NDBC BIDA BALITA (March 16, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 32 COVID POSITIVE sa Region 12, gumaling; pitong bagong pasyente na may Covid, naitala din.

2. Karagdagang COVID-19 vaccine mula United Kingdom, dumating na sa North Cotabato

3. GOV. TAMAYO, unang magpabakuna para mga may duda sa vaccines susunod na.

4. HOG RAISERS sa mga barangay na apektado ng ASF, hindi pa pwedeng mag-alaga uli ng baboy sa North Cotabato.

5. SA KORONADAL, ILLGAL O COLORUM tricycle pinapayagan pa din na bumiyahe, TMU nagpaliwanag.

6. Tiyuhin, tinutugis ng PNP dahil sa panghahalay at nakabuntis sa sariling pamangkin sa Tacurong City

7. Posibleng pagkakasangkot ng grupo ng bit Time drug peddler na nadakip sa Jolo, posibleng sangkot sa pagpatay sa police chief ng bayan

7. ILANG MGA GURO SA Maguindanao, gumagamit ng traditional dress sa pagtuturo sa klase.

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

KAHIT PAPANO AY GOOD NEWS PA DIN. Pito lang kasi ang nagpositibo sa Covid 19 sa Region 12 habang ang mga gumaling ay abot sa 32.

At walang iniulat na nasawi.

Ayon sa DOH-12 daily health bulletin, meron na ngayong 5,809 ang total Covid-19 cases sa rehiyon kung saan 169 ang nananatiling active, may 5,425 ang gumaling at 213 ang tuluyang sumakabilang buhay.

Sa mga bagong kaso, apat ang mula GenSan, dalawa sa North Cotabato at isa sa Sarangani.

Sa mga gumaling, pinakamarami ang Gensan na merong 12, lima sa Kidapawan City at 12 din sa Alabel, Sarangani.

-0-

INAASAHANG UUNLAD ang 63 mga barangay sa North Cotabato na kasapi na ngayon ng BARMM makaraang pasinayaan ang road concreting project kahapon.

Nanguna sina BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo, BARMM public works Minister Eduard Guerra at North Cotabato Gov. Nancy Catamco sa joint ground breaking ceremony para sa roads concreting project na mag-uugnay sa mga barangay at ang pagtatayo ng two-storey barangay halls Lower Pangangakalan, Lower Baguer, at Datu Binasing sa Pigcawayan.

Kada barangay ay magkakaroon ng isang kilometerong concrete road na magkakahalaga ng P16 million.

Nakatakdang pag-isahin ng MILG ang 63 barangays para makabuto ng pitong bayan na bubuo naman ng isang panibagong probinsya ng BARMM.

-0-

Hindi pa pinapayagan na magrepopulate o mag-alaga muli ng baboy ang mga magsasaka na nasa lugar o barangay na una ng naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa North Cotabato.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia na bagama’t wala ng panibagong naitalang kaso ng ASF sa probinsya, wala pang inilabas na “go signal” ang pamahalaan hinggil sa repopulation.

Pero kung kabilang naman sa mga barangay na walang naitalang kaso ng sakit ay maari namang silang mag-alaga o magdagdag ng alagang baboy.

Ayon kay Suropia, goodnews ito sa mga taga North Cotabato dahil sa noong disyembre pa ng nakaraang taon pinakahuling pagkakataon na nakapagtala ang probinsya ng ASF case sa Kidapawan City. Anya, ito ay dahil na rin sa kooperasyon at sapat na kaalaman lalo na ng mga magbaboy sa kanilang dapat gawin upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. V

Dagdag pa ni Suropia, sa ngayon nagpapatuloy ang isinagawang monitoring and surveillance sa mga baboy sa buong probinsya. Kabilang na rin dito ang pagkolekta ng blood samples para sa eksaminasyon.

-0-

Tinanggap na ng Cotabato Province ang karagdgang bakuna laban sa COVID-19 na unang batch ng Astrazene vaccine na umabot sa 4,910 mula sa DOH.

Ito ang inanunsyo ni Board Member Doctor Philbert Malaluan na sinabing nakalaan padin ito para sa mga frontline workers na siyang laging may close contact sa mga pasyente.

Anya, nakalaan ang doses ng naturang bakuna sa 42 hospitals na tumatanggap ng COVID-19 patients katulad ng: 1. Kidapawan Medical Specialists Center, Inc. (465), 2. Cotabato Provincial Hospital (330), 3. Kidapawan Doctors Hospital, inc. (328), 4. Midsayap Diagnostic Center and Hospital (194), 5. Dr. Amado Diaz Provincial Foundation Hospital (155) at 5. Madonna General Hospital (155)

Mabakunahan ang prioritized sa listahan na paglalaanan ng dumating na Astrazeneca vaccine sa loob ng 48 hours dahil sa posibleng mawala ang efficacy ng bakuna kapag lumampas sa oras itinakdang gamitin ito.

Matatandaan sa ilang reports na maselan ang mga bakuna ng COVID-19 virus kung saan kinakailangang masunod ang storage protocols upang mapanatili ang effectivity nito. Dagdag pa niya may generators naman sila kung sakaling magkakaroon ng power interruption, katulad na lamang ng nangyari noong unang batch ng vaccination rollout sa probinsya. NDBC BIDA BALITA

-0-

Matapos ang halos 15 oras na barikada sa main road paakyat sa site ng Energy Development Corporation o EDC, naayos rin ang gusot sa pagitan ng mga landowners at Manobo Apao Descendants of Ancenstral Domain of Mt.Apo o MADADMA sa Brgy Ilomavis, Kidapawan City kahapon.

Ang hakbang na ginawa ng mga landowners ay nag-ugat sa hindi naipaliwanag na royalty sharing mula sa EDC papunta sa mga landowners na siyang kintatayuan ng EDC site na abot sa 700 ektarya.

Hindi rin kasi naipaliwanag sa mga landowners ang laman ng Ancestral Domains Sustainable Development and Protection Plan o ADSDPP na siyang batayan ng National Commission on Indigenous People o NCIP sa pagsuri kung nasusunod ang kasunduan sa pagitan ng EDC at MADADMA.

Hinaing ng mga ito, hindi lahat sa kanila ay nakatanggap ng pantay na benipisyo sa scholarship, livelihood at iba pang programa batay sa nakapaloob sa ADSDPP.

Sa naturang usapin, hindi na maaaring pumasok pa ang EDC dahil tapos na sila sa kanilang obligasyon na 20% share na napunta sa MADADMA.

Samantala, matapos ang pag-uusap sa pagitan ng mga landowners, NCIP at MADADMA council of elders kahapon, nagkasundo rin ang mga ito na 15% royalty share ay mapupunta sa mga landowners.

Sa naturang sharing, ang kabuuang 116 landowners ay makakatanggap ng higit sampung libong piso bawat isa kada taon mula sa tinatayang Php8 million equal share ng Energy Development Corporation. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mas marami pa rin ang mga recovered patients ng COVID-19 kumpara sa mga naitalang bagong kaso ng sakit sa buong North Cotabato batay sa latest report ng DOH-12.

Kagabi anim ang gumaling kung saan pinakamarami ang galing sa Kidapawan na mayroong lima habang nadagdagan naman ng dalawang bagong kaso na galing din sa lungsod. Sa kabuuan, nasa 902 na ang kumpirmadong kaso ng sakit sa probinsya pero sa nasabing bilang nasa tatlumput anim na lamang ang active cases.

Ang paalala ng health authorities sa publiko kahit mayroon ng bakuna laban sa sakit, huwag pa ring kaligtaan ang pag obserba ng minimum health protocols.

-0-

Mabilis na isinugod sa pagamutan ang dalawang mga tricycle driver makaraang barilin ng di pa nakikilalang mga salarin sa Barangay Poblacion, Mlang North Coatabato pasado alas 2:00 ng hapon kahapon.

Sa spot report ng mga pulis, nakilala ang mga biktima na sina Manguid Pigkaulan Abing, 38 years old ng Barangay Dungguan at Mohamid Abdula Piang, 33 anyos ng Barangay Inas. Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP, pinagbabaril ng mga di pa kilalang suspect ang dalawa habang nagpapahinga at nakaupo sa tapat ng sari-sari store.

Narekober sa crime scene ang mga basyo ng caliber 45 pistol na ginamit sa pamamaril sa dalawang biktima. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis sa lugar at mga kalapit na Barangay sa posibleng pagka aresto sa mga suspect.

Sa ngayon, hindi pa tiyak ng PNP ang motibo ng mga responsable sa pagbaril sa dalawang tricycle drivers.

-0-

Pinapayagan lamang ng lokal na pamahalaan na bumiyahe ang mga colorum na tricycle at skylab mula sa mga barangay patungo sa kanilang mga terminal.

Ibig sabihin nito ayon kay Koronadal City Traffic Management Officer Joy Placer ang mga ito ay magaabang lamang ng mga pasahero sa kanilang terminal.

Binigyan diin ni Placer na mariin na ngayong ipinagbabawal ang pagsakay ng mga pasahero ng mga colorum na tricyle at skylab sa mga mall at iba pang mga lugar sa labas ng kanilang terminal. Ang mga lalabag sa kasunduan ay pagmumultahin naman ng lokal na pamahalaan.

Nilinaw din nito na sa kabila nito, dapat pa ring sumunod ang mga ito sa limit na dalawang mga pasahero. Ito ay bilang pagtalima na rin sa guidelines sa COVID-19 ng Inter-agency Task Force o IATF. Sinabi ni Placer na ito ang napagkasunduan ng lokal na pamahalaan ng Koronadal at driver at operators ng mga colorum na tricycle at habal-habal sa lungsod.

Ito ay bilang kabahagi din sa inaasahang tatlong taong transition na pagpapatupad ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP sa Koronadal. Ipagbabawal sa LPTRP ang mga tricycle sa mga national highways.

Ang Koronadal City ay mayroon ngayong mahigit apat na libong mga tricycle na nabigyan ng prankisa. Pero ito ay kulang sa mahigit walong libo na kakailanganin ng lungsod kapag naipatupad na ang LPTRP. Ito ang dahilan kung bakit plano ng lokal na pamahalaan na magbukas ng panibagong mahigit tatlong libong mga prankisa sa mga tricycle na bumibyahe sa Koronadal City.

-0-

Nakahanda si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na magbakuna ng COVID-19 vaccine na pinagdududahan ng publiko.

Layon nito ayon kay Tamayo na mapawi ang pangamba ng mga mamamayan sa ilang mga brand ng COVID-19 vaccine. Gayunpaman nilinaw ni Tamayo na gustuhin man nitong magbakuna sa ngayon, dapat pa ring sundin ang system of prioritization.

Matatandaan na prayoridad ng gobyerno na mabigyan ng COVID-19 vaccines ang mga health workers. Binigyan diin ni Tamayo na bakuna lamang ang paraan para mapigilan ang pagdami ng COVID-19 cases at manumbalik sa normal ang pamumuhay ng mga mamamayan.

Kaya panawagan nito sa publiko kung mabibigyan ng pagkakataon, huwag magatubiling magpabakuna . Umapela din ang gobernador sa mga mamamayan na huwang paniniwalaan ang mga kumakalat na fake news hinggil sa masama umanong epekto ng COVID-19 vaccine Voice Clip…si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

-0

Kailangan ang Philippine National ID System o Philsys para mapadali ang pakikipagtransakyon sa pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Tacurong Mayor Angelo Montilla kasabay paghayag ng kanyang suporta sa PhilSys.

Hiling ng alkalde sa publiko ikampanya ang National ID System na ayon sa kanya ay malaki ang maitutulong sa mga mamamayan.

Hinikayat din ni Montilla ang mga mamamayan na. suportahan ang PhilSys ID sa pamamagitan ng pakikiisa sa registration na isinasagawa ngayon sa lungsod ng Philippine Statistics Authority o PSA.

Nakapagpatala na sa Philsys ang mahigit 15 thousand na mga mamamayan mula sa apat na prayoridad na mga barangay ng Tacurong City mula Enero hanggang sa kasalukyan.

Kaugnay nito, nilinaw naman ni PSA Sultan Kudarat Chief Statistical Specialist Herlita Caraan na ang Philsys ID ay isang foundational ID para magkaroon ng valid proof of identity ang bawat Pilipino at mapadali ang serbisyo ng gobyerno.

Hindi ito maaring gamiting pampalit sa GSIS UMID ID, passport, o driver’s license dahil ang mga ito ay may kakaibang mga function sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan Ito ang binigyan diin ni Caraan nang makipagpulong sa Census Coordinating Board o CCCB ng Tacurong City.

-0-

Abot sa may tatlumpung mga balyena ang nakita na naman ng mga personnel ng Department of Environment and Natural Resources at kanilang mga partner na local government units sa Sarangani Bay.

Ang nasabing mga Short-finned Pilot Whales ay nakita ng team ng Protected Area Management Office ng SBPS, DENR 12 at General Santos City Environment and Natural Resources office sa Maasim, Kiamba, at Maitum o MAKIMA area tows sa Saranganai Province.

Ayon kay SBPS Protected Area Superintendent Joy Ologuin namataan ang nasabing mga balyena habang nagsasagawa ng marine mammal monitoring ang kanilang team sa siyam na Strict Protection Zones o SPZ ng MAKIMA.

Sakop nito ang Colon SPZ, Malbang SPZ at Kamanga Marine Sanctuary sa Maasim; Tuka Marine Park, Tambilil SPZ, Lagundi SPZ; at Lomuyon SPZ sa Kiamba at Pinol SPZ at Mabay SPZ sa Maitum, Sinabi ni Ologuin na madalas makikita sa nasabing mga lugar ang mga balyena na naghahanap ng pagkain at nagaalga ng kanilang mga supling.

Dinagdag din ni Ologuin na nag regular assessment at monitoring ng kanilang grupo sa MAKIMA areas ay bilang kabahagi ng kanilang pangangalaga sa mga likas yaman ng Sarangani Bay.

-0-

Kinasuhan na ng PNP ang tyuhin na suspek sa panghahalay sa 16 years old nitong pamangkin sa Tacurong city, Sultan Kudarat.

Ito ay ayon kay Tacurong Chief of Police Lieutenant Colonel Joan Maganto. Ayo kay Maganto natuklasan ng mga kaanak nito ang panghahalay matapos magdalantao ang rape survivor.

Sinabi ni Maganto na nangyari ang panghahalay noong nakaraang taon sa isang Barangay sa Tacurong. Kinalakad umano ng suspek ang biktima papunta sa comfort room at doon ginawa ang panggagahasa.

Dagdag ni Maganto na labis umano ang trauma na idinulot ng nangyari sa rape survivor na si alyas “Nica”. Tiniyak din ni Maganto ang pagaresto nila sa tumakas na suspek.

Para pangalagaan ang kapakanan ng rape survivor sadyang hindi ito pinangalanan ng Radyo bida pati na ang suspek sa panghahalay na kanya ring tyuhin.

-0-

PINAPANATILI ng mga guro ang ibat ibang kultura sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanilang mga traditional clothes kapag nagrereport sa mga paaralan.

Kung ang guro ay taga Maguindanao, suot niya ang tradisyunal na damit ng Maguindanaon. Kung siya ay Teduray, suot niya ang Indigenous Peoples traditional clothes.

Ayon kay Teacher Jhon Jay Quedet Gunsi ng Saint Francis Episcopal School of Upi, natutuwa siya sa tuwing suot nya ang kanyang Teduray Attire dahil sa ipinapaalala sa kanya ang kanyang tribong pinagmulan. Ang pagsusuot anya ng mga guro ng kani-kanilang tribong kinabibilangan tuwing biernes ay tinawag na “Tribo mo suot mo.”

Ito ay base sa ipinalabas na memo o kautusan nitong nakalipas na taon mula sa kanilang LGU, na ang layunin ay paigtingin ang pagkakaisa at maipakita ang yaman ng kultura at tradisyon ng bawat Indigenous group.

Dagdag pa ni teacher Gunsi na magsusuot din ang kanilang mga estudyante ng kani kanilang mga IP Attire kapag may face to face na.

-0-

INAALAM NGAYON NG PNP sa Bangsamoro Region kung ang grupo na kinabibilangan ng nahuling drug peddler sa Jolo, Sulu ay may kaugnayan sa pagpatay kay dating Jolo police chief Lt. Colonel Walter Annayo.

Nadakip ng pinagsanib na pwersa ng PDEA-BARMM at PNP sa Sulu ang drug peddler na si Ejek Abdulhalim na nakunan ng halos P20 milyong halaga ng shabu.

Si Colonel Annayo, ayon sa PNP, ay posibleng pinatay ng mga drug syndicate sa Jolo na kanyang nakabangga noong siya pa ang hepe ng PNP doon. Si Annayo ay nalipat sa Camp SK Pendatun sa Parang,

Maguindanao matapos na mapatay ng kanyang mga tauhan ang apat na Army intelligence operatives noong July 2021.

Dahil sa pangyayari, siya ay na-relieve at nailipat sa Camp SK Pendatun. Itinuturo ng NBI at CIDG sina Rasul Nahang Radja at Nara Kagatan Asula na kapuwa mula Jolo bilang mga primary suspect sa pagbaril kay Annayo sa Sultan Mastura town sa Maguindanao. Tuloy pa ang pag-imbestiga ng PNP sa pangyayari.

-0-

TIMRA REPORTS....

SA DAVAO CITY, NAGBABALA si Mayor Sara Z. Duterte sa publiko laban sa kumakalat na fake vaccines sa black market.

Pinayuhan niya ang mga mamamayan na mag-ingat sa pagbili ng mga vaccines, lalo na sa mga naglalako nito o nagbebenta on line.

Mas mabuting makipagugnayan sa city health office kapag merong nagbebenta ng anti-Covid vaccines.

-0-

SA VALENCIA CITY, di na gagawin ng PNP ang imbestigasyon sa diumanoy pagtatanim ng baril ng isang police sa nabaril na drug suspect.

Sinabi ni PNP spokesperson Brig. Gen. Ildebrande Usana na ang police officer ay di na makapagpaliwanag dahil nasawi na ito sa isang vehicular crash limang araw matapos ang drug buy bust operation.

-0-

SA MARAWI CITY, GAGAWIN bukas ang pamamahagi ng Educational Cash Assistance Program o ECAP para sa mga beneficiary mula sa mga barangay ng Bangon, Buadi Itowa, Buadi Parba, Barrio Port, Barrio Green, Bubong Lumbac, Bubong Marawi, Bubong Pagalamatan, Bubong Punod, Datu Saber, Emie Punod, Marawi Poblacion, Moriatao Luksadatu, Mipaga, Rurogagus, Sagonsongan at Somiorang.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY, nabuwag ng PDEA Region 9 ang isang drug den at nakumpiska ang halos P150 libong pisong halaga ng shabu.

Kinilala ni PDEA Regional Director Emerson Margate ang drug den operator na si Winnie Hernandez at apat niyang mga customer na nasa pot session nang datnan ng mga PDEA operatives.

-0-

SA DAVAO REGION, nanawagan SI Bureau of Fire Protection regional chief Inspector Alex Pamaybay sa lahat na tingnan parati ang kanilang mga electrical connections sa bahay, lalo na sa mga squatters area upang maiwasan ang sunog.

Karamihan sa mga dahilan ng sunog ay ang maling electrical connections, overloading at unattended electrical appliances.