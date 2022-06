NDBC BIDA BALITA (June 28, 2022)

NDBC BIDA BALITA HEADLINES

1 SIMBAHAN SA MLANG, North Cotabato, pinasok ng magnanakaw, Bishop Bagaforo nag-alay ng dasal sa mga suspect

2 BARANGAY KAGAWAD, patay sa pamamaril; 2 iba pa sugatan sa magkahiwalay na shooting sa Maguindanao

3 MAGPET PNP, nag-imbestiga na isyu ng diumanoy “putting van kidnapping” na ang sakay ay namimigay ng mabahong pera.

4 13 katao inaresto ng mga pulis matapos pasukin ang isang ang farm sa Polomolok

5 Pwersa ng NPA sa South Cotabato, humihina na raw ayon sa isang army official

6 Civil Registration System outlet binuksan ng PSA 12 sa Koronadal

7 TAGA NDMC Midsayap, itinanghal na Mutya ng PRISAA 2022 national beauty contest

Local..

Sarado, walang misa at pitong araw na magsasagawa ng rosary ang taga simbahan sa tapat ng simbahan ng Barangay Tibao, Mlang North Coatabato. Ito’y matapos na sinalaula ng hindi pa nakikilang suspect o mga kawatan ang simbahan at sinira pa ang tabernacle.

Ayon ay Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD., ang hakbang na ito ay bilang bahagi ng penintensiya.

Sinabi ni Bishop Bagaforo, pansamantala ring sinuspende ang kaabag sa nasabing simbahan na silang primary custodian ng blessed sacrament habang apela nila na magsagawa ng mas malalimang imbestigasyon ang mga pulis.

Bukod dito, may mga naitala ring pagnanakaw sa iba pang simbahan at Notre Dame Schools sa ibat-ibang lugar sa North Cotabato.

-0-

LOCAL…

ABOT SA 31 KATAO na nagpositibo sa COVID-19 virus ang gumaling na sa Region 12.

Batay din sa pinakahuling data mula DOH-12, may walong bagong kaso naman ng infection ang naitala.

Sa walong bagong kaso, apat sa South Cotabato, tatlo sa Gen. at isa sa Sarangani.

Zero new infections naman sa iba pang lalawigan at lungsod sa Soccsksargen region.

SA BARMM, walang naitalang bagong kaso ang Ministry of Health pero may 18 ang aktibo pa o mga pasyenteng nagpositibo at ngayon ay nasa ospital o isolation facilities.

13 sa mga aktibong kaso ay taga Maguindanao, tatlo sa Basilan, isa mula sa Lanao del Sur at isa sa Cotabato City.

-0-

Local…

HULI SA IKINASANG Manhunt Charlie ng PNP sa Sultan Kudarat, Maguindanao ang isang wanted person na may kasong paglabag sa election code.

Kinilala ni Sultan Kudarat acting police chief Lt. Colonel Julhamin Asdani ang naaresto na si Ebrahim Guiamel Donding alyas “James”, 55, self-employed at taga Barangay Calsada, Sultan Kudarat.

Siya ay naaresto sa bisa ng warrant na ipinalabas ni Judge Israhayda Sinsuat ng Municipal Trial Court of Sultan Kudarat, Maguindanao.

-0-

local.

“Save food for the rainy days” Ito ang pinakamahalagang payo sa lahat mga mamamayan ng komunidad ngayong nakakaranas na ng mataas na inflation rate ang consumers.

Sinabi ni Incoming Food security adviser Manny Piñol, ito na ang tamang panahon na ibalik ang dating gawi ang pagtatanim ng pagkain sa mga bakanteng lote. Magtanim ng pagkain na maaring mahugot sa panahon ng krisis sa ganitong paraan makakapag-ipong ng pera at magamit sa ibang pangangailangan.

-0-

Inamin na mismo ng nahuling suspect na siya ang responsible sa pagpatay ng menor de edad na natagpuan sa liblib na lugar ng Purok 4 Barangay Puting-Bato, Banisilan North Cotabato.

Ang suspect ay nakilalang si Ranniel Mangcanagan Usman, 19 anyos na siyang responsible sa pagpatay sa 13-anyos na batang babae na nakilalang si Mary Divine Davin Rezardo.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis, na nakisakay pa pauwi ang biktima sa suspect gabi ng biyernes at kinaumagahan ay natagpuan na lamang na wala ng buhay ang biktima.

Sa ginawang follow up investigation at sa impormasyon, may nakakita sa suspect sa kanyang magulang dahilan para agad na ikinasawa ang operasyon.

Samantala, inamin din naman mismo ng suspect na siya ang pumatay sa biktimang menor de edad. Nagsasagawa na ng physical and medical examination ang Rural Health Unit sa kung ano ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng biktima.

Kakaharapin ng suspect ang kasong homicide na isasampa sa kanya. Hustisya naman ang sigaw ng kapamilya ng biktima.

-0-

Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na human trafficking o organ harvesting ang posibleng motibo ng mga suspect sa sinasabing pagbibigay ng 500 pesos sa ilang kabataang mag-aaral sa Barangay Basak, Magpet North Cotabato.

Sinabi ni PNP Chief Police Major John Minedel Calinga, posibleng nilagyan ng kemikal bilang pang hypnotize ang binigay na 500 pesos sa mag-aaral dahilan ng pagkatulala ng mga bata.

Bagaman hindi pa nakarating sa PNP ang pormal na ulat mula sa mga mamamayan at Barangay Officials, tiniyak ni Minidel na magsasagawa sila ng mas malalimang imbestigasyon sa insidenteng ito.

Plano din ng mga police na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga batang nabiktima upang mabigyan ng solusyon ang pangyayari at makapagbigay-aral sa lahat ng mga mamamayan hindi lamang sa mga taga Barangay Basak.

-0-

MAY BAGO NANG BATTALION COMMANDER ang 57th Infantry Battalion ng Army na naka-base sa Upi, Maugindanao.

Kahapon, pinangasiwaan ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Roberto Capulong ang turn over ceremonies at change of command sa 57th IB headquarters sa Barangay Mirab.

Pinalitan ni Lt. Colonel Guillermo Mabute si Lt. Colonel Jonathan Pondanera bilang hepe ng 57th MASIKAP battalion.

Pinasalamatan ni Gen. Capulong si Colonel Pondanera at hinamon si Colonel Mabute na ituloy ang mga tagumpay na nakamit ng Army unit.

-0-

LOCAL…

PERSONAL NA DINALA NI Barangay chairman Reynaldo Huesca ng Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao ang isang homemade UZI caliber 9mm automatic pistol kay Ampatuan municipal police station chief Lt. Reynaldo Samson kahapon.

Sinabi ni Huesca na ang baril ay isinuko sa kanya ng ka-barangay, kasama ang bala nito bilang suporta sa kampanya ng PNP laban sa loose firearms.

Ayon kay Lt. Samson, pinalakas ng PNP Maguindanao ang kampanya laban sa proliferation o pagkalat ng mga hindi lisensyadong armas na kalimitan ay nagagamit sa krimen.

Sa bayan ng Kabuntalan, isang cal. 45 pistol naman ang isinuko sa PNP bilang suporta din sa naturang kampanya. Ang Maguindanao ay isa sa mga lalawigan ng BARMM na may mataas na insidente ng pamamaril.

-0-

NAMATAY ON THE SPOT ang isang barangay kagawad matapos barilin sa Barangay Labungan, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Kinilala ng Datu Odin PNP ang biktima na si Kagawad Macmod Masiangal na taga Barangay Labungan. Sinabi ni Datu Odin municipal police deputy chief Lt. Guiseppe Tamayo na nagpapatuloy pa ang kanilang imbesigasyon sa motibo ng krimen at kung sino ang may gawa nito.

Sa pahayag ng isa sa kaanak ng biktima, naglalakad si kagawad patungong barangay hall kahapon ng tanghali nang barilin ng di pa nakilalang mga suspect.

Sa likod tinamaan si Kagawad Masiangal at nasawi on the spot. Tumakas ang mga suspect sakay ng motor. Sinabi rin ng kaanak nito na wala siyang kaaway sa barangay at siya ay walang ibang hangarin kundi magsilbi sa barangay.

Sa isa pang kaso ng pamamaril, sugatan ang dalawa katao na sina Amer Morad at Mohaimen Saipodin na parehong taga Buldon matapos na sila ay ambusin ng hindi pa nakilalang mga suspect.

Sakay ng motor ang dalawa nang paputukan ng mga suspect na sakay din ng hiwalay na motor sa boundary ng Buldon at Parang, Maguindanao. Nasa ospital na ang dalawa.

-0-

ABOT SA 24 NA MGA technical-vocational graduates ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (MBHTE-BARMM) ang tumatanggap ng medalya, certificate at cash sa katatapos na Maguindanao Provincial Skills Competition in Maguindanao.

Ginawa ang skills competition sa Barangay Rebuken, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nagpakitang gilas ang mga ito sa carpentry, electrical installation and maintenance, information network and cabling, welding, pastry production, and cookery.

P10,000 ang natanggap ng mga nag-champion sa ibat ibang kategorya. P5,000 sa mga silver medalists at P5,000 bronze. Sinabi ni MBHTE Technical director Ruby Andong sa mga participants na payamanin ang kanilang natutunan at gamitin ito upang magkaroon ng sapat na kabuhayan. Sila ay lalahok sa regional competition sa Agosto at posibleng sa national level competition.

-0-

TIMRA

SA DAVAO CITY, dumalo si outgoing Pres. Duterte sa inauguration at oath taking ni City Mayor-elect Sebastian Zimmerman Duterte.

Kasama ng pangulo si incumbent Mayor at incoming Vice President Sara Duterte.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY mahigit 8,500 na mangroves ang itinanim sa baybayan ng Barangay Talon-Talon kasabay ng pagdiriwang ng Arbor Day.

Ang planting activity na dinaluhan ng mga mamamayan ay tinawag na "Arbor Day na Zamboanga" at ginawa sa mahigit tatlong ektaryang mangrove site.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, 14 SA 80 MGA barangays sa lungsod ang idineklarang drug cleared ng city PNP

Sa susunod na mga araw, inaasahang madgdagan ang bilang ng mga lugar na isasama drug cleared category dahil sa pinalakas na kampanya kontra illegal drugs.

-0-

SA CAGWAIT, Surigao del Sur, buhay na buhay na muli ang tourism industry sa bayan matapos ang mahigit dalawang taon na pandemya.

Binuksan na ng LGU ang 4-day Kaliguan Festival kasabay ng kapistahan ni St. John the Baptist.

-0-

SA ISLAND Garden City of Samal, excited na ang karamihan sa mga mamamayan ng Samal island dahil sa nalalapit na pagsisimula ng Davao-Samal bridge construction.

Ayon kay Samal Mayor Al David Uy ang matagal nang panaginip ay magkatotoo na sa susunod na buwan kapag nagsimula ang construction works.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, tiniyak ng incoming city mayor na walang ipatutupad na pagtaas sa buwis na sinisingil sa mga negosyante.

Ayon kay Mayor-elect Rolando Uy na dama niya ang paghihirap ng negosyo dahil sa pandemya.

-0-

Local…

KARANGALAN ANG BIGAY ni Miss Erica Jane Calibara ng Notre Dame of Midsayap College matapos na siya ay koronahan bilang MUTYA NG PRISAA 2022 national pageant.

Bukod diyan, si Erica ay nagwagi din bilang best in talent and best in gown.

Si Erica ay incoming 4th year college student ng NDMC sa kursong Bachelor of Science in Business Administration.

Ni-representa niya ang region 12 sa prestigious pageant at tinalo niya ang ibang kandidata mula sa ibat ibang rehiyon ng bansa.

Ito ay kauna-unahan sa NDMC history.