NDBC BIDA BALITA (Mar. 5, 2021)

1. 4,200 vials ng Sinovac Vaccines, dumating na sa BARMM; MOH Minister Amirel Usman kabilang sa magpapabakuna ngayong araw

2. Anti-Covid 19 vaccines para sa Soccsksargen region, darating ngayong umaga

3. Kahandaan naman sa pagdating ng COVID-19 vaccines tiniyak ng City Health Office ng Koronadal

4. Sa North Cotabato, higit sa 20,000 na mga health care workers, prayoridad na mabigyan ng bakuna laban sa COVID-19

5. Big time drug peddler huli sa Lanao del Sur, P6.8-M na halaga ng shabu nakumpiska, samantala P3.4- Million pesos na halaga ng shabu nakumpiska din ng PDEA-BARMM, 2 suspect huli

6. Aktibong COVID-19 cases sa Pilipinas 'highest sa mahigit apat na buwan'

MULING NAKAPAGTALA ng highest single day record ng mga pasyenteng gumaling na mula sa coronavirus disease sa Soccsksargen region.

Batay sa daily case bulletin ng Department of Health, pumalo na sa 5, 117 ang kabuuang bilang ng mga gumaling matapos maitala ang karagdagang 94 na recoveries.

Pinakamarami sa mga gumaling ay mula sa South Cotabato na umabot sa 65, General Santos City 10, North Cotabato at Sultan Kudarat 9, at Sarangani 1.

Ayon pa sa DOH-12 ito na ang ika-apat na araw na mas marami ang naitatalang gumaling kaysa mga naitatalang bagong kaso ng sakit.

Iniulat din ng kagawaran ang dalawampung panibagong kaso ng coronavirus infections. Dahil diyan, sumampa na sa 5,646 ang total COVID-19 cases sa rehiyon.

Labing pito sa mga bagong kaso ay mula sa General Santos City at tatlo naman sa North Cotabato.

Nasawi naman ang dalawa pang pasyente na taga North Cotabato.

Ito'y kinabibilangan ng isang 11-years old na babae na taga Antipas at isang 66-years old na lalaki na taga Kidapawan.

Dahil dito sumampa na sa 204 ang total death cases sa rehiyon.

Bumaba naman ng hanggang 323 ang aktibong kaso

SA BANGSAMORO region, limang panibagong kaso ng coronavirus infection ang naitala ng Minitry of Health.

Tig-dalawa sa mga bagong kaso ay mula sa Cotabato City at Lanao del Sur at Marawi City habang isa naman sa Maguindanao.

Dahil diyan, pumalo na sa 4, 110 ang total coronavirus disease sa BARMM.

Wala namang naitalang gumaling kung kayat nanatili sa 3,863 ang total recoveries sa rehiyon.

Nasa 92 naman ang aktibong kaso

DUMATING NA kahapon ng tanghali via Philippine Airlines sa Awang Airport Datu Odin Sinsuat, Maguindanao ang abot sa 4, 200 na vials ng Sinovac vaccines mula sa National Govenment na inilaan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Ang mga ito ay agad dinala sa storage facilities na inihanda ng BARMM Government.

Nilinaw ni MOH-BARMM Chief Dr. Amirel Usman na tanging ang mga Health Workers lamang prayoridad na mababakunahan sa phase 1 ng vaccination program.

Sinabi naman sa Radyo Bida ni Dr. Usman na kasama siya sa mabibigyan ng bakuna mamaya sa gagawing ceremonial vaccination sa Maguindanao Provincial Hospital sa Datu Hoffer, Maguindanao.

Abot sa 1,400 vials ang inilaan para sa IPHO Maguindanao, 972 sa Lanao Del Sur at Marawi City, 518 sa Tawi Tawi, 1,032 sa Sulu at 278 sa Lamitan City at Basilan Province.

Ayon pa kay Dr. Usman, ang Sinovac ay certified halal batay na rin sa pagtiyak ng DOH-Central office at ng Bansang Indonesia.

Samantala… DARATING NGAYONG UMAGA ang anti-Covid-19 vaccines para sa Soccsksargen.

Sa sandaling dumating na ang mga bakuna, ito ay dadalhin sa cold storage facility ng Regional Office sa Cotabato City para sa gagawing imbentaryo.

Sinabi ni Department of Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso, ang mga prayoridad na mababakunahan ay mga health workers mula sa 23 Covid-19 referral hospital sa rehiyon.

Kasama sa referral facilities ang private, local government-support pati na rin ang pinamamahalaan ng DOH.

Kabilang din dito ang Cotabato Regional Medical Center at ang Cotabato Sanitarium sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ayon pa kay Gangoso, sisimulan sa Sabado ang pamamahagi ng mga bakuna sa mga lalawigan at lungsod sa rehiyon.

Ang DOH-12 ay nakapagtala ng 8,705 healthcare workers sa mula sa 23 referral hospitals bilang 'eligible' para sa Sinovac inoculation.

BINARIL AT NAPATAY ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang isang pulis sa loob ng isang kainan sa San Miguel St., General Santos City alas kwatro ng hapon kanina (March 4, 2021 ).

Ang biktimang pulis ay kinilalang si Nasrudin Bansuan na nakadestino sa PRO12 partikular sa Regional Special Training Unit (RSTU) 12.

Sa imbestigasyon ng PNP, nasa loob lamang ng kainan ang biktima ng lapitan ng suspek at malapitang binaril. Dead on the spot ang biktima.

Nagsasagawa na ngayun ng malalimang imbestigasyon ang mga otoridad sa panibagong kaso ng pamamaril at pag patay sa isang pulis.

Kaliwa't kanan na ang isinasagawang pagpupulong ng Provincial Health Board upang talakayin ang Vaccine Roll Out Plan o paghahanda ng Pamahalaang Panlalawigan sa implementasyon ng malawakang pagbabakuna kontra COVID-19 sa North Cotabato.

Naipresenta ni IPHO Head Dr. Eva Rabaya ang mga paghahanda na ginagawa ng IPHO at ang magiging proseso ng aktibidad mula sa probinsya pababa sa mga LGU base sa inilabas na alituntunin ng NIATF at DOH.

Tiniyak din ng pamahalaang panlalawigan na matutukang mabuti ang implementasyon ng COVID vaccination program ng probinsya at iniutos nito ang pagbuo ng Vaccine Operation Center (VOC) upang matiyak ang mahusay na operasyon sa pagbakuna ng isang milyong (1M) Cotabateños.

Prayoridad at uunahin sa pagbabakuna ang nasa 26, 868 healthcare workers ng probinsya.



Arestado ang isang rape suspect na taga Magpet, North Cotabato sa isinagawang operasyon ng PNP sa Barangay Tambler, General Santos City alas 10:00 ng umaga.

Nakilala ang suspek na si Jerwin Man-on Cretecio.

Matagal ang pagmamanman na ginawa ng Provincial Intelligence Team North Cotabato at ng Regional Intelligence Unit 12 (RIU12) laban sa nasabing suspek na nagtatago lamang sa Gensan.

Hindi na nagawang tumakas o manlaban pa si Cretecio sa isinagawang operasyon ng PNP sa loob mismo ng kanyang kubo.

Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Judge Arvin Sadiri Balagot ng RTC Branch 17, Kidapawan City

Nakasama din ni Cretecio sa nasabing warrant ang pamangking si Oscar Man-on Borja, na una ng nahuli ng RIU12 at Magpet MPS noong February 24, 2021, sa Barangay Tempuran, Magpet.

Silang dalawa ay kabilang sa most wanted persons Regional Level at nakakulong na ngayon sa Magpet Municipal custodial facility.



Nauwi sa trahedya ang sana’y masayang pagtitipon ng pamilya matapos na malunod sa ilog ang isa sa kanilang kaanak sa Barangay Kauswagan, Magpet North Cotabato.

Naganap ang insidente alas 12:00 ng tanghali kahapon habang ala 1:30 na natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Bernice Meryl Sarino na residente ng Barangay Macebolig, Kidapawan City.

Aypn kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Mercy Foronda, dumayo lamang sa naturang ilog ang pamilyang Sarino.

Batay sa impormasyon, napansin na lamang umano ng pamilya na nawawala na ang biktima at sa halos ilang oras na pagkawala ay hindi pa rin nila matagpuan hanggang sa humingi na sila ng saklolo sa mga otoridad.

Nakapanayam naman ng Radyo BIDA si Magpet Municipal Warning and operation Chief Gideon Bose.



Matapos isinailalim sa State of Calamity ang bayan ng Tulunan sa North Cotabato dahil sa malawakang kasiraang dulot ng nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura, tiniyak ng Municipal Agriculture Office o MAO na mabibigyan ng ayuda ang mga magsasaka sa bayan.

Partikular na rito ang mga hindi nakapag-apply sa Philippine Crop Insurance Corp. o PCIC batay sa resulta ng isinagawang pagpupulong ng MAO.

Nabatid kasi na nasa kabuuang 750-thousand pesos lamang ang ilalabas na pondo ng LGU mula Quick Response Fund ngayong unang quarter ng taon.

Ayon sa MAO sa liit ng pondo pahirapan ang tanggapan na bigyang ayuda ang lahat ng mga naapektuhang mga magsasaka sa bayan.

Nabatid na abot sa higit 1, 600 na mga magsasaka sa bayan ang naapektuhan ng nasabing kalamidad.

Samantala, nagpaalala naman ang nasabing tanggapan sa mga magsasaka na kapag may nakitang panganib sa mga pananim na naka-ensure ay agad itong ipaalam sa MAO upang kaagad na ma-validate ng kanilang technician at makapagsagawa rin ng assessment ang PCIC.

Kaugnay nito, kahapon kasabay ng serbisyo caravan sa Brgy Nabundasan ng bayan, maraming mga magsasaka ang nag-apply sa PCIC para sa kanilang mga pananim na palay, mais, niyog, rubber, saging at mga alagang kambing, baboy, kalabaw, baka at kabayo.



Mas marami pa ang gumagaling sa COVID-19 kumapara sa mga naitatalang new confirmed cases sa buong probinsya ng North Cotabato.

Ikinatuwa naman ng pamahalaan ang pagbabagong ito dahil sa mas nag-iingat na ngayon ang karamihan sa mga mamamayan laban sa nasabing sakit kahit paman mas niluwagan pa ang quarantine protocols.

Kagabi lamang batay sa ulat ng DOH-12, nasa siyam ang napaulat na recovered patients kung saan sa nasabing bilang anim ang galing sa Kidapawan City.

Tatlo naman ang bagong kaso ng sakit.

Samantala, nagpalabas din ng anunsiyo ang City LGU na pinapayagan ng muli na makapasok sa loob ng mega market ang mga tricycle.

Ito ay batay sa rin sa isinagawang consultative meeting at ito’y magiging epektibo sa araw ng Sabado March 06.

Pero mahigpit pa rin ang protocols tulad ng paggamit ng CCTS card sa entry points.



