NDBC BIDA BALITA (June 25, 2024)

HEADLINES

1 DALAWANG TAONG gulang na bata sa Kidapawan, natuklaw ng cobra pero nakaligtas

2 PDRRMO Maguindanao Sur, may paalala sa publiko kasunod ng malawakang pagbaha na nakaapekto sa higit limampung libo katao sa probinsya

3 DOH 12 nanawagan sa publiko na palakasin ang clean-up drive kasunod ng pagtaas ng dengue cases sa rehiyon

4 TAMPAKAN opisyal nang Guiness World Record Holder sa may pinakamaraming nagpa-pedicure sa loob ng walong oras

5 BARMM governors, mayors pinulong ni P. Marcos sa Malacanang, nanawagan din siya para sa mapayapang halalan

6 DALAWANG estudyante sa Kidapawan, huli sa operasyon laban sa droga, isa ay menor de edad

7 HIGIT P10-M na smuggled cigarettes nakumpiska sa BARMM

-0-

MULING IGINIIT ni P. Marcos na dapat matuloy na ang kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Region sa susunod na taon.

Kahapon, pinulong ni Marcos ang mga provincial governors ng BARMM sa pangunguna ni Chief Minister Ahod Ebrahim. Kasama niya sina Basilan Gov. Jim Hataman Salliman, Maguindanao del Norte Gov. Abduraof Macacua at Tawi-Tawi Gov. Ysmael Sali. Naroon din ang ilang mga mayors ng BARMM.

Hindi dumalo ang ibang provincial governors.

Sa kanyang mensahe sa BARMM mayors conference, muling binigyang-diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kauna-unahang BARMM elections sa May 2025.

Hinikayat ni PBBM ang sama-samang pagsulong ng maayos na talakayan, voter education, at patas at mapayapang halalan.

Kanya ring tiniyak ang buong suporta ng national government sa patuloy na kaunlaran ng mga mamamayan ng Bangsamoro.

Samantala, kahapon, nagsumete na sa Comelec BARMM ng kanilang Petition for Accreditation with Manifestation to Participate sa 2025 elections ang Mahardika party na pinamumunuan ni Nur Misuari, Bangsamoro party o BAPA ni Chairman Mus Sema at ang Serbisyong Inklusibo-Alyansang Progresibo o SIAP party.

Bahagi ito ng paghahanda para sa 2025 parliamentary elections.

-0-

MAHIGIT P10.7 MILLION NA halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska at na recover ng BARMM PNP sa Picong, Lanao del Sur at Indanan sa Sulu.

Kahapon, abot sa P110,000 na halaga ng sigarilyo ang nakumpiska ng PNP sa isang nakada-ong na motorboat sa Barangay Liangan, Picong. Wala ang motorboat operator o ang nagdala ng smuggled cigarettes.

Sa Sulu, mahigit P10.6 million na halaga ng imported na sigarilyo ang nakumpiska ng PNP at Bureau of Customs sa isang warehouse. Isa ang naaresto at may limang nakatakas.

Sinabi ni BARMM police director Brig. Gen. Prexy Tanggawohn na isang nagngangalang “Jim” ang naaresto ng PNP habang ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay nasa Indanan municipal police station at nakatakdang ibigay sa Customs.

Nauna rito, inatasan ni PNP Chief Gen. Rommel Marbil ang PNP sa BARMM na palakasin ang kampanya laban sa cigarette smuggling.

-0-

NAARESTO NG Kapatagan Municipal Police Station sa Kapatagan, Lanao del Sur ang isang lalaking nakamotor na nakunan ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit P230,000.

Dadaan sana sa checkpoint ng PNP sa Barangay Igabay, Sec. Narciso Ramos Highway ang suspect subalit bigla itong napatigil at nag-alinlangang tumuloy.

Nang lapitan ng pulis, tila ballisa at takot ang lalaki. Wala siyang maipakitang OR at CR ng motor. Nang buksan ang U-box, Nakita ang dalawang malalaking sachet ng shabu.

-0-

ABOT sa 95 na mga persons with disabilities o PWDs ang sumali sa apat na araw sports festival sa Cotabato City nitong June 18-21.

Ang aktibidad na pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARMM ay naglalayong bigyan ng pagkakataon ang mga may kapansanan na ipakita ang kanilang husay, talento at social abilities.

Sinabi ng MSSD na ang sports festival ay hindi lamang kompetisyon, kundi ito ay isang pagkakataon upang ipakita ng mga taong may kapansanan ang kanilang kakayahan at katatatagan.

Sa pamamagitan nito ay matutulungan ang mga kalahok na tuklasin ang kanilang kapasidad, mapalakas ang pakikipagkapwa tao, at mapataas pa ang kumpinsya sa sarili.

Kabilang sa mga laro ang volleyball, basketball, chess, dart, piko, mannequin dance, track and field, longest line, at badminton.

-0-

PDRRMO Maguindanao Sur, may paalala sa publiko kasunod ng malawakang pagbaha na nakaapekto sa higit limampung libo katao sa probinsya

BATAY ito sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Maguindano del Sur.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni PDRRMO Officer Ameer Jehad ‘Tim’ Ambolodto na sa ngayon ay dalawang mga bayan pa lang sa probinsya ang nakapagsumite ng kanilang ulat.

Ayon sa ulat ng MDRMMO, abot 6,692 na pamilya ang apektado sa Pagalungan habang 3,332 households naman sa bayan ng Datu Montawal.

Kahapon ay nagpaabot na ng tulong provincial government sa dalawang mga bayan.

Dahil dito ay mas pinaigting pa ng PDRRMO ang monitoring at early warning sa mga lugar na kadalasang nalulubog sa baha sa tuwing nakakaranas ng malakas na pag-ulan.

Hiniling din nito ang kooperasyon ng publiko na sundin ang mga paalala ng MDRRMO upang madali nalang ang rescue operations sakaling lumala ang sitwasyon.

Nabatid na ang dalawang nabanggit na mga bayan ay taun-taong nakakaras ng pagbaha tuwing tag-ulan dahil ito ay catchment area ng Mindanao River Basin.

Sa ngayon ay patuloy pa ang monitoring ng PDRRMO sa iba pang mga bayan sa Maguindanao Sur na nakaranas ng pagbaha.

-0-

ILAN LAMANG yan sa mga sakit na pwedeng makuha ng mga taong naninigarilyo.

Ginawa ng MOH ang pahayag kasabay ng No-Smoking Awareness ngayong buwan ng Hunyo.

Sa Suara Kalusugan Program ng MOH-BARMM sa DXMS Radyo Bida, sinabi ni Chronic Obstructive Pulmonary Disease Program o COPDP Project Associates Rohaida Balas na mayroong direct at indirect effects ng paninigarilyo.

Kabilang sa direct effects ang pagkakaroon ng sakit sa baga, cancer sa atay, lalamunan, sakit sa puso at nakakababa ng immune system ng tao na pwedeng dahilan ng TB at Pneumonia.

Sa indirect effects naman, kahit ang tao ay hindi naninigarilyo sinabi ni Balas na maari pa rin itong magkasakit kung makalanghap ng second hand smoke.

Bukod sa sigarilyo na nabibili kung saan, delikado rin ang paggamit ng electronic cigarettes o vape.

Sa katunayan, sinabi ni COPDP Admin Staff Jamaica Kadil na base sa pinahuling datos, 13-15 years old ang pinakabata na gumagamit ng vape, ito aniya ang bagay na dapat mabigyan ng atensyon.

Ngayong No-Smoking Awareness Month, palalakasin nila ang mga programa upang mapigilan ang pagdami ng gumagamit ng sigarilyo at vape.

Mahigpit din ang kanilang babala sa publiko na maging responsable at huwag malulong sa sigarilyo upang makaiwas sa anumang uri ng sakit.

-0-

SA PAMAMAGITAN NG ISANG resolusyong akda ni Member of Parliament Eddie Alih ay kinilala ng BTA Parliament ang MSU Main Campus sa Marawi City matapos itong kinilala bilang isa sa mahusay sa larangan ng research sa buong bansa.

Ang survey ay ginawa ng EduRank, isang international metric-based ranking ng mga Universities sa buong mundo.

Sa Pilipinas, 100 mga universities lang mula sa kabuuang 299 Universities ang nakapasok na nakabase sa mga criteria na research output, non-academic prominence at alumni influence.

Sa Mindanao, 17 mga Universities ang nasa rank 100 at top 10 MSU-Marawi City kasama ng mga malalaing Universities sa bansa gaya ng UP, UST, ATENEO de Manila at De La Salle University.

Bukod sa MSU Marawi, nakapasok din ang limang Universities mula Davao City, dalawa sa Cagayan de Oro City, tatlo sa Zamboanga Peninsula; tig dalawa mula sa Bukinon, Cagayan de Oro City at Caraga Region, USM sa Kabacan, Cotabato at MSU-Iligan City Campus.

Para sa BTA, malaking karangalan lalo na sa larangan ng research ang pagkilalang ito ng EduRank.

-0-

PNP Makilala, patuloy ang pagpapalakas sa kampanya laban sa mga kabataang nasasangkot sa iligal na droga; Dalawang estudyante huli sa operasyon laban sa droga kung saan menor de edad ang isa

MAS PINAPAIGTING pa sa ngayon ang kampanya ng Makilala PNP sa mga kabataang nasasangkot sa iligal na droga.

Nitong bago lang ay nahuli ng awtoridad ang dalawang kabataan na may pinatuyong Marijuana kung saan menor de edad ang isa sa mga nasangkot.

Kinilala silang sina alias John Paul, 19 na taong gulang na estudyante at alias JP na 16 years old na pawang mag residente ng Barangay Kisante, Makilala.

Nakakulong na ang 19 anyos na drug user at nai-turnover naman sa MSWD ang menor de edad.

Nabatid na pinalakas nila sa ngayon ang kampanya sa purok level, kung saan mga residente at mga opisyal ng barangay ang informant ng PNP sa mga kahalintulad na kaso na tinatawag nilang mga force multiplier.

Ayon kay Makilala PNP Town Chief PLTCOL John Miridel Calinga na mas gamay at alam ng nasa Barangay at Purok level ang kaganapan sa kanilang mga lugar na binigyang halaga ang mga papel nito sa crime prevention.

Patuloy sa ngayon ang kanilang custodial debriefing sa mga nahuli para maituro ang mga source ng kanilang nakuhang iligal na droga.

Maliban sa mga symposium sa paaralan, tututukan din nila ang kaso na kinasasangkutan ng mga out of school youth na silang vulnerable at madalas nasasangkot.

-0-

BIR, nagpaalala sa mga negosyante sa North Cotabato na pinapayagan pa rin ng kagawaran ang paggamit ng mga natitirang Opisyal na Resibo hanggang sa ganap na maubos ito

TALIWAS sa unang mga inanunsyong kautusan, sa pagbabawal na ng paggamit ng Official Receipt at Invoice na dapat ang gamitin ay pinahihintulutang muli ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na ubusin ng mga negosyante ang kanilang mga natitirang resibo.

Sa Issuance RR 11-2024 ay maaaring i-convert ng mga may hindi nagamit na resibo ang mga ito sa invoice sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga salitang "Official Receipt," pagkatapos ay lagyan ng selyo ang mga dokumentong ito ng salitang "Invoice".

Ayon kay BIR Kidapawan Revenue Officer 3 Mary Kris Lozano, hindi na kailangang magpunta sa BIR offices dahil pinahintulutan ng BIR ang mga negosyo na magsumite ng kanilang ulat ng imbentaryo ng mga hindi nagamit na resibo sa pamamagitan ng email.

Wala na ring expiration dates ang nasabing mga resibo hanggang maubos.

Sa ilalim ng Ease of Paying Taxes (EOPT) Act ng gobyerno, ang lahat ng nagbabayad ng buwis na gumagamit ng mga manual official receipt ay kailangang magsimulang mag-isyu ng wastong invoice.

Ang mga hindi sumunod dito ay maaaring maharap sa matinding multa o kahit na pagkakulong.

-0-

DOH 12 nanawagan sa publiko na palakasin ang clean-up drive kasunod ng pagtaas ng dengue cases sa rehiyon

Nakapagtala ng 9,042 na dengue cases ang DOH 12 mula Enero hanggang Hunyo 15 nitong 2024.

Ayon kay DOH 12 Regional Mosquito Borne Disease Coordinator Roxfrestopher Boholst ito ay mas mataas sa 6,275 dengue cases sa rehiyon sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Sinabi ni Boholst na may pinakamaraming kaso ng dengue sa SOCCKSARGEN ang Cotabato province na may 3,541; sumunod ang South Cotabato na may 1,813; Sultan Kudarat na may 1,338; Sarangani na may 1,303 at General Santos City na may 1,046.

Kinumpirma ni Boholst na 17 katao ang binawian ng buhay sanhi ng Dengue sa South Cotabato,15 sa Cotabato province, 5 sa Sultan Kudarat, apat sa Gensan at isa sa Sarangani.

Ayon pa kay Boholst wala na sa cyclical pattern na kada tatlong taon ang dengue kaya hindi na rin ma-predict.

Kaya panawagan nito sa publiko paigtingin pa ang clean up drive sa mga komunidad kung saan nagmumula ang dengue.

Sinabi nito na ang paglilinis sa mga breeding ground ng mga lamok na nagdadala ng dengue ay maarin gawin kahit man lang isan beses sa isang lingo.

-0-

Vehicular crash incidents sa Koronadal tumaas ngayong tag-ulan ayon sa PNP

Masamang panahon ang isa sa mga dahilan na tinukoy ng PNP ng pagdami ng vehicular crash sa Koronadal.

Ito ay ayon kay City PNP Traffic Section Investigator Master Sergeant Leo Dimaculangan.

Sinabi ito ni Dimaculangan matapos makapagtala Ang PNP Traffic Office ng 35 vehicular crash incidents sa tatlong unang lingo ng Mayo.

Ayon pa kay Dimaculangan marami din sa mga biktima ng vehicular crash incidents na kanilang nireponsehan ang nag-celebrate ng graduation.

Kinumpirma din nito na marami sa mga naaksidente sa lungsod ang mga naka-motrsiklo na maaring naging kampante na rin sa concrete barrier sa national highway.

Ayon kay Dimaculangan tuwing may nagbabadyang ulan mabilis na nagmamaneho ang driver ng mga motor na naging sanhi ng vehicular crash.

Sinabi din nito na madalas nagaganap ang vehicular crash sa lungsod tuwing araw at karamihan sa mga ito ay dahil din sa human error.

Kaya panawagan pa ni Dimaculangan sa mga motorista lalo na ngayong tag-ulan, ibayuhin pa ang pagiingat sa pagmamaneho bilang proteksyon sa mga sarili at kapwa motorista.

-0-

Tampakan, South Cotabato opisyal nang World Record Holder na sa may pinakamaraming nagpa-pedicure sa loob ng walong oras

Hawak na ngayon ng Tampakan, South Cotabato ang world record na “The Most Pedicures given in 8 hours.”

Ito ay matapos opisyal na idineklara ni Guinness Book of World Records adjudicator Kazuyoshi Kirimura na nalagpasan ng Tampakan ang Canada na may 1,083 na participant.

Ayon kay Kirimura, isa isang tiningnan ang before and after photos ng mga nagpapapedicure kung saan umabot sa 1,223 katao ang bumasag sa world record ng Canada.

Matatandaan na sang sabay-sabay na pagpape-pedicure ay isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng 55th Foundation Anniversary at 21st Lum'alay Festival ng Tampakan noong June 15, 2024.

-0-

Estudyante patay sa vehicular crash sa Tantangan, South Cotabato

Inuwi na ng kanyang pamilya sa Cotabato City ang bangkay ng isang babaeng college student na nasawi sa vehicular crash sa Tantangan, South Cotabato.

Habang ang kasama naman nitong lalaking driver ay ginagamot pa sa isang ospital.

Ayon kay Tantangan, Chief of Police Major Erika Vallejo nag-oveshoot sa highway ang Mitsubishi Montero Vehicle na sinakyan ng mga biktima.

Ito ay matapos mawalan ng kontrol ang driver ng biglang iwasan ang sinusundang motorsiklo sa barangay Maibu, Tantangan.

Dagdag pa ni Vallejo dahil sa hindi naka-seat belt tumilapon pa mula sa sasakyan ang isa sa mga biktima.

Kaugnay nito nananawagan si Vallejo sa publiko na para makaiwas sa disgrasya at makadamay pa ng iba ibayuhin pag-iingat sa pagmamaneho.

Sadyang hindi pinangalanan ni Vallejo ang mga biktima na pawang mga nasa hustong gulang dahil na rin sa kahilingan aniya ng kanilang pamilya.

-0-

Gawad Manlilikha ng Bayan awardees bibigyan pugay sa silver Tnalak Festival at 58th Founding Anniversary ng South Cotabato

Makisaya sa silver Tnalak Festival at 58th Founding Anniversary ng South Cotabato.

Ito ang paanyaya sa publiko ni Festival Director Rudy Jimenea.

Sa isang pulong balitaan ipinahayag ni Jimenea ang excitement sa mga aktibidad na inihanda ng provincial government para sa isang linggong selebrasyon.

Ang pagdiriwang ngayon taon ay hindi lang nakatutok sa kultura at pagunlad kungdi bilang pagpapasalamat din sa mga Gawad Manlilikha ng Bayan ng lalawigan.

Ang mga ito ay sina Lang Dulay, Fu Yabing, Rosie Sula, Barbara Ofong at Bundos Bansil.

Tiniyak din ng Tnalak Executive Committee na maging masaya ang selebrasyon at magagamit ng tama para dito ang higit sa P34 million na pondo.