NDBC BIDA BALITA (March 13, 2023)

1 KALAHATING MILYONG PISONG PABUYA, ibibigay ni Mayor Matabalao kapag kusang sumuko ang pumatay sa kanyang staff; P300,000 naman sa makapagbigay ng impormasyon hinggil sa gunman

2 POLICE SA MIDSAYAP, patuloy sa paghahanap sa daalwang suspect na nagpagamit ng shabu sa isang dalagita, kinunan ng video at na-upload sa Facebook.

3 Higit sa P700,000 na ari-arian naabo sa unang sunog sa Koronadal ngayong Fire Prevention Month

4 Veterinary office nananawagan sa mga mamamayan ng South Cotabato na maging responsableng pet owners

5 TATLONG armadong kalalakihan, patay sa warrant implementation sa Pikit, North Cotabato matapos manlaban sa mga police

6 TAGA North Cotabato, nasawi dahil sa COVID 19 complications

7 SA KIDAPAWAN, LALAKING umawat lang sa away ng dalawang lasing, nasaksak at napatay

8 OPERASYON NG STL sa Cotabato City, pinatigil ng mayor

KALAHATING MILYONG PISONG PABUYA, inalok ni Cotabato City Mayor Matabalao sa bumaril sa city hall employee na si Popeye Malagiok kapag siya ay kusang sumuko.

Nag-alok din ang mayor ng halaga para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakilanlan at ikadarakip ng suspect.

P300,000 na reward money na matatanggap ng sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa kung sino ang bumaril at pumatay kay Faizal Popeye Malagiok.

Alok yan ni Mayor Matabalao para madaling mabigyan ng hustisya si Popeye at makulong ang may gawa nito o makilala at makasuhan ang mastermind.

Ginawa niya ang pag-anunsyo ng reward money sa kanyang Facebook post kahapon.

Si Malagiok ay binaril ng anim na beses sa ulo sa SPDA Village, Barangay Semba, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte nitong huwebes ng gabi.

Ayon sa alkalde, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Popeye. Wala rin siyang alam na may masamang record ang biktima para brutal na patayin.

Bukod sa 300,000 na reward money, magbibigay din ang alkalde ng kalahating milyon kung sakaling susuko ang suspek. Ibibigay rin nito ang nasabing halaga kung isusuko naman ng kanyang pamilya ang suspek.

Nanawagan din ang alkalde sa Datu Odin Sinsuat PNP na paigtingin at palaliman pa ang imbestigasyon sa krimen. Humingi rin ng tulong sa NBI at iba pang intelligence group ang alkalde para matukoy at mapanagot ang suspek.

Ang pahayag ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao

Nagkalat din ngayon sa Cotabato City ang mga tarpaulin na may nakasulat na panawagan at hustisya sa sinapit ni Malagiok.

UPOS ng sigarilyo, dahilan ng nasunog na bahay kasama ang nasawing may-ari at kapilya sa Kidapawan City nitong weekend

Nagsasagawa pa ng mas malalimang imbestigasyon ang Bureau of Fire Protection sa Kidapawan City sa malaking sunog na naganap sa lungsod.

Sinabi ni Kidapawan Fire Marshal Chief Inspector Marleap Nabor, dalawang magkahiwalay kasi na sunog ang nangyari nitong biyernes ng gabi at madaling araw ng sabado bagama't mas pina-igting pa ang pagbibigay ng impormasyon para makaiwas sa insidenteng ito ngayo Fire Prevention Month.

Matatandaang hindi na makilala pa ang bangkay ng 55-anyos na si Roel Binoya matapos kasamang matupok ng apoy sa loob ng kanyang bahay.

Upos ng sigarilyo na ginamit rin ng biktima at ng kanyang kaibigan na masayang nag-iinuman gabi bago nangyari ang sunog.

Unang nakita ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay na gawa sa light materials at mabuti na lamang napansin ng borders sa baba at agad silang naka-alis.

Isa pang sunog ang dahilan naman ang naiwang kandila dahil napag-alamang naputulan sila ng kuryente.

Sabi ni Nabor, tuwing Fire prevention Month inaasahan na anya na maraming naitalang sunog dahil na rin sa mainit na panahon.

HIGIT sa P700,000 na ari-arian naabo sa unang sunog sa Koronadal ngayong Fire Prevention Month

Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng sunog na tumupok sa dalawang mga bahay sa Barangay Magsaysay, Koronadal noong byernes ng tanghali.

Pero ayon kay BFP Koronadal Investigator Fire Officer 3 Christian Dumagan, lumabas sa kanilang initial estimate na ang sunog ay tumupok sa mahigit P718,000 na halaga ng mga ari-arian.

Ayon kay Dumagan maari pa itong madagdagan depende sa affidavit of fire loss sa damage sa sunog ng mayari.

Ipinahayag ni Dumagan na ang magkakatabing bahay na nasunog na gawa sa concrete at light materials ay nasa iisang compound na pagaari ni Rodolfo Almeron.

Dagdag pa ni Dumagan nagdeklara ng fire out ang mga bombero tatlumpung minuto makalipas nila itong respondehan.

OCTUPOS connection at paggamit ng dekalidad na electrical wires, pinaalala at pina-iiwas sa mga mamamayan kasunod ng naitalang pagkasunog sa Antipas, North Cotabato

"Maglaan ng budget para sa electrical connection sa bahay para sa kaligtasan ng bawat isa".

Yang ang ipinaalala ni Bureau of Fire Protection OIC Fire Marshal Officer 3 J Edward Alparaque sa lahat ng mga mamamayan sa bayan ng Antipas matapos na ring maitala ang malaking sunog na tumupok sa sampung mga bahay at isang tindahan sa mismong fire prevention Month.

Lumalabas kasi sa inisyal na imbestigasyon ng BFP na faulty electrical wiring ang dahilan ng apoy na tumupok sa maraming mga ari-arian at maraming pamilya ang apektado.

Dahil sa insidenteng ito, ipinaalala ni Alparaque ang kahalagahan ng pag hire ng expert ng pagkabit ng kuryente kung nagpapagawa ng bahay upang masigurong ligtas ang bawat miyembro ng pamilya.

Dapat din anyang ipagbawal ang octopus wiring at maging pagbili ng mga dekalidad o substandard electrical wirings o appliance.

Mura nga pero nakakatiyak ba na ligtas itong gamitin, dagdag pa niya.

TIGIL MUNA ANG OPERATION NG STL o Small Town Lottery Operations sa Cotabato City simula ngayong araw.

Ginawa ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang pahayag sa kanyang FB post kagabi.

Inirekomenda kasi ni Cotabato City PNP Director Col. Querubin Manalang Jr ang suspension habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng PNP sa pagpatay sa isang STL agent sa Barangay RH-10 Cotabato City nitong nakaraang buwan.

Ayon kay Matabalao, nakatanggap aniya ng banta at pananakot ang legal operators ng STL sa lungsod mula sa ilang grupo.

Dagdag pa nito, may mga dapat lang munang ayusin bago ang muling pagbabalik ng STL operations sa lungsod.

PNP South Cotabato provincial director may paalala sa mga pulis para sa pagpapanatili ng katiwasayan at kaayusan sa lalawigan

Dedikasyon at commitment sa trabaho.

Ito ang hiling ng bagong South Cotabato PNP Provincial Director na si Pol. Col. Cedrick Earl Tamayo sa kanilang mga police personnel.

Layon nito ayon kay Tamayo na mapanatili ang katiwasayan sa lalawigan.

Ipinunto pa nito na kung may dedikasyon at commitment makukuha ng PNP ang respeto ng mga mamamayan.

Sinabi din nito na may nakalatag nang mga programa at istratehiya ang PNP para labanan ang mga krimen.

Pero may mga pagkakataon na dahil sa dami ng kanilang mga trabaho nalilimutan din aniya ng mga pulis ang mga katangian na dapat nilang ipakita sa publiko.

Ipinaalala rin ni Tamayo sa kanilang mga pulis na lahat ng mga taong dumudulog at humihingi ng tulong sa mga police stations ay may problema na dapat nilang tugunan.

DALAWANG lalaki na may dalang baril at IED, patay matapos makipagbarilan sa mga sundalo sa Army checkpoint sa Maguindanao del Sur nitong weekends.

PATAY ON THE SPOT sina Manan Ulama Udza, 27 years old, at Riyad Salim Mandaya, 18 matapos makipagbarilan sa tropa ng pamahalaan sa Barangay Elian, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong sabado ng tanghali.

Nakuha sa mga suspect na taga Shariff Saydona Mustapha ang isang cal .45 pistol at isang improvised IED na gawa sa Granada.

Sinabi sa Radyo Bida ni Army's 601st commander BGen Oriel Pangcog na habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang mga tauhan ng Army 23rd Mechanized Company ay dumaan ang dalawa sakay ng motor.

Haharangin sana ng mga sundalo ang dalawa ngunit bigla itong bumunot ng baril.

Napatay sina Udza at Mandaya at nakuha sa kanilang ang hindi lisensyadogn baril, isang IED at isang motorsiklo.

Kaugnay nito, may panawagan si Pangcog sa mga taong patuloy pa rin sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril.

Ilan sa mga kaanak naman ng mga suspek ang nagsasabi na mga inosente ito at imposible na may dalang baril at pampasabog.

PAGSILBI ng arrest warrant, nauwi sa palitan ng putok sa Pikit, North Cotabato; tatlo ang patay, isang pulis sugatan (Cherry)

Nasawi ang tatlong kasamahan ng mga suspect matapos umano'y manlaban sa mga awtoridad na magsisilbi lang sana ng warrant of arrest laban sa kanilang target sa Barangay Macabual, Pikit Cotabato nitong sabado.

Kinilala ni Pikit PNP Chief Police Lieutenant Colonel John Miridel Calinga, ang tatlong nasawi na sina alyas “Maano”, alyas “Norman” at si alyas “Baganian” na pawang magsasaka at residente ng nasabing Barangay.

Ang sugatang pulis ay si PCpl Eric Saltin Buslayan na nakatalaga sa 45th Special Action Force.

Ayon kay Calinga, alas- 5:15 ng umaga nang magkasa ng operasyon ang mga awtoridad ng sa naturang mga target at mahuli sina Abdullah Kurdotoy at Jonathan Kadalem sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted murder.

Subalit, pinaputukan ng mga suspek at ang iba pang mga kasamahan nito ang operating troops dahilan para gumanti rin ng putok ang mga pulis.

Sinubukang pa ng awtoridad na isugod sa hospital ang mga suspect pero dineklara ng dead on arrival ng attending physician.

Narekober dito ang apat na unit ng M16 riffles, isang unit ng home-made shotgun; dalawang M16 magazines; 48 na piraso na bala ng 5.56mm; isang piraso ng bala ng 12 gauge shotgun; limang pirasong basyo ng 5.56mm; at dalawang bandolier.

Giit naman ni Calinga na patuloy paring nakaalerto ang mga awtoridad sa naturang lugar upang mahuli ang dalawang nakatakas na target ng operasyon.

PUSPUSAN ang ginagawang paghahanap ng Midsayap PNP sa dalawang lalaking nagpagamit ng shabu sa isang dalagita na kinunan ng video at na-upload sa social media.

MAKIKITA sa uploaded video ang paghithit iligal na droga ng isang kinse-anyos na babae habagn nanunood ang dalawang kalalakihan at kinukunan ng video ng isa pang lalaki.

Ayon kay Midsayap town police chief Lt. Colonel Rolly Oranza, nasa pangagalaga na ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nasabing batang babae habang may intervention naman para sa isa pang minor na lalaki na kasama sa nag-viral na video.

Lahat ng mga nasa video na hindi na pinangalanan ng PNP ay taga Midsayap, North Cotabato.

Ayon pa kay Oranza, silang apat ay magkabarkada at lahat ay out-of-school youth o hindi na nag-aaral.

Nilinaw naman ni Oranza na nitong nakaraang buwan pa nakunan ang video pero ngayon lang kumalat sa Facebook matapos naibenta ang cellphone ng babaeng biktima ngunit hindi nadelete ang video.

Sinabi pa ni Oranza na hindi pa nila ma-trace sa ngayon kung sino ang nag-upload nito.

Tuloy pa ang paghahanap sa dalawang mga suspect.

SAMANTALA, nag-alok naman si Midsayap Mayor Rolly Sacdalan ng halagang P300,000 na reward money sa makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakilanlan ng mga suspect.

Binigyang diin ni Sacdalan na mahalagang matigil ang ganitong gawain at upang mailigtas ang kabataan sa masamang epekto ng illegal drugs.

PINTOR na umawat lang sa away ng dalawang nag iinuman sa Kidapawan City, patay sa pananaksak kagabi (Cherry)

Nasawi sa pananaksak ang 24-anyos na si Edgar Genota na umawat lamang sa away dalawang kainuman na taga Barangay Malinan, Kidapawan City.

Ang biktima ay umawat lang sa away ng magkaibigan at kainuman na sina Prince Henry Gubalani, 19 years old at si Jerry Samillano Rodio, 46 years old, may asawa sa Barangay Kalaisan ng lungsod.

Lumalabas sa imbestigasyon na unang sinaksak si Gubalani ng suspect na si Samillano at nasugatan pero nang inawat sila ni Genota, pinagsasaksak rin siya sa tiyan dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Agad namang isinugod sa ospital ang mga nasugatang indibidwal pero ideneklarang dead on arrival si Genota at nagpapagaling pa naman ngayon si Gubalani.

Kulong naman ang suspect na si Samillano.

CITY library services paiigtingin ng Koronadal LGU

Magkakaroon na ng mas malawak na espasyo at conducive na learning environment ang Koronadal City Library.

Isinusulong kasi ng lokal na pamahalaan ang paglipat nito sa lumang city hall na mas malawak sa kasalukyang kinalalagyan nito sa new city hall building.

Ang P10 million na gagamitin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagawa ng nasabing proyekto ay nasa ilalim ng General Appropriations Act o GAA.

Ito ay ayon kay Koronadal City Councilor Ma. Ester Marin Catorce.

Ayon kay Catorce na dumalo sa first quarter meeting ng ng City Library Board, inimungkahi nito ang mandatory na pagdiriwang ng City Reading Month tuwing Nobyembre.

Layon ito ayon kay Catorce na maituro ang kahalagahan ng pagbasa hindi lamang sa mga estudyante kungdi sa lahat na mga mamamayan ng Koronadal.

Nais din ng board na maglaan ng P300,000 para pambili ng mga bagong aklat sa nasabing pasilidad.

VETERINARY office nananawagan sa mga mamamayan ng South Cotabato na maging responsableng pet owners ngayong Rabies Awareness Month

Isinusulong ngayong ng provincial veterinary office o PVET South Cotabato ang responsible pet ownership.

Ito ay bilang kabahagi ng Rabies Month Celebration ngayong Marso na may temang “Rabies Free na Pusa’t Aso, Kaligtasan ng Pamilyang Pilipino.”

Paalala pa ni PVET Veterinary IV Dr. Byron Dela Cruz, sa mga mamamayan, ipa-register ang mga alagang aso at pusa.

Kailangan din ayon ka Dela Cruz na mabakunahan ang mga ito ng anti-rabies para matiyak na ligtas sa virus.

Payon naman nito sa mga makakagat ng mga aso at pusang may rabies, pumunta kaagad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center.

Ito ay upang agad na maturukan ng anti-rabies vaccine.

Ang PVET ay magsasagawa din ng malawakang anti-rabies vaccination sa mga bayan ng South Cotabato sa Marso a biente otso.

Ang PVET ay nakapagtala na ng tig isang mga kaso ng Rabies sa Polomolok at Surallah sa unang quarter ng 2023.

ISANG TAGA MAKILALA, North Cotabato ang nasawi dahil sa complications sa COVID 19.

Ang 52-taong gulang na lalaki ay pang-718 na namatay mula North Cotabato at pang-78,182 na nasawi sa buong Soccsksargen region dahil sa COVID mula noong March 2020.

Kahapon, apat ang bagong kaso ng COVID-19 infections na naitala sa Region 12 at may limang pasyente ang gumaling na lahat taga North Cotabato.

SA BARMM, batay sa pinakahuling data ng inter-agency task force, walagn naitalang bagong kaso, walang gumaling at nanatili sa 26 ang nasa ospital o pagamutan at nagpapagaling.

Nahulog sa bitag ng mga pulis ang dating Overseas Filipino Worker na nagbebenta ng pinaniniwalaang shabunat marijuana sa Barangay Sudapin, Kidapawan City.

Ang operasyon ay magkatuwang na isinagawa ng PDEA at Local PNP kung saan naaresto ang target na si Mark Oliver Lariosa, 36-anyos na maikonsiderang high value target at isa sa mga suppliers ng illegal drugs sa lungsod.

Dati na rin anyang naaresto ang suspect sa kaparehong kaso noong 2016.

Sa operasyon, nakuha sa kanya ang 12 sachets ng illegal drugs more or less 50 grams at nagkakahalaga ng 304, 000.00 maliban pa ang dried marijuana leaves.

Siya ngayon ay nakakulong sa custodial facility ng Kidapawan City PNP at kakarahapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2022.