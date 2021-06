NDBC BIDA BALITA (June 21, 2021)

NEWSCAST

1. Region 12, nakapagtala ng 403 new COVID-19 infections, 83 sa Gen. Santos City, zero sa Koronadal

2. DOH-12, nagpaliwanag at sinagot ang reklamo ng Kidapawan City bakit konti lang ang anti-Covid vaccines para sa lungsod.

3. DAGDAG na pondo para sa medical supplies kontra Covid, hiniling para sa BARMM.

4. STATE OF CALAMITY, ideneklara sa Banga, South Cotabato matapos ang malawakang pagbaha

5. TATLONG BIFF, patay sa encounter sa Maguindanao; 6 katao, huli sa anti-drug operation ng PDEA

6. SA KORONADAL, GINANG na nag-iisa sa bahay, pinasok ng suspect at pinatay.

NAKAPAGTALA ANG DOH-12 ng 403 new infections kahapon linggo kaya ang total number of confirmed cases sa buong rehiyon ay abot na sa 18,551.

May 197 naman na mga Covid positive ang gumaling at inaasahang nakauwi na sa kanilang mga tahanan mula sa isolation facilities.

SA mga bagong kaso, 83 ang naitala ng Gen. Santos City, 166 ang North Cotabato, 63 ang Sarangani, 46 naman ang South Cotabato at 45 mula Sultan Kudarat.

Zero ang Koronadal City dahil walang isa mang bagong kaso ang naitala kahapon.

Sa 197 na gumaling, pinakamarami ang naitala sa Glan, Saranganni na abot sa 33.

Siyam naman ang binawian ng buhay dahil sa Covid 19 complications.

Dalawa ay mula sa Kidapawan, habang tig-isa sa Polomolok, Tacurong, Tupi, Norala, Alamada, Tulunan at Palimbang.

SA BANGSAMORO REGION, naitala ng Ministry of Health ang 61 new infections kung saan 27 sa mga ito ay mula sa Cotabato City at 26 naman mula Lanao del Sur at Marawi City.

Sa ngayon, may total confirmed cases ang BARMM na 8,126 at ang active cases ay nasa 889. Kahapon, 59 na mga pasyente ang gumaling kaya ang total number of recovered patients ay nasa 6,940.

297 naman ang bilang ng mga nasawi dahi sa COVID related diseases matapos mapatay ang isang pasyente mula Marawi City kahapon.

PATAY ANG ISANG ELECTRICIAN matapos na ito ay makoryente habang inaayos ang electrical connections sa kesame ng Shariff Kabunsuan Cultural Complex sa loob ng BARMM compound.

Kinilala lamang ng pulisya ang 27 taong gulang na electrician na si Argie.

Batay sa inisyal na ulat, habang abala ang biktima sa pagsaayos sa sirang koryente sa kesame ng nasabing gusali ng aksidente nitong nahawakan ang live wire.

Siya ay nasawi on the spot.

TATLONG MGA KASAPI NG BIFF ang namatay sa encounter na naganap sa Shariff Sadyona Mustapha, Maguindanao kahapon ng madaling araw.

Patungo ang tropa ng pamahalaan sa barangay Linantangan upang i-verify ang report na may mga BIFF sa naturang lugar nang sila ay ambusin.

Nagkaroon ng putukan at matapos ang ilang minute, bumulagta ang tatlong BIFF habang itinakas ng kanilang mga kasamahan ang apat na iba pang mga sugatan, ayon kay 6th ID chief Major Gen. Juvymax Uy.

Walang nasawi o nasaktan sa panig ng pamahalaan.

Nakuha ng tropa ng Army ang mga cal. 45 pistols at mga bala mula sa mga nasawing BIFF.

IPINAGUTOS NI MAYOR ABOLAIS Manalao ng Buldon, Maguindanao sa PNP na imbestigahan ng mabilis ang naganap na massacre ng tatlo katao sa Barangay Edcor nitong weekend.

Ginawa ni Manalao ang pahayag kasunod ng pagmamaril sa isagn bahay na may videokehan sa Barangay Edcor na ikinasawi nina Jay-ar Diaz, 22, Bonbon Diaz, 27 at Jimmy Manimbula Jr, 17, pansamantalang naninirahan sa naturang barangay pero mga taga South Upi, Maguindanao.

Sugatan din sina Aljun Mokudef, Jaymark Mokudef, Alvin Ampang, Christopher Sayas, Ariel Diaz at ang buntis na si Michelle Victoriano.

Masaya ang kantahan nang dumating ang dalawang suspect sakay ng motor at sila ay pinaulanan ng bala.

Ipinag-utos din ni Mayor Manalao sa PNP na maglagay ng detachment sa lugar upang maiwasan ang paglala ng problema.

SA Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, naaresto ang dalawang lalaki sa checkpoint operation ng mga otoridad.

Ang dalawa ay may kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang pagdadala ng di lisensyadong baril.

Kinilala ang dalawa na sina Fahad Datuan, 26 years old na taga Barangay Tugal, Midsayap, North Cotabato at Hamad Udasan Haron, 30 years old at taga Madiya, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Sinasabing magkaangkas sa motorsiklo ang dalawang mga lalaki.

Nakuha sa mga ito ang isang caliber 9mm pistol, magazine at mga bala.

Ang mga naarestong suspek ay hawak na ngayon ng Datu Odin Sinsuat PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso anumang araw mula ngayon.

Banga sa South Cotabato isinailalim sa State of Calamity matapos sirain ng baha ang kanilang mga pananim at imprastraktura

Kinatigan ng Sangguniang Bayan ang rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC na pagsailalim sa State of Calamity sa bayan ng Banga, South Cotabato.

Ipinahayag ito ni Banga MDRRMC Action Officer Joseph Franco. Ayon kay Franco, layon nito na magamit sa pagtulong sa apektadong mga mamamayan ang kanilang quick response Fund.

Paliwanag ni Franco sinira kasi ng mga pagbaha na dala ng bagyong Dante noong May 29 ang mahigit dalawamput tatlong milyong pisong halaga ng mga pananim at imprastraktura sa nasabing bayan.

Umaasa naman si Franco na tutulong din sa bayan ng Banga ang provincial government ng South Cotaobato at iba pang ahensya ng gobyerno.

Ayon kay Franco, kulang din kasi ang calamity fund na maaring gamitin ngayon ng Banga LGU.

Sinabi din ni Franco na walumpung porsyento na napinsala ng kalamidad ang sektor ng agrikcultura sa Banga na prayodad nilang matulungan.

Una nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa danyos ng baha ang labinisang mga barangay sa Banga.

Mga bakwit dahil sa pangamba ng baha at landlslide sa Lake Sebu, South Cotabato nadagdagan pa, ayon sa kanilang MDRRMC

Umabot na sa mahigit dalawang daang mga pamilya ang lumikas dahil sa pangamaba sa landslide sa Barangay Lamcade, Lake Sebu, South Cotabato.

Ito ay ayon kay Lake Sebu Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC Action Officer Roberto Bagong. Ayon kay Bagong isang daan at labinwalo sa mga bakwit ay mula sa tatlong mga Sitio sa nasabing barangay.

Sinabi ni Bagong na ang mga bakwit ay pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Habang ang iba naman ay nagpatayo ng temporaryong matitirhan sa mas ligtas na bahagi ng kanilang Sitio.

Nilinaw naman ni Bagong na mayroon ding evacuation center ang lokal na pamahalaan sa mga bakwit na walang matitirhan.

Dinagdag din nito na nakapagbigay na rin ng tulong sa mga lumikas na mamamayan ang provincial government ng South Cotabato, local government ng Lake SEbu at Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Maliban sa mga ito ayon kay Bagong nagpatupad din ng preemptive evacuation sa may isang daang mga pamilya sa Barangay Talisay ang Lake Sebu LGU. Sanhi naman ito ng patuloy na pagtaas at pagdaloy ng tubig mula sa karatig na resort patungo sa kanilang lugar.

Pinakamalaking COVID-19 isolation facility bubuksan na sa Koronadal City

Magbubukas ng dagdag pa na 300-bed capacity na COVID-19 isolation facility ang lokal na pamahalaan ng Koronadal ngayong araw.

Ilalagay ang pinakabago at pinakamaling isolation area sa lungsod sa Koronadal National Comprehensive High School o KNCHS sa Barangay Zone IV. Ito ay ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena minadali ng LGU ang conversion ng mga available na silid aralan sa KNCHS dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa lungsod.

Kapag binuksan na ang nasabing pasilidad,aabot na sa mahigit limang daan ang kapasidad ng mga COVID-19 isolation facility sa Koronadal.

Dinagdag din ng alkalde na kung kinakailangan posible ring gamiting ng lungsod na isolation facility ang tatlumput anim na milyong pisong regional evacuation center sa Barangay San Jose.

Umaasa naman si Ogena na bumababa na ang COVID-19 infection sa Koronadal City dahil sa mas pinaigting na quarantine measures ng LGU.

Ginang natagpuang patay sa bahay nito sa Koronadal City

Patay na at duguan nang matagpuan ng anak nito sa loob ng kanilang bahay ang isang ginang sa Barangay Rotonda, Koronadal City noong Sabado ng umaga.

Kinilala ng matalik nitong kaibigan na si Lily Camellere ang biktima na si Carolina Fuentes, limamput limang taong gulang nakatira sa Purok Garcia sa nasabing lugar.

Ayon kay Camallere posible ring pinagsamantalahan muna ang biktima bago pinaslang na walang kasama sa bahay ng nang maganap ang krimen.

Lumabas din sa pagsisiyasat ng mga pulis na ang biktima ay may mga saksak sa likod . Pinasok ang bahay ng biktima sa pamamagitan ng pagsira sa bintana nito na gawa sa light materials.

Inaalam pa ng Koronadal PNP kung sino ang salarin at ano ang motibo nito sa pagpatay sa nasabing ginang.

DA 12 DA 12 : Farmer Cooperative sa North Cotabato nabigyan ng livelihood na mga kambing ng National Dairy Authority

Naging makasaysayan ang pagbubukas ng negosyo ng Mua-an Dairy Goat Farming Project sa Barangay Tagbac, Magpet North Cotabato.

Saklaw kasi ng nasabing proyekto ang pagbibigay ng National Dairy Authority ng kambing livelihood assistance sa Mua-an Farmers Multi-purpose cooperative sa nasabing lugar. Nagkakahalaga naman ang mga ito ng mahigit apatnamilyong piso.

Kaugnay nito binigyan diin naman ni Board Member Krista Pinol Solis na naging kinatawan ni Governor Nancy Catamco sa paglunsad ng proyekto na para magtagumpay ito, kailangan ang pagkakaisa ng mga stakeholder.

Ayon kay Solis, suportado din ng gobernador ang mga proyekto para sa mga magsasaka. Nagbigay din ng tulong sa nasabing kooperatiba ang provincial agriculture office ng North Cotabato.

Habang hinamon naman ni NDA Manager Marlon Flores ang kooperatiba na magsumikap para maging magandang ehemplo din sa ipa pang mga magsasaka. Nabatid na ang mga kambing na ipinamigay sa nasabing kooperatiba ay mula pa sa bansang Australia.

Ang suporta sa kanilang kooperatiba ay labis namang ipinagpasalamat sa NDA, DA at Provincial government ng North Cotabato ni MFMPC Chairman Angel Cervantes.

Umapela din si DA 12 Regional Technical Director Zaldy Boloron sa mga magsasaka na nais magalaga ng mga kambing na makipagugnayan sa kanilang tanggapan.

Bagaman patuloy na nakatatanggap ng dagdag na bakuna kontra COVID-19 ang buong Soccksargen Region, aminado naman ang Department of Health na kinakulang pa rin ang supply nito.

Sinabi sa Radyo BIDA ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjhon Gangoso, ang mga dumating anyang bakuna sa rehiyon ay nakadepende pa rin sa alokasyon mula sa National Vaccine Operation center na siyang hinahati ng DOH 12 sa bawat provincial health offices.

Ito ay para sa A1, A2 at A3 na nasa priority list pero karamihan sa mga lugar sa probinsya ay nasa A1 at A2 pa lamang dahil na rin sa kakulangan ng mga bakunang dumadating.

Ayon kay Gangoso, hinahati kasi ito base sa consumption rate ng lugar at sa dami ng COVID-19 positive cases.

-0-

Aabot sa mahigit 1.5 billion pesos na investment project sa North Cotabato ang posibleng mawala na parang bula kung sakaling tuluyang umatras ang mga investors sa limang malalaking proyektong inaasahang itatayo sa lalawigan.

Nilahad ng Department of Trade and Industry Cotabato Provincial director Ferdinand Cabiles, matapos ang 2019 earthquake na sinundan naman ng COVID-19 pandemic nakaraang taon ay nabinbin na ang mga proyekto.

Kinabibilangan ito ng mini hydro power plant na itatayo sa Magpet at bayan ng Alamada; bulk water project sa Magpet, Mass production broiler dressing plant sa bayan ng M’lang at isang broiler production tunnel ventilation system sa President Roxas.

Ayon kay Cabiles, maliban sa investment na hatid ng naturang mga kumpanya sa lalawigan ay malaki din sana anya ang mage-generate nitong trabaho para sa mga mamamayan ng lalawigan mula sa konstruksyon na umaabot ng dalawa hanggang tatlong taon hanggang sa operasyon.

Umaasa naman ang tanggapan ng DTI na hindi tuluyang umatras ang naturang mga investor lalo na’t marami ang naapektuhang negosyo at trabaho ngayong may pandemya.

Maliban dito ay kinumpirma din ni Cabiles na may iilang company branches at expansions sa komersyo ang nakabinbin ang investment dahil sa epekto ng quarantine restrictions sa tourist and leisure at maging sa commercial retail katulad ng mga restaurants, resorts at malls.

Hamon ngayon sa ahensya ngayon na mapalakas ang small and medium enterprise at ang sektor ng agrikultura bilang panghalili habang limitado pa ang pagpasok ng malalaking investments sa lalawigan.

Ilang buwan na rin ang nakalipas makaraang maitala ang Tulunan bombing at bomb threat incident sa Kidapawan City, kailangan pa rin ng malalim na kaalaman ang bawat mamamayan upang maiwasan ang kahalintulad na insidente.

Sinabi ni Police Master Sargent Dionasio Fantonial Econar Jr., mahalaga na may malalim na kaalaman ang publiko hinggil sa bomb awareness at mga dapat gawin kung makakita ng kahina-hinalaang bagay sa kanilang lugar.

Ipinaalala din nito ang kahalagan ng agarang pagreport sa mga otoridad upang mabilis din ang pagresponde at walang maitalang massive casualty.

Muling namang hiniling ng otoridad ang kooperasyon ng publiko upang maiwasan na ang kahalintulad na insidente sa mga susunod na panahon.

Isa din sa mga dapat iwasan pagkatapos ng pagsabog ang pagdgsa ng tao sa site ika ng EOD officials “if you see the bomb, the bomb also sees you”.

Napansin naman din ng mga EOD Unit na naging mapagmatyag at vigilante na ang maraming mga mamamayan ng probinsya lalo na sa Kidapawan City matapos maitala ang pagsabog at bomb threat incident.

Sa 166 na bagong COVID-19 cases sa North Cotabato, apatnaput isa dito ang galing sa Kabacan, North Cotabato kung saan pinakamarami sa probinsya.

Dahil dito, mayroon ng 137 na ang aktibong kaso ng bayan habang sampu ang COVID-19 related death. Tulunan ang pangalawa na mayroong 31, Carmen 21, Midsayap 20, Mlang 19, Banisilan 16, tig 5 sa Kidapawan City at Makilala.

Apat sa Libungan, tatlo sa Pikit at isa Antipas. Mayroon namang 4 COVID-19 related deaths kahapon mula sa probinsya. Dalawan ang galing sa Kidapawan City, isa sa Tulunan habang mayroon namang isa sa Alamada.

Matapos makaranas ng pagbaha sa sentro ng Tulunan, Cotabato nitong Sabado, tinututukan ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDDRMO ng bayan ang pagsasagawa pa ng desilting sa mga riverbanks.

Ayon kay Tulunan MDRRM Head Engr. Ernie Diaz, bagama’t agad namang nag-subside ang umapaw na tubig sa malaking ilog sa Brgy Poblacion nitong Sabado, pero kinakailangan aniyang laliman pa ang desilting sa nasabing ilog upang maiwasan ang malawakang pagbaha kung muli na namang makararanas ng malakas na pag-ulan.

Nabatid kasi na nakaapekto ang malakas na tubig ulan mula sa upper portion ng bayan matapos ding makaranas ng flash flood noong Biyernes ng gabi at bumaba sa sentro ng bayan kung saan partikular na umapaw ang tubig sa tulay ng Purok 5.

Dagdag pa ni Diaz na isa sa rekomendasyon nito sa MDRRM Council ay ang tuloy-tuloy na desilting kung saan kinakailangan aniya ng dagdag na equipment upang agad itong maisagawa. NDBC BIDA BALITA