NDBC BIDA BALITA (June 2, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. UK at South African variants ng Covid-19, nakapasok na daw sa North Cotabato, confirmation hinihintay pa ng IATF

2. Sa REghion 12, anim patay dahil sa Covid-19; 303 ang bagong kaso; Koronadal may 93 new cases

3. SA KABACAN, kapapanganak na ginang, namatay dahil hindi raw agad pinatawid sa checkpoint, mga police sinisi.

4. Koronadal tricycle drivers, may pabor, may ayaw sa odd-even scheme bilang COVID-19 protocol

5. KIDAPAWAN, nagpatupad ng skeletal workforce system; bilang ng kawani binawasan

6. SA KORONADAL, PUBLIKO, hiniling na magpalista para mabakunahan kontra Covid-19

7. Senior citizen sa Kidapawan, patay matapos magulungan ng dump truck; dalaga patay din matapos sumalpok ang dalang motor sa nakaparadang 10-wheeler truck

8. Sa kabila ng malakas na ulan at hangin, walang major infrastructure sa North Cotabato na nasira, ayon sa PDRRM officer

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

LOCAL…

Bilang ng COVID-19 cases sa Region 12 lampas 12,500 na. Anim din ang nasawi. (NIGEL)

Pumalo na sa 12,522 ang total coronavirus infections sa Soccsksargen ayon sa Department of Health.

Ito'y matapos makapagtala ang kagawaran ng karagdagang 303 na panibagong kaso ng nakamamatay na sakit sa rehiyon.

Sa bilang ng mga bagong kaso, 126 ang naitala sa South Cotabato, 101 sa Sarangani, 27 sa General Santos City, 26 sa Sultan Kudarat at 23 sa North Cotabato.

Gumaling naman ang walumpu't isa pang mga pasyente kung kayat meron ng ngayung 9,461 ang total recoveries sa rehiyon. 37 sa mga gumaling ay mula sa South Cotabato, 31 General santos City, 11 Sultan Kudarat at 2 Sarangani.

Namatay naman ang anim pang mga pasyente. Apat sa mga nasawi ay mula sa Banga, Polomolok, Sto. Niño at Tantangan sa South Cotabato. Namatay din ang dalawang taga General Santos City.

Dahil dito, nasa 391 na ang total death cases sa rehiyon. Nasa 2,668 naman ang aktibong kaso. NIGEL SUMANGHID, NDBC BIDA BALITA

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, tatlo pang mga pasyente ang namatay dahil sa Covid-19, ayon sa Ministry of Health.

Lahat ng mga nasawi ay taga Maguindanao.

Dahil dito sumampa na sa 254 ang total death cases.

Sa ngayun, 6,637 na ang total confirmed cases sa rehiyon, 786 patients ang nasa ospital at 5,597 ang gumaling.

Ayon sa MOH-BARMM, may apatnapu't apat na panibagong kaso ng nakamamatay na sakit.

Sa nasabing bilang, nanguna ang Maguindanao na may labing anim na bagong kaso, ang Cotabato City ay may labing tatlo habang ang Sulu ay merong anim, Basilan at Lamitan lima, Lanao del Sur at Marawi City apat.

-0-

Local………………..

KRITIKAL NGAYON ang kalagayan ng isang driver matapos na makabangga ng isang baka sa Banisilan, North Cotabato.

Isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center ang biktima na si Albert Lunampao, truck driver at taga-Barangay Tinimbacan, Banisilan.

Nagmamaneho siya ng motor sa national highway at medyo may kabilisan ang kanyang takbo nang biglang may tumawid na baka.

Huli na para iwasan niya ang hayop kayat nasapol niya ito habang tumilapon naman siya sa lakas ng impact.

Si Lunampao ay nasa kritikal na kalagayan sa ospital.

-0

LOCAL…

Dalaga patay matapos bumangga ang minemaneho nitong motor sa nakaparadang sasakyan sa Pigkawayan kagabi.

Nakilala ang biktima na si Treshia Marie Ragonton taga Pigcawayan, North Cotabato.

Sa report ng Pigkawayan PNP, mabilis ang takbo ng scooter motorcycle nang aksidenteng sumalpok ito sa isang nakaparadang ten wheeler truck.

Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima at bumagsak ang ulo at katawan nito sa sementadong kalsada.

Nadala pa sa ospital ang biktima pero kalaunan ay binawian din ito ng buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa ulo.

-0-

LOCAL…

TUMULONG ANG 7th Infantry Tapat Battalion sa local govnerment unit ng Isulan at kalapit lugar upang iligtas ang ilan sa mahigit 300 pamilyang naapektuhan ng pagbaha.

Ginamit ng mga sundalo ang kanilang human resources, military trucks at iba pang gamit upang tumulong sa pagliligtas sa mga naipit na pamilya sa Barangay Sampao, Isulan matapos na tumaas ang tubig sa Banga River at Alah River.

Sa pangunguna ni 7th IB commander Lt. Colonel Rommel Valencia, inisa-isa ng military at ng mga tauhan ng municipal disaster risk reduction and management council ang mga bahay na abot baywang ang tubig baha upang iligtas ang mga maysakit, matatanda at mga bata.

Labis naman ang pasasalamat ni Isulan Mayor Maritess Pallasigue sa tulong ng military at iba pang ahensya ng pamahalaan.

-0-

local...

Dalawang bayan sa Lanao del Sur, pilot areas ng connectivity project ng Ministry of the Interior and Local Govt unit.

Pilot areas ang mga bayan ng Butig at Piagapo sa Lanao del Sur kung saan may inilagay na VSAT o very small aperture terminal, ayon kay BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo.

Virtual o online ang turn over ng facilities sa programang tinawag na LeAPS o “Localizing e-Government for Accelerated Provision of Services program.”

Katuwang ng BARMM ang United Nations Development Programme (UNDP) at ito ay naglalayong gamitin ang tekonolohiya bilang bahagi ng Bangsamoro digital transformation.

Ang VSAT facilities, ayon kay Sinarimbo, ay unang equipment system na magbibigay ng high speed broadband internet sa pilot towns.

Nakalinya na rin ang katulad na proyekto sa iba pang bayan sa buong rehiyon.

-0-

local...

SA LEBAK, Sultan Kudarat, pagod, gutom at hirap ang nagtulak sa 21 mga kasapi ng New Peoples Army na sumuko sa 603rd Infantry Brigade.

Sila ay pormal na tinanggap ni 603rd brigade commander Brig. Gen. Eduard Gubat kasama si Lebak Mayor Frederick Celestial sa programang ginawa sa brigade headquarters.

Kabilang sa kannilang mga isinukong mga armas ay Armalite rifle, Garand, mini-machine pistol, hand guns at mga improvised bombs at mga bala.

Inamin ng mga nagsurender na na-engganyo sila ng mga kasamahan na unang sumuko na bumuti na ang kanilang buhay.

Kapalit ng mga armas na kanialng isinuko ay ang financial assistance at livelihood projects para sila ay makapagsimula ng panibagong buhay.

Pinuri naman ni 6th ID commander Maj. Gen. Juvymax U yang mga tauhan ng 603rd sa accomplishment na ito at nanawagan sa iba pang NPA na sumuko na din at magbagong buhay.

-00-

local...

Simula noong May 31 hanggang June 30, 2021 ay on skeleton workforce muna ang pagta-trabaho at pagbibigay serbisyo ng mga kawani ng City Government of Kidapawan.

Ipinatupad ito alinsunod na rin sa EO 29 series of 2021 ng Cotabato Provincial Government kung saan ay inilagay sa General Community Quarantine o GCQ ang buong lalawigan dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19.

Layon nito na maiwasang mahawa sa sakit ang mga empleyadong nagbibigay ng serbisyo publiko.

Sa ilalim ng nabanggit na working scheme, halos kalahati ng mga empleyado sa bawat departamento ang aktwal na magrereport sa trabaho at ang iba naman ay magwo-work from home o di kaya ay on call status.

Kaugnay nito, kahalati ay magrereport sa trabaho sa May 31 hanggang June 15 at ang papalit naman sa kanila ang nalalabi pang empleyado na papasok June 16-30, 2021.

Nagbigay na ng kanyang utos si City Mayor Joseph Evangelista na bilisan ng mga naka duty na empleyado ang pagbibigay serbisyo sa kanilang kliyente sa panahon na sila ay papasok.

Kaugnay nito, pinapayuhan ang mga empleyadong naka work from home at on call status na kung maari ay iwasan muna ang pagpunta sa ibang lugar sa panahon na hindi sila magrereport sa trabaho ng makaiwas magkasakit.

Pinapayuhan pa rin ang publiko na sumunod sa mga minimum health protocols pagpasok ng City Hall at sa mga tanggapan nito.

-0-

local...

Sa ospital na ng Kabacan, North Cotabato binawian ng buhay ang isang ginang na taga Pagagawan, Maguindanao na kakasilang pa lamang ng kanyang sanggol nitong Linggo kasagsagan ng ‘No Movement Sunday’.

Kwento ng kaanak ng nasawing biktima, nakiusap aniya sila sa mga pulis na nagma-man sa Malabuaya Checkpoint sa Kabacan, Cotabato ngunit matagal pa aniya bago sila pinalusot. Dagdag pa ng ‘di nagpakilalang kaanak, buhay pa sana ang nasabing ina kung maaga itong nakarating ng pagamutan, batay na rin sa naging pahagay ng doktor.

Hindi rin maiwasang madismaya ng mga ito sa pamamaraan ng mga pulis na nakatalaga sa nasabing Quarantine Control Point.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Malabuaya Checkpoint team leader Police Corporal Ramil Castro na maaaring dumaan sa kabilang lane ang mga may emergency lalo na ang pupunta sa mga pagamutan.

Sinabi nito na hindi pa nakarating sa kanila ang ulat na matagal bago pinalusot ang nasabing ginang na nag-aagaw buhay.

Dagdagd pa nito na sinusunod lamang nila ang nakasaad sa executive order kung saan kinakailangan I-check ang lahat ng mga papasok sa North Cotabato.

Nabatid na kahapon, abot sa halos 3-kilometro ang bumper-to-bumper na pila ng mga sasakyan sa nasabing checkpoint. Ang Malabuaya checkpoint ay provincial border ng Datu Montawal, Maguindanao at Kabacan, Cotabato kung saan istriktong ipinatutupad ang EO 29 sa ilalim ng GCQ.

-0-

local...

Kinumpirma ni Integrated Health Office o IPHO Head Dra. Eva Rabaya na nakapasok na sa North Cotabato ang UK Variant at South African Variant ng COVID-19.

Sinabi ni Dra Rabaya sa isinagawang regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kahapon na ang dalawang kaso ng UK Variant ay mula Midsayap habang ang South African variant ay mula naman sa Tulunan.

Sa ngayon ay inaantay pa ng IPHO at Provincial Interagency Task Force ang official report mula sa Department of Health 12 hinggil sa nasabing mga variant na nakapasok sa probinsya.

Sa panayam ngayong umaga kay North Cotabato Governor Nancy Catamco, anya isa ito sa mga basehan kung bakit agad ding isinailalim sa General Community Quarantine ang probinsya upang agad na mapigilan ang pagkalat ng sakit sa probinsya.

-0-

local...

Nakakaranas pa rin ngayon ng pag ulan lalo na sa hapon at gabi ang mga mamamayan ng North Cotabato dahil sa bagyong Dante.

Dahilan din para magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iilang mga lugar ng probinsya.

Sa panayam kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Warning and Action Operation Chief Engineer Arnulfo Villaruz, inihayag nitong daan-daang mga pamilya na rin ang lumikas patungo sa ligtas na mga lugar dahil sa pagbaha.

Sa bayan ng Pikit, mayroong 16thounsand families habang 3thousand naman ang galing sa Kabacan, North Cotabato. Sa kanilang monitoring may naitalang landslide at pagpapasara ng kalsada sa Barangay Ilomavis, Kidapawan City pero agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar.

Ganundin sa bayan ng Magpet ang ilang barangay sa Tulunan. Sa kabuuan, wala namang gaanong pinsala ang bagyong Dante sa probinsya pero pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa lahat ng pagkakataon.

Nakapagsagawa na rin ng relief operation ang bawat LGU at maging ang pamahalaang panlalawigan.

-0-

local..

Makikinabang sa P1.24 billion na development project ng pamahalaan ang 62 na mga barangay sa SOCCKSARGEN.

Ang mga barangay na ito ay natukoy na “cleared” sa ilalim ng Community Support Program o CSP ng militar at recipient ng Local Government Support Fund-Support to Barangay Development Program o LGSF-SBDP. 36 sa mga barangay na makatatanggap ng tig P20 million pesos ay nasa Cotabato Province, 13 sa Sarangani, 12 sa Sultan Kudarat, at isa sa South Cotabato.

Ayon kay Department of Budget and Management o DBM 12 Regional Director Akmad Usman, ang LGSF-SBDP notice of cash allocation sa region 12 ay naiforward na nila sa Bureau of Treasury.

Sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa na ang SOCCKSARGEN ay isa sa unang mga rehiyon sa bansa na makatatanggap ng SBDP funding.

Ayon kay Leysa nakumpleto ng DILG 12 at JRTF-ELCAC 12 and endorsement ng mga plinanong proyekto ng mga LGU noong March 31.

Ipinahayag din nito na ang tig P20 million na SBDP Fund ay malaking tulong sa mga barangay sa rehiyon na mayroon lamang P1 million hanggang P2 million na internal revenue allotment.

Abot sa 206 na mga proyekto sa region 12 ang na-proposed sa ilalim ng LGSF-SBDP.

Kabilang sa mga ito ang upgrading, rehabilitation at concreting ng farm-to-market roads, at expansion ng potable water systems.

-0-

local....

Umapela si Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer sa publiko na tumulong sa pangangalaga sa kapaligiran at likas yaman.

Sa kanyang mensahe sa pagsisimula ng Environment Month Celebration, iginiit ni Alicer na bawat isa dapat ay magtrabaho para proteksyunan ang kapaligaran. Sinabi din ni Alicer na ang pagresolba sa environmental problems ay hindi lamang responsiblidad ng DENR.

Paliwanag nito kailangan kasi dito ang pagkakaisa at ugnayan ng iba’t ibang sektor. Pinaalalahanan din nito ang publiko na ang pangangalaga sa mga likas yaman ay hindi lamang hanggang sa kanilang mga bakuran.

Tema naman ng 2021 Environment Month Celebration ang “Sama-samang Pagkilos, Sama-samang Paghilom:Ikaw, Ako, Tayo ang Kalikaksan.” Ang Environment Month Celebration ay sabay sabay na inilunsad ng mga tanggapan ng DENR sa SOCCKSARGEN.

Tampok naman dito ang paglagda ng mga opisyal at empleyado ng field offices ng DENR 12 sa commitment walls na sumisimbolo sa kahandaan ng pangunguna nila sa environment protection and conservation.

-0-

local...

Umani ng iba’t ibang reaksyon sa mga tricycle driver sa Koronadal city ang odd-even scheme na ipinatupad ng lokal na pamahalaan sa pagbyahe ng mga pampasaherong tricycle sa lungsod.

Ayon sa tricycle driver na si alias “Lando” pabor ito sa odd-even scheme dahil madadagdagan ang kanilang kita kung konti lang ang mga namamasada. Voice clip…Ang tricyle driver na si alyas Lando Nangangamba naman ang isa pang driver na si alias “Tomas” na ang kanilang kikitain ay mababawasan sa odd-even scheme.

Ayon kasi sa kanya, tatlong beses lamang kasi silang maaring makapaghanapbuhay sa isang linggo. Voice clip…Ang tricycle driver na si alias “Tomas” Ang odd even scheme sa mga tricycle na namamasada sa Koronadal ay iniutos ni Mayor Eliordo Ogena.

Ito ay matapos palawigan hanggang sa kapatusan ng Hunyo ang Modified General Community Quarantine o MGCQ sa Koronadal.

Ayon kay Ogena ang mga tricycle na nagtatapos ang franchise o motorized transport operators permit number sa 1,3,5,7at 9 ay maaring lamang bumyahe tuwing Lunes, Myerkules at Byernes. Habang ang mga nagtatapos naman sa 2,4,6,8 at 0 ay maaring bumyahe tuwing Martes, Huwebes at Sabado.

Layon nito na mapigilan ang pagdami ng COVID-19 infection sa Koronadal NDBC News AM June 2 Headline: Pagpapalista para sa COVID-19 vaccination hiniling sa mga mamamayan ng Koronadal City Health office Nanawagan si Koronadal City Health Officer Edito Vego sa mga mamamayan sa lungsod na nasa 18 years old pataas na magpalista sa kanilang mga barangay health stations.

Ito ay upang mabakunahan ng COVID-19 vaccine Paliwanag ni Vego mahalaga ang listahan para malaman ang allocation ng Department of Health ng bakuna sa Koronadal.

Ayon kay Vego, magiging prayoridad pa rin na maturukan ng bakuna sa nasabing age bracket ang mga mamamayang may comorbidities.

Sinabi ni Vego na sana ay maraming mga mamamayan sa lungsod ang magpabakuna para maabot ang herd immunity o dami ng populasyon upang mapigilan ang pagdami ng COVID-19 infection. Samantala, ipinagpatuloy na rin ng city health office ang pamimigay ng ikalawang dose ng Astrazeneca vaccine sa Koronadal.

Ito ay matapos mapatunayan na wala itong kaugnayan sa mga naitalang mga adverse effect. Ayon kay Vego itinalaga naman ng City Health Office na vaccination center ang KCC Mall of Marbel at Parish Gym sa Barangay Zone III.

Maaring alamin ng mga mamamayan ang schedule ng COVID-19 vaccination sa kanilang mga Barangay Health Emergency Response Team o BHERTs.

-0-

locazl...

Tinanghal na ranked 8 sa katatapos lang na Philippine Coffee Quality Competition o PCQC 2021 ang Robusta Coffee ni Rebecca Gacayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Ang Robusta Coffee ni Ginang Gacayan ay isa lamang sa labindalawang entries ng Region 12 para sa Philippine Coffee Competition na mayroong 69 na mga entries mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa ngayon taon.

Kaya ayon kay Department of Trade and Industry o DTI 12 Regional Director Jude Constantine Jaugan, ang tagumpay na ito ay isang malaking karangalan sa rehiyon.

Ayon kay Jaugan, patunay kasi ito na hindi pahuhuli sa ang kalidad at sarap ng kape ng mga local coffee procesors sa region 12. Gayunpaman ayon kay Jaugan malaking hamon din sa DTI at iba pang concerned na ahensya ng gobyerno na mapataas ang ranking at tanghaling ding best coffee ang iba pang variety ng kape sa Soccksargen.

Nabatid na si Ginang Gacayan ang mayari din ng Gacayan General Merchandise na kilala sa kanyang mga produktong Brown Cup Coffee at Sultan Coffee.