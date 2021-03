NDBC BIDA BALITA (March 12, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 SIYAM na kawani ng LGU Midsayap, Covid positive batay sa antigen test, confirmatory tests ginagawa

2. Bilang ng mga gumaling sa Covid sa Region 12, patuloy na dumarami

3. Mga suspek sa pananambang sa tatlong mga pulis sa Tupi, South Cotabato na ikinasawi ng isa sa mga biktima kilala na ng PNP

4. Ngayong fire prevention month: Tatlong bahay, nasunog sa Kabacan, North Cotabato (

5. APAT katao, nagpakilalang mga police, huli sa Cotabato City.

6. Ilang taga KidapawaN, ayaw sa isyu ng ban sa holding hands in public

7. HALOS 40 KATAO sugatan sa magkahiwalay na vehicular crash sa South Cotabato at Maguindanao

LOCAL...

NAKATAKDANG IPAGHARAP NG KASONG usurpation of authority, illegal possession of firearms at kidnapping ang apat kataong nagpakilalang silay mga police sa Cotabato City.

Sinabi ni Cotabato City police director Colonel Rommel Javier na ang apat ay sangkot sa kasong kidnapping, pagdadala ng armas at usurpation of authority nang magpakilalang silay miembro ng PNP.

Sila ay nadakip sa Barangay Balabaran.

Sa kanyang report kay PNP-BARMM Regional Director Brig. Gen. Samuel Rodriguez, kinilala ni Colonel Javier ang mga suspect na sina:

James Raymund C. Balga, 31 taong gulang, constructon worker at taga Datu Odin Sinsuat, Maguindanao;

Nasser Lauban, isag magsasaka,

Al-Andamen Ebrahim, 43 taong gulang at

Ben Dimalanas, 26 taong gulang na parehong taga Malagapas, Cotabato City.

Ayon kay Javier, pilit na pinasasakay ng mga suspect sina Datu Jen Balabaran, 22 taong gulang at Aldren Llibas, 18 taong gulang, na sumakay sa Toyota Rush vehicle sa national highway ng Barangay Balabaran.

Nang sitahin bakit pilit nilang pinasasakay ang dalawang teenagers, nagpakilala ang mga suspect na sila ay nagsagsagawa ng anti-drug operation at silay mga police officer.

Nang hingan ng police ID, wala silang maipakita kaya silay inaresto.

Nakumpiska mula sa kanila ang isang 9mm pistol na may mga bala, Toyota Rush vehicle, bullet proof vest at mobile phones.

Sila ay nakapiit na sa Police Station 3 lock-up cell habang nakatakdang sampahan ng kaso ngayong araw.

-0-

Local…

SA LOOB ng magkakasunod na apat na araw mas marami parin ang bilang ng mga pasyenteng gumaling na mula sa COVID-19 sa region 12.

Kahapon, iniulat ng DOH-12 ang 39 na pasyenteng gumaling na mula sa sakit.

Dahil diyan, sumampa na sa 5,317 ang total recovered patients sa rehiyon.

Pinakamarami sa mga gumaling na pasyente ay mula sa North Cotabato na umabot sa 13, General Santos City at South Cotabato 11 at Sultan Kudarat 4.

Nakapagtala naman ang DOH-12 ng karagdagang siyam na panibagong kaso ng sakit kung kayat sumampa na sa 5,764 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Anim sa mga bagong kaso ay mula sa General Santos City at tatlo naman sa North Cotabato.

Nasawi naman ang isang 69 years old na lalaki na taga General Santos City.

Dahil dito, pumalo na sa 211 ang Covid-19 related deaths sa rehiyon.

Nasa 234 naman ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng karagdagang anim na panibagong kaso ng COVID-19 ang Ministry of Health.

Apat sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao at dalawa naman sa Cotabato City.

Dahil diyan, pumalo na sa 4,130 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Gumaling naman ang pito pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 3,881 ang total recoveries sa rehiyon.

Nasa 93 naman ang aktibong kaso.

-0-

PANSAMANTALANG sarado hanggang araw ng Lunes ang tanggapan ng Midsayap LGU para bigyang daan ang decontamination at disinfection sa buong Municipal Compound.

Ito ay matapos magpositibo sa Covid-19 antigen test ang siyam na mga kawani ng bayan.

Sa siyam na nagpositibo sa antigen test, pito lang ang isinailalim sa RT-PCR test at hinintay na lamang nila ang resulta ng kanilang swab samples. Ayon sa social media post ng LGU Midsayap, dinala na ang mga pasyente sa Municipal Isolation facility.

Nagpapatuloy naman ang g contact tracing ng Municipal Health Office sa mga taong posibleng nakasalamuha ng mga pasyente.

Pinayuhan din ang mga pamilya ng mga pasyente na mag self-quarantine at kaagad mag report sa kinauukulan kung may naramdamang sintomas ng COVID-19.

Pinawi naman ni Midsayap Mayor Romeo Araña ang pangamba ng publiko at nangakong gagawin nila ang lahat upang hindi na kumalat pa ang kaso ng nakamamatay na sakit sa bayan.

-0-

LOCAL…

NAGPAALALA si Cotabato City pubic safety officer ret. Colonel Rolen Balquin sa publiko laban sa paglaganap ng mga extortionist at mga mapagsamantala.

Ginawa ni Balquin ang panawagan kasunod ng pagkahuli ng isang suspected extortionist na nangotong sa isang business establishments at nagpakilalang NPA commander.

Ayon kay Balquin, pinakamabisang gawin ay agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kapag may kadudadang ka-transaksyon or kapag makatanggap ng extortion demand.

Marami aniyang modus operandi ang mga masasamang elemento nitong nakalipas na ilang buwan.

VOICECLIP BALQUIN

Si Cotbato City public safety officer Ret. Lt. Colonel Rolen Balquin.

-0-

Local………………..

IHAHATID NA SA KANYANG huling hantungan ngayon si Florencio Matugas, dating chief broadcast media technician at Barangay Kagawad ng Rosary Heights 13 sa Cotabato City.

Si Matugas, mas kilala bilang chief Lintoy, ay nagsilbing chief technician ng mahabang panahon sa DXMS.

Siya ay sumakabilang buhay dahil sa sakit sa edad na 82 years old.

Siya ang kauna-unahang technican sa Cotabato City at Region 12 na kinilala ng Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas bilang outstanding radio broadcast technician noong 1981.

Si Chief Lintoy ang ultimate trouble shooter kapag may problema sa broadcast equipment ng DXMS…At kapag nag-aayos siya ng mga kagamitan, nais niyang nariyan ang lahat ng mga technician upang matuto sila paano ito ma repair.

Si iyo chief Lintoy, maraming salamat sa panahong kaloob mo sa DXMS at NDBC.

-0-

LOCAL…

MAHIGIT 20 katao ang nasaktan, kabilang ang mg abata at kababaihan matapos na maaksidente ang sinasakyang Bongo pick-up sa South Upi, Maguindanao.

Ang mga biktima ay patungo sana sa isang kasal nang mawalan ng control ang driver kayat tumagilid ang sasakyan.

Wala namang nasawi sa insidente.

-0-

local..

Kinasuhan na ng pulisya ang mga suspek sa pananampang sa tatlong mga pulis sa national highway Barangay Polunuling Tupi, South Cotabato.

Kinumpirma ito sa Radyo Bida ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason. Sinabi ni Siason na ang tatlong mga salarin ay nahaharap sa mga kasong murder at frustrated murder. Gayunpaman, tumanggi muna si Siason na isapubliko ang pagkakakilanlan ng mga ito.

Ito ay upang hindi makasagabal sa kanilang follow up operation. Pero sinabi nito na ang mga kinasuhan ay mga gun for hire at sangkot sa mga insidente ng pamamaril at carnapping sa South Cotabato at karatig lugar.

Matatandaan na ang pananambang ng mga suspek ay naging sanhi ng pagkasawi ni Police Staff Sergeant Reynante Espero. Sugatan naman ang mga kasama nito sa minamanehong kotse na sina Police Staff Sergeants Rey Jerome Silvederio at Jorex Velasco.

Ang tatlong mga biktima ay patungo sana sa PNP 12 Regional Headquartes sa Gensan mula sa Koronadal City nang tambangan ng mga suspek, na nakasakay sa Toyota Fortuner na sumusunod sa kanilaa pagsapit sa barangay Polunoling Tupi umaga noong March 5.

-0-

local

Kinasuhan ng Protected Area Management Board ng Sarangani Bay Protected Seacape o SBPS ang labindalawang mga mangingisda na naaresto nila dahil sa illegal fishing sa Malapatan, Sarangani Province.

Inaresto ang mga suspect matapos maaktuhan ng mga otoridad ang kanilang iligal na pangingisda malapit sa baybayin ng barangay Poblacion sa nasabing bayan.

Kasama ng mga pulis agad na tinungo nina Sarangani Bay Protected Seascape Protected Area Superintendent Joy Ologuin at Municipal Environment and Natural Resources Officer Joey Palma Colia ang nasabing lugar.

Ito ay matapos isumbong ng concerned citizen ang illegal fishing activities. Sinabi ni Ologuin na ang kanilang mga inaresto ay gumagamit ng tinawag nitong “Likum” isang gamit sa pangingisda na mariing ipinagbabawal.

Ayon kay Ologuin dahil walang maipakitang mga dokumento para makapagpatunay sa kanilang operasyon, kinumpiska nila ang mga illegal equipment ng grupo.

Sinabi pa ni Ologuin na nilabag ng mga suspek ang Expanded National Integrated Protected Areas System o ENIPAS Act.

Ipinababawal ng nasabing batas ang mga pamamaraan ng pangingisda na sumisira mga yamang dagat. Ipinahayag din ni Ologuin na ang agarang pagresponde ng mga concerned citizen at mga otoridad sa illegal fishing activity sa SBPS ay resulta ng pinaigting na operasyon ng Sarangani Law Enforcement Group.

Layon nito na matiyak ang pangangalaga sa protected seascape na Sarangani Bay.

-0-

local...

Katuwang na ngayon ng PNP sa pagsupo ng mga krimen sa General Santos City ang mga rider ng scooter motorcycle. Kasunod ito ng paglunsad ng Gensan PNP ng kanilang Scooter Movement Against Riding-in-Tandem o SMART Project.

Layon nito na mahikayat ang mga ordinaryong mga mamamayan na tumulong sa pagpapanatili ng katiwasayan sa lungsod. Sa katunayan ayon kay Gensan City Police Director, Police Colonel Gilberto Tuzon, pumayag nang maging multipliers nila ang 78 na mga scooter rider mula sa iba’t ibang mga grupo.

Target ng mga ito ang mga kriminal na sumasakay ng motorsiklo. Dinagdag din ni Tuzon na makatutulong din sa intelligence operation ng mga pulis sa Gensan ang motorcycle scooter riders.

Sinabi din nito na para mapadali ang pangangalap ng impormasyon bumuo din ng chat group para sa mga myembrong SMART project ang Gensan PNP.

Nanawagan din si Tuzon sa mga mamamayan na may driver’s license na kumpleto din ng mga documento at standard accessories ang kanilang mga scooter motorcycle na mag-volunteer sa kanilang SMART project.

-0-

local..

Bawal na muli sa city hall ng Koronadal ang mga non-biogradable waste tulad ng mga sando bag, plastic water bottle, disposable plastics, at polystyrene tulad ng Styrofoam.

Ito ang paalala sa publiko ni Koronadal City Environment and Natural Resources Officer Agustus Bretaña. Ipinahayag ni Bretaña na maging ang mga food caterer at canteen sa city hall ay hindi rin maaring gumamit ng mga sisidlan ng pagkain na hindi nabubulok.

Ito ay bilang pagpapatupad naman sa Revised Comprehesive Waste Management Code ng Koronadal. Matatandaan na dahil sa kakulangan ng mga eco at recyclable bags sa kasagsagan ng pandemya, sinuspende muna ng environment office ng Koronadal ang pagpapatupad sa nasabing ordinansa.

Ayon pa kay Bretaña bagama’t unti unti nang bumabalik sa normal ang ang mga aktibidad sa Koronadal, kontrolado pa rin ang dami ng mga basura sa lungsod.

Nanawagan din si Bretaña sa mga barangay na para mabawasan ang mga basurang itinatapon sa sanitary landfill ng Koronadal gamitin ang kanilang material recovery facility.

-0-

local...

Driver patay nang sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang truck sa Tboli, South Cotabato

Kinilala ng Tboli PNP na pinamumunuan ni Police Major Irish Hezron Parangan ang biktima na si Paing Aminola nasa hustong gulang at nakatira sa Barangay Lamslome, T’boli, South Cotabato.

Lumabas sa pagsisiyasat ng mga pulis na naka-head on collision ng motorsiklo na minameneho ni Aminola ang kasalubong na Forward Truck.

Ito ay pagsapit sa palikung bahagi ng provincial road sa kanilang barangay. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok nito sa truck ang biktimang si Aminola ay nagtamo ng matinding mga sugat. Siya ay dead on arrival sa isang pribadong ospital sa Tboli.

Ang truck at driver nitong si Ronald Aquilino, 50 years old ng Norala, South Cotabato ay ikinustodya ng Tboli PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

-0-

local..

Mahigit 20 sugatan sa karambola ng apat na mga sasaskyan sa Tupi South Cotabato

Naganap ang vehicular crash pasado alas tres ng kahapon sa national highway barangay Crossing Rubber Tupi, South Cotabato. Ang insidente ay ikinsugat naman ng mahigit dalawampu katao.

Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Doane Aquino. Ayon kay Aquino na isa sa mga unang nakaresponde sa insidente ang mga sugatan ay agad namang dinala sa Roel Senador Memorial Hospital sa Tupi.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad na bigla umanong nag-preno ang driver ng jeep na sangkot sa vehicular crash.

Pero dahil sa dulas ng daan kasunod ng malakas na ulan maaring nawalan ng kontrol ang driver nito kaya pumuhit sa kabilang lane ng highway at mabangga ang kasalubong na delivery van na minamaneho ni Lino Paner.

Nadamay din sa insidente kahit na nasa outer lane na ng highway ang isang kotse at motorsiklo. Pero ang karamihan sa mga sugatan ay mga pasahero ng Jeep na pawang mga trabahante ng Dole Philippines na noon ay pauwi na umano sa trabaho.

Sugatan din ang driver ng motorsiklo na kasama sa mga dinala sa ospital Nakaligtas naman sa insidente ang driver ng truck na si Paner at dalawang pahinante nito pati na ang driver ng nadamay na puting kotse. Habang ang driver naman ng Jeep ay tumakas matapos ang insidente.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Tupi PNP sa naganap na vehicular crash.

-0-

local...

Nanawagan ang Department of Natural Resources o DENR sa lahat ng mga trekkers na maging responsable at huwag basta na lamang iwan ang basura.

Ito’y makaraang makalikom ng abot sa 199kilos ng non-biodegrable na mga basura galing sa Mandangan-Kidapawan, Bongolanon-Magpet Trails, Lake Venado Campsite at Mt. Apo Summit.

Nabatid na sarado pa rin sa publiko ang Kidapawan – Magpet trail dahil na rin sa epektong hatid ng nagdaang lindol.

Pinaniniwalaang galing sa mga unauthorized climbers ang basura kung saan pinakarami dito ang bote ng nakalalasing na inumin kung saan ipinagbabawal sa protected area base sa trekking policy.

Sinabi ni Mt. Apo Natural Park Protected Area management office superintendent Shirley Uy, posibleng mula sa Davao City at Davao Del Sur trekkers ang mga basura lalo na ang pagdagsa noong holiday season.

Nabatid na nagtulong-tulong ang DENR, Tourism at ang Environment and Natural Resources Office ng Magpet at Kidapawan City maging mga volunteers sa isinagawang simultaneous clean up drive sa Mount Apo. Halos buwan-buwan din ang anyang umaakyat ang grupo upang mamonitor ang lahat ng mga umaakyat lalo na ang mga basura at naiulat na vandalism activity.

Sa ngayon, nakatakdang magsagawa ng pagtitipon ang MANP Cotabato at Davao Region para sa revised unified policy para sa lahat ng mga aakyat. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Tinupok ng apoy ang tatlong mga bahay na gawa sa light materials sa Plang Village, USM Compound, Kabacan, Cotabato.

Ayon kay Kabacan Fire Officer 1 Euenggell Tan, naganap ang sunog alas 12:30 ng madaling kahapon. Sinabi ni Tan, nagsimula anya ang apoy sa bahay na pagmamay-ari ni Elvira Bantiding Campos at mabilis na kumalat sa dalawang katabing bahay na magkakamag-anak lamang.

Tinatayang faulty electrical wiring ang sanhi ng pagkasunog kung saan nagsimula sa bahay ng senior citizen na si Elvira. Ayon kay Tan isa ang nasaktan sa insindente matapos na malapnos pero nasa maayos naman ang kondisyon.

Kaugnay nito, nagpaalala naman ang BFP sa publiko everyday ay dapat fire prevention at hindi lamang ngayong buwan.

Dapat ring na mag-ingat dahil ang buwan ng marso ay mainit na panahon. VC- FO1 EUENGGEL Si Kabacan BFP Fire Officer 1 Euenggell Tan.

-0-

local..

Dahil sa patuloy pa rin ang paglobo ng bilang o mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, nagpalabas ng kautusan ang Philippine National Police hinggil sa pagsita ng mga nagpapakita Public Display of Affection o PDA.

Kabilang sa nasabing direktiba ng PNP ang pagbawal sa pagyakap, holding hands at paghalik sa mga pampublikong lugar. Hindi lamang ito sa mga mag-asawa at magjowa kundi kabilang na rito ang magkakamag-anak o kaibigan.

Tinawag na “OA” ni Jeremy ang kautusan ng PNP at anya mas tutukan pa dapat ng mga pulis ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Pabor naman si Aling Meling sa pagababawal ng PDA dahil dapat pa rin daw na anyang sumunod sa minimum health standards.

Bakit pa magsusuot ng facemask, faceshield at pag obserba ng physical distancing kung di naman nasusunod ang health protocols.

Samantala, ayon naman kay PNP Provincial Director Police Colonel Henry Villar na ang Public Display of Affection ay malinaw na paglabas sa pulisya ng DOH at ipinalabas ng IATF.

-0-

local...

Patay na nang matagpuan ang isang babae matapos na pagsasaksakin ng di pa nakikilalang suspect sa National Highway ng Barangay Kayaga, North Cotabato alas 10:45 ng umaga kahapon.

Sa inisyal na ulat ng PNP, nakilala ang biktima na si Flor Igpo, 45 anyos, may asawa, Overseas Filipino Worker at nakatira sa Sitio Dunguan Barangay Ugalingan, Carmen North Cotabato.

Lumabas din sa imbestigasyon ng PNP, nagtamo ng sugat sa pananaksak ang babaeng biktima sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan dahilan ng kanyang agarang kamatayan.

Narekober din sa crime scene ang kutsilyo na ginamit sa pananaksak at pagpatay sa biktima.

Bukod pa dito ang isang unit ng cellphone, eyeglasses at pares ng tsinelas. Ayon sa imbestigador, posibleng itinapon lamang ang bangkay ng biktima sa naturang lugar.

Sa ngayon, hindi pa batid ng PNP kung ano ang motibo ng mga suspek sa pananaksak at pagpatay sa biktima.

-0-

Dalawa lamang sa kabuuang 137 medical frontliners sa Kidapawan City na naturukan ng CoronaVac vaccine ang nakitaan ng minor side effects sa isinagawang vaccination roll-out ng city government na sinimulan nitong Lunes.

Ang dalawa ay nakaranas ng minor side-effects kung saan biglang tumaas ang kanilang mga blood pressure pero agad namang itong natugunan ng post-vaccination team.

Pero nabatid na lahat ng nabukanahan ay balik trabaho na kaagad sa city hospital at walang ni isa sa mga ito ang nakaranas ng matinding adverse events following immunization. Nabatid na ang roll-out ay tumagal lamang ng tatlong araw na isinagawa ng city government sa Notre Dame of Kidapawan College (NDKC).

Karamihan naman aniya sa mga naturukan sa first dose ay mas tumaas ang kumpiyansa lalo’t ang mga nabanggit ang nakatalaga sa city hospital, siyang main COVID-19 Isolation Facility ng lungsod.

Samantala, sakaling dumating na ang bakuna na magmumula sa national government para sa iba pang mga frontliners sa lungsod, isusunod na agad dito ang mga guro, market vendors, tricycle at “habal-habal” drivers, media at iba pang eligible groups batay na rin sa Local Vaccination Roll Out Program ng city government.