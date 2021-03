NDBC BIDA BALITA (March 13, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 LIVE 81 mm mortar, ibinenta sa junk shop sa Mlang, North Cotabato, ngayono hawak na ng PNP

2. TAGA LIBUNGAN, North Cotabato, sumakabilang buhay dahil sa Covid-19

3. Presyo ng gulay sa Kidapawan tumataas kasi vendors mula sa ibang bayan mismo ang kumuha sa mga supplier sa bukid

4. Prevent crime, solve crime, utos ni South Cotabato police director Col. Siason sa mga town police chief

5. Bulok creek sa Koronadal, gagawing tourist attraction ng LGU

6. Bilang ng sunog sa South Cotabato, bumaba ngayong 2021 ayon sa BFP

7. MISIS ng drug suspect, huli sa anti-drug operation ng PDEA-BARMM, mister na wanted, nakatakas

8. POLICE na nasugatan sa anti-drug operation sa Kidapawan 3 taon na ang lumipas, pumanaw na

Local…

Nasa pangangala na ngayon ng explosive ordnance division ng North Cotabato Police ang bala ng 81MM mortar na itinurn-over ng isang vendor sa M’lang PNP.

Sinabi ni M’lang PNP Chief, Police Lt Col. Realan Mamon na naibenta ito mula sa Barangay New Antique at nang idiniretso sa isang junkshop ay dito na nakita na bala pala ito ng 81MM Mortar.

Sinabi ni Mamon na pwede pang sumabog ang mortar kung ito ay aksidenteng mapukpok o kayay mahulog sa matigas na sahig o semento.

Hindi na maalala ng junk shop operator kung saan barangay niya nabili ang mortar.

Tinatayang mahigit 20 years nang tinatago ang mortar at walang palatandaan na ito ay ibinaon sa lupa.

Local…

BINAGO NI COTABATO CITY MAYOR CYNTHIA GUIANI Sayadi ang polisiya hinggil sa NO MOVEMENT SUNDAY sa lungsod.

Simula bukas March 14, maari nang lumabas ng mga tahanan, magtungo sa palengke, magsimba at magbukas ng mga tindahan ang taga lungsod. Ito ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.

Mula alas dose ng tanghali hanggang alas dose ng hating gabi naman ay ipatutupad uli ang NO MOVEMENT policy.

Nakapaloob ito sa Exec Order No. 392 hinggil sa gradual lifting ng No movement Sunday.

Ginawa ito bilang paghahanda ng mga mamamayang Katoliko sa Semana Santa at ng mga Muslim para sa nalalapit na Ramadan.

Hiling lang ni Mayor Sayadi sa lahat na panatilihin ang paggamit ng face masks, face shields at physical distancing.

LOCAL…

ISANG TAGA LIBUNGAN, North Cotabato ang nasawi dahil sa Covid-19 sa Region 12 kahapon.

Ang biktima ay isang 67 years old na lalaki. Siya ang ika-212 na nasawi dahil sa virus.

Kahapon din, iniulat ng DOH Soccsksargen region na umaabot sa 33 pasyente ang gumaling habang may 12 lang ang bagong kaso ng Covid 19 infections.

Sa 33 mga gumaling, 14 ang taga Gen. Santos City, 13 sa Koronadal City, tatlo s Libungan, North Cotabato, dalawa sa Tboli at isa sa Sto Nino, South Cotabato.

Local…

SA BANGSAMORO REGION, dalawang bagong kaso ang naitala ng Ministry of Health.

Isa ay mula Cotabato City at ang isa naman ay mula Basilan at Lamitan City.

Tatlo naman ang iniulat na gumaling.

Sa ngayon, abot na sa 4,132 ang total cases sa BARMM at 92 rito ay active cases.

Ang total number ng mga gumaling ay abot sa 3,884 at 156 ang Covid related deaths.

LOCAL…

Negosyante kritikal sa Cotabato City matapos na pagbabarilin ng di nakilalang suspek.

Malubha ng isugod sa pagamutan ang biktima matapos pagbabarilin alas otso ng umaga sa SK Pendatun Street corner Dona Blanco, Barangay Poblacion 4, Cotabato City.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng PNP, habang nagbabantay ng kanyang tindahan ang 68 taong gulang na biktima na na si Hadji Karim.

Siya ay tinamaan sa dibdib at katawan at ngayon ay nasa maselang kalagayan sa Cotabato Regional and Medical Center.

Narecover ng mga police ang empty shell ng cal. 45 pisotl sa crime scene.

LOCAL…

NAKATAKDANG IPAGHARAP NG KASO ng Phil. Drug Enforcmeent Agency o PDEA sa Bangsamoro region ang isang ginang na naaresto sa anti-drug operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kinilala ng PDEA-BARMM ang naarestong ginang na si Pahima Patah, may-bahay ng suspected big time drug peddler Kamedon Patah.

Hindi siya ang target kundi ang kanyang mister na nakatakas sa operation. Pero, nakuha sa kanyang bahay ang ilang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng P170,000 at shabu paraphernalia.

ANG PANAWAGAN NA PALAWIGIN ANG transition period ng BARMM ay umabot na sa Maynila.

Kahapon, isinagawa ng Bangsamoro People’s Coalition agn rally sa harap ng Mendiola Peace Arch in Manila at hinilling sa national government na palawigin pa ng tatlong taon ang transition period.

Ito ay upang matiyak ang normalization process, ayon sa grupo.

local..

Hindi na nakapalag pa ang drug suspect matapos maaresto ng mga pulis sa isinagawang search warrant operation sa Sitio Patindigin, Barangay Pantar Banisilan, North Cotabato alas 5:30 ng umaga kahapon.

Ang suspek ay nakilalang si Tanny Taup Alyas Tidong, 40 anyos, isang magsasaka na nakatira din sa nabanggit na lugar at itinuturing na high value target personality.

Sa paggalughog ng mga pulis sa bahay ng suspect, nakumpiska ang 1 medium at 13 small heat sealed sachets ng iligal na droga na tinatayang aabot sa 102,000 pesos.

Bukod sa mga illegal drugs, nakumpiska din ang isang unit ng caliber 45 pistol, isang magazine na may lamang anim na mga bala.

Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga pulis ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

locl..

Sa ospital na binawian ng buhay ang isang lalaki matapos na pagbabarilin ng di pa kilalang suspect sa Sitio Maligaya, Barangay Balindog Kidapawan City alas 2:30 ng hapon kahapon.

Kinilala ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Rammel Hojilla ang biktima na si Joel Cabarillos na residente ng nabanggit ng lugar. Bago ito binaril kahapon ng hapon, dumulog pa ito sa himpilan ng Radyo BIDA kahapon ng umaga at ipinawagan ang nawawala nitong 14 years old na anak na babae.

Batay naman sa impormasyon, nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development Office ang kanyang menor de edad na anak. Ayon sa ulat, sa ulo ang tama ng biktima at agad naman itong dinala sa pagamutan pero kalauna’y binawian din ito ng buhay.

Sa ngayon, patuloy pa ang isinagawang imbestigasyon ng mga pulis kung ano ang motibo at sino ang mga suspect na responsable sa pamamaril sa biktima.

local...

Matapos ang higit tatlong taong pakikipaglaban sa buhay sa opsital, binawian ng buhay ang isang miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT ng PNP na una ng naiulat na sugatan matapos na rumesponde sa isinagawang operasyon noong Enero ng taong 2018.

Tuluyan ng sumakabilang buhay ang pulis na si Senior Police Office 1 Eric John "Dado" Yamuta. Ito ang kinumpirma mismo ng pamilya ni Yamuta.

Nabatid na pinagbabaril ng drug suspect ang PNP member habang minamaneho nito ang kanyang motorsiklo na rumesponde lamang noon sa operasyon sa Marasigan Building, Kidapawan City.

Sa ulo noon tinamaan si Yamuta at higit sa tatlong taon ding nakaratay at lumaban sa ospital pero nitong huwebes binawian ito ng buhay. Sa impormasyon na ipinaabot ng kanyang pamilya, ang mga labi nito ay nakaburol sa kanilang tahanan sa Kanapia Subdivision, Kidapawan City.

Sampung mga miyembro ng Politico-Military Structure na itinatag ng New People’s Army sa Brgy La Fortuna, ang nanumpa ng ‘pagsalikway sa CPP-NPA-NDF’ sa M’lang, Cotabato kahapon.

Saksi rin ang libu-libong mga mamamayan ng barangay sa pormal na pagdedeklarang persona non grata sa kung saan sinunog ang bandila ng nasabing teroristang grupo bilang matibay na simbolo ng kanilang pagtalikod sa kilusan.

Ayon kay Brgy Luz Village Chairman Eddie Perez, ang sampung mga sumuko ay sila umanong may malaking papel sa kilusan mula pa noong dekada 80.

Maliban sa mga ito, sabay ring nanumpa kahapon ang lahat ng mga residenteng tinaguriang mass base supporters ng teroristang grupo.

Nabatid na maliban sa Brgy La Fortuna, una na ring nagdeklaa ng persona non grata laban sa NPA ang Brgy Luz Village sa nabanggit na bayan. Kasabay rin ng aktibidad kahapon ay ang paghahatid ng basic social services sa mga residente ng lugar sa pakikipagtulungan ng LGU Mlang at ng 90th Infantry Battalion ng Philippine Army.

ABOT SA 2,800 public utility vehicle drivers sa buong Region 10 o Northern Mindanao ang nakatanggap ng cash subsidy mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region-10.

Sinabi ni LTFRB-10 Director Aminoden Guro na ang cash subsidy ay tulong ng pamahalaan sa mga driver na labis na naapektuhan ng pandemya dahil tigil pasada sila sa mahabang panahon.

SA TAWI—TAWI, nakatanggap na din ng anti-Covid vaccines ang mga frontliner ng nagturang lalawigan matapos dumating kahapon ang supply mula sa Zambonga City.

Ang mga vaccine na binubyo ng 101 doses ng Astrazeneca at 1,212 doses ng Sincovac ay dinala ng Air Force Fokker plane sa bayan ng Bongao.

SA GINGOOG CITY, umapela ang isang 77 years old na government doctor sa publiko na magpabakuna laban sa Covid 19 upang maiwasan ang malubhang problema sa kalusugan o kamatayan.

Kahapon, si Dr. Alfredo B. Calingin, Outpatient Department head ng Misamis Oriental Provincial Hospital ang kauna-unahang tumanggao ng AstraZeneca Covid-19 vaccine.

Ginawa niya ang paawagan matapos na siya ay maturukan.

SA ZAMBOANGA DEL NORTE, nakumpiska ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources at ng mga police agn illegally cut lumber sa bayan ng Gutalac.

Sinabi ni DENR regional information officer Rosevirico Tan na walang nahuling may-ari ng mga forest product dahil inabandona ang mga ito sa gilid ng highway.

SA DAVAO CITY, nahukay ng mga police ang mga bangkay ng tatlong kalalakihan na biktima ng pagpatay ng mga rebeldeng NPA sa Paquibato district.

Sa isang pahayag, sinabi ni 1003rd Infantry Brigade commander Brigadier General Nolasco Mempin na nakilala ang mga biktima na sina Dandy Rivera, Ariel Peletos at Adelio Ramirez.

Fire incidents sa South Cotabato bumaba raw ngayong 2021 ayon sa BFP Nakapagtala ng labinwalong fire incidents ang Bureau of Fire Protection o BFP South Cotabato mula Enero hanggang ngayong Marso.

Mas mababa ito sa tatlumput walo na kanilang naitala sa lalawigan sa kaparehong panahon noong nakaraaang taon.

Ipinahayag ito ni BFP South Cotabato Admin Chief Senior Fire Officer 1, Elias Guiomola. Paliwanag ni Guiomola kapag nanatili sa kanilang mga bahay ang publiko tulad ng kanilang ginagawa ngayong ma pandemya mas malaki ang peligro sa sunog.

Pero sa kabila nito halos kalahati ang ibinaba ng fire incidents sa lalawigan. Naniniwala naman si Guiomola na ito ay dahil mas marami nang mga mamamayan ngayon ang nag-iingat at may alam para makaiwas sa sunog.

Kinumpirma din ni Guiomola na sa buong 2020 ang BFP ay nakapagtala ng 115 insidente ng sunog sa South Cotabato. Tumupok naman ito sa mahigit 51 million pesos na halaga ng mga ari-arian.

Pinakamarami sa mga ito ayon kay Guimola ang structural fire o mga bahay na nasunog na umabot sa mahigit 25 million pesos ang danyos.

Kaya nananawagan so Guiomola sa publiko na para makaiwas sa sunog tiyaking natanggal sa mga outlet ng kuryente ang mga appliances bago umalis ng bahay. Mas madalas pa ayon kay Guiomola mas maraming sunog ang nagaganap sa mga pinakamainit na mga buwan ng Marso at Abril.

local..

Tuloy pa rin ang Balik Probinsya Program ng South Cotabato para sa mga returning residents ng lalawigan na apektado ng COVID-19 pandemic.

Tiniyak ito ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office OIC Rolly Doanne Aquino. Gayunpaman ayon kay Aquino ang tanging may pahintulot lamang ngayon na sumundo sa uuwing mga mamamayan sa General Santos City Airport ay ang mga Authorized Persons Outside Residence o APOR ng PDRRMO.

Ang gagawin lamang ng mga munisipyo ayon kay Aquino ay mag-request sa kanila sa mga ipasusundong mga mamamayan. Layon nito ayon kay Aquino na maiwasan ang congestion sa Airport.

Dinagdag ni Aquino na ang PDRRMO ay gagamit pa rin ng bus para sa mga returning residents na susunduin ng kani-kanilang mga LGU sa decontamination point na South Cotabato Sports Complex sa Koronadal City. Ito lamang ayon kay Aquino ang paraan para mapigilan o mapabagal man lang ang pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan.

local...

Umaasa si Koronadal City Environment and Natural Resources Officer Agustus Bretaña na magiging bahagi na rin ng tourism activity sa lungsod ang B’lok Creek.

Ito ang ipinahayag ni Bretaña sa pagpapasinaya kahapon ng lokal na pamahalaan sa B’lok Creek Waterfront Development. Pinangunahan ito ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Layon nito ayon kay Bretaña na mapaganda ang kahabaan ng pampang ng nasabing sapa na dumadaloy mismo sa sentro ng lungsod. Ayon kay Bretaña ang unang bugso ng magpapatupad ng proyekto ay sinimulan ng LGU sa bahagi ng B’lok creek na malapit sa welcome Rotunda na mas kilalang roundball.

Habang tututukan naman sa second phase ng proyekto ang pagpapaganda sa bahagi ng sapa na nasa Zulueta Street. Sinabi ni Bretaña na ang nasabing proyekto ay pinaglaanan ng lokal na pamahalaan ng mahigit 4.5 million pesos.

Ang 500 thousand pesos sa nasabing halaga ay para sa demolisyon ng mga iligal na struktura sa B’lok Creek, P3 million sa rehibilitasyon at P1 million naman sa reconstruction.

Bilang counterpart ayon kay Bretaña maglalagay din ng riprap at drainage system ang Department of Public Works and Highways o DPWH para maibsan ang mga pagbaha.

Ayon kay Bretaña bahagi din ng proyekto ang malawakang tree planting activity sa upland areas ng Koronadal kung saan magiging katuwang ng LGU sa pagtatanim ng mga puno ang limampung mga pamilya.

local..

Pigilan at resolbahin ang mga krimen sa kanilang mga area of responsibility.

Ito ngayon ang hamon sa mga Chief of Police sa lalawigan ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason.

Kasunod ito ng serye ng mga krimen lalong lalo na ng pamamaril sa iba’t ibang lugar sa South Cotabato. Pinakamalala sa mga ito ang pananambang sa tatlong mga pulis sa national highway Barangay Polonuling sa bayan ng Tupi na ikinasawi ng isang biktima at ikinasugat ng dalawa nitong mga kasama.

Binigyan diin ni Siason na kung hindi man mapigilan ang isang krimen, dapat itong maimbestigahan at maresolba agad ng PNP para na rin makasuhan at maaresto ang mga suspek.

Sinabi ni Siason na hindi gusto ng PNP na maapektuhan ng nasabing mga insidente ang peace and order situation sa South Cotabato.

Dinagdag din ni Siason na bilang pagpapaigting ng paglaban ng pulisiya sa mga krimen, isinasailalim din ngayon ng PNP South Cotabato sa re-evaluation ang kanilang anti-crime strategy. Layon nito na malaman kung mga ito ay epektibo o kung kailangan nang baguhin.

local...

Tulong pinansiyal ibinigay ng DSWD sa mahigit 300 mga mamamayan sa Gensan na nawalan ng kabuhayan dahil sa COVID-19

Makapagsisimula na ng bagong kabuhayan ang 323 na mga mamamayan na apektado ng COVID-19 pandemic sa General Santos City. Ang mga ito kasi ay nabigyan ng tig 15,000 pesos na puhunanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ang mga nabigyan ng financial assistance ay pawang mga benebisyaryo ng component ng Social Amelioration Program o SAP ng nasabing ahensya na Livelihood Assistant Grant o LAG.

Nanguna sa pamimigay ng seed capital sa mga benepisyaryo si Gensan First Lady Jane Rivera na kumatawan kay Mayor Ronnel Rivera.

Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Rivera ang mga nabigyan ng puhunan na gamitin sa tama ang tulong na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan.

Ang mga tumanggap ng LAG ay mga mamamayan na nawalan ng kabuhayan dahil sa ipinatupad noon na COVID-19 community lockdown ng lokal na pamahalaan.