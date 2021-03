NDBC BIDA BALITA (March 20, 2021)

NEWSCAST

1 BILANG NG COVID-19 sa Region 12, tumaas na naman, 43 new infections, naitala ng DOH

2. ANIM NA BAGONG KASO NG COVID, naitala din sa North Cotabato.

3. TATLO PATAY sa magkasunod na pamamaril sa Cotabato City

4. SOUTH COTABATO jail warden, umamin na may nakapasok na illegal drug sa bilangguan, anim na preso nagpositibo.

5. DEPED, nagpaalala sa mga guro na bigyang palugit ang mga mag-aaral na makapagsumite ng kanilang requirements

6. DSWD-12, tiniyak na ginagawa nila ang lahat upang mas mapadali ang pamimigay ng ayuda sa 2019 earthquake victims

NAGKAROON NG SPIKE O BIGLAANG PAGDAMI na naman ng mga kaso ng Covid 19 sa Region 12.

Sa talaan ng Dept of Health-12 kagabi, may 43 new Covid-19 infections ang naitala habang 10 katao naman ang gumaling.

Walang nai=ulat na nasawi dahil sa naturang sakit.

Sa kabu-uan, ang Region 12 ay meron nang total 5,901 Covid cases kung saan 192 ito ay active habang 5,494 ng gumaling.

Abot naman sa 213 ang total deaths na ang dahilan ay Covid.

Gen. Santos City ang may pinakamaraming kaso na 2,102 cases at Sarangani ang may pinakamababa na 592 cases lang.

SA BANGSAMORO REGION, APAT lang ang bagong kaso na naitala ng Minsitry of Health kahapon.

Sa apat na new infections, dalawa ang taga Cotabato City at dalawa ang taga Lamitan Basilan.

Isa lang sa mga pasyente ang gumaling habang ang total Covid cases sa rehiyon mula March noong nakaraang taon ay abot na sa 4,153 at sa bilang na ito, 156 ng namatay.

PATAY ANG TATLO KATAO SA police anti-drug operation at kaso ng pamamaril sa Cotabato City kahapon.

Sa Barnagay Rosary Heights 10, naglalakad lang ang isang lalaki nang pagbabarilin sa LR Sebastian Street, Cotabato City.

Dead on the spot ang biktima.

Hindi nakilala ang biktima dahil wala itong dalang anumang identification cards.

Ayon sa mga taga LR Sebastian, nakarinig sila ng sunod sunod na putok at nakita na lang nilang bumulagta ang biktima.

Samantala, dahil nanlaban, patay ang dalawang drug suspect sa isinagawang police anti-drug operation sa Mahad Street, Mother Barangay Bagua, Cotabato City.

Nakilala ang mga nasawi sa mga pangalang Hamsur at Hamsari, pawang taga Barangay Poblacion 6.

Sa report ng PNP, bumunot daw ng baril ang dalawa nang mahalatang police ang kanilang ka-transaksyon. Nakipagbarilan sa mga police hanggang sa mapatay.

Nakuha mula sa kanila ang dalawang mga pistola/

Suspension ng accreditation ng isang ospital sa Isulan, Sultan Kudarat ipinaliwanag ng PhilHealth 12.

Nahatulan ng Arbitration Office ng PhilHealth na guilty sa administrative offense ang Matias Clinic and Hospital sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat.

Ito ay ayon kay PhilHealth 12 Acting Regional Vice President Hector Zenon Leonardo Malate. Kaakibat din nito ayon kay Malate ang pagpataw ng kaukulang penalidad sa nasabing ospital at suspensyon ng kanilang Philhealth accreditation sa loob ng tatlong buwan.

Ibig sabihin nito ayon kay Malate ay hindi makapag file ng claim sa ahensya ang nasabing pasilidad sa mga pasyente nito mula March 22 hanggang June 19,2021.

Kaya payo ni Malate sa mga PhilHealth members at kanilang mga dependent dumulog lamang sa mga accredited health facilities para makapag-avail ng kanilang benefits.

Nabatid na ang suspensyon ay nag ugat sa reklamo na “claim for non-admitted patient” o pagkuha ng claim sa hindi na admit na pasyente na inihain ng PhilHealth 12 sa kanilang Arbitration Office noon pang 2008. Sinisikap pa ng Radyo Bida na makuha ang pahayag ng Matias Clinic and Hospital sa naging desisyon ng ito ng Arbitration ng PhilHealth.

Sinimulan na kahapon ang pagbakuna ng unang shot ng COVID-19 AstraZeneca vaccine sa mga frontline health workers na namamahala ng mga Temporary Treatment and Monitoring Facilities o TTMF sa South Cotabato. Kasunod ito ng pagdating kamakalawa ng nasabing bakuna mula sa Department of Health o DOH 12 sa Cotabato City.

Ayon kay DOH 12 Health Program Researcher Kay Dana Tejam, 177 sa 181 vials ng AstraZeneca vaccine na inilaan sa South Cotabato ay para sa mga health workers ng COVID-19 isolation facilities.

Habang ang apat na mga vial naman na ikalawang batch nito ay para sa healthcare workers ng SOCCKSARGEN General Hospital sa bayan ng Surallah. Bawat vial ng AstraZeneca vaccine ay mayroong sampung doses.

Pagdating sa lalawigan, ang nasabing mga bakuna ay agad ding ipinadala ng Integrated Provincial Health Office o IPHO sa labinisang Rural Health Units o RHUs sa South Cotabato.

Ang mga RHUs kasi ang responsable sa pagbakuna ng mga health personnel sa mga isolation facilities na nasa kanilang lugar.

Ayon sa pinakahuling datus ng IPHO, ang South Cotabato ay may mahigit dalawang libong mga personnel na namamahala sa mga COVID-19 isolation facilities sa lalawigan. Pero ang unang delivery ng nasabing bakuna ay para lamang sa 1,700 katao.

Kaya ayon kay Provincial National Immunization Program o NIP Coordinator Genesis Navales, hihiling sila ng dagdag na 54 vials ng AstraZeneca vaccine.

Ang DOH 12 ay nakapagpadala rin ng 189 vials ng AstraZeneca vaccine sa labinpitong mga COVID-19 referral hospitals sa region 12.

Boundary survey sa mga barangay isinusulong ng DENR 12 para maresolba ang boundary conflicts sa ilang mga lugar sa rehiyon

Unang magsasagawa ng political boundary survey ang Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 sa apat na mga barangay ng Sarangani Province. Ang mga ito ay ang mga barangay ng Talus, Kawayan, Banate at Malalag Cogon sa bayan ng Malungon.

Ito ay ayon kay DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer ay kanila nang pinaghandaan sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa mga opisyal ng Malungon. Ipinakita ng DENR 12 sa mga ito ang mapa ng land area at mga hangganan ng apat na mga barangay.

Sinabi ni Alicer na mahalaga ang survey dahil tutukuyin nito ang boundary ng mga barangay na mahalaga din sa pagbibigay ng serbisyo sa mga komunidad. Pero nilinaw ni Alicer na ang DENR ay hindi maglalagay ng boundaries.

Ang gagawin lamang nila ayon kay Alicer ay tumulong sa mga local government units na tukuyin ang kanilang mga boarder. Dinagdag din nito na kapag nakumpleto na ang political boundary, isusunod naman ang pagpapatayo ng barangay boundary monuments sa nasabing mga lugar. Balak din ng DENR 12 na ipatupad ang nasabing programa sa iba pang mga lugar sa rehiyon na problema din ang barangay boundaries.

Anim na preso na nagpositibo sa iligal na droga pinarusahan ng pamunuan ng South Cotabato Provincial Jail

Inihiwalay na ng selda ng pamunuan ng South Cotabato Detention and Rehabilitation Center na mas kilalang provincial Jail ang anim nilang mga preso na nagpositibo sa iligal na droga. Kinumpirma ito ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felecito Gumapac.

Ayon kay Gumapac, bilang parusa maari lamang makalabas ng selda ang nasabing mga preso tuwing dadalo ng court hearing. Sinabi ni Gumapac na natuklasan ang pagpositibo sa illegal drugs ng anim na mga inmate sa kanilang random drug testing.

Ipinahayag din ni Gumapac na kasunod nito, agad na ginalugad ng mga jail guard ang mga selda sa provincial jail pero bigo ang mga ito na makarekober ng iligal na droga. Aminado si Gumapac na ang pagpositibo ng anim na inmate ay patunay na nakakapasok pa rin sa provincial jail ang iligal na droga. Ito ay sa kabila ng mga paghihigpit ng mga tagabantay sa nasabing pasilidad.

Ayon kay Gumapac inaalam pa nila kung sino ang nagpupuslit ng iligal na droga sa provincial jail.

Matatandaan na Disyembre noong nakaraang taon nang madiskubre ng mga jail guard ang ginagawang pagbato ng iligal na droga sa loob ng provincial jail. Ito ay nang makita nila ang ilang sachet ng umanoy shabu na idinikit sa bato malapit sa pader.

Kasunod nito ayon kay Gumapac ay ipinagbabawal sa mga preso na makalapit sa pader ng pasilidad.

Financial Assistance na patuloy pa ring ipinamimigay ng DA napakinabangan na mga magsasaka ng palay sa North Cotabato

Nagpapatuloy ang pamimigay ng DA 12 ng cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa rehiyon ngayong linggo. Ito ay bilang pagpapatupad ng kanilang Rice Farmers Financial Assistance Program o RFFA. Sa ilalim ng RFFA ang mga marginalized o mahihirap na mga magsasaka ng palay ay mabibigyan ng tig limang libong piso.

Matatanggap ng mga RFFA beneficiary ang financial assistance gamit ang cash cards. Ang RFFA ay napakinabangan na ng mahigit walong daang rice farmers sa President Roxas, North Cotabato.

Nakinabang din sa nasabing programa ang may siyamnaraang mga magsasaka ng palay sa mga bayan ng Makilala, Antipas, M’lang at Kidapawan City sa nasabing lalawigan. Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng RFFA Program and Landbank of the Philippines at mga lokal na pamahalaan.

Wala pang eksaktong petsa ngayon kung kailan masisimulan ang face to face classes dulot na rin ng COVID-19 pandemic. Ito ang sinabi ni Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio kasabay ng isinagawang virtual press conference kahapon.

Sa pangkalahatan naging epektibo naman ang ipinatutupad na distance learning ng DepEd gamit ang ibat-ibang modality particular na sa North Cotabato.

Pero paliwanag ng DepEd tuloy-tuloy naman ang kanilang ginagawang paghahanda upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bawat mag-aaral. Ang pagsasagawa ng pilot testing ng face to face classes ay hindi sapilitan lalo na sa mga nangagambang magulang.

Hindi rin kasi sila sang ayon sa “No fail Policy” o ipasa na lamang ang lahat ng mga mag-aaral dahil ito ay dapat nakabase sa grading system. Sa Kidapawan at North Cotabato Division, mas tinututukan pa ng mga school heads, mga guro at iba pang staff ang mga mag-aaral gamit ang Self Learning Modules upang “No children should be left behind”.

Samantala, nagpapaalala rin ng DepEd sa mga guro na hindi kailangan ang mahigpit na deadline at bigyan ng pagkakataon na makapagsumite ng requirements ang bawat mag-aaral. Ito ay dahil na rin sa umiiral na academic ease and ang flexible learning ng kagawaran ng edukasyon.

Hiniling ngayon ng Department of Social Welfare ang Development Office o DSWD-12 sa bawat Local Government Unit ng North Cotabato na sumulat sa Office of Civil Defense hinggil sa financial assistance ng mga apektado ng lindol noong 2019.

Ito ay upang mas mapadali ang pamimigay ng ayuda sa mga apketadong pamilya lalo na sa probinsya ng Cotabato na lubhang naapektuhan ng kalamidad.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay DSWD-12 spokesperson Dennis Dominggo, tiniyak nito na ginagawa naman ng tanggapan ang lahat upang mas mapadali at maibigay na ang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan.

Nabatid na nangako ang DSWD ng tulong mula sa 10thousand pesos hanggang sa 30thousand pesos para sa mga partially at totally damages na mga bahay.

Hindi naman sinabi ni Dominggo kung ano ang mga kadahilanan kung bakit matagal ang pagrelease nito at kung saan ang na ngayon ang pondo para dito. Pero sinabi naman ni Dominggo, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa OCD ngayon.

Kasabay ng pagdedeklarang persona non-grata sa CPP-NPA-NDF sa Brgy Palma, Perez, Mlang, North Cotabato kahapon, ay ang pagsuko ng 13 mga dating NPA members sa nabanggit na barangay sa isinagawang Grand Pulong-pulong ng militar at LGU Mlang.

Ayon sa militar, ang 13 mga sumuko ay kinabibilangan ng mga dating supporters at full-time members na kasapi ng Guerilla Front 72 at 51 ng teroristang NPA. Nakumbinsi ang mga ito na sumuko sa gobyerno matapos ang isinagawang Community Support Program o CSP ng 90th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Si Alexander Payupilin ng Brgy. Nabundasan, Tulunan, Cotabato, isang public school teacher sa bayan ng Mlang na maagang namulat sa rebolusyunaryong kilusan ay isa rin sa mga nagbalik loob sa gobyerno at nagbahagi ng mensahe sa programa kahapon.

Dati itong full-time NPA member ng Front 72 pero piniling sumuko matapos mapagtantong walang maitutulong sa pag-unlad ng lipunan ang pakikipaglaban sa pamahalaan.

Maliban sa 13, nanumpa rin ang abot 700 mga mass base supporters ng Brgy Palma Perez bilang simbolo ng pagtatakwil sa teroristang NPA.

Nabatid na ang Palma Perez ay isa sa mga impluwensyadong lugar noon ng CPP NPA kasagsagan ng dekada 80.

Walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong North Cotabato kahapon batay na rin sa ulat ng DOH-12.

Nanatili sa 925 ang total confirmed cases sa probinsya sa nasabing bilang, apatnapu’t pito na lamang ang kumpirmadong kaso. Samantala, mayroon namang anim na recoveries kahapon lima ang galing sa Midsayap at isa sa Kidapawan City dahilan para pumalo sa 828 ang recovered patients.

Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng bakuna sa mga healthcare frontliners sa ibat-ibang lugar sa probinsya.

Kahapon dagdag na 304 vials ng AstraZeneca vaccine ang natanggap ng IPHO. Particular sa mga Rural realth offices at mga ospital na tumatanggap ng COVID-19 patients, nagsasagawa ng contact tracing at swab testing sa mga suspected COVID patients.