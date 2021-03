NDBC BIDA BALITA (March 18, 2021)

NEWSCAST

1 PEACE caravan para sa BARMM transition period extension, ginagawa ngayon, signature drive halos 1 million na daw

2. SA IKA-APAT NA SUNOD NA ARAW, zero death sa Covid ang Region 12

3. DELAY sa paglilipat ng fish and meat vendors sa bagong palengke ng Koronadal, ipinaliwanag ni Mayor Ogena kung bakit.

4. BPAT member, patay matapos barilin sa Antipas, North Cotabato; pamilya hiling ang mas malalimang imbestigasyon -

5. PAGBIBISEKLETA sa main highways ng Cotabato City, ipagbabawal na

6. BFP Koronadal nagpayo sa publiko, unahin ang kaligtasan kaysa mag live sa Facebook kapag may sunog

7 Mambabatas sa BARMM, nais gawing 100-bed capacity ang 50-bed Wao District Hospital

-0

SA BANGSAMORO REGION, tatlong panibagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Ministry of Health.

Ang lahat ng mga nagpositibo ay taga Maguindanao.

Dahil diyan, sumampa na sa 4,143 ang total cases sa BARMM.

Pumalo naman sa 3,913 ang total recovered patients sa rehiyon matapos gumaling ang siyam pang mga pasyente.

Nasa 74 naman ang aktibong kaso.

-0-

PEACE CARAVAN, pangungunahan ng Movement for Moral Governance ng Bangsamoro Region in Muslim Mindanao o BARMM upang isulong ang extension ng BTA transition period.

Ang caravan ay nagsimula kaninang alas 6 ng umaga mula Cotabato City patungong Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao at didiretso ng Shariff Aguak.

Sinabi ni Mindanao Alliance for Peace chairman Hadji Murshid Duma Mascud na ang caravan ay tutuloy ng Bulun, Maguindanao hanggang Tulunan, Kidapawan, Matalam, Kabacan, Pikit, Midsayap at balik ng Cotabato City.

Ipapaliwanag nila sa publiko bakit kailangan ang extension ng BTA transition period.

VOICECLIP MASCUD

Ang pahayag ni Mindanao Alliance for Peace chairman Hadji Murshid Duma Mascud.

-0-

SA COTABATO CITY, BAWAL ang mag-biking sa mga major roads o pangunahing kalsada upang iwas aksidente.

Sinabi ito ni Cotabato City chief security officer Rolen Balquin.

Aniya, ang kautusang ito ay sumasakop din sa Koronadal at Kidapawan Cities dahil ito ay inisyu ng DILG para sa lahat ng LGUs.

Marami kasi ang nagbibisekleta kapag umaga o madaling araw sa Cotabato City. Kabilang sa mga ito ang mga minors.

Ayon kay Balquin, minors or senior ang nagbike, dapat sumunod sila sa batas.

-0-

LOCAL…

UPANG MAPABUTI ANG SERBISYO ng Wao District Hospital, nagharap ng panukala si Bangsamoro Member of Parliament Dr. Saffrullah Dipatuan upang gawing 100-bed capacity ang ospital.

Sa kanyang iniharap ng BTA Bill No. 79, sinabi ni Dipatuan na gawing level 2 ang ospital upang dumami ang bed capacity nito at masilbihan ang mas nakararami.

Ang Wao district hospital na itinayo noong 1979 ay nagsisilbi hindi lang sa mga taga Wao kundi maging sa mga tag Banisilan at Alamada, North Cotabato at Kalilangan, Bukidnon.

-0-

Minamadali na ngayon ng Pamahalaang Panlalawigan ang planong magbigay ng murang pabahay sa mga kwalipikadong mamamayan nito lalo na ang mga informal settlers at mga biktima ng kalamidad tulad ng lindol kung saan marami ang nawalan ng tahanan.

Setyembre ng nakaraang taon, nilagdaan ang Executive Order na bumubuo ng Technical Working Group para sa nasabing socialized housing program. Isa sa pinaka-layunin ng Socialized Housing Program ng pamahalaang panlalawigan na sa taong 2028 ay wala ng homeless-landless na mamayan sa lalawigan.

Sinabi ni Socialized Housing TWG Vice Chair Basilio E. Obello, maraming mga Cotabateno ang hanggang sa ngayon ay hirap parin na magkaroon ng sariling bahay dahil sa mataas na amortization ng mga housing loans at sa komplikadong prosesong ng mga dokumentong kinakailangan; dahilan kung bakit hanggang ngayon ay marami parin ang nangungupahan.

Sa ngayon, abot na sa 3,534 ka tao ang nabigyan ng orientasyon mula sa iba’t ibang LGU. Hindi pa kabilang dito ang 1,288 na mga walk-in clients at ang 486 na mga empleyado ng probinsya na naghayag din ng interes sa nasabing programa.

Samantala, inihayag naman ni Atty. Saco kay Governor Catamco ang paghanga nito sa mga bumubuo ng socialized housing program sa lalawigan dahil aniya Kay mabilis aniya ang pag-usad kumpara sa mga previous engagements nito sa ibang LGUs.

Mapapadali ang pag-implementa ng murang pabahay program sa lalawigan upang mabigyan na ng Maayos at desenteng tahanan ang bawat Cotabateño lalo na ang mga displaced families dulot ng kalamidad sa probinsya.

-0-

Kahit paman may takot at pangamba sa una na magpaturok ng bakuna laban sa COVID-19 virus si Cotabato Provincial Hospital Chief Doctor Joel Sungkad ay nanaig pa rin ang kanyang kumpiyansa na magbakuna laban sa sakit.

Anya nagdadalawang isip siyang magpabakuna noon dahil sa mga nababalitang side effects ng Astrazeneca vaccine na galing sa United Kingdom.

Subalit naglakas loob siyang magpabakuna dahil anya mas nanaig ang takot niya na mahawaan ng virus. Si Dr. Sungkad ang pinakaunang naturukan ng vaccine mula sa higit tatlong daan na mga healthcare frontliners ng probinsya.

Masaya at mas kumpiyansa na ang nananaig sa pakiramdam niya matapos mabigyan ng bakuna. Inihayag din nitong wala siyang mga naramdamang adverser reactions matapos itong maturukan.

Anya, bilang isang doctor na araw-araw humaharap sa ibat-ibang pasyente at minsan COVID patients, pinawi ng bakuna ang kanyang takot na posibleng mahawaan. Mas kampante na siyang umuwi at mayakap ang kanyang pamilya ngayong may partial immunity na ng COVID-19.

Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinagawang vaccination roll out sa ibat-ibang lugar na nakatanggap ng bakuna sa probinsya.

-0-

Nasa 107 mga barangay pa sa North Cotabato ang nakatakdang isalang sa drug clearing assessment ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 dahil hindi pa rin ito naidedeklarang drug free.

Batay sa pinakahuling ulat ng ahensiya, nananatili pa ring nasa 436 na mga barangay sa lalawigan ang cleared na sa illegal drugs.

Nabatid na sa hindi pa rin naidedeklarang drug-free barangay, 58 dito ay moderately affected habang 17 ang severely affected, habang ang mga drug-cleared na ay idadaan pa rin sa revalidation.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni PDEA12 spokesperson Kath Abad, ang mga bayan ng Alamada, Aleosan, Arakan, Banisilan, Carmen, Magpet, President Roxas at Kidapawan City pa lamang ang deklaradong drug-free ang lahat ng mga barangay.

Pero nilinaw ni Abad na batay sa Dangerous Drugs Board Regulation, kahit na drug-free na ang mga ito ay bawat pa rin itong idadaan sa revalidation.

Nabatid na sa buong Region 12, abot na sa 940 barangays ang deklaradong drug cleared kung saan pinakamarami rito ang North Cotabato.

-0-

Isa ang personal grudge sa mga tinitingnang anggulo ngayon ng mga pulis sa pamamaril at pagpatay sa isang Barangay Peace Keeping Action Team o BPAT member sa Barangay Malangag, Antipas Cotabato. Pinagbabaril hanggang sa napatay ng di pa nakikilalang suspect si Bernie Rosales Pajenado, 43 anyos.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Police Major John Calinga, wala namang nakaaway o nakaalitan ang biktima pero posibleng may kinalaman sa kanyang trabaho bilang peacekeeper ang pamamaril sa kanya.

Lumalabas sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis na binaril ng suspect ang biktima habang sakay ng kanyang motorsiklo at patungo na sana sa kanyang trabaho.

Pitong mga bala ng 12 gauge shotgun ang tumapos sa buhay ng BPAT member na sinubukan pang isugod sa ospital. Hustisya ang sigaw ng pamilya at hiniling sa PNP ang mas malalimang imbestigasyo sa agarang pagresolba sa kaso.

Nagpapatuloy pa ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa pamilya ng biktima para sa kanilang isinasagawang imbestigasyon.

-0-

Paglaban sa plastic pollution tampok sa World Consumers Right Day Celebration ng DTI 12 Tinatalakay ngayon sa serye ng virtual at face-to-face activities ng Department of Trade and Industry o DTI 12 ang problema sa plastic solution.

Inilunsad ng DTI 12 ang nasabing aktibidad sa World Consumer Rights Day Celebration kahapon sa pamamagitan ng regionwide webinar na “Plastikan:Tackling Plastic Solution. Magtatagal naman ito ng isang linggo.

Ayon kay DTI 12 Regional Director Jude Constantine Jaugan, layon nito na lalo pang maipaalam sa publiko ang masamang epekto ng maling pagtatapon ng mga basura lalo na ng mga plastic. Isinusulong sa World Consumer Rights Day Celebration ngayong taon ang 7 Rs Model of Waste Management.

Ang mga ito ay ang replace, rethink, refuse, reduced, reuse, recycle at repair. Katuwang ng DTI sa pagpapatupad nito ang EnvironmentAL Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources.

Kaugnay nito, hinikayat ni Jaugan ang publiko na maging mas maingat sa mga produktong bibilhin at alamin ang masamang epekto ng ma ito sa kapaligiran Layon ng World Consumer Rights Day na maipalaganap ang karapatan ng mga consumer sa patas, ligtas at sustainable na marketplace.

-0-

Hinihiling ngayong ng may labindalawa pang mga barangay sa SOCCKSARGEN sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 na isailalim sa assessment ang kanilang mga programa kontra iligal na droga. Ito ay upang maideklarang drug-free barangay.

Sinabi ito ni PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan.

Ayon kay Duquiatan ang mga humihiling ng validation ay mula sa 197 na mga barangay sa region 12 na hindi pa naideklarang ligtas sa illegal drugs.

Kaugnay nito ayon kay Duquiatan nakikipag ugnayan ngayon ang PDEA 12 sa mga concerned government agency na Department of Health at PNP.

Ito ay upang masimulan na ang validation sa nasabing mga barangay. Binigyan diin ni Duquiatan na requirement na rin ngayon sa pagdeklarang drug-free sa isang barangay ang pagtapos sa Community-based rehabilitation program ng mga dating lulong sa illegal drugs.

Naideklara nang drug-free ng PDEA 12 ang 940 sa 1,158 na mga barangay sa SOCCKSARGEN. Ang mga drug-free barangay na ito ayon kay Duquiatan ay isinasailalim din ngayon sa re-validation ng kanilang oversight committee.

Batayan naman sa pagdeklara ng PDEA sa isang barangay na drug free ang un-availability ng supply ng drugs, walang drug dependent , user, laboratoryo, aktibong kampanya kontra iligal na droga ng mga Barangay officials, education and information programs, at pagkakaroon ng drug treatment at rehabilitation processing desk.

-0-

BFP Koronadal pinayuhan ang publiko na unahin ang kanilang kaligtasan sa halip na maglive sa facebook sa tuwing may sunog.

Unahin muna ang kaligtasan sa halip na mag-facebook live.

Ito ang paalala sa mga mamamayan ni Koronadal City Fire Marshall Senior Fire Inspector Jonathan Gazo ngayong Fire Prevention Month.

Payo pa Gazo sa publiko kapag lumalaki na ang apoy humingi na ng tulong ,lumabas ng bahay at tumawag sa Bureau Fire Protection o BFP Hotline. Dinagdag din ni Gazo na dapat maging maingat din ang mga mamamayan sa mga madalas maging sanhi ng sunog.

Ang mga ito ay ang kapabayaan sa mga electrical appliances, overloading ng extension wires, at electrical short circuit.

Kasabay din nito ang pagtiyak ni Gazo ng kahandaan nila sa pagresponde sa sunog. Sa katunayan ayon kay Gazo ang BFP Koronadal ay mayroon ngayong naka-standby na limang mga fire truck at dalawang ambulansya.

Sinabi din ni Gazo na ang BFP Koronadal ay nakapagtala ng 37 mga sunog noong 2020. Tumupok naman ito sa mahigit limang milyong pisong halaga ng mga ari-arian.

Ipinahayag din ni Gazo na limang mga fire incidents na rin ang naitala sa lungsod mula Enero hanggang ngayong Marso na tumupok sa may limang daang libong halaga ng mga ari-arian.

-0-

Kinilala ni Police Staff Sergeant Fely Bascon ng Koronadal City PNP traffic section ang biktmang nasawi sa vehicular crash na si Restituto Candari Jr, 45 years old at nakatira sa Barangay Cannery, Polomolok, South Cotabato.

Ayon kay Bascon nakasalpukan ng Elf truck na minamaneho ni Candari na pumhihit sa kabilang lane ang kasalubong na Sadam truck sa national highway barangay Saravia Koronadal.

Dahil sa lakas ng salpukan parehong parang latang nayupi ang mga bumper ng nasabing mga truck. Ang driver ng Elf na si Candari na nagtamo ng matinding mga sugat ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital.

Ayon kay Bascon, posibleng nakaidlip ang biktimang si Candari kaya siya nawalan ng kontrol sa minamanehong truck. Ang driver naman ng Sadam truck na si Wellie Casagan, 39 years old ng bayan ng Polomolok ay ikinustodya ng PNP City Traffic Section.

Ito ay habang nagpapatuloy pa nag kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.

-0-

Aminado si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na hindi natupad ang sinabi nito noon na makalipat na ang mga vendor sa ipinatatayong wet section ng merkado publiko ng lungsod.

Paliwanag ni Ogena sinabi kasi ng contractor ng nasabing proyekto na wala silang budget para sa tiling ng proyekto.

Ito ay maliban pa sa linya ng kuryente na kailangan pang ayusin. Sinabi ni Ogena na para malagyan na ng tiles at linya ng kuryente ang bagong wet market section, kailangan pa ng lokal na pamahalaan ng sampung milyong piso.

Ayon sa alkalde para matapos ang proyekto, mangangailangan din ang lokal na pamahalaan ng mas malaking pondo. Ito ayon sa alkalde ay plano nitong hilingin sa pamamagitan ng supplemental budget sa konseho.

Prayoridad na mailagay sa bagong mga stall ng palengke ang mga nasunugang vendor noong 2018. Target naman ng lokal na pamahalaan na mailipat ang mga ito sa bagong tayo na bahagi ng palengke sa Agosto.

-0-

TIMRA

NASAWI ANG ISANG PINOY NA KAPITAN NG barko habang ito ay lumalayag mula Indonesia patungong Zambales, ayon sa report ng Western Mindanao Command. Kinilala ng Phil. Navy ang nasawing kapitan ng barkong M/V Ivestos na si Baltazar Cruz. Siya ay pinaniniwalaang inatake sa puso. Ang Liberian bulk carrier ay may crew na 21 Pinoy seamen at dalawang Greek personnel.

-0-

SA DAVAO CITY, maraming mga taga Barangay 9-A ang nagreklamo sa Davao City Water District dahil ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo, particular sa

Marfori 2 Subdivision, ay may halong buhangin.

Sabi ng DCWD posibleng ang buhangin ay pumapasok sa sira o damaged pipeline. Hinahanapan na ng solusyon ng DCWD ang problema.

-0-

SA CANTILAN, Surigao del Sur, huli ng mga police ang isang lalaking nakamotor na may dalang maraming mga bala na nakapaikot sa katawan at mga pampasabog.

Sinabi ni Caraga police director Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., na nakuha ng mga police sa suspect na si Nelson Toñacao ang 15 grenade launcher ammunition, mahigit 200 piraso ng mga bala at leaflets ng NPA.

Paliwanag ni Toñacao pinadala lang ng isang tao sa kanya ang sako at di niya alam mga rilfe grenade pala ang laman. Ang mga bala sa kanyang katawan? “Aw sa akin yan,” sagot niya.

-0-

SA SURIGAO DEL NORTE NAMAN, nailigtas ng Philippine Copast Guard ang 70 pasahero ng isang motorized vessel sa karagatan ng Barangay Cambas-ac sa bayan ng Dapa, Surigao del Norte.

Patungong Surigao City ang M/V Vince Gabriel III nang masira ang makina nito at palutang-lutang ng ilang oras sa dagat.

-0-

SA DAVAO CITY, mananatili ang liquor ban at 9 pm to 5 a.m. curfew bagaman inalis na ang paggamit ng Food and Medicine Pass. Bahagi pa rin ito ng pagpapaluwag sa quarantine protocols. Nananatili ang panawagan sa lahat na sundin ang ordinansa sa paggamit ng facemask at faceshields sa lahat ng pagkakaton.