman ng dalawang dose ng COVID-19 vaccine ang mahigit walong libo sa mga nabakunahan. Kabilang din sa mga nabigyan ang COVID-19 vaccine sa Gensan ang 122 na police personnel na nakatalaga sa Regional Health Service 12 at mga may comorbidities.

Tiniyak din ni Maquilang na sa kabila ng mga pagsubok sanhi ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa Gensan tuloy pa rin ang expansion nila ng coverage sa vaccination.

Dinagdag din nito na may ipinalit na rin sila aa dalawang nilang nga myembro na naka-isolate matapos ma-exposed sa positibong kaso.

Iginiit din ni Maguilang na minamadali na rin nila ang pagamit sa 370 doses ng Astrazeneca vaccine na natanggap mula sa DOH bago mag-expire sa June 30.

Ayon kay Maquilang magkakaroon din sila ng dagdag na schedule ng vaccination sa ikalawang dose ng mga nasa A2 group

Dating rebelde at mga IP sa Alabel, Sarangani nakinabang sa tulong pangkabuhayan ng DOLE 12

Nanguna mismo sa pamimigay ng mahigit 1.7 million pesos na pondo para sa pitumput limang mga benepisyaryo ng Tulong Pangkabuhayan para sa Ating Disadvantage o TUPAD Program sa Alabel, Sarangani Province si Department of Labor and Employment o DOLE Assistant Secretary Victor Del Rosario.

Ang nasabing programa ay mapapakinabangan ng mga dating rebelde, Indigenous People, mga mangagawa na kulang ang kita, at mga mamamayan na nawalan ng trabaho.

Ang mga ito ay na-profile sa convergence program na Serbisyo Caravan ng pamahalaan sa ilalim ng End Local Communist Armed Conflict o ELCAC.

Ang mga kwalipikadong recipients ng nasabing programa ay nakakumpleto na ng training sa Technical Education and Skills Authority o TEDSA.

Ayon kay Del Rosario inaasahan naman ni DOLE Secretary Silvestre Belo III, na sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan na natanggap ay maibsan ang epekto ng pandemya at matulungan ang mga mamamayan ng Alabel na magkaroon ng bagong mapagkakakitaan.

Mahigit 100 pamilya sa Lake Sebu sapilitang inilikas dahil sa peligro ng landslide, ayon sa PDRRMO South Cotabato

Nagpatupad na ng force evacuation sa mahigit isang daang mga pamilya sa barangay Lamcade ang lokal na pamahalaan ng Lake Sebu, South Cotabato.

Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO OIC Rolly Aquino. Ayon kay Aquino, sapilitang inilikas ang mga pamilya dahil sa pangamba sa landslide.

Sinabi ni Aquino na dahil kasi sa walang patid na ulan mas lumaki pa ang tension cracks sa lupa. Paliwanag ni Aquino ang tension cracks o bitak sa lupa ay madalas kasing nakikita bago mag-landslide.

Dinagdag din ni Aquino na nagsasagawa ngayon ng assessment ang PDRRMO para malaman ang tulong na ibibigay sa inilikas na mga pamilya.

Sinabi din ni Aquino na hiniling na rin nila sa Mines and Geosciences Bureau o MGB 12 na magsagawa ng assessment sa nasabing lugar.

Dumaan man ang maraming pagsubok noong 2020 nanatili pa ring matatag ang sektor ng agricultura sa Pilipinas.

Sa katunayan ayon kay Agriculture Secretary William Dar, abot sa mahigit labinsiyam na milyong tonelada ang naaning palay ng mga magsasaka sa nasabing taon na pinakamarami sa kasaysayan ng bansa.

Bukod dito ayon kay Dar napalawig din ng DA ang operasyon ng kanilang Kadiwa ni Ani at Kita Program.

Ayon pa sa kalihim kumita rin ang mga magsasaka ng mahigit pitong bilyong piso dahil direktang naipagbili ng mga ito ang kanilang mga produkto sa Metro Manila at iba ang urban center sa bansa.

Bukod dito ayon kay Dar dumami din ang mga plantito at plantita, sa mga lungsod bilang suporta sa Urban Agriculture program ng DA sa mga barangay , munsipyo, eskwelahan at iba pang urban spaces. Layon nito ayon kay Dar na matiyak ang sapat na supply ng pagkain.

Sa kabila ng COVID-19 pandemic, tuloy pa rin para sa mga mamamayan ng Cotabato Province ang selebrasyon ng Father’s Day bukas.

Ayon kay FM Programming Director Jores Llanto alyas Ben Kulit, ang i-flex mo si SuperDAD program ay bukas sa lahat nais sumali kailangan lamang na sundin ang mechanics tulad ng pagpost ng litrato sa social media account ng Happy FM, kalakip ang pangalan, edad, address, trabaho at contact number.

Ang maswerteng mapipiling tatay ay makakatanggap ng cash mula sa Happy FM at NDBC. Bukod pa rito, bukas din ang kanilang linya sa mga nais tumawag at bumati sa kanilang tatay sa ere sa mismong Fathers’s Day bukas.

Kaugnay nito panawagan ni Llanto, sa mga nais sumali at may nais i-flex na tatay ipost lamang sa comment section ng happy FM facebook page.

Sa kabila ng pandemya na dulot ng COVID-19, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Father’s Day bilang pagbibigay pagkikilala sa mga hindi lamang tatay kundi sa lahat ng ulirang tatay na ang alay ng sakripisyo at buong pagmamahal sa kanilang anak at asawa.

Maliban sa SB members ng Magpet, North Cotabato kasalukuyan ding naka-quarantine ang pitong mga Engineer ng Department of Public Works and Highways matapos makasalumuha ang mga opsiyal sa isinagawang special session noong June 04.

Ayon kay DPWH District Engineer Office Engineer Rey Francisco, imbitado din anya siya sa naturang session subalit nagkataong schedule ng araw na iyon ng kanyang pagpapabakuna ng anti-COVID 19 kaya hindi ito nakadalo.

Sa regular session naman ng SB Magpet noong June 7, 2021 ay muling naimbitahan ang tatlo sa pitong mga Engineer. Nang malaman naman ng tanggapan ng DPWH ang kondisyon ng alkalde at mga konsehal ay agad na isinailalim sa quarantine at naka work from home ang pitong mga engineer.

Sa ngayon, halos matatapos na ang quarantine ng naturang mga engineer na hind naman anya nakitaan ng sintomas ng COVID-19 ayon kay Francisco kaya nag-report nadin sa trabaho ang iilan sa kanila.

Nabatid na naimbitahan ang naturang mga engineer bilang mga resource person patungkol sa isyu ng nasirang mega dike sa isang barangay sa naturang bayan sa kasagsagan ng bagyong Dante.

Nakapagtala ng mas maraming COVID-19 cases ang North Cotabato sa loob lamang 24 oras na ulat ng DOH-12.

Umabot na ngayon sa 880 ang total active cases sa buong probinsya kung saan pangalawa na ang Cotabato Province sa may pinakamaraming aktibong kaso sa Soccksargen.

May pinakamaraming pasyenteng naitala ay galing sa Mlang na 29, Kidapawan City 26, 11 Carmen habang tig sampu naman sa Makilala at Midsayap. Nadagdagan din ng bagong kaso ang iba pang bayan sa probinsya.

Sa mga recoveries, 53 ang napaulat kagabi. May tatlong taga Mlang namang ang binawian ng buhay kahapon dahil sa COVID-19. Dahilan para umakyat pa sa 138 ang COVID related death.

Ideneklara na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa pamamagitan ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang mga barangay Damalasak at Barangay Punol sa Pikit, Cotabato na ang mga ito ay opisyal ng drug cleared barangay.

Sinaksihan ng alkalde ng bayan, LGU at barangay officials, local at provincial police, pinangunagan ni PDEA12 Regional Director Naravy Daquiatan ang signing of Certificate of Drug Cleared Barangays ng bayan.

Nabatid na isa ang Pikit sa lalawigan na wala pang naidedeklarang drug cleared barangay mula nang simulan nga PDEA ang validation at assessment sa lahat ng bayan ng North Cotabato na ligtas sa illegal drugs.

Sa ngayon ay patuloy ang screening, assessment at deliberation ng PDEA12 upang masuri kung napanatili ng mga barangay sa North Cotabato ang mga batayan sa pagpapanatili ng drug-cleared barangay.

Ang batayan nito ay nakapaloob sa Dangerous Drugs Board o DDB Resolution No.3.