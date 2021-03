NDBC BIDA BALITA (March 17, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1 Dating Tacurong government worker, inordinahan bilang bagong pari ng archdiocese of Cotabato

2. SA KABILA NG HAMON, KALAMIDAD, pandemic, gutom, mga mananampalatayang Katoliko sa Kidapawan diocese nanatiling matatag, sabi ni Bishop Bagaforo

3. SA TATLONG magkasunod na araw, walang nasawi dahil sa Covid sa Region 12

4. SIYAM NA BAGONG KASO NG Covid-19, naitala sa North Cotabato

5. Lalaking pipi na dumalo sa thanksgiving party, patay matapos malunod sa ilog sa Magpet, North Cotabato

6. TAGA COTABATO CITY NA construction worker sa Maynila, pinalo ng tubo sa ulo, umuwi ng Cotabato.

7. Bilang ng mga taong nakakagat ng aso sa Kidapawan, lampas 2 libo na.

8. Ngayong leprosy awareness month, kampanya kontra ketong, pinalalakas sa Marbel

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local…

GANAP nang isang pari si Rev. Rino Palabrica Lacar matapos na siya ay ordinahan kahapon ni Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD bilang pinakabagong kasapi ng Diocesan Clergy of Cotabato.

Si Rev. Lacar ay dating nagtrabaho sa Tacurong City Treasurer’s Office at ipinagpatuloy ang pag-aaral upang maging isang ganap na pari.

Ang kanyang bokasyon ay sinubukan ng panahon, pero ito ay pinatatag ng Panginoon. Ilang beses na lumabas sa seminaryo pero balik pa din at hindi sumuko.

Ang Presbyteral Ordination ni Rev. Lacar ay ginawa sa San Pedro Calungsod Parish, New Isabela, Tacurong City

-0-

LOCAL…

SA LOOB NG MAGKAKASUNOD na tatlong araw, walang naitalang nasawi dahil sa Covid-19 ang Department of Health sa Region 12.

Habang pumalo naman sa 5,451 ang total recovered patients matapos makapagtala ang DOH-12 ng 26 na pasyenteng gumaling.

Sa bilang ng mga gumaling, 14 ang mula sa General Santos City, 9 North Cotabato, 2 South Cotabato at 1 Sultan Kudarat.

Iniulat din ng kagawaran ang 14 new cases ng Covid-19.

Pinakamarami sa bagong kaso ay mula sa North Cotabato na umabot sa siyam, tig-dalawa sa General Santos City at South Cotabato habang isang bagong kaso naman sa Sarangani.

Dahil diyan, sumampa na sa 5,823 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Bumaba naman ng hanggang 157 ang aktibong kaso.

-0-

SA BANGSAMORO REGION, tatlong panibagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Ministry of Health.

Ang isang bagong kaso ay taga Cotabato City, isa sa Lanao del Sur at Marawi City, at isa din sa Basilan at Lamitan.

Dahil diyan, sumampa na sa 4,140 ang total cases sa BARMM.

Pumalo naman sa 3,908 ang total recovered patients sa rehiyon matapos gumaling ang siyam pang mga pasyente.

Nasa 76 naman ang aktibong kaso.

-0-

NANUMPA NA KAHAPON bilang appointed town councilor ng Libungan, North Cotabato ang misis ni dating Mayor Christopher Amping Cuan.

Si Angel Rose “Apple” Lumanlan Cuan ay nanumpa sa harap ni North Cotabato Gov. Nancy Catamco.

Saksi sa panunumpa ni Mrs. Cuan sina Mayor Francis Aris Yu, kapatid nitong si Annabelle Marie Lumanlan, Provincial Legal Officer Atty. John Paul Zerrudo at Libungan Municipal Administrator Ruben Espabo.

Matapos ang oath taking, nagbigay ng patnubay si Gov. Catamco sa panibagong career ni Councilor Cuan at nagsabi na "Congratulations and welcome to world of politics, Apple."

Pupunan ni Mrs. Cuan ang nabakanteng pwesto sa Sangguniang Bayan dahil sa law of succession ay umakyat sa pwesto ang ibang elected official.

Si Mayor Amping Cuan ay binaril at napatay noong Enero habang ito ay nasa ipinatatayong sabungan sa bayan ng Libungan.

-0-

South Cotabato nakapag-supply na ng mahigit 50 thousand hogs sa ibang bahagi ng bansa, ayon sa provincial veterinary office

Nakapagpadala na ng mahigit 51 thousand hogs o buhay na baboy sa ibang mga lugar sa bansa ang lalawigan ng South Cotabato. Ito ay base sa datus ng provincial veterinary office mula Enero hanggang March 5 ngayong 2021.

Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot kumita naman dito ng mahigit 105 million pesos ang lalawigan. Pero sa kabila nito ayon kay Bigot, malaking banta pa rin sa hog industry ng South Cotabato ang African Swine Fever o ASF.

Sinabi ni Bigot na bagama’t walang naitalang panibagong kaso ng ASF sa karatig lalawigan ng North Cotabato problema pa rin ito sa Davao Region. Ayon kay Bigot, hindi maikakaila na ang Davao ay producer din ng mas murang mga tocino at longanisa na maaring maipuslit sa lalawigan.

Ito ang dahilan kung bakit mas naghigpit pa ng pagbabantay ang mga quarantine checkpoint ng provincial veterinary office sa South Cotabato. Voice Clip…si South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot.

-0-

Magsasaka patay sa pananaga ng kapwa magsasaka sa Surallah, South Cotabato

Nataga ang biktimang magsasaka habang nakikipagtalo sa kainuman nito sa Sitio Lubol, Barangay Upper Sepaka, Surallah, South Cotabato.

Kinilala ni Surallah Chief of Police, Major Romy Castañares ang nasawing biktima na si Romeo Pacheco alias “Bobong” 40 years old at nakatira sa Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Suspek naman sa pagtaga sa biktimang si Pacheco si Jojo Minasag, 19 years old isa ring magsasaka at taga sitio Lubol, Upper Sepaka.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na habang nagiinuman nagtalo ang biktimang si Pacheco at suspek na si Minasag. Humantong naman ito sa pananaga ng lagaraw ng suspek sa biktima.

Ang biktimang si Pacheco ay agad na binawian ng buhay sanhi ng malubhang mga taga sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Matapos mataga ang biktima agad namang tumakas ang suspek na si Minasag. Ayon kay Castañares, ang matagal nang alitan sa pagitan ng suspek at biktima ang motibo sa krimen.

-0-

Gensan Mayor Ronnel Rivera nagpalabas ng bagong mga panuntunan sa mga mamamayan na darating at aalis sa lungsod bilang pagiingat laban sa COVID-19

Papayagan lamang ng lokal na pamahalaan na makapasok sa General Santos city ang mga asymptomatic na pasahero at non-close contact individuals.

Habang ang mga pasahero naman na mayroong symptoms ay hindi rin pahihintulutan na sumakay ng barko o eropolano.

Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera, mandatory o obligado din na sumailalim sa assessment ng mga doktor ang mga mamamayan na darating at aalis ng Gensan.

Binigyan diin ni Rivera na kailangan din ng mga galing sa Luzon aT Visayas regions lalo na sa Cebu na may mataas na local transmission ng COVID-19 na magpakita ng negative result ng kanilang RT-PCR/Antigen test 71 hours bago ang pagdating sa lungsod.

Habang ang mga returning Filipinos naman na dadaan ng Gensan ayon kay Rivera ay susunduin lamang ng kani-kanilang mga local government unit.

Ayon kay Rivera bawal kasi sa mga public at private vehicle na sumundo ng mga pasahero sa Gensan ports. Dinagdag din ng alkalde na ang mga darating naman na nakatira sa Gensan ay hindi na isasailalim sa quarantine.

Pero ang mga ito kailangang sunduin ng kanilang mga barangay at imonitor ng kanilang Barangay Health Emergency Response Team o BHERT.

Paalala pa ni Rivera sa mga commuter na darating sa Gensan ,kailangan ng mga ito na ipa-register ang kanilang QR Codes at maging ang kalagayan ng kanilang kalusugan para sa contact tracing at monitoring.

Habang ang mga Authorized Persons Outside Residence o APOR mula sa mga ahensya ng pamahalaan ay kailangan na magpakita ng ID, travel order, travel itinerary at dumaan sa symptoms-screening sa ports of entry. Ito ayon kay Rivera ay bilang pagtalima na rin sa mga panuntunan ng National Inter-agency Task Force.

-0-

Kampanya laban sa sakit na Ketong pinaiigting ng City Health office ng Koronadal ngayong Leprsoy Awareness Week.

Zero case na sa ketong ang Koronadal City matapos gumaling ang apat na mga pasyente nito. Ipinahayag ito ni City Health Office National Leprosy Controlled Program o NLCP Coordinator Susan Hilajos.

Gayunpaman ayon kay Hilajos kailangan pa rin nilang hanapin ang posibleng mga kaso ng leprosy sa lungsod. Paliwanag ni Hilajos ang leprosy o ketong ay isang mapanganib na sakit na sanhi ng mikrobyo na umaatake sa balat at ugat ng pasyente.

Karaniwang mga sintomas nito ayon kay Hilajos ang pamamantal at pamamanhid ng balat, kumakalat na mga bukol, pagkalagas ng mga kilay at paglaki ng tenga. Nilinaw ni Hilajos na ang Ketong ay hindi namamana at nagagamot na rin sa ngayon.

Pero ayon kay Hilajos malaki ang posibilidad na mahawa nito ang mga nakahalubilo ng isang pasyente. Binigyan diin ni Hilajos na maiiwasan ang ketong sa pamamagitan ng pagiging malinis sa pangangatawan, pagamit ng anti-bacterial soap at pagpapanatili ng healthy lifestyle.

Ito ang sinabi ni Hilajos kaugnay sa pagobserba ngayon ng city Health Office ng Koronadal sa “National Leprosy Awareness Week.”

-0-

Makatutulong sa pag-maintain ng kalidad at transportasyon ng processed milk ng Unified Engineering Workers Multi-Purpose Cooperative o UEWMPC sa bayan ng Polomolok ang refrigerated van na bigay ng Department of Agriculture o DA 12.

Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Sinabi ni Tamayo na para makaagapay sa tumataas na demand ng process milk sa local market sinisikap ngayon ng nasabing kooperatiba na mapataas ang kanilang produksyon.

Ang UEWMPC ang pangunahing supplier ngayon ng fresh milk na ipinamimigay sa supplementary feeding programs ng mga lokal na pamahalaan at Department of Education o Deped.

Binubuo ito ng limang mga kooperatiba sa South Cotabato may mayroon na ring commercial local production.

Ayon kay Tamayo sa ngayon ay may sapat na supply ng fresh milk ang South Cotabato . Sinabi naman ni UEWMPC Dairy Operations Manager Adlin Almencion na sa ngayon ay mayroon silang apatnapung mga baka na nagpo-produce ng 500 liters ng fresh milk kada araw.

Ang UEWMPC ay suportado ng Philippine Rural Development Project o PRDP ng DA. Nanguna naman sa pag-turn over ng nasabing refrigerated van sa provincial government ng South Cotabato si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

-0-

Narekober ng militar ang mga armas at mga bala na ibinaon ng mga miyembro ng New People’s Army sa Sitio Lacube Barangay Malabuan Makilala, North Cotabato

Ayon kay 6th Infantry Division Chief at Joint Task Force Central Commander Major/General Juvymax Uy nadiskubre ng pinagsanib na pwersa ng 90th Infantry Battalion at 602nd Infantry Brigade katuwang ang 39th Infantry Battalion ng 1002nd Infantry Brigade sa ilalim 10th Infantry Division ang pinagtaguan ng mga NPA sa kanilang mga iniwang armas.

Kabilang sa mga narekober ng mga sundalo ang isang (1) M16 Rifle, (2) barrels of Garand Rifle, (2) barrels of M1 Carbine Rifle, at (1) barrel of M14 Rifle. Mismong mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan sa pamamagitan ng community support program ng 90IB sa apat na mga barangay sa bayan ng M’lang ang nagbigay ng impormasyon dahilan para matunton ang lugar na pinagtaguan ng armas.

Si Brigadier General Roberto Capulong, Brigade Commander ng 602nd Infantry Brigade ay nagpahayag ng kanyang pagpapahalaga sa dating mga kasapi ng Communist Terrorist Group na nakikipagtulungan sa mga puwersa ng gobyerno para matunton ang mga armas ng mga NPA particular sa Barangay Luz Village.

Hinimok ni Uy ang mga mamamayan ng Timog-Gitnang Mindanao na ipagpatuloy ang pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa mga masasamang grupo at banta ng komunistang terorista

-0-

Nabakunahan na ng kahapon ang abot sa 330 health frontliners ng Cotabato Provincial Hospital gamit ang bakuna mula sa United Kingdom.

Ito ay matapos matanggap ng Provincial Government of Cotabato mula sa Department of Health ang 491 vials o 4,910 doses ng AstraZeneca vaccines para sa mga health workers and frontliners ng referral and non-referral hospitals ng lalawigan.

Sa kanyang mensahe sinabi ni IPHO Chief Dra. Eva Rabaya, binigyang halaga ang pagbabakuna dahil sa anya walang ibang panlaban sa sakit kundi ang pagpapaturok upang mabigyang proteksyon ang sarili maging ang kapamilya.

Pinasalamatan din nito ang lahat ng mga frontliners dahil sa pagtanggap ng bakuna ng walang pag alinlangan. Unang nauturukan si CPH Chief Joel Nelton Sungcad at Chief of Clinics Gretchen Mae Solliven-Ty bilang pagpapakita ng suporta at kumpiyansa sa vaccine rollout program ng pamahalaan. Hinihikayat naman ang lahat na suportahan ang programa ng pamahalaan kontra COVID-19.

-0-

Abot sa 2,485 na ang bilang ng mga nakagat ng aso’t pusa nitong nakalipas na taon sa Kidapawan City batay sa ulat ng city veterinary office, mas mataas sa 2,341 na bite cases noong 2019.

Ayon kay Kidapawan City Veterinary Officer Dr. Eugene Gornez, nasa 30 barangay na sa lungsod ang naikot ng kanilang tanggapan sa pagsasagawa ng house-to-house anti-rabies vaccination program kasabay ng rabies awareness month ngayong Marso.

Kaugnay nito, nasa 60% na ngayon ang nabakunahang mga aso’t pusa sa lungsod kung saan target ng city vet na maabot ang 80% o higit pa ngayong taon.

Batay sa monitoring ng city vet, ang lungsod ay may tinatayang nasa labin limang libong aso at tatlong libong mga pusa.

Ayon kay Gornez, maliban sa house-to-house vaccination sa mga barangay, isinusulong din ng city vet ang ‘dog for adoption’ program ng city government upang maiwasan ang mercy killing.

Ngayong taon, nakikiisa ang Kidapawan City sa pagdiriwang ng Rabies Awareness Month na may temang Maging Responsableng Amo, Huwag Hayaang Gumala mga Alagang Aso’t Pusa.

-0-

North Cotabato, nakapagtala ng siyam na panibagong kaso ng COVID-19 kagabi

Nadagdagan pa ngayon ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 batay sa tala ng DOH-12 kahapo. Sa nasabing bilang apat ang galing sa Midsayap, tatlo sa Libungan habang tig-iisa sa Carmen at Arakan.

Dahil dito nasa tatlumput anim na ang aktibong kaso ng sakit sa buong probinsya. Samantala sa mga gumaling sa sakit, siyam rin ang naitala na mula sa probinsya.

Tig apat sa Midsayap at Kidapawan City mayroong isa naman sa bayan ng Pikit.

Dahil diyan umabot na sa 825 ang recoveries sa buong probinsya.

-0-

SUMUKO SA LGU AMPATUAN, Maguindanao at sa 1st Mehcanized Infantry brigade ang limang kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

Kabilang sa mga sumuko si Commander Copra ng BIFF Karialan faction.

Pagod na daw sila sa pagtatago sa walang humpay na military operation sa Ampatuan at kalapit na mga lugar kayat nagpasiya silang sumuko.

Sa ngayon, mahigit 180 na BIFF members na ang sumuko sa Maguindanao sa nakalipas na dalawang taon.

-0-

TIMRA

NAGSIMULA NANG TUMANGGAP NG vaccines laban sa Covid 19 ang mga frontline health care workers ng Basilan.

Sinabi ni MOH-BARMM Assistant Secretary Dr. Abdul Halik Kasim na ang Basilan ay nakatanggap ng 638 doses of Sinovac vaccines and 910 doses of AstraZeneca vaccines para sa 238 Basilan healthcare workers ng Lamitan District Hospital (LDH), Dr. Jose Ma. Torres Memorial Hospital, Inc., at Sumisip District Hospital.

-0-

SA BUTUAN CITY, gumagamit daw ng dirty tactics ang NPA laban sa mga police at military authorities sa Caraga Region.

SA isang pahayag, sinabi ng PNP Region 13 na ang mga NPA ay nagpakalat ng leaflets na naglalaman ng impormasyon hinggil sa extra judicial killing ng government forces, pagtatanim ng ebidensya at paggamit ng mga sibilyan para pasukuin bilang rebelde at kumita ang mga opisyal ng Army at PNP.

-0-

SA DAVAO CITY, nanawagan si city Health Officer Dr. Lorraine Nery sa publiko na iwasan ang pagpapakalat sa social media ng mga walang bassehang impormasyon na nao-ospital ang mga health workers na naturukan ng vaccines kontra Covid.

Walang health worker sa Davao region na tumanggap na ng vaccines ang na-ospital o nagkasakit o nagkaroon ng complications, ayon kay Dr. Nery.

-0-

ANG PAGADIAN CITY sa Zamboanga del Sur ay nakapagtala na ng kauna-unahang COVID-19 UK variant.

Isang 38-year-old na babae ang carrier ng virus na umuwi ng Pagadian City mula Kuwait.