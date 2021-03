NDBC BIDA BALITA (Mar. 4, 2021)

HEADLINES:

1 Anti-Covid vaccines para sa BARMM, darating ngayong umaga sa Awang Airport.

2. DALAWANG COVID-19 positive sa Region 12, nasawi; 49 na mga pasyente gumaling.

3. OFWs na uuwi sa Kidapawan City, kailangan pa din sumailalim sa quarantine; local traveller, hindi na.

4. Estudyanteng nagnakaw daw ng kambing, nabaril at napatay sa Koronadal

5. Mental health sa mga kababaihan, sentro Women’s Month Celebration sa South Cotabato,

6. Taga Maguindanao, nasawi sa anti-drug operation sa Sta. Cruz, Davao del Sur.

7. Cong. Hataman, nag privilege speech sa Kongreso hinggil sa pitong Muslim na missing matapos arestuhin sa Cavite

8. Ex-ambassador to Brazil na sinibak ni P. Duterte, dudulog daw sa korte

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

LOCAL…

DARATING NGAYONG UMAGA ang anti-Covid-19 vaccines para sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao.

Sa isang pahayag, sinabi ng Ministry of Health o MOH-BARMM na ang vaccines ay darating sakay ng Philippine Air Lines Manila-Cotabato flight alas 11 ngayong umaga.

Ang mga ito ay agad na dadalhin sa storage facilities na inihanda ng BARMM.

Nauna rito, sinabi ni BARMM Health Minister Dr. Amirel Usman na ang darating na vaccines ay Sinovac at ang mga ito ay certified halal batay na rin sa pagtiyak ng DOH-central office.

Ang vaccines ay paghati-hatian naman ng ibat ibang lalawigan na sakop ng rehiyon.

Hindi pa naitakda kung kailan gagawin ang mass vaccination sa BARMM.

-0-

LOCAL…

TRUCK DRIVER NA TAGA Maguindanao, patay sa anti-drug operation sa Sta. Cruz, Davao del Sur kahapon.

Kinilala ni Sta Cruz town police chief Maj. Crisaldo Gaila ang napatay na si Lembang Nasser Alim, 46 years old at Barira, Maguindanao.

Ayon kay Gaila, bumunot ng kanyang cal. 45 pistol si Alim at pinaputukan ang undercover agent na kanyang ka-transaksyon.

Sinabi pa ni Gaila na nagduda si Alim nang makitang parang peke man ang perang ibinayad sa kanya kapalit ng shabu. Sa ospital na binawian ng buhay si Alim habang huli ang dalawa niyang kasama matapos ang transkasyon na ginawa sa gilid ng highway sa Barangay Coronon.

Kinilala ng PNP ang mga kasamahan ni Alim na sina Faisal Dimaporo Nasser, at Fahad Nasser, parehong taga Barira, Maguindanao Nakuha mula kay Alim ang 65 grams ng shabu, cal. 45 pistol, mga bala at cellphone.

-0-

LOCAL…

HINILING NI BASILAN Rep. Mujiv Hataman sa kongreso na tulungan siyang mahanap ang pitong mga Muslim na inaresto ng otoridad nang walang due process sa Bacoor Cavite.

Ayon kay Hataman, noong madaling-araw ng ika-17 ng Pebrero, kasama ang mga Pulis-Bacoor, inaresto ng National Intelligence Coordinating Agency at ng National Capital Region Police Office ang labing-isang indibiduwal sa Bacoor, Cavite.

Sa Yuxing construction site, pinadapa sila, at tinanong kung sino sa kanila ang Muslim.

Muslim ang pito sa kanila, galing pang Basilan. Ang sabi ng mga kaanak nila, 'yung iba, apat na taon nang construction worker sa Maynila.

Ayon kay Hataman, inaresto sila ng walang judicial warrant at ngayon ay hindi ma-tagpuan ng pamilya kung nasaana nakakulong o saan dinala ng mga police at kung ano ang kanilang kasalanan.

-0-

LOCAL…

HIHILINGIN NI Lanao del Sur Governor Mamintal “Bombit” Alonto-Adiong Jr. sa military engineering battalion para ituloy ang P150-million irrigation project na hindi na tinapos ng ng kontraktor at nagdudulot ng pagbaha sa limang barangay ng lalawigan.

Ang inabandonang proyekto ay stagnant water at tinitirhan na ng mga lamok na may dalang dengue sa bayan ng Ditsaan-Ramain.

Nakilala ang contractor ng proyekto na DCD, H and N, and Menjer at ipinasa sa subcontractors na Markbuilt, NASCON, and SICARIO.

Inamin ni Adiong na ang proyekto ay inabandona ng contractor dahil sa isyu ng road right of way at pagbabanta ng mga apektdong pamilya.

-0-

LOCAL…

Bilang preventive measure, kinakailangan pa rin na isailalim sa quarantine period ang mga Returning Overseas Filipino Worker o ROF na taga Kidapawan City na galing sa mga lugar o bansa may natukoy na bagong variant ng COVID-19.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni City Epidemiology Surveillance Unit Operations Chief Dra. Nerissa Paalan.

Ayon sa kanya, sa mga Locally Stranded Individual naman hindi na kailangan pang magpresenta ng Travel Authority, Medical Certificate at hindi na rin required ang mandatory quarantine maliban kung makitaan ng sintomas ng sakit.

Sa mga ROF, sasailalim sila sa swab testing pagdating sa Maynila. Sa kanilang panglimang araw kukunan ulit ng test at kung negatibo maari ng umuwi.

Sa bawat LGU na rin anya ipagpapatuloy ang 14day quarantine period at kailangan pa ring magreport sa CESU para sa recording and monitoring.

Samantala ang galing naman sa mga bansa na walang bagong COVID variant, hindi an sila kailangan pang mag quarantine maliban kung may sintomas.

Kung makitaan naman ng sintomas dapat pa ring maisolate at sasailalim sa swab testing.



-0-

LOCAL…

Naging madugo ang sana’y pagsisilbi lamang ng warrant of arrest laban sa isang drug suspect matapos na makipagbarilan sa operating team sa Barangay Banawag, Kabacan North Cotabato alas 3:00 ng madaling araw kahapon.

Nakilala ang nasawing target na si Rahib Aplal na residente rin ng nabanggit na lugar.

Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 12 at ng Local PNP dala ang warrant of arrest dahil sa kasong heinous crime.

Batay sa impormasyon ng PNP, nagpaputok anya ng armas ang suspek nang matunugan ang presensya ng operating unit na papunta sa kanilang bahay dahilan para magpaputok din ang mga pulis.

Naisugod pa sa ospital si Aplal pero ideneklara itong patay ng mga doctor.

Nakuha naman sa suspek ang mga armas, bala maging ang illegal drugs at paraphernalia.

Siya ay ikinokonsiderang high value drug personality ng PNP 12 at top priority list ng CPPO at ng Kabacan PNP.



-0-

LOCAL…

Nasa dalawampu’t pitong mga dating rebeldeng New People’s Army o NPA mula sa Brgy Luz Village, Mlang, North Cotabato ang tuluyan nang nilisan ang makakaliwang grupo at nagbalik loob sa pamahalaan kahapon kasabay ng programang ‘Grand Pulong-Pulong sa Barangay’ na pinangunahan ng LGU at militar.

Saksi ang daan-daang mga residente sa lugar kabilang ang mga dating mass base supporters at sa pamamagitan ng barangay resolution, tuluyan na ring ideneklara bilang persona non-grata ang CPP-NPA-NDF.

Ayon kay Mlang Mayor Russel Abonado, una nang ipanaabot sa kaniya ng militar na may presensya pa rin ng rebeldeng grupo sa mga barangay ng La Suerte, La Fortuna, Palma Perez at Luz Village dahilan ng pagkakaroon ng community support program o CSP, isang paraan ng mga sundalo na hikayatin ang mga nasa kaliwang grupo na magbalik loob sa gobyerno.

Kasabay rin ng aktibidad kahapon ay ang paghahatid ng basic social services sa mga residente ng lugar sa pakikipagtulungan ng LGU Mlang at ng 90th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Tema ng paglulunsad ng ‘Grand Pulong Pulong at Barangayan’ , paglaya ng barangay Luz Village sa impluwensiya ng teroristang CPP-NPA-NDF, simula ng totoong kapayapaan at pag-unlad ng pamayanan.



-0-

LOCAL…

Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak, kaibigan at mga katrabaho ni Department of Education Kidapawan City Schools Division Superintendent Omar Obas sa kanyang huling hantungan kahapon.

Si Obas ay unang nagsilbing SDS sa North Cotabato Division sa loob ng pitong taon at inilipat sa Kidapawan City Division ng halos dalawang taon.

Dumalo kahapon sa kanyang libing ang mga guro mula sa ibat-ibang paaralan, mga kalapit na kaibigan at kaanak ni Obas.

Kasabay ng isinagawang misa kamakalawa bago siya inilibing, dumalaw naman si DepEd 12 Regional Director Dr. Francis Bringas upang maipahayag ang kanyang pakikiramay at pagsaludo sa mga naiambag ni Obas sa larangan ng edukasyon lalo na ngayong panahon ng pandemya at bagong pamamaraan.

Maging ang buong NDBC na kapartner din ng DepEd sa pagpapahayag ng magandang balita at tapat na impormasyon ay nakikiramay din sa maagang pagpanaw ni SDS Omar Obas.

-0-

LOCAL…

Binawian ng buhay ang dalawang COVID-19 patients na taga North Cotabato batay sa tala ng DOH-12 kagabi.

Ang pasyente na galing sa Kabacan ay 72 years old na babae samantalang 49 anyos naman ang isa pang pasyente na galing sa Alamada, North Cotabato.

Nadagdagan naman ang bilang ng mga gumagaling sa COVID-19 deadly virus sa North Cotabato habang nadagdagan din ang mga naitatalang bagong kaso ng sakit.

Kagabi lamang apat ang bagong kaso ng sakit dalawa ang galing sa libungan habang mayroon namang tig-isa sa Antipas at Kidapawan City.

Apat din ang gumaling na mula lahat sa Kidapawan City.

Sa ngayon, nasa 747 na ang mga recovered patients sa probinsya habang na sa walongput isa ang aktibong kaso ng sakit.

Sa ngayon, mas pinalalakas pa ng local IATF ang kanilang information dissemination campaign sa kada Barangay ng probinsya hinggil sa anti COVID-19 vaccination program ng pamahalaan.



-0-