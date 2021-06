NDBC BIDA BALITA (June 23, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. Inarestong suspect sa YBL bus bombing, burning sa North Cotabato, bulag, ayon sa misis at anak.

2. Labing pito katao namatay dahil sa Covid-19 sa Soccsksargen, 11 sa mga ito taga North Cotabato.

3. Senator Bong Go nagpaliwanag bakit hirap pa ring makabili ng COVID-19 vaccine ang mga LGU

4. Dalawang babae, naaresto sa Tboli, South Cotabato, granada at shabu nakita sa kanilang bag.

5. Caravan para sa extension ng BARMM, gagawin ngayon pagn kahirapan, karahasan di na daw maranasan.

6. Mga barangay officials ng Midsayap, North Cotabato, nagsuko ng mga baril sa Army

7. Buluan District Hospital dapat i-upgrade hanggang 200 bed capacity, ayon sa isang BARMM lawmaker

-0-

Local………………..

TUMAAS PA NG hanggang 552 ang COVID-19 related deaths sa region 12 matapos mamatay ang 17 pang mga pasyente.

Labing isa sa mga binawian ng buhay ay taga North Cotabato.

Sila ay nagmula sa mga bayan ng M'lang kung saan tatlo ang nasawi, ang Matalam, President Roxas at Midsayap ay kapwa may tig-dalawang namatay.

May tig-iisang nasawi rin sa Tulunan at Carmen.

Namatay din ang dalawa pang taga General Santos City habang may tig-iisang sa Surallah, Koronadal, Tacurong City at Lebak.

Samantala, mas marami naman ang gumaling kaysa mga bagong kaso ng deadly virus ang naitala ng Department of Health 12.

Sa bilang ng mga gumaling, 90 ang mula sa North Cotabato, 89 sa South Cotabato, 74 sa General Santos City, 26 sa Sultan Kudarat at 16 sa Sarangani.

Sa bilang naman ng mga bagong kaso, nanguna ang South Cotabato sa may pinakamaraming bilang ng mga nagpositibo na umabot sa 152, sinundan ng General Santos City na may 57 new infections, ang North Cotabato ay may 41 cases, Sultan Kudarat 18 habang ang Sarangani ay may pitong bagong kaso.

Dahil dito, pumalo na sa 14,704 ang total recoveries habang nasa 19,082 na ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Nasa 3,824 pa ang aktibong kaso o mga pasyenteng nagpapagaling pa

-0-

SA BANGSAMORO REGION, isang pasyente na taga Lanao del Sur at Marawi City ang namatay dahil sa COVID-19.

Dahil dito, pumalo na sa 302 ang total deaths cases sa BARMM.

Samantala, mas marami naman ang gumaling kaysa mga bagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Ministry of Health.

Kahapon, may 48 na pasyenteng gumaling habang 37 naman ang panibagong kaso.

Dahil diyan, sumampa na sa 6,988 ang total recoveries habang nasa 8,163 naman total coronavirus infections sa rehiyon.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong kaso, ay mula sa Cotabato City na umabot sa 28, ang Lanao del Sur at Marawi City at Basilan at Lamitan ay kapwa may apat na bagong kaso habang sa Sulu ay may isa.

Nasa 873 pa ang aktibong kaso.

-0-

Labing pito katao namatay dahil sa Covid-19 sa Soccsksargen region, 11 sa mga ito taga North Cotabato.

TUMAAS PA NG hanggang 552 ang COVID-19 related deaths sa region 12 matapos mamatay ang 17 pang mga pasyente. Labing isa sa mga binawian ng buhay ay taga North Cotabato.

Sila ay nagmula sa mga bayan ng M'lang kung saan tatlo ang nasawi, ang Matalam, President Roxas at Midsayap ay kapwa may tig-dalawang namatay. May tig-iisang nasawi rin sa Tulunan at Carmen.

Namatay din ang dalawa pang taga General Santos City habang may tig-iisang sa Surallah, Koronadal, Tacurong City at Lebak. Samantala, mas marami naman ang gumaling kaysa mga bagong kaso ng deadly virus ang naitala ng Department of Health 12.

Sa bilang ng mga gumaling, 90 ang mula sa North Cotabato, 89 sa South Cotabato, 74 sa General Santos City, 26 sa Sultan Kudarat at 16 sa Sarangani.

Sa bilang naman ng mga bagong kaso, nanguna ang South Cotabato sa may pinakamaraming bilang ng mga nagpositibo na umabot sa 152, sinundan ng General Santos City na may 57 new infections, ang North Cotabato ay may 41 cases, Sultan Kudarat 18 habang ang Sarangani ay may pitong bagong kaso.

Dahil dito, pumalo na sa 14,704 ang total recoveries habang nasa 19,082 na ang total coronavirus infections sa rehiyon. Nasa 3,824 pa ang aktibong kaso o mga pasyenteng nagpapagaling pa

-0-

Local …………………….

Gagawin ngayong umaga ang peace caravan ng civil society organizations na sumusuporta sa pagpapalawig ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa pamamagitan ng pagpapaliban ng eleksyon hanggang 2025.

Mangunguna sa unity caravan for BTA extension ang CSO Movement for Moral Governance ayon sa kanilang tagapagsalita na si Datuan Magon.

Nilinaw niya na institution ang kanilang isinusulong at hindi ang pagpapanatili sa pwesto ng ngayon ay mga BTA members.

Hindi rin daw totoo na ang caravan ay pinondohan ng BARMM.

Ang isang grupo ng caravan ay iikot mula Cotabato City patungong Isulan, tutuloy ng Buluan hanggang Bagontapay rotonda, Mlang at babalik ng Cotatabato City via Isulan, Shariff Aguak at Awang.

Ang isa pang grupo ay magmumula sa Crossing Simuay, Sultan Kudarat patungong Isulan rotunda at babalik sa Mlang hanggang Pigcawayan at bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao.

-0-

Upgrading ng Buluan district hospital, isinulong ni MP Mangudadatu

Sa pangunguna ni Member of Parliament Khadafe Mangudadatu, nais ng mga mambabatas ng Bangsamoro Transition Authority i-angat ang bed capacity ng Buluan district hospital sa bayan ng Buluan.

SA ngayon, ito ay nasa level 1 with 75 bed capacity at nais nilang gawing level 2 with 200 bed capacity. Ibig sabihin, kapag naaprobahan, ang ospital na nagsisilbi sa mga mamamayan ng ikalawang district ng lalawigan ay magkakaroon ng dagdag na 125 beds para magamit ng mga pasyente.

Isa ito sa walong government hospital ng lalawigan at 1975 pa itinayo bilang 25-bed capacity hospital. At napakinabangan ito ng mga mamamayan mula sa Buluan, Datu Paglas, Pandag, Mangudadatu, Gen. K. Pendatun, Sultan sa Barongis, pati na sa mga bayan sa North Cotabato at Sultan Kudarat.

Noong 1982 ito ay ginawang 75 bed capacity. Sinabi ni MP Mangudadatu na bagaman at mahigit 100 pasyente ang tinatanggap sa ospital, kulang pa rin ang staff nito dahil para lang sila sa 75-bed capacity health facility. Co-sponsors sa panukala ang walo pang mga mambabatas.

-0-

“Gamitin ang salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon upang hindi makalimot sa ating spiritual duties” Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD.

Ito’y patungkol sa inihayag ng Santo Papa hinggil sa pagkakaroon ng spiritual Alzheimer’s ng mga mamamayan dahil sa health crisis at iba pang sakuna na nararanasan ng buong mundo ngayon.

Sa Diocese of Kidapawan, out of 10 nasa kalahati o limang porsyento naman ang pananalig ng mga parokyano kung saan nasusubok din ang katatagan ng karamihan. Dapat ding isaisip ng bawat isa na hindi lahat ng bagay ay hindi nasasagot o kaya ng siyensa.

-0-

Nakatakdang buksan ngayong araw sa publiko ang bagong Covid-19 isolation facility sa Cotabato Provincial Hospital. Ito ang inihayag ni Integrated Provincial Health Officer Dr. Eva C. Rabaya.

Ang CPH isolation COVID-19 facility ay mayroong 27 bed capacity para sa moderate Covid cases. Naglaan din ang CPH ng 3 kama na magsisilbing holding area habang hinahanapan pa ng referral hospital ang mga pasyenteng may severe and critical cases.

Mayroon din itong OR/DR complex, pre at postpartum at recovery room para sa mga pasyenteng may Covid na manganganak o sasailalim sa operasyon.

Ayon kay CPH Chief of Hospital Dr. Joel Nelton Sungcad, maliban sa existing isolation facility tinatapos na rin ngayon ang konstruksyon ng gusaling nagkakahalaga ng P25M na pinondahan sa ilalim ng bayanihan grant to heal as one act.

Ito ay may 7 bed capacity, negative pressure facility with hepa-filters at type-in oxygen na magsisilbing intensive care unit (ICU) ng mga pasyenteng nasa severe or critical na kondisyon.

Dagdag pa ni Dr. Sungcad na nakahanda na rin ang apat na medical teams na binubuo ng 3 nurses, 1 utility at isang doktor na siyang mag-alaga ng mga pasyente sa nasabing pasilidad.

Umaasa naman si Governor Catamco na sa pagbubukas ng panibagong pasilidad sa lalawigan ay agarang mabigyan ng medikal na atensyon ang mga pasyenteng may Covid.

Pinasalamatan din nito ang lahat ng medical frontliners ng lalawigan sa walang kapaguran at dedikasyon nitong makapagsilbi sa mga Cotabateños sa kabila ng peligrong maaring idulot ng virus sa kanilang kalusugan at maging sa kanilang mga mahal sa buhay

-0-

Kung marami ang nagrereklamo hinggil sa maling paggamit ng faceshield, may mga gusto naman sanang ipatupad ito bilang dagdag na proteksyon lalo na ngayong patuloy pa ring tumataas ang kaso ng COVID-19 sa North Cotabato.

Sabi kasi nila, impratikal ang pagrequire ng faceshield dahil hindi naman sa mukha ginagamit kundi nilagagay nalamang ng karamihan sa ulo. Pero para kay alyas Mimi, hindi ngayon ang tamang panahon na tanggalin ito lalo na’t tila sumisirit pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga tinataman kung saan karamihan dito ay local transmission case.

Matatandaan na ipinag-utos na sa mga ospital na lamang ang paggamit ng faceshield nagpalabas naman ng bagong kautusan ang Malacañang na mandatory pa rin ang paggamit nito indoor man o outdoor.

Ito ay dahil sa delta variant ang mas nakakahawang variant ng COVID-19 na unang nakita sa India.

-0-

Nasa 90 ang kabuuang gumaling sa COVID-19 sa North Cotabato kahapon kung saan mas marami kumpara sa mga bagong napaulat na kaso sa probinsya batay sa 24 oras na report.

Kagabi lamang mayroong lamang 41 new cases kung saan one digit number ang naiulat mula sa ibat-ibang lugar bayan at Kidapawan City.

Sa mga recoveries naman may 22 ang galing sa Mlang, Tulunan 16, Antipas 12, Kidapwan 8, Libungan lima, apat sa Pikit habang tig dalawa naman sa Aleosan at Pigcawayan habang isa lang ang gumaling sa Carmen.

Bumaba sa 947 ang aktibong kaso ng COVID infection sa North Cotabato habang umakyat sa 2,232 ang recoveries. Ang probinsya naman ang nakapagtala ng mas maraming COVID-19 related death kung saan may labing isa ang iniulat.

-0-

Inaalam pa ang PNP kung sino ang ina ng isang sanggol na natagpuan sa Purok 3, Barangay Banali, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Sinabi ito sa Radyo Bida ni Senator Ninoy Aquino Chief of Police, Captain Robert Trinidad. Ayon kay Trinadad laking gulat na lamang ng concerned citizen nang makita malapit sa nakatali nitong alagang baboy ang bagong silang na sanggol.

Pasintabi po sa mga kumakain, pero ayon kay Trinidad kalunos lunos ang sinapit ng babaeng sanggol na nilapa ng alagang baboy ng nasabing concerned citizen. Dinagdag din ni Trinidad na bago natagpuan ang sanggol wala ring narinig na iyak nito ang mga mamamayan sa nasabing lugar. Ang sanggol ay inilibing na sa public cemetery ng Senator Ninoy Aquino.

-0-

May karaptan din ang mga local government unit o LGU na bumili ng COVID-19 vaccine. Sa katunayan ayon kay Senator Bong Go marami ng mga LGU sa bansa ang gustong umurder ng bakuna.

Ang problema dahil sa kakulangan pa rin ng supply prayoridad ngayon ng mga supplier ang national government. Paliwang ni Go ang national government kasi pumipirma sa kanilang indemnification agreement.

Kaya habang hindi pa makabili ng bakuna,umapela naman si Go sa mga LGU na agad na gamitin ang mga bakuna mula sa national government pagdating sa kanilang mga lugar. Magagawa lamang ito ayon sa Senador sa pamamagitan ng maayos na deployment.

Dinagdag din ni Go na dahil nasa kanila ang priority list ang mga takot na magpabakuna ay maariing puntahan na mismo ng mga LGU sa kanilang bahay para makumbinsi na magpabakuna. Voice clip…Si Senator Bong Go.

Si Senator Go ay dumating sa Tupi, South Cotabato kahapon upang pangunahan ang pamimigay ng ayuda sa mahigit tatlong daang mga persons with disability o PWD na natukoy ng Department of Social Welfare and Development.

Ang mga benepisyaryo ay tumanggap ngn tig tatlong libong pisong cash assistance at food packs bilang suporta ngayong may pandemya. Nabigyan din ang mga ito ng mga wheelchair.

-0-

Kulong ang dalawang mga babae matapos umanong gumawa ng eksena sa checkpoint ng mga pulis at army sa Sitio Spring, Barangay Poblacion, Tboli, South Cotabato.

Kinilala ni Tboli Chief of Police, Major Irish Hezron Parangan ang mga ito na sina Kristin Kala, dalawamput dalawang taong gulang at Carla Lasib, dalawampung taon na una pang nagtago sa alyas na Mary Jane Sulan. Ayon kay Parangan ang mga inaresto ay pawang mga nakatira sa Colonsabac, Matanao, Davao Del Sur.

Sinabi ni Parangan na naging arogante ang dalawang mga suspek na nakasakay ng habal-habal nang hanapan ng CCTS Card kaya sila pinaghinalaan ng mga pulis at army na nagbabantay sa checkpoint. Ayon kay Parangan nang buksan ni Lasib ang kanyang bag, para kumuha ng isa pang ID nakita ng mga pulis ang isang granada.

Dahil dito agad ding ininspeksyon ng mga pulis ang bag ng kasama nitong si Kala kung saan natuklasan nila ang isa pang granada. Nakuna din ng mga ito sa bag ni Kala ang may 0.15 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng limang daang piso.

-0-

Pinalawig pa ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena ang General Community Quarantine o GCQ sa lungsod hanggang sa katapusan nitong Hunyo.

Paliwanag ni Ogena ito ay base naman sa reclassification ng community quarantine status sa lungsod ng National Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

Naniniwala ang nasabing alkalde na ang pag-extend ng GCQ ay lalo pang magpapababa ng COVID-19 cases sa Koronadal sa mga susunod na araw. Mananatili pa rin sa pinalawig ng GCQ ni Ogena ang alas dyes ng gabi hanggang alas kwatro ng madaling araw na curfew pati na ang “odd-even” scheme sa mga pamasaherong tricycle sa lungsod.

Pinaalalahanan din ng alkalde sa 30 percent capacity ang mga religious venues habang bawal pa rin ang mga party o pagtitipon sa loob o labas ng mga tahanan.

Hindi naman nalakip sa extension ng GCQ ang pagpapalawig din ng “No Movement Sunday” pero ayon kay Ogena ang pagpapatuloy nito ay kanyang pinagiisipan.

-0-

Nakipagpulong sa mga kinatawan ng walong kooperatiba ng mga magsasaka sa rehiyon si Department of Agriculture o DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng hauling trucks at iba pang mga equipment ng DA.

Ito ay bilang kabahagi pa rin ng pagpapatupad ng Enhanced Kadiwa Grant ng nasabing ahensya.

Pinaalala ni Mangelen sa mga ito ang kahalagaan ng kanilang produksyon para sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain.

Ayon kay Mangelen malaking hamon ngayon sa sektor ng agrikultura ang COVID-19 pandemic.

Kaya hiling nito sa mga benepisyaryong farmer cooperatives gamitin ang mga truck at iba pang gamit na bigay ng DA para mapataas ang produksyon ng pagkain sa SOCCKSARGEN.

-0-