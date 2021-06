NDBC BIDA BALITA (June 4, 2021)

NEWSCAST

1 TATLONG pasahero, nasawi sa nasunog na Yellow bus sa Mlang, North Cotabato; malalimang imbestigasyon, ipinag-utos ni Mayor Abonado

2. BAGO NASUNOG ANG BUS, suspect at bus conductor, nagtalo; mga pasahero, pinapunta sa likuran bago sinilaban ang sasakyan.

3. PINAKAMATAAS na bilang ng mga gumaling sa Covid sa Region 12, naitala ng DOH.

4. 19 katao sa Region 12, infected ng bagong variants ng Covid

5. PDRRMO-South Cotabato, nagpaliwanag bakit kailangan ang dagdag na quaratine at isolation facility.

6. BARMM, magpapatayo ng pabahay para sa mga mahihirap sa Maguindanao

TATLO KATAO ang nasawi at anim ang sugatan matapos na silaban ng isang lalaki ang Yellow Bus sa Bialong, Mlang, North Cotabato kahapon.

Naganap ang panununog alas 5 ng hapon.

Ayon sa Mlang PNP, huminto ang bus para bumaba ang inspector pero kasabay nito ay sumakay ang dalawang lalaki, isang pumasok sa loob at kinausap ang conductor habang ang isa ay nakatayo sa pinto malapit sa driver.

Matapos ang pagtatalo, binuhusan ng gasolina ng suspect ang mga upuan saka sinilaban at tumakas.

Silang dalawa ay sumakay ng motorsiklo at tumakas.

Kinilala ni Mlang police chief Lt. Colonel Realan Mamon ang mga nasawi na sina:

Johny Roy Tadeo Ramil, 28 years old, married,

Hazel Mallo Gallardo, 30 years old, kapuwa taga Barangay Poblacion Mlang

Arnold G Patron, 49 taong gulang, na taga La Esperanza, Tulunan, North Cotabato

Sugatan naman sina:

Joseph Lubay, 35 years old ng Poblacion Tupi

Norhana Gumbao ng Koronadal City

Jonah Jane Ramil, 28 ng Mlang

Tessie Tabora Verdadero, 56 na taga Buayan, Mlang,

Diane Dancil, 28 years old, midwife ng Barangay Sangat, Mlang, Cotabato

Nalulungkot at mariing kinondena ni M'lang Mayor Russel Abonado ang nangyaring panununog ng bus sa Bialong highway kahapon.

Sinabi ng alkalde, nalulungkot ito dahil sa nangyari lalo pa at dalawa sa mga namatay na biktima ay taga M'lang habang tatlo sa anim na mga nasugatan ay taga M'lang rin.

Dagdag ni Mayor Abonado, 100-thousand pesos na reward money ang ilalaan ng LGU sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect na sangkot sa krimen.

Isa rin ang extortion sa pinatututukan ng alkalde sa hepe ng M'lang PNP dahil matatandanag nitong nakalipas na mga buwan ay pinasabugan ang isang bus ng YBL sa bayan naman ng Tulunan.

Hiling rin ng alkalde sa mga residente na may alam sa pangyayari na makipag-ugnayan lang sa PNP para mabigyan ng hustisya ang mga biktima.

Apat pa namatay dahil sa COVID-19 sa BARMM, tatlo rito ay taga Cotabato City, at isa sa Maguindanao.

Sa kabila nito, mas marami ang gumaling kaysa mga bagong kaso ng COVID-19 ayon sa Ministry of Health.

Sa latest tally ng MOH-BARMM, may 144 na pasyenteng gumaling para maging 5,668 na ang total recoveries.

Iniulat din ng kagawaran ang karagdagang 54 na bagong kaso ng nakamamatay na sakit.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao na umabot sa 21, sinundan ng Cotabato City na may 11 new infections, Sulu 10, Lanao del Sur at Marawi City 5, Basilan at Lamitan 4 habang ang Tawi-tawi ay may tatlong bagong kaso.

MAY 19 NA MGA PASYENTE NG COVID-19 sa Soccsargen Region ng apektado ng anim na bagong variants ng sakit.

Ayon ito sa Regional Inter-Agency Task Force o IATF.

SA kanyang report sa task force, sinabi ni OH-12 Regional Director Aristedes Concepcion-Tan na sa buong rehiyon, 10 mga pasyente ang may UK variant ng virus, apat ang may African variant, dalawa ang may tinatawag na variant of concern/mutation with potential clinical significance, at tig-isang pasyente ang napatunayang may Brazil, Indian at isa pang bagong variant na wala pang identity.

Gen Santos City at North Cotabato ay kapuwa merong pitong pasyente na may new variants ng COVID, apat sa South Cotabato at isa sa Sultan Kudarat.

SA North Cotabato, lahat ng mga pasyenteng may bagong variant ay gumaling na.

Ayon kay Tan, walang clinical observation na naitala na ang mga bagong variant na ito ay mabilis makahawa at tiyak nakakamatay.

Idinagdag niya na ang paraaan ng treatment sa may bagong variant at origina COVID variant ay pare-pareho lahat.

Isa sa mga tinukoy na dahilan ng ilang eksperto sa mabilis na COVID-19 transmission ay ang sabay-sabay na pagkain sa bahay.

Kaugnay nito, sinabi ng iilan sa mga mamamayan iba din kasi kapag sabay-sabay sa pagkain pero hindi naman nakakaligtaan ang pag obserba ng physical distancing habang nasa bahay lalo na ang mgha lumalabas para magtrabaho.

Ika nga “The Family that eats together stays together”

Batay sa lumabalas na pag-aaral ng isang infection disease expert na si Dr. Edsel Salvana, nangungunang dahilan kung bakit mabilis ang pagkalat ng virus ang pagsabay-sabay ng pagkain sa hapagkainan.

Narito ang pahayag ng ilang mamamayan hinggil sap ag-aaral na ito.

Double digit numbers pa rin ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato batay sa ulat ng DOH 12 sa loob lamang ng 24 oras.

Pinakamarami pa rin ang naitala ay galing sa Kidapawan City na may 23 habang labing tatlo naman ang galing sa bayan ng Mlang.

Batay sa real time situationer ng COVID- 19 active cases sa Kidapawan City, mayroon ng 144 ang active cases ang lungsod.

76 dito ay mga APOR habang 68 naman sa local cases. Samantala, mayroon namang 27 recoveries na naitala kagabi. NDBC BIDA BALITA

Iniakyat ng Regional Task Force sa NIATF upang iapela ang kasalukuyang General Community Quarantine status ng apat na probinsya sa rehiyon kabilang na dito ang North Cotabato.

Ito ay upang bigyang konsiderasyon ng NIATF na gawing GCQ at hindi Modified General Community Quarantine(MGCQ) ang klasipikasyon ng kwarantinas. Isinulong ni Govenor Nancy Catamco ang apela sa talakayan ng JOINT RTF -RIATF zoom conference.

Naniniwala ito na mas nararapat sa kasalukuyang estado ng probinsya ang implementasyon ng GCQ. Ito rin ang paraan upang maipatindi sa mamamayan na maging maingat, maging disiplinado, iwasan ang matataong lugar dahil lubhang delikado ang mahawaan ng COVID-19 dahil ito’y nakakamatay.

Ayon sa opisyal, ang pag-isyu ng EO 29 na naglalagay sa North Cotabato sa GCQ ay hindi taliwas sa mga probisyon ng Bayanihan Heal As One Act.

Liban pa sa pagkakaroon ng karapatan ng Lokal na Pamahalaan sa kasarinlan o local autonomy, nakatuon ito sa pagbigay proteksyon sa mga mamamayan.

Pero nilinaw naman ng Gobernadora na handa siya at ang PIATF na sumunod sa desisyon ng NIATF sakaling iatas nito ang pagwalang bisa ng EO 29.

Hiniling rin niti na gawing mas malawakan ang basehan ng datus ng RIATF sa pagsumite ng mga rekomendasyon. Imbes na dalawang linggo mas nararapat na gawing itong isang buwan.

Nanindigan siyang mananatiling nasa GCQ ang probinsya habang wala pang naibabang kautusan ang NIATF.

Naglaan ng dagdag na 40.2 million pesos na pondo para sa mga programa nito kontra COVID-19 at disaster response ang provincial government ng South Cotabato.

Ito ay inaprubahan ng mga myembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMO.

Ayon kay PDRRMO OIC Rolly Aquino, 18.4 million pesos sa nasabing halaga ay gagamitin sa pagbili ng personal protective equipment, gamot, medical laboratory supplies, mechanical ventilator at iba pang equipment sa apat na mga government hospital sa lalawigan.

Ang mga ito ay ang South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal, Soccksargen General Hospital sa Surallah, Norala District Hospital at Polomolok Municipal Hospital. Habang ang mahigit 5.2 million pesos ay gagamiting pangsuporta ng provincial government sa COVID-19 testing laboratory sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center.

Ayon kay Aquino, iniliaan naman para sa mga gastusin sa isolation at quarantine facilities, lalo na sa pangangailangan ng mga COVID-19 patients ang 5.18 million pesos.

Sinabi ni Aquino na aprubado din ng PDRRMO ang dagdag na 8 million pesos para sa relief assistance ng mga mamamayan na apektado ng COVID-19 lockdowns at mga kalamidad na nanalasa sa lalawigan. Habang ang 1.5 million pesos naman ay para sa financial assistance sa mga mamamayan na naperwisyo ng mga kalamidad.

Aprubado na ng lokal na pamahalaan ng General Santos city ang paglalagay ng dagdag na COVID-19 treatment facility sa Dr. Jorge P.Royeca Hospital o DJPRH. Ipinahayag ito ni Gensan Mayor Ronnel Rivera.

Ayon kay Rivera, layon nito na matugunan ang humihinang kapasidad ng lungsod sa pagamot ng mga COVID-patient.

Sinabi ni Rivera na plano ng lokal na pamahalaan na palawakin na lamang ang COVID-19 center sa DJPRH na dalawamput limang-bed wards, labindalawang single rooms, tatlong intensive care units o ICU facilities at dialysis room.

Ipinahayag ni Rivera na maglalagay din ng dagdag na pasilidad ang lokal na pamahalaan sa DJPRH para tututok naman sa iba pang mga pangangilangan ng iba pang mga pasyente.

Kalakip dito ayon kay Rivera ang planong pagtatayo ng walong palapag na gusali, na ang inisyal phase ay sumasakop sa apat na palabag na nagkakahalaga ng P80 million.

Sinabi din ni Rivera na itutuloy na rin ng Gensan LGU ang pagpapatayo ng naantaaala na Calumpang Community Hospital sa Acharon Sports Complex sa barangay Calumoang. Layon nito ayon kay Acharon na ,maibasan ang congestion o siksikan ng mga pasyente sa city hospital.

Kapag natapos na ang apat na palabag at 75 bed-hospital ay magkakahlaga ng mahigit 120 million pesos.

Sanhi ng community transmission ng dating strain at hindi ng mga mas peligrosong variant ang pagdami ngayon ng COVID-19 infection sa region 12.

Nilinaw ito ni Department of Health o DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso. Ayon kay Gangoso lumabas sa kanilang monitoring na ang pagtaas ng COVID-19 cases sa halos lahat ng bahagi ng rehiyon ay dahil pa rin ng SARS-Cov2 strain.

Ito ay unang naireport sa Wuhan, China noong December 2019. Iginiit ni Gangoso na tumaas din ang COVID-19 cases sa Soccksargen dahil sa pagbabalewala ng maraming mga mamamayan sa miminum health protocols.

Ayon kay Gangoso ang pagsusuot ng face mask, face shield, tamang personal hygiene, disinfection at pagsunod sa physical distancing ay pinakabisang paran pa rin para pagilin ang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19.

Mahigpit na ipinagbabawal ngayon ng lokal na pamahalaan sa Surallah, South Cotabato ang mass gathering lalo na ang mga birthday party.

Paliwanag ni Surallah Municipal Health Officer Dr. Niel Crespo matapos kasing dumalo sa mga birthday party, maraming mga mamamayan sa nasabing bayan ang nahawa ng COVID-19. Dinagdg ni Crespo na ang pagsasagawa ng party ngayong may pandemya ay maaring magdulot pa ng problema sa mga myembro ng pamilya.

Nilinaw din nito na ang pagbabawal ng mass gathering sa Surallah ay aprubado ng local Inter-agency Task Force o IATF. Ayon kay Crespo kung hindi talaga maiwasan ang selebrasyon tulad ng birthday, ito ay para lamang sa mga nakatira sa isang bahay at huwang nang magimbita pa ng mga kapitbahay.

Ito ayon kay Crespo ang hinihiling nilang sakripisyo ng publiko para makatulong sa pagsugpo sa COVID-19. Ang mga lalabag sa nasabing protocol ayon kay Crespo ay maaring isumbong sa mga barangay para maaksyunan. Tumaas kasi ang COVID-19 cases sa bayan ng Surallah dahil sa community transmission.

Nakinabang sa paunang mahigit apatnaraang alagaing mga manok at apatnaput apat na bags ng feeds ng Department of Agriculture o DA 12 ang United Farmers Association of New Cebu o UFANEC sa President Roxas, North Cotabato.

Ang nasabing farmer association ay benepisyaryo ng Live-stock based Livelihood and Enterprise Development Program ng DA.

Ito ay magkatuwang naman na minomonitor at pinamamahalaan ng AVC-PMO, Barangay LGU ng New Cebu, President Roxas Municipal Agriculture Office at Alphpa Company, 72nd IB ng militar.

Layon ng proyekto na mabigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng free-range chicken production program. Ang DA ay magbibigay sa UFANEC ng kabuuang 1,200 heads ng manok, tatlong mga incubator, 294 bags ng starting feeds at nets.

Ayon naman kay UFANEC President Noli Lapaz, pinasasalamatan nito ang lahat ng mga stakeholders na naging daan para sila makakuha ng ayuda sa DA.